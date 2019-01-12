Рецензия на фильм «Ангел» / El ángel

В прокат выходит фильм «Ангел», который Аргентина выдвинула на премию «Оскар», но всеобщее внимание к себе картина привлекла даже не этим. Во-первых, вдохновением для создания сценария стала история известного убийцы, который на данный момент больше сорока лет отбывает наказание в тюрьме. Во-вторых, продюсерами ленты выступили Педро и Агустин Альмодовар. Благодаря им и режиссеру Луису Ортега фильм смотрится на одном дыхании.

«Ангел» / El ángel Жанр трагикомедия

Режиссер Луис Ортега

В ролях Лоренцо Ферро (Карлос), Чино Дарин (Рамон), Даниэль Фанего (Хосе), Мерседес Моран (Анна Мария), Сесилия Рот (Аврора) и др.

Студии K&S Films, El Deseo, Underground Contenidos

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

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Основой фильма стала реальная история Карлоса Робледо Пуча, который в возрасте 20-ти лет был арестован за 11 убийств и осуществление около 40 ограблений. Поимку Карлоса обсуждала вся Аргентина, о нем с сенсационными подробностями писала пресса – парень с ангельской внешностью и белыми кудрями, из-за которых его сравнивали с Мэрилин Монро, оказался хладнокровным преступником. Когда Пуч попал в тюрьму, самым длительным сроком по аргентинским законам было заключение с обязательным условно-досрочным освобождением после 45 лет в тюрьме. Но из-за тяжести преступлений Карлоса законодательство изменили, чтобы Пуч не вышел на свободу до тех пор, пока жив хоть кто-то из родителей его жертв.

Даже краткое описание деяний Карлоса говорит о том, что зрителя ждет криминальный и жестокий фильм. Однако режиссер Луис Ортега вместе с братьями Альмодовар превратил его в трагикомедию с ностальгическим взглядом в 70-е, которую сопровождают виниловые записи аргентинских рок-групп. Получилось очень задорное кино о нарушении всех существующих правил.

Фильм «Ангел» начинается с монолога Карлоса о его взгляде на свободу. Он считает себя прирожденным вором, который может делать, что ему захочется. В подтверждение своих суждений парень без проблем пробирается в чужой дом и беззаботно танцует в нем, после чего забирает мотоцикл и уезжает домой. Мать Карлоса (в исполнении Сесилии Рот – одной из любимых актрис Педро Альмодовара) беспокоится о том, что ее сын постоянно приносит с собой чужие вещи, но не решается принять меры. Чувствуя безнаказанность, Карлос намерен добиться большего в своем преступном увлечении. Он привлекает внимание одноклассника Рамона, чей отец не скрывает криминального прошлого. Вместе они совершают организованные ограбления, которые набирают все больших масштабов. И если Рамон с отцом делают это ради наживы, то Карлос просто наслаждается моментом.

В фильме чувствуется влияние Педро Альмодовара, с его подачи «Ангел» не ужасает хладнокровностью поступков главных героев. Наоборот, лента становится красочным путеводителем по легкомысленным эпизодам их злодеяний. К тому же все это окрашено сексуальным притяжением и недосказанностью, витающими вокруг отношений Карлоса и Рамона. Не зря на Каннском кинофестивале, где был представлен фильм, их линию сравнивали с историей Бонни и Клайда.

Что касается Карлоса Робледо Пуча, то создатели картины намеренно романтизировали его личность. Реальная история Пуча намного страшнее того, что показали в ленте – его судили не только за убийства и воровство, но и за изнасилование и похищение человека. Этих эпизодов в фильме нет, а хладнокровность Карлоса на экране окрашена харизмой и даже симпатией к людям, окружающим его. Минусом фильма это назвать тяжело, «Ангел» – это художественная картина, не претендующая на точное воспроизведение фактов, и позволяющая себе любую фантазию.

Но суть остается та же – перед нами настоящий преступник, который может застрелить человека, не испытывая при этом никаких эмоций. Обычная жизнь для него скучна, а ощущение эйфории приходит, когда он забирает себе чужие вещи. Все это делает юноша с лицом ангела, никак не ассоциирующимся с преступным миром. На эту роль идеально подошел актер Лоренцо Ферро, дебютировавший в большом кино. Несмотря на отсутствие опыта, Ферро отлично справляется с перевоплощением, хотя от него не ожидаешь ничего, кроме внешней схожести с настоящим Карлосом. Однако актеру удается прочувствовать своего персонажа, и в этом ему помогает режиссер Луис Ортега, задающий фильму ритмичный темп.

Луис Ортега делает акцент на атмосфере 70-х, заручаясь поддержкой музыкального сопровождения, а также интерьерами и костюмами актеров. В этих деталях чувствуется свобода, к которой стремится главный герой. За событиями мятежной эпохи интересно наблюдать, особенно в реалиях солнечного Буэнос-Айреса. Интересно еще и потому, что Ортега показал историю ребенка-убийцы (вдохновляясь собственными воспоминаниями из детства, когда он ради любопытства любил залезать в чужие дома) со стороны этого ребенка. Поэтому зритель не будет погружаться в психоанализ и разбираться в причинах отсутствия вины у Карлоса. Он просто последует за ним.