Рецензия на фильм «Наркокурьер» / The Mule

Главную роль в фильме «Наркокурьер» играет 88-летний Клинт Иствуд. Он же выступает в качестве режиссера и продюсера. Клинт показывает трогательную историю о семейных ценностях и невозможности поспеть за современным миром. Ну и наркотики, которые принадлежат наркокартелю из Мексики.

«Наркокурьер» / The Mule Жанр криминальная драма

Режиссер Клинт Иствуд

В ролях Клинт Иствуд (Эрл Стоун), Брэдли Купер (Колин Бейт), Лоуренс Фишборн (агент по борьбе с наркотиками), Энди Гарсиа (владелец наркокартеля), Таисса Фармига (Джинни), Дайан Уист (Мэри), Элисон Иствуд (Айрис)

Студии Warner Bros., Imperative Entertainment, Bron Creative

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

Сайт IMDb

Главный герой фильма Эрл Стоун – пожилой садовод, чей бизнес закрывается из-за конкуренции в интернете. Он соглашается на работу перевозчика, которая оказывается транспортировкой наркотиков. Эрлу нужны деньги, поэтому он не ставит перед собой вопросы о морали, а просто доставляет товар. Для главы мексиканского наркокартеля Стоун становится идеальным сотрудником – у него нет судимости, к тому же никто не заподозрит, что в багажнике старика лежат килограммы кокаина. Так у Эрла быстро появляются деньги, с помощью которых он пытается наладить отношения с семьей. Это оказывается сложнее, чем общение с криминальными авторитетами. К тому же группа по борьбе с наркотиками разворачивает операцию по поиску наркокурьера, который побил все рекорды по количеству доставленных запрещенных веществ.

Автором сценария фильма выступил Ник Шенк, который вдохновился материалом, выпущенным изданием The New York Times. В статье шла речь о ветеране Второй мировой войны и овощеводе по имени Лео Шарп, арестованном в возрасте 87 лет. Его называли старейшим наркокурьером в мире, который на момент задержания в 2011 году имел при себе 90 килограммов кокаина на сумму в 3 миллиона долларов. Согласно The New York Times, у Шарпа возникли финансовые трудности, которые вынудили его стать курьером для самого крупного мексиканского картеля Sinaloa.

Историю Лео Шарпа переделал сценарист, а Клинт Иствуд добавил немного автобиографических напутствий. Как и герой фильма «Наркокурьер», Иствуд посвятил свою жизнь любимому делу и мало времени уделял семейным вопросам. Режиссер весь фильм устами своего персонажа настаивает на том, что нет ничего важнее близких людей, а для пущей убедительности снимает в ленте свою дочь Элисон Иствуд. Она играет дочку главного героя, которая годами не разговаривает с отцом.

К тому же Клинт Иствуд делает ставку на возраст героя, которому в силу обстоятельств будут симпатизировать намного больше, чем юному негодяю. Даже члены наркокартеля проникаются к нему, подпевая вместе с Эрлом песням Дина Мартина и обучая его, как пользоваться смартфоном.

Проблему пожилого человека, не поспевающего за переменами в современном мире, Клинт Иствуд показал с юмором. Эрл бурчит, что молодые люди не отрываются от телефонов, а сам не улавливает тенденции толерантности, распространяющиеся в обществе. Он некорректно обращается к людям, но при этом спешит оказать им свою помощь. Благодаря таким моментам, показывающим разностороннего пенсионера, «Наркокурьер» вызывает смех в зале.

«Наркокурьер» – это 37-й фильм Иствуда в качестве режиссера. Также это возвращение Клинта к главной, а не второстепенной роли. Порой смотреть на постаревшего Иствуда бывает грустно, но сам он пожилого возраста не стесняется, к тому же выгодно использует свои годы для художественного повествования.

Компанию Клинту Иствуду в «Наркокурьере» составили Брэдли Купер и Лоуренс Фишборн – они стали агентами по борьбе с наркотиками, однако ничем особенным не запомнились. А одну из лучших ролей в ленте исполнила Дайан Уист, сыгравшая супругу главного героя.

Как бы странно это ни звучало, но в фильме «Наркокурьер» много человечности и обращений к тем, кто похож на Эрла Стоуна (возможно, и на самого Клинта Иствуда). Он человек дружелюбный и отзывчивый по отношению к окружающим, при этом совершенно не умеющий быть рядом со своей семьей. Истина фильма довольно старомодна, но именно этого в кинематографе порой и не хватает.