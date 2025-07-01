Самые интересные новые фильмы июля 2025 года

Сезон летних блокбастеров в самом разгаре, а это значит, что очередные многомиллионные красочные эпики уже готовы посостязаться за внимание (и конечно же деньги) массового зрителя. В июле снова имеем извечную конкуренцию между Marvel и DC: первые открывают новую фазу своей вселенной, вторые вообще открывают новую вселенную — будет интересно посмотреть, насколько удачными, или неудачными, окажутся эти начинания. Самыми популярными же фигурами месяца планируют стать Педро Паскаль, Николас Холт и Сильвестр Сталлоне, поскольку с этими парнями планируются к выходу сразу по два фильма. Подробнее обо всех новинках июля, которые в той или иной степени могут быть интересны публике — читайте в нашем традиционном материале.

«Ледяной драйв: Месть» / Ice Road: Vengeance

Жанр: боевик

Дата премьеры: 1 июля

Релиз: цифровые сервисы

Майк Макканн отправляется в Непал, чтобы развеять прах своего брата на Эвересте. Когда он и его горный гид наталкиваются на наемников во время путешествия в туристическом автобусе, они вынуждены вступить в бой, чтобы спасти себя, пассажиров и целую страну.

Буквально недавно был повод вспомнить о Лиаме Нисоне ввиду выхода в прокат криминальной драмы «Искупление грехов», как выходит уже следующий фильм с неутомимым британцем. Несколько неожиданно им оказывается сиквел экшн-триллера «Ледовый драйв», вышедший в 2021 году. Но и этим присутствие Нисона на экранах не ограничится — в августе актер перевоплотится во Фрэнка Дребина-младшего в «Голом пистолете», а его пассию сыграет сама Памела Андерсон.

«Старая гвардия 2» / The Old Guard 2

Жанр: супергеройский экшн

Дата премьеры: 2 июля

Релиз: Netflix

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Андромаха Скифская, или просто Энди, пытается вести обычную жизнь после потери бессмертия. Но когда она и ее группа бессмертных сталкиваются с могущественным врагом, который угрожает миру, становится очевидно, что им пора выйти из тени.

Как нетрудно догадаться, это сиквел основанного на одноименном комиксе Грега Руки проходного боевика «Старая гвардия», вышедшего на Netflix в 2020 году. Шарлиз Терон, Кики Лейн, Марван Кензари, Лука Маринелли, Маттиас Шонертс, Ван Вероника Нго и Чиветел Эджиофор возвращаются к своим ролям, а присоединяются к ним новички серии Ума Турман и Энди Голдинг.

«Броня» / Armor

Жанр: криминальный триллер, боевик

Дата премьеры: 3 июля

Релиз: кинотеатры

Водитель бронированного грузовика Джеймс Броди работает со своим сыном Кейси, не подозревая, что на этот раз перевозит миллионы долларов в золоте. Команда воров во главе с таинственным Руком пытается завладеть ценным грузом, однако отец и сын сопротивляются грабителям. Удастся ли им выжить в борьбе с отрядом вооруженных до зубов негодяев?

«Броня» — первый из двух анонсированных в июльском репертуаре боевиков с Сильвестром Сталлоне, и он примечателен тем, что Слай здесь должен исполнить несвойственную для него роль злодея. В «Детях шпионов 3» получилось не слишком убедительно.

«Мир Юрского периода: Возрождение» / Jurassic World Rebirth

Жанр: приключенческая научная фантастика

Дата премьеры: 3 июля

Релиз: кинотеатры

Действие фильма происходит через 5 лет после событий «Доминиона» (2022). Официальный синопсис звучит так: «В новой главе саги команда специалистов отправляется в самое опасное место на Земле — научно-исследовательский комплекс на острове, где когда-то работал Парк Юрского периода. Там, среди руин прошлого, до сих пор живут создания, которых оставили на произвол судьбы».

«Возрождение» стало уже седьмой лентой в рамках начатой в 1993 году Стивеном Спилбергом культовой франшизы «Парк Юрского периода». Причем с обновленным актерским составом: на этот раз встреча с динозаврами уготована Скарлетт Йоханссон, Махершале Али, Джонатану Бейли, Руперту Френду и Эду Скрейну. За сценарий ответственен автор первых двух частей Дэвид Кепп, в режиссерское кресло устроился Гарет Эдвардс, которому не впервой иметь дело с гигантскими ящерами после работы над «Годзиллой» образца 2014 года.

Ностальгия «в стиле Спилберга» с идеальной CGI и посредственным сюжетом — именно такой вывод можно сделать о блокбастере согласно первым реакциям зрителей и критиков. Наверное, другого ожидать и не стоит.

Pretty Thing

Жанр: эротический триллер

Дата премьеры: 4 июля

Релиз: цифровые сервисы

Pretty Thing — очередная история из разряда страстных отношений женщины постарше и парня помладше, что нынче стало кинематографическим трендом. Только в прошлом году вышло сразу несколько фильмов с таким нарративом — вспоминаем «Одинокую планету» с Лорой Дерн и Лиамом Хемсвортом, «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным, ну и конечно «Хорошую плохую девочку» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном. На этот раз изображать страсть предстоит Алисии Сильверстоун и Карлу Глусману.

«Супермен» / Superman

Жанр: супергеройский экшн

Дата премьеры: 10 июля

Релиз: кинотеатры

Пришелец с планеты Криптон поселяется в городке Смолвиль, штат Техас, и принимает личность Кларка Кента. Молодому криптонцу предстоит найти баланс в своей двойной жизни — обычного журналиста с одной стороны и величайшего героя всех времен Супермена — с другой.

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновленной Джеймсом Ганном киновселенной DC, своеобразным аперитивом к которой стал прошлогодний мультсериал «Монстры Коммандос». Титульная роль досталась Дэвиду Коренсвету, который еще не успел сильно примелькнуться массовому зрителю, партию Лоис Лейн исполнит Рэйчел Броснаген, а в образе антагониста Лекса Лютора на экране предстанет Николас Холт. Также в кадре увидим и Банду Справедливости, которая состоит из Гая Гарднера (Натан Филлион), Мистера Потрясающего (Эди Гатеги) и Девушки-ястреба (Изабелла Мерсед).

Главные вопросы, на которые должна дать ответ новинка — жизнеспособна ли в целом эта затея как таковая, и нужна ли миру перезагрузка преждевременно почившего предшественника, которым занимался Зак Снайдер.

«Саван» / The Shrouds

Жанр: фильм ужасов

Дата премьеры: 10 июля

Релиз: кинотеатры

50-летний известный бизнесмен Карш никак не может смириться со смертью своей жены. Он изобретает революционную и противоречивую технологию GraveTech, которая позволяет следить за усопшими. Однажды ночью несколько могил, включая могилу жены Карша, подвергаются вандализму, и главный герой отправляется на поиски преступников.

«Саван» — новый фильм ужасов с элементами фантастики от признанного мастера жанра, в частности боди-хоррора, Дэвида Кроненберга. На съемочной площадке собрались сплошь известные лица — Гай Пирс, Венсан Кассель и Дайан Крюгер. Для последних двух это вторая подряд совместная работа после «Сент-Экзюпери», где актеры как раз-таки изображали супружескую пару.

В одном из интервью Кроненберг описал фильм как очень «личный» и «автобиографический». Его сюжет был навеян собственным горем режиссера после смерти его жены Кэролин в 2017 году.

«Кирпич» / Brick

Жанр: фантастический триллер

Дата премьеры: 10 июля

Релиз: Netflix

«Когда вокруг их многоквартирного дома за ночь появляется загадочная кирпичная стена, Тим и Оливия объединяют усилия с недоверчивыми соседями, чтобы спастись» — говорится в сообщении от Netflix.

Это фантастический триллер немецкого производства с Маттиасом Швайгхёфером и Руби О. Фи в главных ролях. Они уже работали вместе, а именно — в фильме об ограблении «Армия воров», который был приквелом к зомби-постапокалиптике «Армия мертвецов» Зака Снайдера.

«Кровавый лидер» / The Order

Жанр: криминальный триллер

Дата премьеры: 17 июля

Релиз: кинотеатры

Агент ФБР Терри Хаск разворачивает расследование серии взрывов, ограблений банков и жестоких убийств на Тихоокеанском северо-западе. Вскоре он приходит к выводу, что за цепью преступлений стоит хорошо организованная неонацистская группа с безжалостным лидером во главе, который задумал объявить войну правительству Соединенных Штатов.

Сюжет основан на документальной книге «Тихое братство» авторства Кевина Флинна и Гэри Герхардта, вышедшей в свет в далеком 1989 году. Мировая премьера состоялась на 81-м Венецианском международном кинофестивале, где «Кровавый лидер» претендовал на главную награду — «Золотого льва».

Противостоять друг другу в рамках местного сюжета будут Джуд Лоу в роли ФБРовца, ставшего прототипом реального агента Уэйна Мэнниса, и Николас Холт, воплотивший на экране лидера неонацистской террористической организации «Орден» Роберта Джея Мэтьюза. Вторая злодейская роль актера наряду с Лексом Лютером.

«Жизнь Чака» / The Life of Chuck

Жанр: фэнтезийная научно-фантастическая драма

Дата премьеры: 17 июля

Релиз: кинотеатры

Сюжет составляет три разные истории из жизни Чака Кранца, начиная с его смерти и заканчивая детством, когда он рос в доме с привидениями.

Фильм является адаптацией одноименной повести Стивена Кинга, вошедшей в сборник «Если кровь течет», изданный в 2020 году. Напомним, что этот же сборник также содержит рассказ «Телефон мистера Харригана», экранизация которого вышла на Netflix в 2022-м. Сценарием и режиссурой занимался Майк Флэнаган, который уже не впервые обращается к творчеству «короля ужасов» — именно он ставил «Игру Джеральда» (2017) и «Доктор Сон» (2019). В титульной роли мы увидим Тома Хиддлстона и юную звездочку Джейкоба Трамбле.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» / I Know What You Did Last Summer

Жанр: слэшер

Дата премьеры: 17 июля

Релиз: кинотеатры

После того как пятеро друзей нечаянно убивают пешехода в автокатастрофе, они скрывают свою причастность к инциденту, чтобы избежать последствий. Год спустя, когда все пытаются жить дальше, преследователь присылает им издевательские сообщения о совершенном ими преступлении. Понимая, что злоумышленник подражает легендарному серийному убийце, герои обращаются за помощью к тем, кто выжил в печально известной бойне в Саутпорте.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — это вовсе не римейк одноименного слэшера 1997 года, а прямое продолжение его сиквела «Я по-прежнему знаю, что вы сделали прошлым летом» (1998) и четвертая часть в рамках всей серии. Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший возвращаются к своим ролям, все остальные участники шоу — новички. Примечательно, что изначально сценарием должен был заниматься тот самый Майк Флэнаган, который упоминался в аннотации к «Жизнь Чака», однако в итоге за написание истории взялись Лия Маккендрик, Сэм Лански и Дженнифер Кейтин Робинсон.

«Смотритель» / The Home

Жанр: психологический хоррор, триллер

Дата премьеры: 24 июля

Релиз: кинотеатры

Макс начинает работать в доме престарелых и понимает, что его жильцы и смотрители скрывают зловещие секреты. Когда он исследует здание и его запретный четвертый этаж, то обнаруживает связи со своим собственным прошлым, в частности воспитанием в качестве приемного ребенка.

Главную роль в этом психологическом хорроре исполнил американский комик Пит Дэвидсон, а за постановку и частично сценарий отвечает Джеймс ДеМонако, известный как автор и режиссер первых трех частей серии антиутопических ужасов «Судная ночь».

«Фантастическая 4: Первые шаги» / The Fantastic Four: First Steps

Жанр: супергеройский экшн

Дата премьеры: 24 июля

Релиз: кинотеатры

На ретро-футуристической параллельной Земле, вдохновленной 1960-ми годами, команда супергероев, известная как Фантастическая четверка, должна защитить свой мир от космической угрозы в лице Галактуса, пожирающего целые планеты, и его зловещего вестника Серебряного Серфера. Точнее, в этом конкретном случае — Серферки.

Голливудские умельцы взяли себе за привычку перезагружать «Фантастическую четверку» каждые 10 лет, но пока что ничего путного из этого не выходило. В 1994 году планировался к выходу полнометражный перенос одноименной команды из комикса в плоскость киноэкрана от продюсера Роджера Кормана, однако той ленте увидеть мир, по крайней мере официально, было не суждено.

В 2005-м вышла самая вменяемая на данный момент версия с Йоаном Гриффидом, Джессикой Альбой, Крисом Эвансом и Майклом Чиклисом в главных ролях. Лучшим в той команде оказалось появление Эванса в образе Джонни Шторма в прошлогоднем «Дэдпуле и Росомахе». Ну а о версии 2015 года с Майлзом Теллером, Кейт Марой, Майклом Б. Джорданом и Джейми Беллом в приличном обществе вспоминать не принято.

И вот, на дворе 2025-й, а это значит, что пришло время для обновленного состава команды. Новейшая «Фантастическая четверка» знаменует открытие Шестой фазы вселенной Marvel, и эта ответственная миссия легла на плечи вездесущего Педро Паскаля, Ванессы Кирби, Джозефа Куинна и Эбона Мосс-Бакрака. Режиссером выступил Мэтт Шенкман, который до этого всю жизнь работал исключительно над сериалами, правда, многие из них были настоящими хитами — «Доктор Хаус», «Игра престолов», «Фарго», «Пацаны», «ВандаВижн». Насколько вышеуказанная четверка окажется фантастической — сможем узнать с 24 июля.

«Счастливчик Гилмор 2» / Happy Gilmore 2

Жанр: спортивная комедия

Дата премьеры: 25 июля

Релиз: Netflix

Через тридцать лет после своей первой победы в чемпионате по гольфу Счастливчик Гилмор возвращается в спорт, чтобы оплатить обучение своей дочери Виенны в балетной школе.

Адам Сэндлер продолжает свое плодотворное сотрудничество с Netflix и их липкие ручонки добираются до культовой, по крайней мере в кругу любителей гольфа, комедии родом из 90-х «Счастливчик Гилмор». Три года назад результатом этого сотрудничества стала очень неплохая спортивная драма «Дорога в НБА», где популярный комик уже не впервые прекрасно проявил себя как драматический актер. Сейчас же остается надеяться, что из-под крыла стримингового гиганта выйдет и вменяемая спортивная комедия.

«Верни ее мне» / Bring Her Back

Жанр: фильм ужасов о сверхъестественном

Дата премьеры: 31 июля

Релиз: кинотеатры

Оставшись сиротами, 17-летний Энди и почти незрячая Пайпер переезжают в дом к приемной матери Лоре. Там они узнают, что у женщины живет еще один мальчик по имени Оливер, который недавно потерял свою мать Кэти. Постепенно дети замечают, что в доме происходит что-то странное, а на первый взгляд заботливая Лора одержима ужасными ритуалами по возвращению мертвых к жизни.

«Верни ее мне» — новый ужастик от братьев-близнецов Дэнни и Майкла Филиппа, которые в 2023-м дебютировали с нашумевшим хоррором «Говори со мной». Фильм посвящен их близкому другу Харли Уоллесу, смерть которого в значительной степени повлияла на то, какой в итоге получилась эта история. И если верить западным критикам, получилась она действительно стоящей.

«Плохие парни 2» / The Bad Guys 2

Жанр: анимационная приключенческая комедия об ограблении

Дата премьеры: 31 июля

Релиз: кинотеатры

История следует за крутой преступной командой животных, которые изо всех сил пытаются обрести доверие и принятие в своей новой жизни хороших парней. Однако женский преступный отряд и одновременно поклонницы их предыдущих подвигов вытаскивают Плохих парней из отставки и заставляют их выполнить «последнее дело».

Это продолжение мультфильма «Плохие парни» 3-летней давности, созданного DreamWorks Animation. Сюжет основан на одноименной серии детских графических новелл австралийского автора Аарона Блейби.

«Эддингтон» / Eddington

Жанр: вестерн, черная комедия

Дата премьеры: 31 июля

Релиз: кинотеатры

События фильма происходят в мае 2020 года в небольшом городке Эддингтон, штат Нью-Мексико. Именно тогда, в разгар пандемии коронавируса, противостояние между местным шерифом Джо Кроссом и мэром Тедом Гарсией достигает своего апогея, что рискует обернуться негативными последствиями для всех причастных.

«Эддингтон» — новая работа от Ари Астера, который громко заявил о себе своими хоррорами «Наследственность» (2018) и «Солнцестояние» (2019), два года назад выдал причудливую сюрреалистическую трагикомедию «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом, а теперь вот ступает на территорию вестерна.

В «Эддингтоне» постановщик продолжает сотрудничество с Фениксом, оппонентом которого на съемочной площадке выступит Педро Паскаль. Последний выдает поистине фантастическую работоспособность: и в высокобюджетных блокбастерах не стесняется сниматься, и в таких вот авторских фильмах успевает поработать, еще и на малых экранах стабильно феерит.

«Случайные свидетели» / Alarum

Жанр: шпионский боевик

Дата премьеры: 31 июля

Релиз: кинотеатры

Наемники Джо и Лара, которые когда-то были соперниками, влюбляются во время миссии и решают пойти на предательство, чтобы быть вместе. Влюбленным удается сбежать из своих агентств и наладить тихую жизнь. Но этот идеалистический мир рушится, когда им в руки попадает флешка, что может уничтожить мировую разведку. Конечно, нею стремятся завладеть несколько влиятельных организаций.

Вот вам и второе появление Слая. Здесь его партнером на съемочной площадке стал Скотт Иствуд — сын еще одной голливудской легенды старой школы Клинта Иствуда.

«Рыжая Соня» / Red Sonja

Жанр: темное фэнтези, меч и волшебство

Дата премьеры: 31 июля

Релиз: кинотеатры

«Рыжая Соня росла в мире, где варвары уничтожали деревни, грабили и убивали, а короли жаждали только власти и золота. Она не знала дома — только поле боя. Ее детство украли война и предательство, а молодость поглотила арена, где она ежедневно боролась за жизнь ради развлечения толпы и жестокого тирана. Чтобы выжить, она научилась бить первой, и теперь ее не остановят ни люди, ни монстры. Соня не верит в пророков — она сама кует свою судьбу» — говорится в официальном синопсисе.

Как нетрудно догадаться, в этом фильме речь пойдет об одноименной героине, которая была частично вдохновлена персонажем Роберта Ирвина Говарда из рассказа «Тень Вальгары» и сначала появилась на страницах комиксов Marvel Comics, а затем — Dynamite Entertainment. В новейшей интерпретации образ будет основываться именно на версии Dynamite, а воплотить его на экране доверили итальянской актрисе Матильде Лутц.

Напомним, что 40 лет назад киноделы уже обращались к Рыжей Соне, в которую перевоплотилась датская красотка Бриджит Нильсен, а компанию ей составил сам Арнольд Шварценеггер. Впрочем, ленту ждал жуткий провал, как с точки зрения отзывов критиков, так и в плане кассовых сборов, не говоря уже о трех номинациях на «Золотую малину».

Хотя на момент написания текста фильм пока фигурирует в репертуарном плане прокатчика Kinomania Film Distribution, а премьера датирована 31 июля, весьма маловероятно, что лента выйдет в запланированный срок. Пока нет официальной даты выхода в прокат в любой другой стране, кроме Украины, более того, до сих пор не вышел даже трейлер. Поэтому всем желающим посмотреть это кино с большой вероятностью придется подождать еще некоторое время.