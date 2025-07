Самые интересные новые фильмы июля 2025 года

Сезон летних блокбастеров в самом разгаре, а это значит, что очередные многомиллионные красочные эпики уже готовы посостязаться за внимание (и конечно же деньги) массового зрителя. В июле снова имеем извечную конкуренцию между Marvel и DC: первые открывают новую фазу своей вселенной, вторые вообще открывают новую вселенную — будет интересно посмотреть, насколько удачными, или неудачными, окажутся эти начинания. Самыми популярными же фигурами месяца планируют стать Педро Паскаль, Николас Холт и Сильвестр Сталлоне, поскольку с этими парнями планируются к выходу сразу по два фильма. Подробнее обо всех новинках июля, которые в той или иной степени могут быть интересны публике — читайте в нашем традиционном материале.

Жанр: боевик

Дата премьеры: 1 июля

Релиз: цифровые сервисы

Майк Макканн отправляется в Непал, чтобы развеять прах своего брата на Эвересте. Когда он и его горный гид наталкиваются на наемников во время путешествия в туристическом автобусе, они вынуждены вступить в бой, чтобы спасти себя, пассажиров и целую страну.

Буквально недавно был повод вспомнить о Лиаме Нисоне ввиду выхода в прокат криминальной драмы «Искупление грехов», как выходит уже следующий фильм с неутомимым британцем. Несколько неожиданно им оказывается сиквел экшн-триллера «Ледовый драйв», вышедший в 2021 году. Но и этим присутствие Нисона на экранах не ограничится — в августе актер перевоплотится во Фрэнка Дребина-младшего в «Голом пистолете», а его пассию сыграет сама Памела Андерсон.

«Старая гвардия 2» / The Old Guard 2

«Старая гвардия 2» / The Old Guard 2

Жанр: супергеройский экшн

Дата премьеры: 2 июля

Релиз: Netflix

Андромаха Скифская, или просто Энди, пытается вести обычную жизнь после потери бессмертия. Но когда она и ее группа бессмертных сталкиваются с могущественным врагом, который угрожает миру, становится очевидно, что им пора выйти из тени.

Как нетрудно догадаться, это сиквел основанного на одноименном комиксе Грега Руки проходного боевика «Старая гвардия», вышедшего на Netflix в 2020 году. Шарлиз Терон, Кики Лейн, Марван Кензари, Лука Маринелли, Маттиас Шонертс, Ван Вероника Нго и Чиветел Эджиофор возвращаются к своим ролям, а присоединяются к ним новички серии Ума Турман и Энди Голдинг.

Жанр: криминальный триллер, боевик

Дата премьеры: 3 июля

Релиз: кинотеатры

Водитель бронированного грузовика Джеймс Броди работает со своим сыном Кейси, не подозревая, что на этот раз перевозит миллионы долларов в золоте. Команда воров во главе с таинственным Руком пытается завладеть ценным грузом, однако отец и сын сопротивляются грабителям. Удастся ли им выжить в борьбе с отрядом вооруженных до зубов негодяев?

«Броня» — первый из двух анонсированных в июльском репертуаре боевиков с Сильвестром Сталлоне, и он примечателен тем, что Слай здесь должен исполнить несвойственную для него роль злодея. В «Детях шпионов 3» получилось не слишком убедительно.

Жанр: приключенческая научная фантастика

Дата премьеры: 3 июля

Релиз: кинотеатры

Действие фильма происходит через 5 лет после событий «Доминиона» (2022). Официальный синопсис звучит так: «В новой главе саги команда специалистов отправляется в самое опасное место на Земле — научно-исследовательский комплекс на острове, где когда-то работал Парк Юрского периода. Там, среди руин прошлого, до сих пор живут создания, которых оставили на произвол судьбы».

«Возрождение» стало уже седьмой лентой в рамках начатой в 1993 году Стивеном Спилбергом культовой франшизы «Парк Юрского периода». Причем с обновленным актерским составом: на этот раз встреча с динозаврами уготована Скарлетт Йоханссон, Махершале Али, Джонатану Бейли, Руперту Френду и Эду Скрейну. За сценарий ответственен автор первых двух частей Дэвид Кепп, в режиссерское кресло устроился Гарет Эдвардс, которому не впервой иметь дело с гигантскими ящерами после работы над «Годзиллой» образца 2014 года.

Ностальгия «в стиле Спилберга» с идеальной CGI и посредственным сюжетом — именно такой вывод можно сделать о блокбастере согласно первым реакциям зрителей и критиков. Наверное, другого ожидать и не стоит.

Жанр: эротический триллер

Дата премьеры: 4 июля

Релиз: цифровые сервисы

Pretty Thing — очередная история из разряда страстных отношений женщины постарше и парня помладше, что нынче стало кинематографическим трендом. Только в прошлом году вышло сразу несколько фильмов с таким нарративом — вспоминаем «Одинокую планету» с Лорой Дерн и Лиамом Хемсвортом, «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным, ну и конечно «Хорошую плохую девочку» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном. На этот раз изображать страсть предстоит Алисии Сильверстоун и Карлу Глусману.

Жанр: супергеройский экшн

Дата премьеры: 10 июля

Релиз: кинотеатры

Пришелец с планеты Криптон поселяется в городке Смолвиль, штат Техас, и принимает личность Кларка Кента. Молодому криптонцу предстоит найти баланс в своей двойной жизни — обычного журналиста с одной стороны и величайшего героя всех времен Супермена — с другой.

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновленной Джеймсом Ганном киновселенной DC, своеобразным аперитивом к которой стал прошлогодний мультсериал «Монстры Коммандос». Титульная роль досталась Дэвиду Коренсвету, который еще не успел сильно примелькнуться массовому зрителю, партию Лоис Лейн исполнит Рэйчел Броснаген, а в образе антагониста Лекса Лютора на экране предстанет Николас Холт. Также в кадре увидим и Банду Справедливости, которая состоит из Гая Гарднера (Натан Филлион), Мистера Потрясающего (Эди Гатеги) и Девушки-ястреба (Изабелла Мерсед).

Главные вопросы, на которые должна дать ответ новинка — жизнеспособна ли в целом эта затея как таковая, и нужна ли миру перезагрузка преждевременно почившего предшественника, которым занимался Зак Снайдер.

Жанр: фильм ужасов

Дата премьеры: 10 июля

Релиз: кинотеатры

50-летний известный бизнесмен Карш никак не может смириться со смертью своей жены. Он изобретает революционную и противоречивую технологию GraveTech, которая позволяет следить за усопшими. Однажды ночью несколько могил, включая могилу жены Карша, подвергаются вандализму, и главный герой отправляется на поиски преступников.

«Саван» — новый фильм ужасов с элементами фантастики от признанного мастера жанра, в частности боди-хоррора, Дэвида Кроненберга. На съемочной площадке собрались сплошь известные лица — Гай Пирс, Венсан Кассель и Дайан Крюгер. Для последних двух это вторая подряд совместная работа после «Сент-Экзюпери», где актеры как раз-таки изображали супружескую пару.

В одном из интервью Кроненберг описал фильм как очень «личный» и «автобиографический». Его сюжет был навеян собственным горем режиссера после смерти его жены Кэролин в 2017 году.

Жанр: фантастический триллер

Дата премьеры: 10 июля

Релиз: Netflix

«Когда вокруг их многоквартирного дома за ночь появляется загадочная кирпичная стена, Тим и Оливия объединяют усилия с недоверчивыми соседями, чтобы спастись» — говорится в сообщении от Netflix.

Это фантастический триллер немецкого производства с Маттиасом Швайгхёфером и Руби О. Фи в главных ролях. Они уже работали вместе, а именно — в фильме об ограблении «Армия воров», который был приквелом к зомби-постапокалиптике «Армия мертвецов» Зака Снайдера.

Жанр: криминальный триллер

Дата премьеры: 17 июля

Релиз: кинотеатры

Агент ФБР Терри Хаск разворачивает расследование серии взрывов, ограблений банков и жестоких убийств на Тихоокеанском северо-западе. Вскоре он приходит к выводу, что за цепью преступлений стоит хорошо организованная неонацистская группа с безжалостным лидером во главе, который задумал объявить войну правительству Соединенных Штатов.

Сюжет основан на документальной книге «Тихое братство» авторства Кевина Флинна и Гэри Герхардта, вышедшей в свет в далеком 1989 году. Мировая премьера состоялась на 81-м Венецианском международном кинофестивале, где «Кровавый лидер» претендовал на главную награду — «Золотого льва».

Противостоять друг другу в рамках местного сюжета будут Джуд Лоу в роли ФБРовца, ставшего прототипом реального агента Уэйна Мэнниса, и Николас Холт, воплотивший на экране лидера неонацистской террористической организации «Орден» Роберта Джея Мэтьюза. Вторая злодейская роль актера наряду с Лексом Лютером.

«Жизнь Чака» / The Life of Chuck

«Жизнь Чака» / The Life of Chuck

Жанр: фэнтезийная научно-фантастическая драма

Дата премьеры: 17 июля

Релиз: кинотеатры

Сюжет составляет три разные истории из жизни Чака Кранца, начиная с его смерти и заканчивая детством, когда он рос в доме с привидениями.

Фильм является адаптацией одноименной повести Стивена Кинга, вошедшей в сборник «Если кровь течет», изданный в 2020 году. Напомним, что этот же сборник также содержит рассказ «Телефон мистера Харригана», экранизация которого вышла на Netflix в 2022-м. Сценарием и режиссурой занимался Майк Флэнаган, который уже не впервые обращается к творчеству «короля ужасов» — именно он ставил «Игру Джеральда» (2017) и «Доктор Сон» (2019). В титульной роли мы увидим Тома Хиддлстона и юную звездочку Джейкоба Трамбле.