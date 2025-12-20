Рецензия на фильм "Аватар: Огонь и пепел" / Avatar: Fire and Ash

Третья часть «Аватара» определенно была одним из самых ожидаемых кинособытий последних лет, и это трудно оспорить. Имя Джеймса Кэмерона давно стало синонимом масштабного кино, а мир Пандоры — результатом идеи, которую режиссер вынашивал десятилетиями, ожидая технологий, способных воплотить его замысел. Первый «Аватар» в 2009 году перевернул представление о возможностях графики и до сих пор остается самым кассовым фильмом в истории, а «Путь воды»хоть и уступал оригиналу, доказал, что режиссер все еще умеет удивлять. Поэтому «Огонь и пепел» имел все шансы стать не просто продолжением, а логичным и необходимым шагом вперед для всей франшизы. Удалось ли Кэмерону снова удивить, или же третий фильм стал моментом, когда масштаб окончательно начал преобладать над содержанием? Давайте разбираться!

Плюсы: невероятная графика; эпический размах; сильная экологическая и гуманистическая тематика; развитие линии Грейс; зрелищная финальная битва Минусы: самоповтор на самоповторе; отсутствие развития персонажей; затянутый хронометраж; нелогичные решения героев; ощущение пустоты за визуальным шедевром 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Аватар: Огонь и пепел» / Avatar: Fire and Ash

Жанр фантастика, приключения, драма

режиссёр Джеймс Кэмерон

В ролях Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Мишель Йео, Дэвид Тьюлис, и др.

Премьера 18 декабря 2025 года, кинотеатры

Структура фильма «Аватар: Огонь и пепел» имеет слишком длинную завязку, еще более длинную подготовку к финальному противостоянию и, в конце концов, масштабную финальную битву, которую вполне можно было сократить как минимум вдвое. Все это происходит на фоне потрясающей графики, но с чрезвычайно вторичным сюжетом, который Кэмерон уже рассказывал и не раз. Если следующие части пойдут по той же дороге, франшиза рискует превратиться в один гигантский двадцатичасовой фильм без внутренней динамики.

И самая главная проблема новому фильму в том, что шага вперед здесь почти нет. На протяжении почти трех часов не покидает ощущение, что перед нами фактически переснятая вторая часть с незначительными косметическими изменениями. Персонажи как главные, так и второстепенные, застывают в точке финала «Пути воды» и не демонстрируют никакого ощутимого развития. Между фильмами прошло время, но для героев оно не существует, поэтому мотивации у них те же, конфликты знакомы, сценарные ходы повторяются, а «неожиданные» моменты легко считываются задолго до их реализации.

Впрочем, главная проблема фильма даже не в самоповторах. Режиссер всегда подчеркивал, что «Аватар» можно назвать его душой, миром, в который он искренне верит. И именно поэтому особенно больно осознавать, что в «Огне и пепле» этой души почти не чувствуется. Несмотря на эпический и яркий визуал, фильм кажется пустой копией предшественников.

Первый «Аватар» был результатом многолетней подготовки и искренней влюбленности в мир, второй — долго зрел и выглядел целостно даже со своими недостатками. А вот третья часть уже слишком напоминает элемент хорошо отлаженного денежного конвейера, где идеи уступают место масштабности ради масштабности.

Отдельно стоит упомянуть и странные и порой откровенно нелогичные решения персонажей. В некоторых сценах складывается впечатление, что на экране совсем не те герои, которых мы знали раньше. Их поступки противоречат собственным характерам, мотивациям и даже внутреннему кодексу, что выглядит особенно больно для столь тщательно выстроенной вселенной. Худшее, что может произойти с вымышленным персонажем, это потеря сути ради хронометража, и здесь такие моменты, к сожалению, присутствуют.

Из положительного в сценарии стоит отметить развитие линии Грейс, а именно ее характер, предназначение и связь с Матерью. Это одна из немногих сюжетных веток, которая действительно добавляет чего-то нового и за которой интересно наблюдать. Также неплохо введен новый клан, хотя и здесь потенциал использован не полностью, поэтому вместо полноценного развития они скорее служат катализаторами событий. Их взаимодействие с людьми выглядит интересным, но ближе к финалу эта линия, к сожалению, растворяется в общей эпохе.

При этом «Аватар» не изменяет своим базовым ценностям. Кэмерон снова говорит о любви к природе, экологии и опасности, которую человек представляет для самого себя. Через персонажей он четко транслирует мысль, что самая большая угроза для человечества не катаклизмы или метеориты, а мы сами. Так же франшиза продолжает подчеркивать важность семьи, дружбы и эмпатии и в этом режиссер остается верным себе.

Визуально же вопросов к новому кино нет совсем. «Огонь и пепел» — настоящий аттракцион для большого экрана. Графика здесь еще лучше, чем у предшественника, и именно по ней видно, куда команда вкладывала максимум усилий и, собственно, душу.

Ну и атмосферный саундтрек органично дополняет общую картину, хоть и не слишком отличается от музыки из «Пути воды», а актерский состав стабильно держит приличный уровень без явных провалов или откровений.

В общем, триквел больше напоминает яркий, дорогой и технически безупречный аттракцион, чем полноценное художественное высказывание. Но проблема в том, что эмоции от него быстро выветриваются. За три часа зритель получает много пафоса, наивности и самоповторов, но слишком мало действительно нового содержания. И в какой-то момент в кинотеатре ловишь себя на мысли, что хотелось бы просто поставить на перемотку и это, пожалуй, худший сигнал для фильма такого масштаба.