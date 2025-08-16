Рецензия на фильм "Эддингтон" / Eddington

С 14 августа в кинотеатрах начался показ сатирического черно-комедийного неовестерна «Эддингтон», в котором известный хоррормейкер Ари Астер отходит от своего любимого кинематографического направления, чтобы что? Что-то высмеять? Напомнить зрителю о человеческой глупости? Или просто развлечься в давно желанном жанре, с тем условием, что развлечение будет крайне причудливым? Давайте выяснять это в рецензии ниже.

Плюсы: довольно интересный авторский фильм, вполне в духе Ари Астера; замечательный актерский состав и очередное классное выступление Хоакина Феникса; отличное с точки зрения технического исполнения кино, в частности операторская работа Дариуса Хонджи; Минусы: тональная разбалансированность; попытка охватить как можно больше остросоциальных тем, что в итоге размывает внятность авторского высказывания; для кого-то это будет утомительный киноопыт; 7 /10 Оценка

ITC.ua

«Эддингтон» / Eddington

Жанр сатирический неовестерн

режиссёр Ари Астер

В ролях Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Дейрдре О’Коннелл, Майкл Уорд, Клифтон Коллинз-младший

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Май 2020-го, по миру свирепствует ненавистный ковид. Заметно побитый жизнью, уставший шериф небольшого городка Эддингтон (штат Нью-Мексико) Джо Кросс категорически отказывается носить защитную маску. Но это наименьшая из его забот. Жена Луиза постоянно депрессирует и сосредоточена на создании уродливых кукол, которые вполне могут конкурировать с «произведениями искусства» Фиби Буффе. Донимает Джо и теща Дон — ярая сторонница теории заговоров, приехавшая погостить в Эддингтон, где последствия пандемии пока особо не ощутимы. Еще и местный бродяга постоянно становится нарушителем спокойствия в городе, где время, кажется, замерло.

Но самой большой проблемой для Кросса является мэр Тед Гарсия, с которым у шерифа давние счеты. Мужчины откровенно не ладят, и их конфликт только усиливается, когда Джо решает подать свою кандидатуру на пост мэра на грядущих выборах. Тем временем Эддингтон постепенно перестает быть тихим городком, где ничего не происходит, и вскоре многочисленные потрясения отзовутся зловещим эхом и здесь.

Нет никаких сомнений в том, что Ари Астер — чрезвычайно талантливый кинематографист, который дерзко заявил о себе дебютной «Реинкарнацией» (2018), а затем укрепил позиции Автора с большой буквы благодаря «Солнцестоянию». Этими двумя лентами постановщик не только стал одним из законодателей моды на так называемый постхоррор, но и приучил привередливого зрителя ждать от каждой своей работы что-то незаурядное, особенное, по-хорошему причудливое.

Собственно, предыдущая картина Астера, странная сюрреалистическая трагикомедия «Все страхи Бо» (2023), в определенной степени стала заложницей высоких ожиданий и имела более сдержанное восприятие как со стороны критиков, так и зрителей. Именно оттуда сюда перекочевал Хоакин Феникс — один из лучших актеров своего поколения.

Вряд ли для кого-то будет сюрпризом тот факт, что вплетенный в повествование ковид (к черту проклятую маску!) служит лишь катализатором того безумия, что развернется на экране. Да и негоже мусолить тему, которая не так чтобы актуальна. Астеровские мотивы при этом достаточно прозаичны — автор ставит неутешительный диагноз обществу, в частности американскому, взбудораженному той самой пандемией, трампизмом, вездесущими соцсетями и движением BLM, вызванным скандальным убийством афроамериканца Джорджа Флойда и наслоившимся и на без того нездоровую атмосферу внутри страны.

Следствием этому стоит считать и штурм Капитолия (о нем напрямую упоминалось в недавнем «Кровавом лидере»), который состоялся в начале 2021-го. Конкретно здесь об этом, правда, речь не идет, но взаимосвязи между всеми вышеперечисленными событиями, красноречиво характеризующими тогдашнюю обстановку в США, вполне очевидны.

Недаром и в крошечном Эддингтоне происходят свои, локальные катастрофы, вызванные катастрофами глобальными, причем как для Америки, так и для всего мира. И многострадальный шериф ни пытался убедить всех, что трагический случай произошел где-то там, на другом конце страны, а вирус сюда еще не добрался, избавиться от влияния этих факторов не получится.

В то же время, то ли помирающие со скуки из-за локдауна, то ли из-за самой жизни в этой Богом забытой дыре, эддингтоновские подростки берутся протестовать в поддержку BLM, и это при том, что в городе, кажется, живет один-единственный темнокожий, да и тот полицейский. Такие вот то ли смешные, то ли страшные парадоксы.

Астер наглядно дает понять, что в эпоху всепоглощающих соцсетей смартфон может служить как минимум не менее действенным оружием, чем ружье или старый добрый Colt SAA 45 калибра, который пользовался популярностью в классических вестернах. Ведь именно благодаря условному (тогда еще) Twitter или TikTok можно сманипулировать общественным мнением в собственную пользу, произвести сенсацию в СМИ, довести потребителей контента до безумия и т.д.

Также благодаря соцсетям, либо другим медиаплатформам, запросто можно воспользоваться ситуацией и стать популярным духовным гуру; конечно, легче это сделать тогда, когда общество максимально уязвимо, когда люди уже сами не знают, во что верить. Красноречивой в этом контексте выглядит сюжетная линия жены главного героя в исполнении Эммы Стоун. Это, наверное, самая слабая арка во всем фильме, но ее существование действительно обосновано.

Что касается персонажа Феникса, то его не назовешь ни эмпатийным, ни положительным героем. Но учитывая то, что происходит вокруг этого парня, его можно понять (но отнюдь не оправдать). Прежде всего — почему он слетает с катушек. Во времена ковида, пожалуй, каждый из нас был немножко ошалевшим Хоакином Фениксом (о тревожном настоящем нечего и вспоминать).

Ари Астер выдает очередное бесспорно интересное кино, но с оговорками. Он не настолько забавный там, где вроде бы появляются поводы для неуверенного смеха, и не настолько остроумный тогда, когда речь заходит о сатирической мощи. В попытках затронуть как можно больше остросоциального, он так и не решается на внятное авторское высказывание.

Для кого-то, как и в случае с предыдущими лентами режиссера, это будет утомительным киноопытом (но что поделаешь, любит американский постановщик никуда не спешить). Для кого-то — увлекательным.

С другой стороны, и без всяких фильмов давно понятно, что окончательно сошла с ума не только Америка, но и весь мир.