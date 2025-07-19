Рецензия на фильм «Кровавый лидер» / The Order

С 17 июля в кино стартовал прокат криминального триллера «Кровавый лидер», сюжет которого основан в первую очередь на реальных событиях, касающихся неонацистской террористической организации The Order, а уже потом — на документальной книге Кевина Флинна и Гэри Герхардта «Молчаливое братство» 1989 года. Мировая премьера ленты состоялась на 81-м Венецианском международном кинофестивале, где она претендовала на главную награду — «Золотого льва». О чем и о ком здесь идет речь, а также насколько интересен этот рассказ — все подробности в обзоре ниже.

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Плюсы: хороший тандем персонажей Джуда Лоу и Тая Шеридана, за который искренне болеешь; полные напряжения, максимально реалистичные и приземленные экшн-сцены; сплошная мрачность весьма уместна в историях подобного рода; Минусы: очень медленный темп повествования понравится не всем; антагонист в исполнении Николаса Холта не производит должного впечатления; кому-то может не хватить экшена, а кому-то — драматической глубины; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Кровавый лидер» / The Order

Жанр криминальный триллер

режиссёр Джастин Курзель

В ролях Джуд Лоу, Николас Холт, Тай Шеридан, Джерни Смоллетт, Элисон Оливер, Марк Марон, Одесса Янг, Филипп Левитски, Себастьян Пижотт

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

В 1983 году явно побитый жизнью агент ФБР Терри Хаск в поисках хотя бы малейшего умиротворения прибывает в городок Кор-д’Алейн, расположенный среди живописных гор штата Айдахо. Там он натыкается на листовки, возвещающие о превосходстве белой расы, а чуть позже — на закопанное в лесу мертвое тело одного из членов ультраправой организации, возглавляемой неким Робертом Джеем Мэтьюсом.

Эти решительно настроенные молодые люди систематически устраивают теракты и ограбления банков, очевидно, готовясь совершить нечто более масштабное и крайне зловещее. Заручившись поддержкой коллеги Джоанны Карни, а также местного заместителя шерифа Джейми Боуэна, Хаск изо всех сил пытается выследить преступников и положить конец их злодеяниям.

Во многих смыслах новая лента режиссера «Креда убийцы» (2016) Джастина Курзеля напоминает ее протагониста. Она такая же мрачная, старомодная, как брюки клеш, красующиеся на главном герое, немного неповоротливая и медлительная, однако определенного очарования все равно не растеряла.

Джуд Лоу берет пример с недавнего Лиама Нисона и заводит пышные усы, и неспроста — все в нем кричит об архетипическом образе опытного и безгранично уставшего правоохранителя, повидавшего на своем веку многое. Это прекрасно понятно и без намеков на печальный бэкграунд, связанный с личной жизнью героя, и без безуспешной охоты на оленя, и без демонстрации шрамов на его теле, и без истории о выслеживании мафии, имевшей трагический финал.

Во всех смыслах в противовес персонажу Джуда Лоу выступает Мэтьюс в исполнении Николаса Холта, который снова предстает в злодейской роли наряду с сумасшедшим перфомансом в «Супермене». На первый взгляд он — примерный семьянин, если не считать за что-то не образцовое жизнь на две семьи, обучение своего сына стрельбе из автомата во время семейного барбекю и чтение мальцу на ночь «Дневников Тернера» Уильяма Лютера Пирса. Эту красную книжечку ФБР охарактеризовало не иначе как «Библией правых расистов», а на финальных титрах зрителю красноречиво сообщают, что этим чтением вдохновлялись и участники штурма Капитолия в январе 2021 года.

Несмотря на то, что продираться сквозь предложенное Курзелем медленное повествование — задача не из простых, любая здешняя сцена ограбления инкассаторского грузовика выглядит куда напряженнее и увлекательнее, чем вся «Броня», целиком посвященная ровно тому же. К сожалению, экшн-сцен не так много, как хотелось, но все они выполнены великолепно, напряжения в них более чем достаточно.

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Очень симпатичным выглядит и экранное взаимодействие Джуда Лоу и Тая Шеридана. Если во время первого вооруженного столкновения со сторонниками неонацизма молодой полицейский буквально занемел от страха, что могло стоить жизни старшему напарнику, то впоследствии его было не остановить, с чем связана одна из самых драматичных сцен фильма.

Единственные, наверное, кому абсолютно безразличны местные драмы — это величественные горы, раскинувшиеся над городком Кор-д’Алейн. Да и в целом лента наполнена кадрами живописных пейзажей, которые резко контрастируют со сплошной мрачностью и неутешительной обстановкой, спровоцированной принципиальным как никогда конфликтом.

Назвать «Кровавого лидера» фильмом сугубо развлекательным язык не повернется, но в то же время болезненная, в частности для Штатов, тема здесь не раскрывается с должной глубиной. Жанровые элементы соседствуют с содержательно простым, но сложным для восприятия повествованием, суть которого лежит на поверхности. Именно поэтому во многих моментах лента заставит поскучать.

Вместе с тем охарактеризовать этот криминальный триллер чем-то плохим или провальным также нельзя. Центральный конфликт побуждает болеть за хороших парней, актуальность месседжа, как видим, отнюдь не угасла, хорошие актеры уверенно чувствуют себя в своих ролях.

Но главное, эта история в который раз напоминает, что любого кровавого лидера рано или поздно ждет заслуженный, неутешительный конец — истина, прописанная не сценаристами, но самой жизнью. Хотя, конечно, чем раньше, тем лучше.

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