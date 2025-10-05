Рецензия на фильм "Каховский объект"

Премьера «Каховского объекта» состоялась 1 октября 2025 года, и с самого начала о фильме говорили не как о чем-то отдельном, а как о части большей франшизы «Киногероини темных времен», которая должна развиваться в будущем. Авторы еще до релиза вспоминали «Конотопскую ведьму» — предыдущую попытку сыграть на поле украинского жанрового кино. И, конечно, первые сравнения возникают именно с ней. В случае с «Каховским объектом» прогресс очевиден: больше амбиций, масштабный замысел, технически сложные сцены. Но вместе с тем возникает вопрос — удалось ли этот замысел дотянуть до уровня, когда ленту можно назвать успешной?

Плюсы: гнетущая и клаустрофобная атмосфера, с ощущением постоянной опасности в советских бетонных коридорах; идея антисоветского зомби-города — свежая для украинского кино, и уже сама концепция работает как метафора; актерская игра ровная, без провалов; главная актриса действительно вытягивает несколько сцен Минусы: сценарий банальный; персонажи действуют нелогично; диалоги часто надуманы; многие сцены выглядят поспешно слепленными; экшен местами "тормозит"; монтаж рваный, ритм проседает; графика слабая, особенно в финале; слишком много пафоса 5.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Каховский объект» / «Каховський об’єкт»

Жанр боевик, хоррор, антисоветский экшен

режиссёр Алексей Тараненко

В ролях Марина Кошкина, Александр Яцентюк, Владимир Ращук, и др.

Премьера 1 октября 2025 года, кинотеатры

После подрыва российскими захватчиками, и террористами, Каховской дамбы, группа украинских военных под руководством «Мары» оказывается в советском подземном бункере, который скрывает темные секреты прошлого. Там проводили ужасные эксперименты над людьми, и результаты до сих пор живы в буквальном смысле.

Зомби с советской символикой, портретами вождей в помещениях и всей этой причудливой атрибутикой из прошлого выглядят по крайней мере свежо для нашего кинематографа. Идея антисоветского хоррора интригует, потому что тема для нас болезненная и актуальная. Кто бы не захотел посмотреть, как украинские бойцы крушат «мертвое наследие» империи? Но, к сожалению, хорошая концепция еще не гарантирует целостного фильма.

Сценарий фильма трещит по швам: персонажи часто действуют нелогично, сюжетные линии вроде бы есть, но развиваются вяло, а интрига, которую пытаются растянуть до финала, в итоге рассыпается. Есть ощущение, что сценаристы хотели держать зрителя в напряжении, но не докрутили этого до максимума.

Впрочем, нельзя сказать, что картина совсем пустая. Атмосфера — одна из самых сильных сторон «Каховского объекта». Лабиринты подземного бункера действительно угнетают. Советские символы, на которые мы уже давно смотрим скорее в новостях, чем в собственной жизни, в замкнутом пространстве вызывают дискомфорт. Они становятся не просто реквизитом, а дополнительным эмоциональным слоем, который давит на героев и зрителей. Здесь чувствуется мастерство постановки: от приглушенного света до клаустрофобных кадров, когда ты буквально чувствуешь, что стены сжимаются. И если сюжет местами не работает, то атмосфера делает свое дело.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Сцены экшена выглядят неоднозначно. С одной стороны, есть моменты, когда ты получаешь удовольствие от масштабности, чувствуешь драйв, и солдаты, разбрасывающие толпы зомби, работают на уровне жанрового наслаждения.

С другой — часть сцен снята топорно. Движения выглядят неестественно, монтаж местами рваный, а спецэффекты частенько не спасают. Это тот случай, когда замысел есть, а до реализации не хватает плавности и денег. Грим местами неплохой, но больше похож на компьютерную игру, чем на что-то реалистичное. Особенно в финале, где графика не вытягивает и сразу выдает ограниченный бюджет. Визуально это не катастрофа, но «вау»-эффекта не хватает.

Музыка выполняет роль поддержки, но не становится двигателем. Она не портит сцены и не отвлекает, да и этого достаточно для проекта, который не нацелен на оскаровский уровень саундтрека.

Операторская работа держит стабильный уровень, иногда дает хорошие кадры, особенно в узких коридорах бункера, но опять же без удивительных открытий.

Актерская игра приятно удивила. Если визуальная часть и сценарий провисают, то актеры держат уровень. Главная актриса Марина Кошкина («Мара») в очередной раз доказала, что способна нести на себе проект. Она естественная в страхе, уверенная в напряженных моментах и искренняя там, где персонаж позволяет показать человеческие эмоции. Другие актеры выглядят тоже нормально, никто не портит общее впечатление, но и выделить кого-то кроме Кошкиной сложно.

Что с фильмом в итоге? «Каховский объект» получается рядовым кино. Фильм, который можно посмотреть, но который не станет переломным для украинского жанрового кинематографа. Он интереснее и увереннее, чем «Конотопская ведьма», но все равно спотыкается на главном — на сценарии.

И здесь проблема системная. Пока мы будем гнаться за эффектами и зрелищными идеями без качественно продуманных историй, мы обречены на такие «середнячки». И это не трагедия, потому что мы учимся. Мы набиваем шишки, пробуем разные жанры, тестируем форматы. Но важно сделать выводы и начать серьезно работать над драматургией. Потому что именно сценарий определяет, остается ли фильм в памяти. Идеи есть, атмосфера уже получается, актеры тоже готовы — не хватает главного: глубины истории.