Рецензия на фильм "Служанка" / The Housemaid

Денис Федорук

“Служниця”

С 1 января в прокате стартовал совсем не новогодний фильм — эротический психологический триллер «Служанка», сюжет которого основан на одноименном бестселлере американской авторки триллеров Фриды Мак-Фадден, увидевшем свет в 2022 году. Как выглядит экранное противостояние двух голливудских блондинок Аманды Сайфред и Сидни Суини — мчим рассказать в обзоре ниже.

Плюсы:

актерское выступление Аманды Сайфред; "тот самый твист"; в целом на актеров приятно смотреть;

Минусы:

общая непритязательность и абсурдность; проседание и лишние разжевывания понятного контекста; слабенький финал;

6/10
Оценка
ITC.ua

«Служанка» / The Housemaid

Жанр психологический триллер
режиссёр Пол Фиг
В ролях Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар, Микеле Морроне, Элизабет Перкинс, Меган Фергюсон, Эллен Тамаки, Индиана Эль
Премьера кинотеатры
Год выпуска 2025
Сайт IMDb

Молодая девушка с темным прошлым Милли настолько нищая, что вынуждена ночевать в машине на парковке какой-то забегаловки. Роскошная блондинка Нина Винчестер настолько дружелюбна и богата, что ее идеальную жизнь иначе как сказочной не назовешь. У нее есть дочь Сесилия и муж Эндрю — писаный мускулистый красавец с обложки журнала Men’s Health, который привык разгуливать по дому в майке настолько белоснежной, что Джону Макклейну, особенно с похмелья, стало бы стыдно за такой нарядный вид парня.

И какой же удачей выглядит для Милли приглашение на работу в эту семью служанкой с проживанием на месте. Так она убьет нескольких зайцев сразу, поскольку у нее отныне должен быть стабильный заработок, довольно уютное жилье и отсутствие лишних вопросов со стороны представителей закона. Если бы только несчастная знала, в какую западню она попадает.

Режиссер Пол Фиг существенно отталкивался от оригинального романа — пляжного чтива, о котором по очевидным причинам вы не найдете рецензию на ITC.ua. Но кое-что киноделы таки изменили: например, в книге не было тех финальных разборок, которые имеют место в фильме. А вот чего в экранизации достаточно, так это дешевой бульварщины, которая так и прет чуть ли не изо всех щелей.

Страсть, секс, измены, зловещие секреты, женские сплетни, неожиданные повороты, ведущие к абсурдным ситуациям — всего этого в изобилии, и такого набора элементов может даже хватить для непритязательного развлечения.

Глобально же это не о сложной серой морали, ведь в итоге добро и зло здесь очевидны настолько, насколько очевидна разница между днем и ночью, а скорее о видоизмененной версии «50 оттенков серого», разбавленной намеками на хитроумность «Исчезнувшей» (2014). Хотя по качеству хит Финчера и новинка Фига — как небо и земля.

В местном мироустройстве игра почти всегда идет в одни ворота, что сводит повествование к примитивной однобокости. Причем последняя проявляется всюду, куда бы ни попала Милли. К концу фильма окончательно складывается впечатление, что она буквально притягивает вокруг себя, давайте без конкретики, плохих людей, и это как будто ее супергеройская способность. Ну, если не в «Мадам Паутине» (2024), то по крайней мере сейчас Сидни Суини смогла ее проявить.

Если же вы из тех, кто повелся на обещания западных критиков получить классный guilty pleasure эпохи эротических триллеров 90-х, то и здесь вынуждены огорчить, хотя бы потому, что в 90-е эротические сцены умели снимать, причем со вкусом.

А еще это никакой не эротический триллер, как бы обильно ни лило за окном во время сцен секса или как часто с героини Суини не слетали трусики. «Служанка» скорее выступает как порно для мозгов, где зрителю вроде и пытаются заморочить голову, но получается натужно. В частности, авторами предлагается лишь один вменяемый на весь хронометраж твист, который будет подаваться под соусом большого откровения. И это при том, что разжевывать его предпосылки будут чуть ли не пол фильма, когда всем и без того все давно понятно.

Посыл о домашнем насилии и классовом неравенстве меркнет на фоне определенных нелогичностей и общей непритязательности происходящего на экране. На актеров смотреть приятно, но выкладывается только Сайфред.

В фильме есть сцена, где состоятельные подружки-сплетницы Нины буквально не замечают служанку, и еще попробуй догадайся, то ли из-за пренебрежения, то ли из-за вялого перформанса Сидни Суини. Звезду «Эйфории» по всем параметрам затмевает ее старшая коллега Аманда Сайфред, которой прекрасно удается показать концентрированное безумие — не преувеличением будет сказать, что актриса стала украшением ленты. Брэндон Скленар в основном не выходит за рамки образа привлекательной мебели с улыбкой на миллион долларов. А о молчаливом садовнике в исполнении Микеле Морроне не стоит даже и вспоминать.

«Служанка» может развлечь часть лояльной аудитории, однако едва ли способна чем-то всерьез порадовать зрителя, настроенного на мастерский, полный чистого саспенса психологический триллер. Это далеко не выдающееся, заурядное жанровое кино, создатели которого свои крошечные достижения выдают за большую победу.

Вывод:

"Служанка" — непритязательный жанровый образец с преимущественно ничем не примечательными актерскими выступлениями.

