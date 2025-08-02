Рецензия на фильм «Верни ее мне» / Bring Her Back

31 июля в кино стартовал прокат психологического фильма ужасов «Верни ее мне» от тандема режиссеров-братьев Дэнни и Майкла Филиппу, также известных как ютуберы RackaRacka. Эти ребята наделали немало шума с выходом их дебютного ужастика «Говори со мной», который вышел на экраны три года назад, заработал $92 млн при бюджете в $4,5 млн и получил всеобщее признание. Чего стоит ожидать от амбициозных талантливых хоррормейкеров на этот раз — рассказываем в обзоре ниже.

Плюсы: это работает как шоковый хоррор, имеющий целью подавить зрителя; хорошие актерские работы от Салли Хокинс и юных исполнителей; плотный слой саспенса, который постепенно усиливается и в концовке достигает своего апогея; Минусы: это кино точно не для менталки сегодняшнего украинца; авторы ударяются в досадные самоповторы; пусть это и незаурядный ужастик, но завернут он в обертку типичных жанровых тропов и транслирует в целом вторичные и хорошо знакомые месседжи; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Верни ее мне» / Bring Her Back

Жанр психологический хоррор

Режиссеры Дэнни и Майкл Филиппу

В ролях Салли Хокинс, Билли Барретт, Сора Вонг, Джона Рен Филлипс, Салли Энн-Аптон, Стивен Филлипс

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

После того как 17-летний Энди и его сводная младшая сестра Пайпер, практически незрячая, обнаруживают в душе мертвого отца, соответствующие службы отправляют несовершеннолетних к приемной матери Лоре. На первый взгляд эта вполне приятная дама встречает детей с улыбкой на лице, но вскоре юноша замечает определенные странности в поведении женщины.

Не добавляет поводов для радости и странный мальчик Оливер, который является еще одним приемным ребенком Лоры. Он совсем не разговаривает и, кажется, не очень счастлив находиться в ее доме. Так что же на самом деле скрывает новоиспеченная опекунша несчастных сирот?

В своей второй ленте популярные ютуберы, братья-близнецы Дэнни и Майкл Филиппу, по сути идут по той же тропе, что и в дебютном «Говори со мной». Новый фильм фактически о том же, что и предшественник, но в плане смелости режиссеры позволяют себе зайти гораздо дальше.

Кроме очевидного сходства в названиях, предполагающего обращение к некой потусторонней сущности, здесь у нас снова причудливые оккультные ритуалы, в лучших традициях «Звонка» показанные в формате VHS, а также гостевание зловещих духов в телах детей. Снова их страдания, в частности беззащитного перед страшной сверхъестественной одержимостью мальчика. Наконец, снова пассажи о боли, вызванной большой потерей, и невозможности смириться с ней, пережить ее. Только если в «Говори со мной» речь шла о страданиях дочери, скорбящей по погибшей матери, то сейчас все ровно наоборот.

Беспощадный подход австралийских киноделов действительно позволяет говорить о «Верни ее мне» как об одном из лучших хорроров года, который нам обещали западные рецензенты. Как минимум одном из самых пугающих. Но есть нюанс. Это кино угнетает, оно вытрясет из вас всю душу. Поэтому смотреть его вряд ли стоит, если у вас менталка рядового украинца.

В чем же заключается смелость Филиппу? Уже давно хоррормейкеры взяли за привычку пугать не детей, оставшихся одни дома и добравшихся до запрещенного родителями ужастика, а детьми — то ли превращающимися в каких-нибудь диббуков, то ли одержимыми самим дьяволом, как в классике жанра «Изгоняющий дьявола» (1973) Уильяма Фридкина.

Братья без зазрения совести позволяют себе делать с ребенком в кадре такое, что волосы дыбом встают — недаром маленький Оливер оказывается самым жутким персонажем фильма, а сцены с его участием, где присутствуют элементы боди-хоррора и даже сплеттера, гарантированно запомнятся надолго.

Да, лента основывается на хорошо знакомых поклонникам жанра тропах; переизобретать велосипед явно никто не собирается. И давайте откровенно: почти слепота девочки читерски влияет на ключевые события — без нее сюжетный каркас фильма рассыпался бы, как карточный домик.

Но в то же время Филиппу весьма далеки от вылизанной, глянцевой и обескровленной картинки современных голливудских фильмов ужасов о сверхъестественном вроде каких-нибудь «Заклятий» или «Астралов».

Это максимально жесткое, недружелюбное к зрителю, отвратительное и гнетущее кино, от которого вам точно станет плохо. Не физически, но морально. И насыщено оно таким плотным слоем саспенса, что не окунуться с головой в это пиршество ужасов у зрителя нет ни единого шанса. Даже несмотря на то, что начиналось все довольно вяло, в духе мрачных, ужасно неторопливых и тягучих слоубернеров.

Филиппу прекрасно знают свое дело. По эмоциональному воздействию «Верни ее мне» — достаточно мощный фильм, но эмоции он предполагает сугубо негативные. Камера предательски не отворачивается в сторону даже во время самых мерзких эпизодов. В итоге повествование все равно захватывает, несмотря на то, что показанное на экране не может нравиться ни в коем случае. Однако именно этого и требует тот тип шок-ужаса, который предлагают авторы.

Постоянный дождь в кадре льет как из ведра, и неспроста. Он характеризует и внутреннее состояние персонажей, и, учитывая смерть ребенка Лоры, символизирует боль потери главной героини в исполнении блестящей Салли Хокинс (где-то здесь видимо стоит вспомнить и о «Форме воды»). Лора буквально тонет в горе, утопает, она не видит другого выхода из психологической ямы, кроме как тот путь, который предполагает большой вред другим.

И в этом контексте австралийцы прибегают к незатейливым самоповторам, не говоря о том, что нарратив о глубоко травмированных, сломанных страдальцах уже сам по себе превратился в жанровое клише.

Смотреть «Верни ее мне» стоит лишь в том случае, если вы ярый поклонник жуткого жанра и морально готовы к потрясениям, которые предлагает местный шок-контент (сцена с ножом во рту маленького Олли мгновенно врезается в память). Всем остальным лучше обходить этот ужастик десятой дорогой, ведь негативных гнетущих эмоций нынче хватает и в реальной жизни.