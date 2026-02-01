Рецензия на сериал "Чудо-человек" / Wonder Man

«Чудо-Человек» — это новый сериал Marvel, который неожиданно отходит от привычной формулы студии. Проект уже успел получить высокие оценки от критиков, которые называют его одним из самых свежих и смелых экспериментов Marvel за последние годы. Но действительно ли эти авансы оправданы разбираемся в рецензии.

Плюсы: сильная, человечная история без глобальных ставок; нетипичный топ истории как для Марвел; химия между Ягьею Абдул-Матином II и Беном Кингсли; интересное заглядывание за кулисы киноиндустрии; удачный баланс комедии и драмы Минусы: ощутимая спешка из-за короткого хронометража; слабо проработанный финал; сериал явно не для всех фанатов MCU 7.5 /10 Оценка

«Чудо-человек» / Wonder Man

Жанр комедия, драма, боевик

Шоуранер Дестин Дэниал Креттон, и Эндрю Хест

В ролях Ягья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Эд Харрис и др.

Премьера 27 января 2026 года, Дисней+

Сериал рассказывает историю Саймона Уильямса, актера со сверхчеловеческими способностями, который совсем не хочет быть супергероем. Его интересует не спасение мира, а кино, роли, сцена, признание и возможность жить чужими образами, а не собственной странной жизнью. «Чудо-Человек» сознательно меняет акценты, поэтому это не история супергероя с актерской карьерой, а история актера, которому суперсилы лишь мешают. Параллельно сериал углубляется в тему одиночества, творческого кризиса и ощущения неудачи за неудачей.

После лет и десятков проектов сомнительного качества Marvel, кажется, решил или взять паузу от всех этих путешествий в мультивселенной, или же просто поэкспериментировать и посмотреть, как отреагирует публика. В результате студия выпустила действительно странный проект, который совершенно не вписывается в привычную стилистику вселенной.





Сериал «Чудо-Человек» сразу отдает дань эксперименту, который мы помним по первым сериям «ВандаВижен». Только там все ограничилось несколькими эпизодами и в итоге перетекло в более-менее классические супергеройские разборки с раздвоением личности, что тоже было довольно неплохо. А здесь шоу таким и остается до последнего эпизода. И этим оно выигрывает.

«Чудо-Человек», хоть, возможно, и не то, чего ожидали классические фанаты Marvel, точно не является детальной экранизацией комикса. Здесь нет сплошного экшена (собственно, его здесь почти и нет), суперзлодеев в латексных костюмах и проблем планетарного масштаба.

Сериал больше отдает вайбом прошлогодней «Киностудии». И хоть он и высмеивает Голливуд, делает это не слишком резко и в большинстве случаев все же проявляет любовь и уважение к актерскому ремеслу.

Новый сериал Marvel рассказывает историю с точки зрения актера со сверхспособностями, который вопреки всему хочет добиться успеха в кино, а не супергероя с актерской карьерой, где на первом плане стоит борьба со всемирным злом. И это стало настоящим сюрпризом. А в перспективе еще и приятным.

Во время просмотра первых двух эпизодов может показаться, что шоу просто разгоняется и вот-вот начнется очередной супергеройский махач. Персонаж смирится со своими силами и наконец-то найдет свое предназначение. Но нет. Сериал показывает одинокого человека, которому отчаянно не хватает кого-то близкого. Именно этим проект и становится глубже, чем может показаться на первый взгляд. Потому что постепенно он погружает зрителя в историю Саймона, показывает, как он стал одиноким, почему у него так мало друзей и, собственно, почему он совсем не хочет быть супергероем.

Все становится еще интереснее, когда отношения Саймона и Тревора (того самого, что играл Мандарина в «Железном человеке 3», и это было чрезвычайно приятным сюрпризом) приобретают новые краски. Два одиночества, которые по уши влюблены в кино, но часто ошибались раньше, находят такой нужный им баланс и возвращают друг другу желание творить.

Тревор даже изменяет своей основной миссии, потому что понимает, что после знакомства с Саймоном, он наконец не один. Между этими двумя возникает невероятная химия, за ними действительно интересно наблюдать. Это, конечно, заслуга актеров в первую очередь, но и сценаристы хорошо поработали над персонажами, написали сильные диалоги, продумали бэкграунды, четкие и понятные мотивации. Именно поэтому это так хорошо работает.

Несмотря на почти полное отсутствие экшена, сериал смотреть интересно. Во-первых, он действительно имеет вайб «Киностудии». «Чудо-Человек», как я писал выше, возможно, не столько сатира, но сериал классно заглядывает за кулисы киноиндустрии, показывая всю кухню изнутри. Запоминаются сцены чтения сценария дома у режиссера или примерки костюмов. Все это выглядит живо и способно удерживать внимание зрителя.

Во-вторых, здесь просто интересный сюжет. Сериал балансирует между жанрами и удачно сочетает комедию и драму, одновременно смешит и предлагает разобраться в глубинах души уставших людей. Все это хорошо уравновешено и в итоге дает довольно сильный результат в виде успешного, хоть и необычного для Marvel продукта.

Конечно, у сериала есть и недостатки. Чаще всего это ощутимая спешка. Marvel явно хотел сделать быстрый сериал-эксперимент, чтобы заполнить библиотеку Disney+, иначе трудно объяснить, почему создатели так спешили и не отошли от формата 30-минутных серий. Если уж они хотели рассказать действительно сильную комедийно-драматическую историю, дополнительный хронометраж пошел бы ей только на пользу. Сериал не потерял бы динамики, если бы каждый эпизод имел хотя бы 45 минут. Наоборот, история стала бы глубже. Был шанс замахнуться на уровень «Миротворца» от студии-конкурента, но короткий формат этому помешал.

Главным недостатком проекта является его финал. Он получился скомканным, на первый взгляд, быстрым и недостаточно проработанным. От сериала с таким уровнем сценария ожидаешь немного другого подхода. Финал подвел и в сценарном, и в техническом плане, что немного подпортило общее впечатление.





Актерский состав здесь действительно сильный. Ягья Абдул-Матин II и Бен Кингсли фактически делают его сериалом Абдула-Матина и Кингсли — настолько хорошо они поработали над персонажами и их взаимодействием.

Иногда что-то смотря понимаешь, что перед тобой просто актер, который играет роль, даже если играет хорошо. Но в «Чудо-Человеке» я вижу уставших Саймона и Тревора, которые находят друг друга и начинают настоящую историю дружбы.

Технически «Чудо-человек» тоже выглядит прилично. Операторская работа хорошая, кадры приятные. Музыка не сказать, чтобы слишком примечательная, но она хорошо подчеркивает настроение каждого эпизода. Спецэффектов немного, однако когда обстоятельства в них нуждаются, они появляются и выглядят достойно, особенно во время ионных приступов Саймона.