Рецензия на сериал "Газета" / The Paper

«Газета» — новый спин-офф культового «Офиса», который пытается перенести знакомый формат рабочей абсурдности в другие декорации. Теперь вместо бумажной компании мы получаем редакцию газеты, где современные проблемы медиа переплетаются с конфликтами коллектива, а юмор сталкивается с реалиями цифровой эпохи. Это сериал, который сразу вызывает интерес своим происхождением, но еще больше — тем, сможет ли он хотя бы частично повторить успех своего легендарного предшественника.

Плюсы: сохранена атмосфера "Офиса" в обновленном формате; Донал Глисон отлично вписался и стал главной звездой шоу; несколько удачных шуток и действительно смешных моментов; приятные камео и отсылки для фанатов оригинала; попытки осмыслить современные проблемы медиа и поколений Минусы: нехватка харизмы и остроты, которые были в "Офисе"; многие шутки звучат слишком безопасно и предсказуемо; сценаристы застряли между подражанием и самобытностью; часть персонажей выглядит недоработанной и пресной; сравнение с оригиналом всегда играет не в пользу "Газеты" 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Газета» / The Paper

Жанр мокьюментари, комедия

Шоураннеры Грег Дениалс, Майкл Коман

В ролях Донал Глисон, Челси Фрай, Оскар Нуньез, и др.

Премьера 4 сентября 2025 года, Пикок

«Газета» — тот случай, когда сама идея уже вызывает интерес еще до выхода на экраны. Спин-офф «Офиса» — культового ситкома, который стал не просто сериалом, а настоящим культурным явлением. Сериал выглядит логичным шагом для студии, что стремилась оживить знакомый формат в новых реалиях.

Ведь времена изменились: теперь уже не бумажные компании, а медиа, цифровизация, новые типы конфликтов и новые правила игры. Поэтому перенос той самой гипертрофированной обыденности, где драма и комедия сталкиваются в стенах рабочей среды, в редакцию маленькой газеты — решение, которое имело потенциал.

На первый взгляд «Газета» действительно сохраняет атмосферу «Офиса», только более осовремененную, с шутками о современных технологиях, культурных войнах и проблемах поколений. Но если разбирать сериал не только по замыслу, но и по воплощению, становится заметно, что надежды он оправдывает не полностью.

Создатели пытались сделать все правильно: дать зрителю ощущение знакомой эстетики с дрожащей камерой, с неудобными паузами, с абсурдными диалогами, которые доходят до точки кипения только тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. И в то же время они попытались создать новых персонажей, которые должны были бы стать «своими» так же, как Джим или Майкл в «Офисе».

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Но проблема заключается в том, что сериал завис где-то посередине между подражанием и самобытностью. Когда пытаются повторить знакомые трюки — чувствуется, что это вторично. Когда же пытаются показать что-то новое — оно не всегда имеет ту харизму, которой славился оригинал. Поэтому «Газета» выглядит как «Офис», но за меньшие деньги.

Юмор в новом сериале работает не всегда одинаково. Кое-где он смешной, кое-где остроумный, но часто шутка выглядит слишком очевидной, словно сценаристы боялись ударить слишком резко или абсурдно. «Офис» жил за счет того, что грань между комедийным и неудобным стиралась, и от этого зрителю было и смешно, и стыдно одновременно.

В «Газете» иногда складывается впечатление, что сериал играет слишком безопасно. Как будто пытается понравиться всем сразу, но от этого теряет остроту. Однако стоит отметить, что есть моменты, когда точно переданы современные проблемы — от кризиса доверия к медиа до забавных ситуаций, которые возникают из-за различий поколений в коллективе. Эти эпизоды работают и добавляют свежести.

Сериал сохраняет документальный стиль, знакомый всем фанатам «Офиса», с теми же взглядами в камеру, паузами и ощущением якобы импровизации, но иногда это кажется слишком стерильным и постановочным. Там, где «Офис» жил благодаря неуклюжести, случайным моментам и почти хаотичной энергии, новый сериал выглядит слишком чистым и продуманным. Как будто он боится быть острее, резче, чтобы действительно ужалить. И именно поэтому он не пробивает сквозь экран так, как хотелось бы. Атмосфера есть, но ей не хватает той дикой искры, которая делала оригинал легендой.

Актерский состав, конечно, не имеет той харизмы, которая была в оригинальных образах, но и списывать их нельзя. Донал Глисон точно выделяется — он мастерски передает смешение иронии и усталого цинизма, создавая персонажа, за которым хочется наблюдать. Ему удалось сделать что-то действительно живое в мире, где многие герои выглядят пока как тени своих прототипов.

Приятно видеть и Оскара Нуньеса из оригинала, но он играет то же самое. То есть того же персонажа, каким он был 20 лет назад. Без всякого развития. Другие актеры тоже стараются, у каждого есть свои удачные моменты, хотя не все образы имеют достаточно пространства, чтобы раскрыться.

«Газета» выглядит как сериал, который пытается сидеть сразу на двух стульях: быть новым, но и оставаться знакомым. И из-за этого теряет часть силы. Здесь есть интересные персонажи, есть удачные сцены, есть даже моменты, которые заставляют громко смеяться. Но есть и ощущение, что это уже было, только лучше. Как попытка восстановить магию без настоящего понимания, что именно делало «Офис» культовым.

Сериал имеет право на существование: он не провальный, не бездарный, он местами искренний и даже теплый. Это легкий просмотр, который может подарить несколько приятных вечеров, но вряд ли станет новой классикой. И, пожалуй, именно в этом главная проблема — от спин-офа легенды ожидаешь большего, чем просто «приятно провести время».

Если бы «Газета» существовала сама по себе, без сравнений с «Офисом», она, возможно, воспринималась бы совсем иначе. Да, в сериале есть свои провисы и моменты, где юмор выглядит слишком стерильным, однако есть и немало попыток попасть в современные проблемы — от кризиса печатных медиа до забавных конфликтов между поколениями. И хотя они не всегда звучат так остро и резко, как того хотелось бы, в формате самостоятельного шоу это выглядело бы более органично. Просто здесь всегда рядом стоит «Офис», и соревноваться с ним — задача почти невозможная.