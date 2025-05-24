Рецензия на сериал «Киностудия» / The Studio

21 мая на сервисе Apple TV+ завершился показ хитового сатирически-комедийного сериала «Киностудия» авторства давно слаженного тандема в лице Сета Рогена и Эвана Голдберга, с Рогеном же в главной роли. Кроме основного актерского состава на экране состоялось большое количество звездных появлений, порой весьма неожиданных. Подробнее о том, кто порадует зрителей своим присутствием на экране, что высмеивает Роген и компания и насколько удачно у них это получается — уже готовы рассказать в обзоре ниже.

Плюсы: чрезвычайно остроумная, стильная и качественная сатирическая комедия; хорошо подобранный актерский состав; много ярких камео; Минусы: порой глуповатые персонажи на экране, Сара Полли не даст соврать, могут довести зрителя чуть ли не до бешенства; кому-то не все эпизоды будут равномерно интересны; 8.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Киностудия» / The Studio

Жанр сатирическая комедия

Создатели Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Гайк, Алекс Грегори, Фрида Перез

В ролях Сет Роген, Кэтрин О’Хара, Айк Барингольц, Чейз Суи Вандерс, Кэтрин Ган, Брайан Крэнстон, Дэвид Крамхолц, Ребекка Холл

Премьера Apple TV+

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Мечта немного дерганого киномана Мэтта Ремика осуществилась — генеральный директор студии Continental Studios Гриффин Милл, которой Мэтт прослужил верой и правдой много лет, наконец повышает его до должности руководителя. Теперь все важнейшие решения по запуску тех или иных проектов ложатся на плечи безгранично влюбленного в искусство романтика. Загвоздка заключается в том, что Милл недвусмысленно намекнул Мэтту, что кино как искусство здесь особо никого не волнует — основополагающим в этой непростой работе является результат в виде многомиллионных кассовых сборов.

В частности, новоиспеченному боссу предстоит заняться запуском блокбастера, посвященного мультяшному талисману ароматизированного напитка Kool-Aid. Ну а что, у Греты Гервиг прокатило с «Барби» и даже конкуренция с нолановским «Оппенгеймером» превратилась в мегапопулярный тренд, так почему бы и истории о веселом антропоморфном кувшине не заработать в прокате свой миллиард? Однако миссия по экранизации этикетки на бутылках с газировкой становится для Мэтта лишь вершиной айсберга, ведь вскоре его трудовые будни превратятся в самый настоящий кошмар.

Еще свежа в памяти сатира на съемки супергеройского блокбастера и конвейерное производство супергероики как таковое с метким названием «Франшиза», транслировавшаяся на HBO. Создатели сериала Сет Роген и Эван Голдберг, которые начинали с хулиганских комедий 2000-х «Супер перцы» (2007) и «Ананасовый экспресс» (2008), идут дальше и берутся высмеивать все внутренности бездушной голливудской машины. И получается у них даже лучше; видимо, мейнстримный кинематограф сейчас находится в состоянии, просто требующем фирменной издевки.

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Уже в первом же эпизоде авторы используют тяжелую артиллерию: в кадре появится сам Мартин Скорсезе и, совсем ненадолго, Шарлиз Терон, с которой Роген снимался в «Безумной парочке» (2019). Причем живой классик существует не просто ради символического камео — он играет одну из ключевых ролей в локальной истории, которая одновременно и безумно уморительная, и бесконечно грустная.

Сериал имеет в основном вертикальную структуру повествования, то есть каждый эпизод составляет отдельную историю, однако связаны все они смежной сюжетной линией Мэтта Ремика и его немного притрушенной команды. Не забывают создатели и о приятных формалистских подмигиваниях для тех, кто «в теме». Например, серия о съемках длинным кадром, к слову, чрезвычайно забавная, снятая будто без монтажных склеек, а эпизод с детективной линией о пропавшей кинопленке стилизован под классический нуар.

Достается от Рогена и компании различным отраслевым факторам и современным кинотрендам.

Паркер Финн не прочь взяться за съемки ужастика «Моргни», который по сути является клоном его же «Улыбнись. Команда Ремика до абсурдного боится обвинений в расизме, напрочь позабыв о, скажем так, более свежих насущных темах (связанных с использованием искусственного интеллекта в кинопроизводстве), которые могут репутационно навредить проекту. Ну и такого отвратительного зомби-апокалипсиса вы еще точно не видели, зато на его основе можно создать привлекательные сопутствующие товары.

Все всем врут, постоянно конфликтуют, занимаются подхалимством ради собственной выгоды, пытаются откусить как можно больший кусок пирога и получить свои 15 минут славы. Кажется, в бизнес-модели студийной системы практически не осталось места для настоящего творчества. Роген и компания разоблачают киношное закулисье и обыгрывают многочисленные нюансы с такой легкостью, безудержной энергией, ярким чувством юмора и стиля, и главное — остроумием, что не поддаться этому очарованию решительно невозможно. Особенно если кино для вас — не пустой звук.

Не чураются выставить себя в не самом лучшем свете, а иногда и полными идиотами мегапопулярные голливудские звезды и киноделы.

Абсолютным лицемером предстает в кадре актер Энтони Маки — не такого Кепа продвигали в Marvel все эти годы. Оливия Уайлд — одержимая перфекционистка, с которой невозможно работать. Рон Говард — эгоист, из-за которого должен страдать рядовой зритель (хотя в независимом авторском кино такой подход скорее приветствуется).

В дополнение Зак Снайдер анонсирует очередную режиссёрскую версию своего нового фильма продолжительностью в бесконечность. Звезда «Пацанов» Энтони Старр заявляется на церемонию награждения «Золотого глобуса» в плаще, что является довольно красноречивым жестом. А персонаж Брайана Крэнстона и Зои Кравиц в роли самой себя под грибами (куда же без них в творении Рогена-Голдберга) — это вообще что-то невероятное.

Серия про «Золотой глобус», кстати, одна из лучших в сезоне — спасибо тебе, Сэл Саперштейн!

Быть настолько остроумными в эпоху, когда жанр комедии едва подает признаки жизни — это надо иметь настоящий талант. Поэтому такие проекты, как «Киностудия» — на вес золота. Тем более что за 10 эпизодов продолжительностью в среднем по полчаса мы наглядно убеждаемся в том, что киноиндустрия сейчас переживает далеко не лучшие времена. Спросите хотя бы у Мартина Скорсезе.