Рецензия на сериал «Железное сердце» / Ironheart

1 июля платформа Disney+ выкатила последние три из шести эпизодов супергеройского сериала «Железное сердце», который закрывает Пятую фазу киновселенной Marvel (но перевести дыхание будет некогда, поскольку на Землю неизбежно надвигается Галактус). Здесь рассказывается о студентке-изобретательнице, которой удается сконструировать высокотехнологичную броню вроде той, что была у Тони Старка. Несмотря на то, что Роберт Дауни-младший публично поддержал проект, зрители не поскупились на крайне низкие оценки, что в итоге, на момент написания текста, вылилось в неутешительные 4 балла на кинопортале IMDb. Давайте разбираться, является ли справедливым такой сокрушительный приговор от явно разъяренной аудитории.

Плюсы: какие-то крохи интересных моментов еще присутствуют; появление одного персонажа в последнем эпизоде хоть немного оживляет печальное действо; Минусы: неинтересные персонажи, в том числе титульная героиня (особенно по сравнению со Старком); сериал — явный контент для поколения TikTok, на давних поклонников Marvel он не рассчитан; слишком много сомнительных моментов, которые просто удобны для сценаристов; нужность этого шоу во вселенной Marvel вызывает большие сомнения; 4 /10 Оценка

ITC.ua

«Железное сердце» / Ironheart

Жанр подростковая драма, супергеройский экшн

Шоуранерка Чинака Ходж

Режиссеры Сэм Бейли, Анджела Барнс

В ролях Доминика Торн, Энтони Рамос, Лирик Росс, Мэнни Монтана, Олден Эренрайк, Джим Раш, Саша Барон Коэн

Премьера Disney+

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Рири Уильямс отчисляют из Массачусетского технологического института за то, что она, давайте назовем это так — «писала курсовые» двоечникам. После этого девушка возвращается в родной Чикаго. Там она пытается пересобрать сконструированный ею же и похищенный в МИТ бронекостюм в домашних условиях, но наличия паяльника и отвертки оказывается мало, чтобы осуществить этот хитроумный замысел.

Вместе с тем к нуждающейся в деньгах безработной обращается с очень заманчивым предложением группа преступников во главе с таинственным Паркером Роббинсом, также известным как Капюшон. Не имея другого выбора, Рири связывается с плохой компанией, обворовывающей вредных богачей, а также знакомится с торговцем на черном рынке Джо Макгилликади, у которого должны быть необходимые для ремонта костюма материалы. Понятно, что эти необдуманные шаги приведут к плохим последствиям.

В первом же кадре главная героиня дерзко заявляет о своих амбициях. «Я стану круче Джобса, Гейтса, Хенка Пима и Тони Старка вместе взятых» — говорит она. Впрочем, этот юношеский максимализм стремительно разбивается о жестокую реальность. И здесь мы вроде как должны эмпатировать страждущей, но учитывая то, в какую авантюру она ввязывается, сделать это не получится. В том числе и из-за анемичного перфоманса Доминик Торн.

И тут мы приходим к основным причинам резко негативного восприятия публикой «Железного сердца». Опустим тот факт, что часть поклонников вселенной Marvel возненавидела шоу еще до его выхода на экраны (в этом контексте у сериала немало общего с еще свежей в памяти «Белоснежкой»). Но главная проблема заключается в том, что все это воспринимается не иначе как замена полюбившегося многим зрителям культового персонажа и при этом выглядит так, будто вместо праймового Месси на поле выпустили ноунейма из любительской лиги.

Слишком уж ощутимым и болезненным чувствуется этот контраст. Слишком высокую планку поставил Дауни-младший, наделив Старка фантастической харизмой. Доминик Торн предложить что-то свое, парировать фирменное старковское очарование решительно нечем, как со сценарной точки зрения, так и исполнительской. В других условиях, без привязки к какой-либо преемственности, этому проекту возможно и удалось бы избежать такой волны хейта.

Вторым важным моментом является то, что Рири Уильямс стала Железным человеком для поколения TikTok. Marvel напоминает некоторые рок/метал-группы, которые пытаются идти в ногу со временем и в угоду молодому поколению меняют свой стиль или жанр, забывая о так называемых олдфагах. Сегодняшним 40-летним дядям и тётям, которым на время первого «Железного человека» было чуть больше за 20 (и они составляли основную целевую аудиторию тех фильмов наряду с подростками) вряд ли будет интересен сюжет о душевных муках юной студентки.

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Хотя сейчас студия, кажется, осознала обреченность такого пути и частично пытается развернуть махину в прежнее русло — возвращение Роберта Дауни-младшего в обойму является ярким тому подтверждением.

Если Тони Старк зажигал под AC/DC, а в пещере смог построить высокотехнологичное ведро с гайками, то Рири Уильямс, конечно же под модный хип-хоп, настолько гениальна, что создает полноценный бронекостюм в собственном гараже. Об искусственном интеллекте Натали лучше вообще не вспоминать. Не получилось здесь и интересного сочетания технологий и магии — одна-единственная сцена со скромными спецэффектами — вот вам и вся магия.

Последний гвоздь в гроб шоу забивает собственно само качество истории и запредельное количество напичканных в нее глупостей. Создатели «Железного сердца» хотят напомнить о том, как тяжело живется темнокожим слоям населения на белом свете, рассказать драматическую историю о боли утраты и психологической травме как ее следствии, пытаются в обязательный для жанра супергеройский антагонизм. Однако попытки совместить подобную многослойность оборачиваются катастрофой, ведь ни одна из вышеуказанных тем не получает должного развития, а история не ощущается цельной. Да и копают сценаристы не вглубь, а вширь, и скучный раздутый хронометраж не идет на пользу.

У «Железного сердца» нет ни сердца, ни стальных мышц; только намеки на сантименты, редкий и стерильный экшн и целую охапку малоинтересных болванчиков.

При этом сериалу не то чтобы не хватает размаха — он еще в начале позиционировался как нечто более приземленное вроде «Сорвиголовы». Просто все в кадре отдает страстями сугубо школьных масштабов, сборищем косплееров (были даже собственные версии Гайтаны, Руби Рода и Ниобы из «Матрицы»).

Из поп-культурных безделушек стоит отметить прямую ссылку на Вещь из «Семейки Аддамс», упоминания о «Звездном пути» и фирменный знак от Спока, богатый стол с разнообразным кушаньем, словно перекочевавший сюда из испанской «Платформы», а также два момента, мгновенно напоминающих о «Терминаторе». В одном из них с чудо-костюмом едва не случается то же, что с Т-800 в финале первого фильма Джеймса Кэмерона, в другом жестянка вынуждена использовать циркулярную пилу, чтобы выбраться из ловушки, как это делала Терминатрикс в «Восстании машин». Будет повод вспомнить и об Обадайе Стейне — анатагонисте Тони Старка в дебютной ленте образца 2008 года.

Единственный вопрос, который возникает после просмотра — зачем это вообще надо?

Рири Уильямс дебютировала на экране в «Черной Пантере: Ваканда навсегда» (2022), но совсем не запомнилась. Теперь она уже на первых ролях, однако если спросить ее «кто ты без своего костюма?», так и не понятно, каким будет ответ. Разве что «самая крутая девчонка на районе», но это так себе достижение.