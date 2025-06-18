Кино Новости 18.06.2025 в 14:39 comment views icon

Роберт Дауни-младший поддержал сериал «Железное сердце»: «Не могу быть счастливее»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Роберт Дауни-младший поддержал сериал «Железное сердце»: «Не могу быть счастливее»

Роберт Дауни-младший публично поддержал сериал Marvel «Железное сердце» о «женской версии» Старка. Он назвал Рири Уильямс (Доминик Торн) причиной для гордости.

Во время интервью Торн и ее коллеги Энтони Рамоса в эфире «Доброе утро, Америка» показали видеообращение «Железного человека». В видео Роберт Дауни-младший сказал, что «не может быть счастливее» от того, когда увидел Доминик Торн в главной роли.

«Мисс Торн, я не могу быть счастливее, чем видеть, как вы оживляете Рири Уильямс», — сказал он.

В то же время актер не удержался от шуток о персонаже Энтони Рамоса — Паркера Роббинса, известного как Капюшон.

«Но Капюшон меня нервирует. Зелёный капюшон? Пожалуйста, скажите мне, что мистер Рамос не заменит меня в роли Доктора Дума из-за Паркера Роббинса?», — пошутил он, имея в виду общую черту обоих персонажей — ношение капюшонов.

В завершение Дауни сложил пальцами сердце и сказал: «Железный человек любит Железное сердце». Торн ответила ему, что: «Железное сердце тоже любит Железного человека».

Позже она поделилась подробностями первого разговора с актером, который состоялся после завершения съемок сериала в Чикаго. Роберт Дауни-младший позвонил ей после завершения съемок сериала, передал ей «два больших пальца вверх» и признался, что болеет за ее героиню.

Отметим, что сериал «Железное сердце» рассказывает о дальнейших приключениях Рири Уильямс после событий «Черной пантеры: Ваканда навсегда». В центре истории — гениальная студентка из Чикаго, которая создает собственный бронекостюм, способный конкурировать с технологиями Тони Старка. Вместе с Торн в сериале сыграют Энтони Рамос, Лирик Росс, Риган Алия, Алден Эренрайх и Джим Рэш. Саша Барон Коэн исполнит пока что нераскрытую роль.

Премьера запланирована на 24 июня на Disney+, именно тогда сериал официально завершит пятую фазу киновселенной Marvel. А уже в июле стартует шестая фаза — из фильма «Фантастическая четверка».

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Источник: Games Radar

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