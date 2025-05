Самые интересные новые игры мая 2025 года

После размашистого апреля с его ремастерами, крупными дебютами на новых платформах и неожиданными сюрпризами, май встречает игроков более взвешенно. Это месяц, где блокбастеры соседствуют с нишевыми проектами, а долгожданные сиквелы выходят бок о бок с интересными экспериментами инди-сцены. Особого внимания заслуживает возвращение классики в новом формате — Age of Empires II на PlayStation, сюрреалистичный Among Us 3D, а также масштабное DLC для Elden Ring. И да, в этом месяце не обойдется без ААА-игры в серии DOOM.

Age of Empires II: Definitive Edition

Жанр: Real-time strategy

Дата: 6 мая

Платформы: PS5

Еще десять лет назад появление стратегической классики RTS на консолях казалось фантастикой. Но в последние годы это перестает быть редкостью. В мае PlayStation 5 получает полноценную версию Age of Empires II: Definitive Edition. Эта адаптация включает все дополнения, улучшенный AI, графические обновления и полную поддержку геймпада. По словам разработчиков, интерфейс был серьезно переработан под нужды геймпада, поэтому управление юнитами и строительством должно быть интуитивным.

Игра обещает хорошо работать на PS5, позволяя даже в портативном режиме (через Remote Play) запускать масштабные сражения с сотнями юнитов. Если вы выросли на стратегиях 90-х, это отличная возможность снова окунуться в знакомую атмосферу.

Among Us 3D

Жанр: Party, Social deduction

Дата: 6 мая

Платформы: ПК

Знакомая формула социальной дедукции в Among Us получает новое измерение — на этот раз буквально. Among Us 3D переносит игру в полноценный 3D-мир с видом от третьего лица, новой анимацией и существенно переработанными картами. Визуальные обновления не уничтожают дух оригинала, но добавляют больше драйва, напряжения и возможностей для интерактивности.

Особый акцент сделан на атмосфере: саботажи теперь выглядят более эффектно, а преследования могут разворачиваться в коридорах с реалистичным освещением. Системные требования остаются невысокими, так что играть можно даже на среднем «железе».

Spirit of the North 2

Жанр: Adventure, Indie, Puzzle, Casual

Дата: 8 мая

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S

Продолжение тепло воспринятой приключенческой игры о лисе и ее проводнике — это еще один пример неторопливого, атмосферного игрового опыта. В Spirit of the North 2 игрок снова исследует живописные заснеженные ландшафты, разгадывает экологические головоломки и взаимодействует с фауной северного мира.

Разработчики из Infuse Studio обещают увеличенный открытый мир, новые способности главной героини и более глубокое повествование без единого произнесенного слова. Если вам не хватает игр вроде Journey или The First Tree, стоит обратить внимание.

Revenge of the Savage Planet

Жанр: Adventure, Platform

Дата: 8 мая

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S

Псевдосиквел к Journey to the Savage Planet отличается еще большим акцентом на абсурдном юморе, цветном хаосе и безумных экспериментах с экосистемой инопланетной планеты. Здесь игроки снова изучают удивительную среду, сканируют существ, крафтят инструменты и находят приключения там, где их не ждали.

На этот раз авторы существенно обновили боевую систему и добавили больше сюжетного контента, но общий тон остался легким и с юмором. Идеальная игра для тех, кто хочет весело провести время без лишнего пафоса.

DOOM: The Dark Ages

Жанр: FPS

Дата: 15 мая

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

DOOM возвращается в необычном антураже — темном фэнтези с отсылками к средневековью. DOOM: The Dark Ages переносит игроков в мрачный мир, где броня больше напоминает доспехи рыцаря, а враги — персонажей с гравюр XVI века. Но не дайте себя обмануть стилистикой: это все еще тот же ультрадинамичный DOOM почти без пауз на дыхание.

В фокусе — новые механики ближнего боя, а также возможность использовать средневековое оружие с DOOM-стилизацией.

RoadCraft

Жанр: Vehicle simulation

Дата: 20 мая

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Симулятор строительной техники, где игрок возглавляет компанию, специализирующуюся на восстановлении инфраструктуры после стихийных бедствий. В игре доступно 40 видов тяжелой техники, которую можно использовать для оценки повреждений, уборки завалов, транспортировки материалов, ремонта дорог и мостов. Завалы можно перерабатывать на стройматериалы, а техникой управлять вручную или автоматизировать процессы, прокладывая маршруты для повышения эффективности. В стартовой версии — восемь карт и поддержка кооператива до четырех игроков.

Deliver At All Costs

Жанр: Action-adventure

Дата: 22 мая

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Представьте смесь Death Stranding и Overcooked, где вы выполняете доставку любой ценой — на лодке, в воздухе, на квадроцикле или пешком. Deliver At All Costs — это кооперативная аркада, которая играется легко, но быстро превращается в хаос из-за нестабильных мостов, бурь и безумных заказчиков.

В игре доступен как одиночный режим, так и локальный/онлайн кооп. Основная фишка — динамические погодные условия, серьезно влияющие на маршрут. Идеально для компании друзей, которые не боятся выпадать из трека ради смеха.

Elden Ring: Nightreign

Жанр: Action RPG, Roguelike

Дата: 30 мая

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Nightreign — это самостоятельное масштабное дополнение к Elden Ring, которое обещает не только новых боссов и локаций, но и новую сюжетную ветку с собственным финалом.

Дополнение переносит игроков в процедурно сгенерированный регион Лимвельд — измененную версию знакомого по оригиналу Лимгрейва. Хотя игра поддерживает соло-режим, она задумана как кооператив для трех игроков, у которых есть три игровых дня, чтобы подготовиться к финальному боссу.

F1 25

Жанр: Racing

Дата: 30 мая

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Ежегодное обновление серии гонок от Codemasters в этом году акцентируется на новом карьерном режиме, адаптированном к реальному календарю Формулы-1. Также в F1 25 ожидается углубленное взаимодействие с командой: игрок влияет на развитие болида, выбор стратегий и даже PR-кампании.

Визуально игру обновили незначительно, но физика и система повреждений претерпели существенное улучшение. Для поклонников жанра — must-play, для всех остальных — еще одна причина присмотреться к гонкам.

Kingdom Come: Deliverance II — Brushes with Death (DLC)

Жанр: Action RPG

Дата: середина мая

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

В мае Kingdom Come: Deliverance 2 получит свое первое крупное дополнение под названием Brushes with Death. DLC добавит в игру нового ключевого персонажа — художника, чье прошлое полно тайн. Помимо новых квестов, игроки в роли Генри смогут кастомизировать свои щиты благодаря функции росписи — выбирая стили, узоры и цвета. Эта возможность будет доступна только в рамках дополнения, ведь для старта сюжетной линии нужно будет обратиться к мастеру Войти.

Вместе с Brushes with Death разработчики из Warhorse Studios выпустят и бесплатное обновление 1.3, которое добавит в игру конную стрельбу из лука, мини-игры с гонками на лошадях и улучшение игрового баланса — в частности, в районе Куттенберга. Это лишь начало большой дорожной карты послерелизного контента: впереди еще два масштабных DLC, а также ряд бесплатных обновлений, включая возможность смены прически для Генри.