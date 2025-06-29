Рецензия на фильм «М3ГАН 2.0» / MEGAN 2.0

«М3ГАН» возвращается — и теперь она еще более боевая, пафосная и… забавная? Сиквел одного из самых громких технологических хорроров последних лет резко меняет тон и пытается стать блокбастером. Удалось ли это? Далеко не факт. Но если хочешь увидеть, как кукла валит роботов и бросается репликами как из TikTok, то этот фильм — для тебя. Ну или хотя бы ради Иванны Сахно.

Плюсы: масштаб и жанровая свобода, экшн-наполненный сценарий; отличная игра Элисон Уильямс, Вайолет МакГроу и особенно Иванны Сахно; Меган снова харизматичная, смешная, хотя и в другой роли; технически — зрелищное шоу, спецэффекты, музыка, операторская работа Минусы: отсутствие настоящего horror-фактора; тон слишком легкий; сюжет перегружен, некоторые линии — упрощены или сбиты временем; поверхностная мораль: AI vs Люди, без глубокой рефлексии 6 /10 Оценка

ITC.ua

«М3ГАН 2.0» / М3GAN 2.0

Жанр фантастика, экшен, триллер

режиссёр Джерард Джонстоун

В ролях Эллисон Уильямс, Дженна Дэвис, Иванна Сахно, и др.

Премьера 27 июня 2025 года, кинотеатры

Сюжет «М3ГАН 2.0» сместился с камерной истории на глобальную арену. Прошло несколько лет, Джемма стала активисткой по регуляции ИИ, а ее племянница Кейди так и не отошла от событий первого фильма. И тут на горизонте появляется новое творение военных — робот AMELIA, созданный на базе Меган, но еще более опасный. Чтобы остановить потенциальную катастрофу, Меган приходится снова активировать — и с этого момента фильм превращается в нечто среднее между «Терминатором», «Миссией: невозможно» и детским TikTok-шоу. Картинка стала круче, бюджеты больше, а Меган больше похожа на супергероиню, чем на угрозу.

Не думал, что о кукле-убийце с танцевальными движениями еще что-то снимут. Но вот — «М3ГАН 2.0» таки появилась на экранах. И если первая часть пыталась быть настоящим хоррором с элементами сатиры и комментарием об искусственном интеллекте, то вторая решила сделать кульбит — и вместо ужасов мы получили крикливый, яркий, гиперболизированный боевик с нотками комедии. И, что удивительно, работает это не так уж и плохо — если знать, на что идешь.

После первой части — не самой страшной, зато стильной и местами очень остроумной ленты о вышедшем из-под контроля искусственном интеллекте, сиквел выглядел немного странной идеей. Но Universal не остановить: теперь Меган не просто кукла, а боевая единица. И вместо камерного триллера мы получаем боевик, кричащий в мегафон: «Мы хотим франшизу!». Это уже не про страх, это уже про масштаб. И проблема в том, что этот масштаб часто воспринимается как цирк. Не самый плохой, но все же цирк.

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Смешно, но ужасов здесь действительно нет. Даже когда фильм пытается кого-то напугать, это выглядит скорее как пародия. Скримеры больше забавные, чем страшные. Меган не охотится — она спасает. Она не пугает — она выдает фразы, которые вполне могли бы стать трендом в соцсетях. И тут возникает главная проблема: второй фильм не определился, чем он хочет быть. Сатира? Боевик? Подростковая sci-fi драма? Все сразу, и поэтому немного размазано. Идеи об искусственном интеллекте присутствуют, но без акцентов. Они просто есть, потому что надо. Потому что в первой части работало.

Ну и отдельно хочу сказать, что увлечение Кейди Стивеном Сигалом — это не просто странная сюжетная фишка, это настоящий кринж. Учитывая позицию этого персонажа и его публичные обнимашки с рашкой, смотреть на плакаты с ним в комнате героини было, мягко говоря, неприятно. Это точно тот «кумир», который должен был бы вдохновлять подростка в 2025 году?

Технически фильм сделан на высоком уровне. Экшн поставлен добротно, драки сняты динамично, операторская работа радует глаз, музыка хорошо подчеркивает настроение сцен. Но это все обертка. Если копать глубже — пусто. Атмосферы первого фильма здесь больше нет, а попытка «вырасти» во что-то более серьезное не всегда удачна.

Актерский состав держится молодцом. Элисон Уильямс — стабильная, сильная, как всегда. Вайолет МакГроу уже повзрослела, и хоть ее роль не очень прописана, она справляется. Но настоящий сюрприз — Иванна Сахно в роли AMELIA. Ее персонаж холодный, сдержанный, даже пугающий в некоторых сценах, и актриса добавляет этому роботизированному существу харизмы. Ну и, конечно, озвучка Меган — как всегда, на высоте. Ее сарказм — это отдельная причина посмотреть фильм.

Но даже при всем этом размахе и пафосе — «М3ГАН 2.0» не дотягивает до уровня первой. Она веселее, но менее содержательная. Громко, ярко, технично, но без души. И все же, фильм не вызывает отвращения. Это нормальное кино «на один раз», которое можно включить вечером, посмеяться над абсурдом, оценить боевые сцены и забыть до следующего фильма об искусственном интеллекте.