Spellbreak: королевские битвы магов





Надоели милитаристические Королевские битвы в современном сеттинге с огнестрельным оружием? Попробуйте кое-что новенькое – магические дуэли с использованием элементарных стихий в Spellbreak от студии Proletariat. Несколько месяцев назад игра вышла в Раннем доступе в Epic Games Store и на консолях, а в середине декабря появилась наконец-то и на Steam.

Spellbreak Жанр королевская битва

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчики Proletariat, Inc.

Издатель Proletariat, Inc.

Сайты Steam

Основная фишка Spellbreak – возможность комбинировать различные стихии. Ваш персонаж может экипировать две разные магические перчатки на правую и левую руку, применяя волшебства поочередно, чтобы добиться лучшего эффекта. Кроме того, можно изменить волшебство, наложенное противником, и даже направить его против него самого. Наложите лед на торнадо – получите ледяную бурю, добавьте лед к огненной стене – получите облако пара, молнию к воде – электрический «пол», лед к облаку яда – ледяную стену и т.д. Вариантов действительно много, главное — внимательно следить за происходящим на поле боя и не пропустить нужный момент для применения заклинания. Впрочем, на первых порах разобраться в том, что происходит вокруг, действительно очень непросто, особенно если в сражении участвуют два отряда по три мага в каждом, вооруженные перчатками различных стихий.

Бои в Spellbreak происходят по привычной для Королевских битв схеме. Бойцы-одиночки, двойки или отряды по три человека выбрасываются на огромную арену, где они должны искать снаряжение, постепенно сходясь, под натиском наступающей бури, к центру карты. Снаряжение, а это две перчатки, руна движения, броня, амулет и сапоги, как в обычных action/RPG, делятся на классы редкости, отмеченные привычными цветами – белый, зеленый, синий, пурпурный и золотой.

При двух снаряженных перчатках и руне вам доступны два базовых заклинания, отличающиеся для разных стихий, два ульта и заклинание движение – телепортация, полет, прыжок, рывок или невидимости нескольких видов. Прокачанные рунные заклинания позволяют достаточно свободно перемещаться по полю боя, кроме того, все маги умеют левитировать, тратя ману на полет вместо заклинаний. Это, а также наличие на карте многочисленных многоэтажных руин и сложного ландшафта, делает бои, особенно на последних стадиях сражения, не менее вертикальными, чем в той же Hyper Scape, правда, городского ландшафта и комнат внутри зданий, где можно спрятаться, здесь немного.

Кроме Королевской битвы для одиночек, двоек и троек, есть в Spellbreak и практически классический командный Deathmatch с респауном игроков вместо перманентной смерти. Такие бои 9 на 9 происходят на той же самой карте, что и Королевская битва, и прежде чем сойтись в центре, вы будете иметь возможность вооружиться. Из-за респауна выбитых игроков и одновременного участия в бою почти двух десятков магов такие сражения намного более интенсивные, чем в основном режиме. Мало того, в Deathmatch вы каждый раз возрождаетесь с тем же набором амуниции, с которым погибли, при этом оставляя копии этих же предметов на земле в месте смерти, что позволяет уже через пять минут финального боя вооружиться до зубов практически всем его участникам.

Кроме различных заклинаний для разных рук и их комбинирования, в Spellbreak каждый из магов открывает прямо на поле боя дополнительные умения, соответствующие его базовому классу. Происходит это при получении уровня, которые даются здесь при достижении следующей зоны сужения карты. Плюс, перед началом сражения вы можете выбрать базовую перчатку на ведущую руку (менять ее нельзя, только улучшать) и набор перков. Новые особенности игрока открываются по мере прокачки вашего аккаунта.

Традиционно для королевских битв, Spellbreak – бесплатная игра, зарабатывать ее авторы планируют на косметике и продаже сезонных боевых пропусков. В сезонах здесь есть даже некий сюжет, который излагается статичными персонажами в главном меню игры, но боюсь, что на него мало кто обращает внимание.

Приятная фишка игры – кроссплей, который позволяет поддерживать приемлемое число игроков онлайн, вот только вопрос в том, долго ли разработчики смогут удерживать внимание аудитории. За 10 дней с момента выхода Spellbreak в Steam число игроков в Сети упало с 4 до 2 тыс. и, судя по всему, эта тенденция сохранится.

Тем не менее, в период межсезонья, когда Cyberpunk 2077 уже пройден, а новых игр не предвидится еще долго, можно дать Spellbreak шанс. Она бесплатная, забавная и играется на удивление легко, стоит только пройти с десяток первых боев и разобраться в нюансах.