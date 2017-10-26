Обзор игрушечного дроида Sphero R2-D2

Уверен, что среди наших читателей сложно найти такого, который не смотрел хотя бы один из фильмов «Звездные воины», или не знаком с сюжетом и персонажами. Астромеханический дроид R2-D2 появлялся в каждой серии, а его внешний вид должны знать, наверное, все. Он хоть и механик по предназначению, но частенько выручал товарищей в трудную минуту, спасая им жизнь. И сегодня у нас обзор его миниатюрной копии, которая управляется со смартфона. А производит ее уже известная компания Sphero.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление дроида Sphero R2-D2 на обзор

Модельный ряд

Первое устройство, которым лично мне запомнилась компания Sphero, был с виду обычных шар, который, как оказалось, мог управляться со смартфона, катаясь в разные стороны. Представлен он был в далеком 2011 году. С тех пор компания продолжает выпускать маленьких игрушечных роботов разных форм и с вполне интересными возможностями.

Одной из линеек таких игрушек являются персонажи из Star Wars. В ней есть модели R2-D2, R2-Q5, BB-9E и BB-8. Обзор последнего у нас уже был. Кроме этой линейки, у производителя есть персонаж из мультфильма «Тачки», небольшой «Человек паук» и три робота Sphero.

Комплектация и первые впечатления

Запакован дроид в большую коробку в которой с ним есть только кабель USB-microUSB для зарядки. Никаких отдельных зарядных станций с ним нет, как и любых других аксессуаров. Правда, ему больше ничего и не нужно. Но иметь какую-то интересную «базу» для зарядки было бы здорово. Например, BB-8 восстанавливается на специальной подставке.

Поклонникам фильма явно сразу же приглянется дроид. Да еще и в использовании он максимально простой. Первичная настройка ему не требуется, достаточно только скачать приложение на смартфон (поддерживается iOS и Android) и запустить его. Всего пара простых шагов и робот полностью готов к работе. Все настолько легко, что на нем даже нет кнопки включения, все делается через приложение.

Внешний вид

Дизайн игрушечного дроида полностью копирует персонаж фильма, только в масштабе (17 см в высоту, весит 370 грамм). Это хорошо знакомое белое «ведерко» с синими линиями на корпусе, которое передвигается на трех ножках. Игрушка также содержит разные лампочки и подсвечивающие элементы, что добавляет много плюсов ко внешнему виду. Весь корпус сделан из пластика, поэтому под ноги лучше поглядывать, если где-то по дому «гуляет» такой дроид.

Передвигается робот на двух ножках с «гусеницами» и одной опорной без, которая может прятаться во внутрь корпуса. Собственно, складывает робот опорную ногу либо исполняя какие-то трюки, либо когда он выключается. Эта нога сразу поцарапается снизу, ведь для того, чтобы он скользил по разным поверхностям, на ней нет никакой защиты. А «гусеницы» могут собирать мелкий мусор и волосы/нитки с пола.

Еще робот может крутить головой и издавать звуки. Управление этими функциями осуществляется как через приложение, так и самостоятельно роботом в случайном порядке (особенно звуки). Делает он это все очень забавно и мило.

Ездит R2-D2 довольно громко. Моторчики хорошо слышны, а опорная нога громко шуршит по полу. Переехать через преграды ему не всегда легко. Если тонкий шнур он еще сможет осилить, то забраться, например, на ковер у него уже не выйдет (да и не стоит ему там ездить, ведь ворс может засорять приводные элементы). Скорость передвижения у него довольно высокая, но от кота или собаки робот не убежит.

Функциональность

Возможности R2-D2 в фильме были довольно ограничены, а уменьшенная копия может не больше. Робот передвигается, прячет и достает ножку, крутит головой и издает звуки. Именно этими действиями он и ограничен. В приложении есть несколько основных пунктов: езда (тут же есть набор из дюжины действий в стиле покрутиться на месте, потопать или упасть, например), патрулирование, и передвижение по заранее прорисованному маршруту.

С ездой все просто – робот двигается вперед и поворачивается, а управляется он виртуальным стиком, и этим же стиком можно регулировать скорость. Нажатием кнопки можно активировать команды. Они не особо увлекательные и сгодятся только для демонстрации робота. Во всяком случае, другого применения я им не нашел.

В режиме патрулирования робот теоретически должен «гулять» по помещению, все осматривать и «вести наблюдение за обстановкой». На практике он упирается в мебель (или стены) и может где-то застрять. Тут бы ему не помешал датчик приближения, но это могло бы сделать игрушку сложнее и, соответственно, дороже. Заранее прорисовать маршрут – уже более интересное занятие. Слегка наловчившись можно попробовать выставить дроиду преграды и попытаться их объехать. Это даже легко может занять компанию, и можно устроить небольшое состязания.

Также в приложении есть возможность пройтись по виртуальному Millennium Falcon. C R2-Q5, например, пользователь может посетить виртуальную Death Star II. Так, на прогулке по кораблю можно получить справку о каких-либо местах, а сам дроид при этом будет поворачиваться в ту сторону, в которую направлен смартфон.

Для самых заядлых фанов кинофильма есть возможность посмотреть с дроидом фильм (пока есть поддержка не всех частей, но над ними работают). При этом нужно оставить включенным приложение. Само собой, у вас должен быть и сам фильм. Смартфон будет слушать кино и показывать карточки с информацией про персонажей, а робот – сопровождать фильм дополнительными звуками в нужные моменты. Но украинский или русский языки, к сожалению, не поддерживаются.

В работе

Настраивается R2-D2 практически моментально. В приложении можно отрегулировать максимальную скорость передвижения, включить автоматическую корректировку позиции головы, поменять громкость звуков, обновить прошивку робота и связаться с поддержкой. Это, наверное, все, что может понадобиться при работе с дроидом. Для включения игрушки достаточно запустить приложение и связаться с ней, а выключается она автоматически, когда приложение на смартфоне сворачивается.

Единственное действие, которое нужно всегда повторять, это калибровать позицию дроида перед началом движения. Это делается каждый раз, когда приложение запускается. Таким образом робот понимает направление движения по отношению к смартфону.

В остальном работает все довольно хорошо. Ошибок с ним я не встречал, разве что он иногда может немного путаться в командах, если их быстро давать. Ну и режим «патрулирования» устроен не очень логично, ведь дроид вечно где-то застрянет (чем-то напоминая робот-пылесос, который точно также может «потеряться» под кроватью). Зато связь с ним стабильная, что очень важно для таких устройств.

Лично я не сказал бы, что это очень полезная игрушка, ведь она быстро себя исчерпает. Вариантов действий у нее не так и много, а существующие возможности не так разнообразны, чтобы к ним хотелось часто возвращаться. Но для фанатов «Звездных воин» это наверняка очень неплохой образец в коллекцию. Для детей еще есть приложение Sphero Edu, позволяющее задавать алгоритмы действий роботу. Это STEM-программирование, как в случае с роботами UBTECH, которые тоже недавно побывали у нас в редакции.

Автономность

На сайте производителя указано, что дроид может работать более часа на полном заряде. В моем случае он держался около трех часов, но при этом он не находился в постоянном движении. В случае просмотра фильма с дроидом само приложение посоветует подключить его к питанию. Увы, никаких индикаторов заряда нет, само приложение выдаст предупреждение, когда тот будет низким.

Заряжается R2-D2 с помощью обычного microUSB кабеля. На полную зарядку потребуется немного меньше двух часов от среднестатистического блока питания для смартфона. В случае с зарядкой как раз есть лишние два диода, которые информируют о состоянии процесса.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Внешний вид, классная озвучка, автономность, довольно веселый дроид Минусы: Очень ограниченный в действиях, из-за чего к нему быстро может пропасть интерес Вывод: У компании Sphero получился отличный астромеханический дроид R2-D2. Точнее, его копия. Он похож на оригинал как внешне, так и по количеству возможных действий. При этом он хорошо украшен световыми и звуковыми эффектами, еще и умеет делать парочку веселых трюков. Такая игрушка явно предназначена для фанатов легендарной серии кинофильмов и не оставит их равнодушными Технические характеристики Sphero R2-D2 (R201ROW)

5 499 − 5 499 грн

Сравнить цены Тип Робот Размеры, см 17х11,2х3,5 Вес, г 340 Двигатель электрический Тип управления, количество каналов радиоуправление Bluetooth/Android, iOS Питание модели аккумулятор Питание пульта нет данных Частота пульта, ГГц нет данных Радиус действия дистанционного управления, м до 10 м Максимальная скорость, км/ч нет данных Материал корпуса пластик Комплектация Робот, USB-кабель для зарядки Требуется нет данных Возраст от 10 лет Особенности 3D акселерометр.Программируемый дроид , четыре привода R2 — два для купола и два для плеч Цвет белый

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление дроида Sphero R2-D2 на обзор