Hyundai Tucson: не спешите встречать «по одежке», изучите его «по уму»

Кроссовер Hyundai Tucson – одна из самых популярных моделей своего сегмента в Украине. С ним мы продолжаем цикл статей, посвященных мощным дизельным кроссоверам среднего класса. Давайте оценим «корейский рецепт» создания подобного автомобиля, попутно заочно сравнивая его с уже известным французским блюдом, с которого начался эта тема.

Позиционирование

Когда-то Hyundai Tucson стал первым компактным кроссовером компании. Но сегодня это уже кроссовер на полкласса выше – на стыке C-SUV и D-SUV. Продажи Hyundai Tucson актуального поколения стартовали в Украине еще в 2016 году, но повод к нынешнему материалу – мощный дизель 2,0 л (184 л.с.), которым оснащен тестовый автомобиль.

Первое поколение Hyundai Tucson дебютировало в 2004 году – компактный кроссовер длиной лишь 4,33 м. Его преемник появился в 2009-м и получил двойное имя: ix35 в Европе или Tucson в США. Нынешний Hyundai Tucson дебютировал в 2015-м – третье поколение.

Как едет?

Обычно я пытаюсь первой фразой задать общее настроение езды, а дальше рассказать детали. Но не в этот раз – характер езды Hyundai Tucson полностью состоит из деталей.

Цельность и гармонию автомобиль обретает только в режиме «SPORT». В таком случае Hyundai Tucson порадует отзывчивым двигателем, который быстро реагирует на нажатие педали газа, активен на средних оборотах, обеспечивает динамику заметно выше привычных «150 лошадей» – вполне верю в обещанные 184 л.с. и 400 Нм. «Автомат» также работает быстро и споро, переключает плавно и незаметно, не придерешься. Руль наливается небольшой, но приятной тяжестью; подвеска плотная и допускает раскачку лишь на крупных неровностях. Вдруг, но в режиме «SPORT» автомобиль напоминает мне SEAT Ateca: «асфальтовый» кроссовер с акцентом на попытку динамичного драйва. Хотя до статуса лучшего асфальтового кроссовера – по примеру Peugeot 3008, Mazda CX-5, SEAT Ateca – модели Hyundai Tucson не хватает такого пункта, который невозможно измерить, но можно почувствовать: «вовлеченности водителя в процесс езды». Однако в любом случае: поведение Hyundai Tucson в режиме «SPORT» при езде по асфальту неожиданно приятно.

Выглядит современно, подтянуто, динамично – и в SPORT-режиме пытается так ехать. Ближний свет – светодиоды; дальний – обычный галоген; зато есть подсветка поворотов. Колеса 19” круто выглядят, но требуют шины 45-го профиля: для реальной жизни берите колеса скромнее. Дизельный мотор шумит во время прогрева, но тянет хорошо.

Жаль, но в обычном режиме езды цельная картина распадается. Двигатель реагирует с ленцой, «автомат» меняет передачи подчеркнуто мягко и рано – все для экономии топлива. Руль тоже становится легким. Тут бы расслабится и неспешно, с комфортом катить по делам. Однако нет – подвеска по-прежнему плотная на мелких и средних неровностях; и в таком стиле езды ее «около-спортивность» становится лишней. Но учтите момент тестового автомобиля: это максимальная версия – только такие модификации ездят на 19-дюймовых колесах с низкопрофильными шинами. А подавляющее большинство Hyundai Tucson продается в версиях попроще: 16-17-дюймовые колеса и более высокие шины, которые вполне могут ощутимо прибавить комфорта в езде. В итоге получаем контрастную картину: если хотите ездить быстро и динамично – берите максимальную версию с мощным дизелем и постоянно используйте режим «SPORT»; если хотите просто комфортный кроссовер для неспешной езды – смотрите в сторону более простых и доступных модификаций.

В салоне ситуация более однозначна вне зависимости от версий. Но к ТОП-модели есть вопросы. К примеру, пресловутый «мягкий пластик»: из подобного материала выполнена вся передняя панель; но ее форма такова, что перед водителем обустроена своя зона с приборной доской – и здесь использован твердый пластик. Не хватает фоновой подсветки, декоративных вставок в салоне, интересной строчки на сидениях… Я смотрю и езжу на автомобиле за 1 млн. грн. – а не чувствую этого, у меня не создается впечатления «дорогой вещи», нет чувства «вау, ТОП-версия». А ведь корейцы уже научились так делать: вспомните кожаную отделку панели приборов или «строчку по пластику» на других моделях Hyundai-KIA.

Формы передней панели плавные и мягкие, но не хватает запоминающихся деталей. Передние сиденья большие и широкие, но для ТОП-версии хочется более интересную строчку и/или кожу получше. Поймите правильно: в целом все неплохо, это достойный уровень для кроссовера за 700-900 тыс. грн. – со средними версиями Hyundai Tucson все хорошо. Но дорогой ТОП-модели недостает ярких деталей.

Хотя не спешите уже списывать Hyundai Tucson в утиль. Потому, что автомобиль «раскрывается» в мелочах. К примеру, рядом с рычагом АКПП расположены многочисленные удобные отсеки для вещей и подстаканники. В один блок логично собраны кнопки управления системой полного привода, автоматическим «ручником», клавиша DRIVE MODE, система помощи при спуске, пр. Аналогично и с «климатом»: понятное управление, кнопки большие; есть даже вентиляция сидений, причем с трехступенчатой регулировкой интенсивности обдува. Сзади все также хорошо: неожиданно много места, есть подлокотник и подстаканника; плюс приятные «бонусы» в виде регулировки угла наклона спинки, да подогрева сидений с логичным расположением кнопок на подлокотниках дверей.

Багажник выглядит просто как багажник: достаточный объем, большой проем для погрузки, электропривод двери, парочка кармашков. Но – раз! – и «вишенка на торте» в виде сенсорного открывания крышки багажника. Причем все очень продуманно: не нужно махать руками или дергать ногами – для срабатывания системы и автоматического открывания багажника достаточно постоять около задней части автомобиля три секунды.

Если изучить Hyundai Tucson детальнее – то он на удивление хорош: вентиляция сидений и большие кнопки «климата», удачная организация центральной консоли (рядом с рычагом АКПП), внимание к задней части салона (вентиляция, регулировка угла спинки, подогрев), сенсорное открывание багажника. Кстати, обратите внимание на кнопки центральной консоли: есть режим принудительной блокировки муфты полного привода (деление момента 50/50, работает до 30 км/ч); есть система помощи при спуске с горы. Но клиренс лишь 18 см, да и передний бампер висит низко…

Есть ли инновации?

Третье поколение Hyundai Tucson построено по привычным лекалам: несущий кузов, подвеска МакФерсон спереди и «многорычажка» сзади. Под капотом тестового автомобиля – турбодизель серии R: непосредственный впрыск топлива, турбина и интеркуллер. В паре с дизелем – традиционная гидромеханическая 6-ст. АКПП. Привод – полный, на основе муфты Magna с электромагнитным управлением. В арсенале Hyundai Tucson есть и более интересная техника: бензиновый малообъемный турбо-мотор T-GDI (1,6 л и 177 л.с.), который работает в паре с 7-ст. АКПП DCT (преселективный «робот» с двумя сцеплениями). Аналогично и с дополнительной электроникой для помощи водителю. Кроссовер потенциально может оснащаться системой контроля рядности езды, функцией экстренного торможения, системой автоматической парковки. Но если мотор T-GDi и АКПП DCT можно заказать, то все вышеназванные системы в Украину «не доехали» ни в одной из версий.

Несущий кузов; МакФерсон спереди и многорычажная подвеска сзади; дизель с турбиной и традиционный «автомат» – Hyundai Tucson использует проверенные решения. Из интересной техники, доступной для модели, можно вспомнить малообъемный бензиновый турбо-мотор T-GDI и АКПП DCT. Но различных систем помощи водителю мало.

Быть может, скомпенсирует система мультимедиа? В целом здесь все на ожидаемом уровне и реализовано неплохо: понятное меню и большие пиктограммы; есть физические кнопки и барабанчики (громкость/частота радио); сенсорный 8-дюймовый дисплей; поддержка Wi-Fi. Традиционно в едином комплексе «зашито» все: радио и аудиосистема, подключение телефона, картинка с камеры заднего вида, различные настройки. Но вспомним Hyundai Accent – его система мультимедиа более современная: поддержка Apple CarPlay и Android Auto; аккуратное меню и больше возможностей его кастомизации; лучше картинка с камеры заднего вида. Словом – сейчас мультимедиа Hyundai Tucson находится на уровне «сойдет»; но в ближайшие 1-2 года она является первым претендентом на улучшение в ходе грядущего рестайлинга модели. Равно как и добавление всевозможных систем помощи водителю.

Крупный 8-дюймовый сенсорный дисплей предлагает все необходимое: аудиосистему, навигацию, камеру заднего вида, различные настройки и дополнительную информацию. Но на рынке уже есть более интересные и «продвинутые» решения, даже в гамме Hyundai.

А вот приборы лаконичны и хорошо читаются; плюс 4,2-дюймовый дисплей радует обилием информации: скорость, навигация, аудиосистема, парктрноник, регламент ТО, данные бортового компьютера, различные второстепенные настройки.

Конкуренты

Кроссовер Hyundai Tucson дает очень широкий выбор различных версий в среднем ценовом диапазоне своего класса: 700-900 тыс. грн. Гамму открывает бензиновый автомобиль с мотором 2,0 л (155 л.с.) и передним приводом, в комплектации Comfort – 634 тыс. грн. ($22,5 тыс.) с МКПП или 664 тыс. грн. ($23,5 тыс.) с АКПП. В оснащение включено: круиз-контроль, подогрев сидений, фирменная магнитола, подушки безопасности, легкосплавные колеса; но не хватает ESC (ESP). Есть относительно недорогой вариант (735 тыс. грн., около $26 тыс.) с дизелем: 1,7 л (115 л.с.): передний привод, МКПП, комплектация Comfort. Следующий шаг – ценовой диапазон 703-933 тыс. грн. (около $25-33,5 тыс.) – дает широкий выбор моторов и комплектаций: бензин 2,0 л или 1,6 T-GDI (177 л.с.); турбодизель 2,0 л (184 л.с.); передний или полный привод; комплектации Express, Trend, Style. Для примера – возьмем популярную среднюю комплектацию Trend: 2-зонный «климат», ESC, мультимедиа с цветным сенсорным дисплеем и навигацией (как в статье), приборы SUPERVISION, тонировка стекол, дверные ручки и решетка радиатора в хроме. В зависимости от мотора и трансмиссии, автомобиль в данной комплектации обходится в 761-925 тыс. грн. или $27-33 тыс. Наконец, максимальная версия ТОР – это всегда полный привод, «автомат», максимум оснащения (кожаный салон, сенсорное открывание багажника, электропривод сидений). Самая дорогая версия – как в статье, мощный дизель, версия ТОР – оценивается 1,02 млн. грн. или около $36 тыс.

А теперь подбираем конкурентов. Которых очень, очень много. Прежде всего, родственный KIA Sportage – в целом аналогичный автомобиль: идентичная техника, схожие средние комплектации и цены. Но у KIA Sportage есть очень доступные версии (600-680 тыс. грн.) с бензиновым мотором 1,6 л или дизелем 1,7 л; пусть даже с передним приводом, МКПП, в комплектации «попроще» – но фактор заманчиво низкой цены никто не отменял. Среди других конкурентов – Mazda CX-5, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, SKODA Kodiaq, Renault Kadjar и Renault Koleos, Mitsubishi Outlander, Subaru XV. Но, к примеру, последние есть только с бензиновыми моторами; Nissan не может предложить мощный дизель; Koleos – напротив, есть только с дизелем, у него небольшой выбор комплектаций.

Конкурентов много: есть автомобили заметно дешевле; есть модели, который за 1 млн. грн. выглядят лучше. Однако в средних версиях Hyundai Tucson силен: широкий выбор моторов, типа привода, комплектаций; адекватные цены; продуманность в мелочах.

Стоимость содержания

В среднем городской расход составил около 9,5-10 л на 100 км; если ехать плавно и без пробок – то мне удалось получить расход 8,8-9 л на 100 км; при динамичной езде и/или пробках – расход возрастал до 11 л на 100 км пути. На трассе Hyundai Tucson примерно укладывается в обещанные паспортные цифры расхода: при скорости 80-90 км/ч – около 5,5-5,8 л; при 110-120 км/ч – около 6-6,5 л на 100 км пути.

Условия общей гарантии – пять лет с ограничением пробега до 100 тыс. км. Стандартное ТО требуется проводить раз в год или 15 тыс. км. Минимальная цена ТО – 4,4 тыс. грн.; более дорогие регламентные ТО обойдутся в 7,9 тыс. грн. Цены на автомобиль указаны как специальные цены, действующие на момент подготовки материала, по стоянию на февраль 2018 года; цены на ТО указаны по состоянию на январь 2018 года; без учета различных дополнительных скидок при покупке автомобиля или его обслуживания.

В итоге

Кроссовер Hyundai Tucson стал полной противоположностью Renault Koleos из прошлого материала: он не столь эффектен внешне и не отличается ярким салоном; да, Tucson не эффектен – но он «эффективен». Если при беглом взгляде вы подумаете о Hyundai Tucson в стиле «очередная серая мышка», то советую притормозить и рассмотреть автомобиль внимательнее. Потому, что к Hyundai Tucson нельзя подходить в режиме знакомства за 10-15 минут – иначе автомобиль просто не успеет проявить себя в деталях. А ведь именно в «деталях для реальной жизни» этот кроссовер оказывается неожиданно хорош.

Плюсы:

+ Широкий выбор версий – бензин, дизель, 2WD или 4WD, комплектация – широкий выбор цен

+ Неожиданно, но автомобиль не прочь ехать динамично (однако только в режиме «SPORT»)

+ Хорош в мелочах: вентиляция спереди, регулировка и подогрев сзади, сенсорное открывание багажника, функция «боковой свет»…

Минусы:

– При обычной езде – подвеска излишне «плотная», а двигатель и руль слишком «легкие»

– В максимальной версии – ценой под 1 млн. грн. – хотелось бы материалы отделки получше: пластик в салоне, декоративные вставки, обивка сидений…

Технические характеристики Hyundai Tucson 2,0 CRDi АКПП AWD

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,475 х 1,85 х 1,655 м

Колесная база – 2,67 м

Клиренс – 182 мм

Багажник – 513 л (5 мест)

Грузоподъемность – 560 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 690 кг

Мотор – турбодизель; R4; 2,0 л

Мощность – 184 л.с. при 4 000 об/мин

Крутящий момент – 400 Нм при 1 750-2 750 об/мин

Удельная мощность и момент – 109 л.с. на 1 т; 237 Нм на 1 т

Привод – полный привод AWD

Трансмиссия – 6-ст. АКПП

Динамика 0-100 км/ч – 9,5 с

Максимальная скорость – 201 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,6 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Hankook Winter I Cept Evo2 W320 245/45R19

Автомобиль предоставлен – Хюндай Мотор Украина