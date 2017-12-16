Hyundai Creta: золотой прайс, золотая середина? Да, но…

Компактный кроссовер Hyundai Creta – та модель, с которой корейцы долго собирались, чтобы выпустить конкурента Nissan Qashqai и Nissan Juke. Но, похоже, уж слишком долго: пока для Hyundai Creta подбирали усреднено-хороший рецепт, в автомобильном мире появилось немало ярких конкурентов. Как в итоге Hyundai Creta выглядит на их фоне?

Позиционирование

Для компании Hyundai модель Creta – это первый выход в класс компактных кроссоверов на мировом уровне. Упоминание о мировом рынке не случайно: изначально (осень 2014 года) этот автомобиль появился в Китае под именем Hyundai ix25; затем последовали рынки Индии, СНГ, Латинской Америки. К нам поставляются Hyundai Creta российской сборки – но, как видите, возможны варианты с происхождением автомобиля.

Впервые кроссовер Hyundai Creta появился в виде модели с именем Hyundai ix25 примерно три года назад в Китае. Как для нас – это новинка; но как для китайского рынка – уже следует ждать обновок. Позиционирование – на пол-класса ниже модели Tucson нынешнего поколения. Но вспомним первый Tucson, который был одним из самых компактных и доступных кроссоверов C–SUV: кажется, что модель Creta пришла на смену именно ему.

Продажи Hyundai Creta в Украине стартовали в октябре 2016 года. Автомобиль в статье – это максимальная версия Тор с 2-литровым мотором, полным приводом, 6-ст. АКПП.

Как едет?

В целом – достойно, как для реальной жизни и ежедневных поездок. Неплохой старт с места, мягкие и незаметные переключения «автомата». При езде в «полпедали» в диапазоне 1,5-4 тыс. об/мин. двигатель обеспечивает достойную, приятную динамику, реакции на нажатие педали акселератора линейные. Подвеска также радует – она удачно совмещает комфорт, тишину, «всеядность» практически на любых неровностях. Да и рулевое управление отличается похожим настроем в городской езде: руль легкий и автомобиль не противится повороту; единственное замечание – почти три оборота от упора до упора.

Невзирая на статус компактного кроссовера, модель Hyundai Creta визуально похожа даже не на Tucson, а на Santa Fe. И едет схоже – неожиданно солидно, комфортно, степенно; одним словом «по-взрослому». Этому ощущению способствуют большой мотор и плавный «автомат». Но интересных деталей во внешности немного: линзованные фары с секцией бокового света, крупные светодиодные фонари, пластиковые защитные накладки по всему периметру кузова.

Однако попробуй ехать на Hyundai Creta быстро – и вот досада: не выйдет. Если «крутить» мотор в зоне оборотов максимальной мощности и момента, то начинаешь сомневаться в обещанных паспортных данных: слабая динамика, как для 150-сильного компактного кроссовера. При быстрой езде в виражах чуть ощущается недостаточная поворачиваемость; хотя не думаю, что это критично-важно и заметно для владельца Hyundai Creta. А вот крены в быстрых поворотах уже будут заметны: все-таки высокий кузова. Руль на скорости 70-80 км/ч становится заметно «плотнее», однако он не в силах изменить в целом далеко не спортивный характер автомобиля. Скорее эта «плотность» руля пригодится на трассе.

Похожая ситуация и с салоном. На первый взгляд – отличное ощущение простора: много стекла, много света, много «воздуха»; огромный запас по высоте. Относительно плоские панели салона сделаны так, чтобы забирать минимум места. Радует наличие подогрева руля и задних сидений, радуют аккуратные приборы, а еще… Да, собственно, вот и все.

Формы передней панели аккуратны, но просты; а вот дверные карты с крупными «ухватистыми» ручками хороши. Пластик везде жесткий; подсветка синяя, лишь для приборов – белая. Да и сами приборы хорошие: аккуратные и понятные. Передние сиденья уж слишком широки, сзади из дополнительных удобств – лишь подогрев. Зато чувство простора есть везде. Багажник «достаточен» в объеме и продуман в мелочах: полочки, ниши, ровный пол.

Передние сиденья показались слишком широкими, а кожа – скользкой; для лучшей фиксации тела советую брать ткань. Из удобств сзади отмечу лишь подогрев сидений; а вот регулировок сидений, воздуховодов, даже обычного подлокотника – всего этого нет. Отчасти радует багажник: большой проем, пару ниш-полочек в подполье, прямоугольная форма.

На легком бездорожье автомобиль держится молодцом: мощности мотора в нижнем и среднем рабочем диапазоне хватает, можно выбрать определенную передачу в АКПП. Свесы короткие, клиренс приемлемый (190 мм), везде пластик. Встречалась информация о перегреве муфты полного привода в модели Tucson (а муфта оттуда), но Hyundai Creta заметно легче, да и ТОП-овый мотор здесь – это как минимальный в Tucson. Похоже, муфта работает с меньшим напряжением, поэтому перегревов на легком бездорожье не было. Плюс есть парочка вспомогательных систем: блокировка «центра» и помощь при спуске.

Заявленный клиренс – 190 мм, угол въезда – 21 градусов, угол съезда – 28 градусов. Центральную муфту полного привода можно заблокировать на скорости до 30 км/ч; есть система помощи при спуске с горы, которая не дает автомобилю непроизвольно разгонятся при спуске. С учетом угловатого кузова, где хорошо видны и чувствуются габариты, да пластиковой защиты по периметру – Hyundai Creta вполне готов к грунтовкам и легкому бездорожью: дача, пикник, грибы. А большего никто и не требует.

Но понимаете – вот так везде: с кроссовером Hyundai Creta все «неплохо», «нормально», «достойно», «в рамках класса», «достаточно». Откровенно говоря, у него нет явного минуса и провала, кроме ситуации с мотором и расходом. Но чтобы превзойти себя, дать большего ожидаемого – вот такого тоже нет.

Есть ли инновации?

В случае с Hyundai Creta, речь скорее идет не об инновациях, а о том, как использовать различные современные решения для создания современного автомобиля. Так, в основе шасси Hyundai Creta лежит «сборная солянка» от моделей Accent и Elantra, муфта полного привода (как уже отмечалось выше) – от модели Tucson, двигатели и КПП – общие в модельной гамме Hyundai, но снова навевают ассоциации с Elantra. Во всех автомобилях спереди установлена подвеска типа МакФерсон, а вот сзади – по разному: версии с приводом на передние колеса использует полунезависимую подвеску на основе поперечной балки, версии с полным приводом получают многорычажную подвеску.

Кузов – с большой долей высокопрочных сталей в структуре; атмосферный двигатель серии Nu – с двойной регулировкой фаз газораспределения; АКПП – на шесть ступеней и возможностью выбора передач вручную. Пример современного автомобилестроения? Однозначно, да. Пример инноваций и нестандартных решений? К сожалению, но нет.

В прошлом Hyundai Accent нашел в себе силы порадовать великолепном оснащением и проработкой в мелочах, но здесь этого нет. К примеру, на центральной консоли установлен дисплей; он цветной и сенсорный, умеет подключаться к телефону, есть картинка с камеры заднего вида. Но размер всего пять дюймов, штатной навигации нет, а о возможностях соединения со смартфоном (Apple CarPlay или Android Auto) можно даже не заикаться.

Еще пример: номинально у Hyundai Creta есть множество различных подогревов: сиденья, лобовое стекло, руль. Но почему так странно разбросаны кнопки? Почему для подогрева сиденья водителя выделена огромная кнопка «на четыре пальца», но при этом кнопка подогрева руля жмется к кнопками управления трансмиссией, а кнопка подогрева лобового стекла и вовсе упрятана слева под рулем?

Пункт «цветной сенсорный дисплей» в прайсе радует, но в жизни – это решение 3-5-летней давности. Схожая ситуация и с подогревами: номинально их много, но логика расположения кнопок огорчает. На этом фоне радует дисплей бортового компьютера: много функций и настроек, логичное меню, красивая и аккуратная картинка.

Конкуренты

Выбор Hyundai Creta не блещет простором: бензиновые моторы 1,6 л (123 л.с.) или 2,0 л (150 л.с.); 6-ст. МКПП или 6-ст. АКПП; передний или полный привод. Причем различные сочетания привода и КПП возможны только в случае с 1,6-литровым мотором. А если хотите более мощный 2-литровый двигатель – то это сразу означает АКПП и полный привод. Минимальная цена Hyundai Creta составляет 485 тыс. грн. ($18 тыс.): мотор 1,6 л и «механика», передний привод, только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, простенькая аудиосистема, ESP. Средние версии обойдутся в 530-670 тыс. грн. ($19,6-25 тыс.): здесь использован прежний 1,6-литровый мотор, но есть выбор трансмиссии: МКПП или АКПП, передний или полный привод. Кроме того, в оснащение добавлены (в зависимости от конкретной версии автомобиля): «климат», легкосплавные колеса, боковые подушки безопасности и шторки, пр. Максимальная версия Hyundai Creta обойдется в 680-760 тыс. грн. ($25,2-28тыс.) и здесь всегда используется 2-литровый мотор, полный привод, АКПП. Кроме того, максимальная версия отличается расширенной комплектацией: камера заднего вида, 17-дюймовый легкосплавные колеса, приборы SUPER VISION, мультимедиа с 5-дюймовым сенсорным дисплеем, отпирание дверей без ключа и запуск двигателя кнопкой, кожаный салон, множество подогревов (сиденья, руль, лобовое стекло, форсунки омывателя). Также для более простых версий доступны различные пакеты дополнительного оснащения: линзованные фары со светодиодами и боковым светом, круиз-контроль, пр.

Прямых конкурентов подобрать сложно, поскольку Hyundai Creta оказалась в промежутке между кроссоверами классов B-SUV и C-D-SUV. Но кто сказал, что это благо? Ведь если вы присматриваетесь к базовым версиям Hyundai Creta с передним приводом – то за эти деньги можно взять кроссовер чуть меньше (B-SUV), но в более хорошей комплектации: Suzuki Vitara, Peugeot 2008, Citroen C4 Cactus, Renault Captur (скоро расскажу), Nissan Juke. Они больше ориентированы на асфальт и город, но предлагают дизельные моторы и яркий дизайн (Citroen или Renault), живой характер на дороге (Peugeot или Suzuki). Если смотрите в сторону ТОП-версий Hyundai Creta – то за эти деньги получатся базовые или средние комплектации кроссоверов побольше (C-D-SUV): Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Mazda CX-5, Renault Kadjar, Mitsubishi Outlander, Subaru XV, KIA Sportage.

По-моему самые опасные конкуренты: Suzuki Vitara – для тех, кто хочет дешево, стильно, компактно; Nissan Qashqai – для тех, кто хочет «максимально правильный» компакт-кроссовер. А ведь конкурентов намного больше: против базовых версий Hyundai Creta – кроссоверы поменьше, но в ТОП-версиях; против максимальных версий Hyundai Creta –базово-средние кроссоверы классов C–SUV и D–SUV.

Стоимость содержания

Сегодня в Украине именно Hyundai Creta – самый компактный кроссовер в модельном ряду марки. Если хотите – это «городской кроссовер». Однако в городе Hyundai Creta потребляет непозволительно много топлива: мой расход постоянно колебался у отметки 12-13 л; при динамичной езде и пробках расход возрастал до 13-13,5 л; лишь при спокойной езде и пустых дорогах можно было получить расход около 11 л на 100 км пути. На секундочку, но это уровень расхода топлива кроссоверов больших размеров и подчас с большими моторами. На трассе, при скорости 80-90 км/ч автомобиль демонстрирует приятных цифры около 6 л на 100 км; но с ростом скорости заметно сказывается влияние угловатого кузова и при 110-120 км/ч кроссовер Hyundai Creta потребляет уже около 8 л топлива на 100 км пути.

Общая гарантия может слегка меняется по выбору покупателя: четыре года без ограничения пробега или пять лет, но с ограничением пробега до 100 тыс. км. Периодичность ТО – раз в год или 15 тыс. км. Минимальная цена за стандартное ТО – около 2,5 тыс. грн.; расширенные ТО обойдутся примерно в 7,9 тыс. грн. Точные цены зависят от объема выполняемых работ.

Цены указаны по состоянию на декабрь 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании, цены на автомобиль могут меняться в зависимости от модельного года (т.к. на момент подготовки статьи планировалась смена модельного года Hyundai Creta).

В итоге

Ситуация с кроссовером Hyundai Creta напоминает Mitsubishi ASX: вроде и все при нем, но изюминки не хватает. В явные плюсы Hyundai Creta можно записать простор и подвеску, но «рядом сколько ведь кроссоверов таких»? Проблема не в самом автомобиле, а в рыночной ситуации вокруг него: слишком много сильных конкурентов с яркими особенностями. Однако все может измениться уже в следующем году: возможно, появятся дизели; возможно, будет расширен список версий; возможно, автомобиль будет немного обновлен и улучшен. Тогда Hyundai Creta станет сильным и опасным игроком класса. Все это возможно, но в будущем. А пока Hyundai Creta – это просто кроссовер, который создан для того, чтобы закрыть определенную нишу. Но ощущения «старались и прыгнули выше головы», что дают Hyundai Ioniq и Hyundai Accent, здесь нет.

Плюсы:

+ Ощущение простора в салоне, особенно по высоте; внутри много света и «воздуха»

+ Довольно мягкая подвеска, ходовая часть работает тихо на неровностях

Минусы:

– При интенсивных разгонах – динамика не дает чувства «2,0 л 150 л.с.»; а вот расход уже дает

– Нет дизельных версий, нет дешевых версий, нет инноваций, нет чего-то особенного…

Технические характеристики Hyundai Creta 2,0 л АКПП AWD

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,27 х 1,78 х 1,63 м

Колесная база – 2,59 м

Багажник – от 402 л (5 мест) до 1 396 л (2 места)

Грузоподъемность – 473 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 472 кг

Мотор – бензиновый; атмосферный; R4; 2,0 л

Мощность – 149 л.с. при 6 200 об/мин

Крутящий момент – 192 Нм при 4 200 об/мин

Удельная мощность и момент – 101 л.с. на 1 т; 130 Нм на 1 т

Привод – полный привод AWD

Трансмиссия – 6-ст. АКПП

Динамика 0-100 км/ч – 11,3 с

Максимальная скорость – 179 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 10,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,5 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Nokian WR SUV 3 215/60R17

Автомобиль предоставлен – Хюндай Мотор Украина