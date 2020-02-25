Тест-драйв Ford Focus Active и Focus ST-Line: ТОП-5 вопросов и ответов





Ранее я писал о модели Ford Focus Sedan – и, признаться, уж слишком ровно-правильно-нейтральным выдался автомобиль. Однако украинская гамма Ford Focus довольно обширна – можно найти почти уникальные версии автомобиля. К примеру, «кросс-версию» Focus Active и «подогретый хэтч» Focus ST-Line. Что это за автомобили? Сейчас расскажу.

Что такое Ford Focus Active? Хэтчбек для лесных грунтовок?

Проще всего описать Ford Focus Active словосочетанием «кросс-хэтч». В том смысле, что данный автомобиль являет собой классический 5-дверный хэтчбек С-класса, который различными доработками сделали более «вседорожным». Рецепт известен: пластиковые защитные накладки по периметру кузова, вставка в переднем бампере для более «мужского» внешнего вида, своя подвеска. Не обошлось и без увеличения клиренса: +30 мм дают суммарный клиренс около 15 см – для европейцев действительно «кросс». Но для Украины – просто «нормальный Ford Focus», каким он должен быть изначально. В том числе это касается и формы кузова. Конечно, Ford Focus Sedan выглядит более габаритным автомобилем, а багажник позволят перевезти больше вещей. Но версия с кузовом «хэтчбек», особенно в исполнении Active, выглядит динамичным, сбитым, подтянутым. Действительно «активист».

Очутившись в салоне, находишь знакомую компоновку: низкая посадка, традиционные приборы, отдельно-стоящий центральный дисплей. Спереди запоминаются довольно мягкие кресла с комбинированной черно-серой тканью и синей строчкой. Выглядит приятно и тело принимает также, фиксирую человека скорее за счет фрикционных качеств обивки, нежели при помощи боковых валиков. Сзади радует простор, сохранившийся на уровне седана: низкий тоннель, отличный запас по ширине салона и для коленей, только над головой запаса впритык.

Относительно Ford Focus Sedan, кросс-хэтч Ford Focus Active получает оригинальную подвеску и увеличенный клиренс, у него 17-дюймовые колеса и двойной выхлоп. В салоне привлекает внимание темно-серая обивка сидений с синей строчкой и едва заметными буквами «А» на спинках. Хэтчбек предлагает багажник, который в абсолюте меньше, чем у седана – но удобнее: крючки для пакетов, пара ниш-кармашков, больше погрузочный проем.

А что собой являет Ford Focus ST-Line? «Горячий хэтчбек» для трека?

Скорее «подогретый». Хотя выглядит как «горячий»: изначально внимание привлекает развитый передний бампер с прорезями воздушных каналов, боковые юбки визуально делают автомобиль очень низким, а 18-дюймовые диски и огромный спойлер на пятой двери вызывает из памяти строки песенки «жил был на свете гонщик, противников был он погонщик…»

Салон готов поддержать данный настрой. Здесь все так, как вы того ждете: металлические накладки на педалях и порогах, красная строчка на сиденьях и руле, черный потолок. Мечта начинающего стрит-рейсера, гроза ночных дорог спальных районов! За первым «вау»-эффектом сложно заметить, что «не хватает сидений». Нет, конечно, они есть. Но передние сиденья остались на уровне «гражданского» Focus, а для ST-Line хотелось бы не только красной строчки, но и более существенных изменений. В идеале – более развитую боковую поддержку, «программа минимум» – более жесткий и плотный наполнитель. Хотя с учетом позиционирования Ford Focus ST-Line как «подогретого хэтча на каждый день», в остальном к его салону замечаний нет: сзади довольно просторно, багажник достаточный и удобный.

Хэтчбек Ford Focus ST—Line – это автомобиль для тех, кто может доехать до «Чайки» без навигатора. Не обязательно гонятся, но хотя бы посидеть на трибунах. Если хотите – это минимальный уровень того автомобиля, который может пробудить у вас желание, эмоции, страсть во время вождения. Он отлично выглядит: развитый аэродинамический обвес (передний бампер, пороги, задний спойлер) и «заказные» 18-дюймовые колеса, красивый руль и сиденья с красной строчкой. Хотя от последних я бы хотел получить более явную боковую поддержку и/или набивку пожестче. Но руль настолько шикарен и приятен, что его хоть сейчас можно переносить в полноценный «хот-хэтч» Ford Focus ST! Как для «подогретого хэтча» – сзади вполне просторно, да и багажник неплох.

А как едут автомобили? Реально «почти кроссовер»? Реально «подогретый хэтч»?

Выше я писал, что Ford Focus Active выглядит «собрано и подтянуто» – вот и едет так же. В городе он радует ровной тягой мотора и грамотным подбором передаточных чисел, благодаря чему позволяет реже переключатся, «выкручивать» мотор к оборотам повыше, либо напротив – переключатся пораньше и тянуть «на низах». Подобная гибкость характера помогает и на трассе: можно с легкостью выполнять обгоны на 5-6 передаче, можно «тянутся» под ограничение скорости на 3-4 передаче. И все это происходит под аккомпанемент любимых песен, которые вы слышите в нормальном качестве и без лишних помех – потому, что звукоизоляция похвально хороша. Причем сейчас я говорю о картине в целом: автомобиль Ford Focus Active оказывается «тихоней» и по мотору, и по звуку из колесных арок, и по аэродинамическим шумам.

Подвеска и рулевое управление имеют схожий разноплановый характер. Автомобиль демонстрирует отличный баланс приемлемого комфорта, небольших кренов, стабильности на высокой скорости. Руль не перетяжелен повышенным усилием, но реакции автомобиля максимально точны и быстры: все-таки это изначально европейский породистый «хэтчбек», а уж затем «кросс-версия». Правда, все это чувствует на малейшей грунтовке, где едешь с опаской, словно на легковом автомобиле. Или чувствуется на разбитых дорогах с многочисленными ямами да заплатами: если в городе 17-дюймовые колеса с 55-м профилем в городе казались «непробиваемым баллоном», то проселочные дороги и лесные грунтовки заставляют осторожничать.

Автомобиль с турбодизелем 1,5 л на 120 л.с. запоминается ровной тягой в среднем диапазоне оборотов (1,5-3 тыс.), тишиной работы мотора, четкими переключениями 6-ст. «механики» с выверенным подбором передаточных чисел. Но к педали сцепления есть замечаний: большой ход и заметное смещение вправо. Динамику Ford Focus Active с МКПП даже не замерял, ниже напишу почему. А вот к Ford Focus ST—Line были вопросы по динамике: итак…(барабанная дробь) разгон 0-100 км/ч за 9,5-9,6 секунд, что заметно больше «паспорта». Но это тот случай, когда объективные цифры расходятся с субъективным восприятием: под капотом небольшой 3-цилиндровый 1,5-литровый 150-сильный бензиновый турбо-мотор в паре с 8-ст. АКПП, но из-за пинков от приливов крутящего момента и грозного рыка «выхлопа», вам будет казаться, что здесь 170-180 «лошадей»!

Пока я ездил на хэтчбеке Ford Focus ST-Line, то просил своих родственников, друзей, знакомых угадать мощность. Цифры порой достигали астрономических высот: максимум был что-то около 280 «лошадей»! Но когда я начинал рассказывать, что здесь 3-цилиндровый двигатель довольно привычной мощности 150 л.с., никто в это не мог поверить – даже после детальных разъяснений, все говорили о мощности 170-180 л.с.

А все потому, что Ford Focus ST-Line старается ехать на абсолютно все «л.с.» и «Нм», которые записаны у него в паспортных данных. Даже в стандартных ездовых настройках двигатель похвально быстро реагирует на нажатие педали акселератора. Автомобиль мгновенно устремляется вперед под клокотание и раскатистый рык, который так и хочется назвать «породистым» (если бы я не знал, что на самом деле его следует называть «3-цилиндровым»). Причем мотор начинает уверенно тянут уже с 1,5-2 тысяч об/мин и готов «крутится» до 5-6 тысяч оборотов, он красиво «перегазовывает» при резком отпускании акселератора. Поверьте: именно этот мотор способен заставить уверовать в 3-цилиндровую тягу даже самых заядлых скептиков!

В повороте развлечения продолжаются: четкие, однозначные, быстрые реакции и всегда понятный характер машины. Перебрал со скоростью – получил небольшой снос. Да, я встречал автомобили подобного класса и за подобные деньги, которые едут в повороте более интересно, минимизируя сносы. Но простота и взаимопонимание Ford Focus ST-Line подкупает. Это же касается и подвески: от автомобиля подобного толка не ждешь мягкости – здесь ее и нет. Но дискомфорта тоже нет, зато есть хорошо выверенная «плотность» шасси: пружины и амортизаторы сдержанно и упруго отрабатывают ямы украинских дорог, но обходится без малейших ударов – словом, жить можно. Вот нюансы: смотришь на спидометр, задумываешься о скорости в абсолюте, тебя немножко потряхивает на кочках, зато руки сжимают классный руль с характером «продолжение себя»…

И, наконец, в ходе поездки понимаешь: хэтчбек Ford Focus ST-Line – это самый красивый, стильный, интересный самообман на тему «спортивного автомобиля». Но это самообман, которому вы будет рады каждый день, при каждом старте со светофора и в каждом повороте: истинный «фан-кар»!

Хотя без пары-тройки замечаний не обошлось. Во-первых, порой автомобиль кажется уж слишком подвижным – тогда сгодится «спорт»-режим, в котором руль зажимается и становится более тяжелым, психологически задавая ощущение большей стабильности на прямой. Причем данное замечание в одинаковой степени касается и Ford Focus Active, и Ford Focus ST-Line. Во-вторых, 3-цилиндровый бензиновый мотор ST-Line наполнен вибрациями, которые особенно чувствуешь в пробках, при включенной D-позиции «автомата». В-третьих, еще одно замечание к трансмиссии: выбор и включение режимов «P-R-N-D» сопровождается запаздываем. Что особенно обидно, ведь на ходу АКПП работает идеально – быстрые, точные, незаметные смены передач, которые приходятся всегда идеально вовремя. Но главное замечание касается даже не работы «автомата», а показателей расхода топлива…

Под капотом Ford Focus ST—Line установлен 3-цилиндровый мотор, но «ест» он как 4- или даже 6-цилиндровый. Если периодически «давать газу» в спорт-режиме, то расход в городе переваливает за 15 л на 100 км! В обычных условиях городской расход находится у отметки 10-11 л на 100 км (все равно много), и лишь в эко-режиме при аккуратном стиле езды можно получить около 7,5-8 л на 100 км в городе. Но ведь не для экономии будут покупать ST—Line, правда? На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет около 5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – расход 5,7-6 л на 100 км пути. Дизельный Ford Focus Active предлагает больше режимов езды (плюс два режима для бездорожья) и не позволяет себе вольностей в расходе топлива: в городе он стабильно укладывался в 5-6,5 л на 100 км, а на трассе и того меньше – в диапазоне 100-120 км/ч автомобиль потребляет 4,5-5,5 л на 100 км пути. Но все это не имеет никакого значения – потому, что Focus Active с дизелем у нас не купить…

А что можно купить? И сколько стоят автомобили?

В статье Ford Focus Active представлен в дизельной версии с «механикой», но в прайс-листе заявлен бензиновый автомобиль – с аналогичным 1,5-литровым турбо-мотором и 8-ст. «автоматом», как и тестовый Ford Focus ST-Line. Оба автомобиля доступны в одной комплектации: Active Plus или ST-Line соответственно. Даже цены схожи: версия ST—Line стартует от 702 тыс. грн. или около $28,5 тыс., версия Active (в кузове «универсал») – от 724 тыс. или чуть больше $29 тыс.

Комплектация, кстати, тоже похожа – и довольно обширна. Любой автомобиль может предложить: систему стабилизации, шесть подушек безопасности, 17-дюймовые диски, технологию MyKey (программируемый ключ), климат-контроль, безключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль, подогрев руля, подогрев передних сидений, датчики света и дождя, электропривод всех стеклоподъемников, камеру заднего вида и датчики парковки, светодиодные фары, мультимедиа SYNC, поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Оба автомобиля могут предложить все актуальные «блага цивилизации»: светодиодные фары, раздельный «климат», подогрев сидений и руля, современную систему мультимедиа, камеру заднего вида…

В итоге: нужны ли такие модели украинским автолюбителям?

Да, конечно нужны! Это хорошее расширение выбора и в рамках семейства Ford Focus, и для украинского рынка в целом. Оба автомобиля вернули мне веру в семейство Ford Focus: могут ведь создавать классные машины, когда захотят. Что касается двух тестовых версий, то оптимальным выбором для украинцев выглядит Ford Focus Active с 1,5-литровым бензиновым мотором и АКПП – именно такие версии и заявлены в прайсе. Но при ценнике «700+ тыс. грн» у модели Ford Focus Active оказывается масса соперников: можно найти более просторный автомобиль, можно найти модели с дизельным мотором и АКПП, можно подобрать кроссовер с полным приводом. Да что там далеко ходить: даже в гамме Ford есть модель Kuga уходящего поколения – более габаритный и просторный кроссовер с дизелем и АКПП. В итоге: кросс-хэтч Ford Focus Active сам по себе оказался хорош, но не уникален для украинского рынка.

Это не значит, что Ford Focus ST-Line уникален. Сегмент «подогретых хэтчбеков» невелик, но даже в Украине порой можно было встретит подобные модели: вспомню Honda Civic Turbo, Renault Megane GT, SEAT Leon FR. И вот здесь вдруг, но именно Ford Focus ST-Line я назову «лучшим подогретым хэтчбеком» в данной компании. Да, он самый слабый и ему недостает цилиндра, а при его ценнике уже недалеко до Golf GTI или Leon CUPRA, которые предлагают совершенного другой уровень мощности и динамики. Но Ford Focus ST-Line все компенсирует яркой внешностью и «живым» характером. Это автомобиль не удивляет деталями врознь, но радует в целом. Будьте уверены: его умение «зарядить» своего водителя заставят не раз того улыбнутся, а веселый нрав обязательно останется в памяти: заслуженно!

Технические характеристики Ford Focus ST-Line

Кузов – хэтчбек, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,387 х 1,825 х 1,439 м

Колесная база – 2,700 м

Клиренс – нет данных

Багажник – 341 л (5 мест)

Грузоподъемность – 501 кг

Минимальная снаряженная масса – 1404 кг

Мотор – бензин, турбо, R3, 1,5 л

Мощность – 150 л.с. при 6000 об/мин.

Крутящий момент – 240 Нм при 1600 об/мин.

Удельная мощность и момент – 107 л.с. на 1 т; 171 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 8,9 с

Максимальная скорость – 208 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,9-7,1 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,4-4,7 л на 100 км

Страна производства – Германия

Минимальная цена автомобиля – от 702 тыс. грн. или около $28,5 тыс.

Шины тестового автомобиля – Michelin Pilot Alpin 5 235/40R18