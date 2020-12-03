Тест-драйв Honda HR-V Sport: ТОП-5 вопросов и ответов





В прошлом уже выходил материал на тему Honda HR-V – это был просто автомобиль, просто очередной кроссовер. А теперь – не просто! Мощный турбо-мотор, аэродинамический обвес, оригинальный салон, много нюансов по технике. И что? Теперь кроссовер Honda HR-V Sport стал откровением в классе? Теперь этот автомобиль запоминается? Сейчас все расскажу!

Кроссовер Honda HR-V Sport? И что здесь спортивного?

Изначально – стиль и дизайн. В целом модель Honda HR-V Sport целиком наследует облик «гражданской» версии HR-V: кроссовер с полукруглой крышей, раскосые фары спереди, спрятанные дверные ручки сзади. Но важны детали, которые задают настроение и восприятие автомобиля. Передний бампер – с черными глянцевыми аэродинамическими накладками. На боковинах – черные окантовки колесных арок и корпуса зеркал, а также «юбки»-расширители порогов. Сзади – настоящий «двойной выхлоп». Тонированные фонари – прежней формы, но с оригинальным наполнением. Плюс роскошные 18-дюймовые колесные диски c черным матовым окрасом.

Кроссовер Honda HR-V Sport выглядит так, чтобы вмиг стать «звездой вашего района»: прохожие оглядываются, парниши цокают языком. Конечно, никто не требовал превращать кроссовер Honda HR-V Sport в полноценный спортивный автомобиль – потому, что он таковым не является. Это «кроссовер на каждый день». Но с намеками на тему спортивности.

Кстати, довольно удачными намеками – образ вышел цельным и завершенным: здесь вмиг угадывается Honda HR—V, но также мгновенно видны и отличия версии Sport. Пожалуй, больше всего запоминается черная глянцевая отделка по низу кузова: не практично, но оригинально. Сзади внимание привлекают две выхлопные трубы – настоящие! Есть отличия и в мелочах: светодиодные фары соединяет перемычка с отделкой под темный хром, решетка радиатора теперь выполнена в форме сот, а тонированные фонари пусть сохранили прежнюю форму, но получили оригинальную графику-наполнение внутри.

Продолжение спортивного облика прослеживается и в салоне, который скроен по известному рецепту – красное и черное. Комбинированная обивка «ткань/кожи» с яркой цветовой гаммой здорово оживила интерьер автомобиля. Тем более, что красный цвет присутствует не только на боковинах сидений, но также в отделке передней панели и дверных карт. А черный цвет, кроме сидений, проявляется и в виде темной отделки потолка. Нашлось место и для черного глянца, без которого сегодня решительно невозможно создать ни один автомобильный интерьер: огромная зона вокруг рычага трансмиссии, отделка блока 2-зонного «климата» с сенсорными кнопками.

В остальном салон прежний – что совсем неплохо. Передние сиденья имеют довольно большой диапазон регулировки, для пассажира предусмотрен развитый 3-секционный дефлектор обдува, а для водителя порадует панель приборов из трех классических кругов-колодцев: спидометр и тахометр, плюс ЖК-дисплей (которой, кстати, хотелось бы видеть уже цветным). Но главный плюс салона Honda HR-V – хоть обычной версии, хоть Sport – это отменный простор в задней части и трансформация второго ряда сидений: не только складывание спинок, но также возможность поднять подушки. Да и багажник неплох: широкий погрузочный проем сочетается с достаточно большим полезным объемом 448-1473 литра (в зависимости от положения заднего дивана). Вот только прошлой глубокой ниши уже нет, осталась лишь маленькая. Дело в том, что развитая выхлопная система с большим поперечным глушителем потребовала изменить конфигурацию днища багажника.

Уже знакомый салон оформлен в новой красно-черной гамме. Кстати, по красному цвету легко идентифицировать мягкие отделочные материалы на передней панели и дверях. Сзади очень просторно для автомобиля такого класса, плюс отличные возможности трансформации благодаря фирменным сидениям Magic Seats. Номинально мультимедиа и 7-дюймовый сенсорный дисплей остались прежними, но в реальности – система получила более удобное меню управления.

В целом подход к созданию «спорт»-версии кроссовера напоминает Ford EcoSport ST-Line из недавнего материала, правда? Берем за основу обычный автомобиль и максимально прибавляем акцентов на тему спортивности и динамичности. Все так. С той лишь разницей, что кроме «внешности/салона» у модели Honda HR-V Sport есть и важные изменения по технике.

Да, что кроме дизайна? Что с техникой под капотом?

Главная перемена – установка 1,5-литрового турбо-мотора VTEC Turbo. Который, к слову, уже был знаком по 5-дверке Honda Civic Turbo: непосредственный впрыск топлива, система изменения фаз газораспределения, турбина с интеркулером. Интересно, что на Honda HR-V Sport данный двигатель всегда развивает мощность 182 л.с., но крутящий момент может отличаться: 220 или 240 Нм – для «автомата» и «механики» соответственно. Меняется и заявленное время разгона 0-100 км/ч: в зависимости от крутящего момента 7,8 или 8,6 секунды. Жаль, но в Украину поставляется версия лишь с «автоматом». Который, на самом деле, являет собой CVT-вариатор. Хотя сам по себе он и неплох. Во-первых, есть подрулевые лепестки для имитации ручного переключения передач. Во-вторых, имеется S-режим: относительно обычно D-режима, вариатор держит передаточное число пониже, а двигатель крутится повыше (примерно на 800-1000 об/мин). А третьих – разная логика работы первого и второго. Если в позиции Drive щелкнуть какой-либо лепесток для выбора виртуальной передачи, то трансмиссия исполнит команду – а потом, спустя пару-тройку секунд трансмиссия перейдет в обычный режим работы. А вот если в S-режиме сделать аналогично, то выбранная передача будет держаться до последнего: самостоятельные переключения вниз возможны лишь при риске заглохнуть, переключения вверх – только на очень высоких оборотах. Логика в том, что когда вы просто едете (D), то вам лишь изредка нужно использовать, к примеру, торможение двигателем – а дальше вы хотите снова «просто ехать». Но когда вы собрались погонять (S), то получаете больше возможностей самостоятельного контроля автомобиля.

Вот только подобная трансмиссия была и на обычной версии Honda HR-V. А чего не было, так это измененного шасси. Во-первых, в модели Honda HR-V Sport использована система Performance Dumper – это особый стабилизатор для повышения устойчивости, который напоминает поперечный амортизатор в автомобилях Lexus с пакетом F Sport. Данное устройство позволяет эффективно гасить колебания деталей кузова и подвески, делает конструкцию автомобиля более жесткой и «цельной». Во-вторых, автомобиль Honda HR-V Sport отличается довольно острым рулевым механизмом: всего 2,5 оборота от упора до упора. Плюс уже упомянутые 18-дюймовые колесные диски и более низкопрофильная резина, плюс двойной выхлоп, плюс аэродинамический обвес. Как видите, приставка Sport в случае модели Honda HR-V означает не только стиль и дизайн, но комплексную доработку автомобиля.

Глобально – кроссовер Honda HR—V Sport остался прежним: несущий кузов, передний привод, независимая передняя подвеска, полунезависимая задняя. Главная изюминка компоновки в том, что топливный бак установлен под передними сиденьями: именно благодаря этому удалось обустроить систему Magic Seats. Но если говорить в деталях, то версия Honda HR—V Sport отличается в каждом значимом пункте: 182-сильный турбо-мотор, доработанная ходовая часть, оригинальная внешность и салон.

Мощность 182 л.с. и компактный «кросс» – х-м-м, неплохо! Едет лихо?!

По мотору – да, все получилось довольно весело. На низких оборотах, до 2,5-3 тысяч, даже не подозреваешь о высокой мощности двигателя: кроссовер Honda HR-V Sport едет просто как атмосферная версия HR-V. Плавный и мягкий разгон, слегка растянутые реакции на нажатие педали акселератора. Зато расход небольшой, да в салоне тихо «по мотору» (а вот шины заметно шумят). Все, чем способен удивить двигатель при плавной езде – так это выиграть гонку со светофора: старт дается неожиданно активно. Так стоп, что-то здесь не так…

Для того, чтобы понять «что именно не так» и раскусить характер Honda HR-V Sport, нужно осмелится сильно нажать на педаль акселератора. Потому, что все веселье у двигателя начинается после 3-3,5 тыс. об/мин., а далее мотор не скисает вплоть до 5,5-6 тысяч – одна сплошная волна мощной тяги! Начиная плавно, мотор на средний и высоких оборотах пробуждает в себе настоящую турбо-силу, срывая колеса в пробуксовку на 40-50-60 км/ч да оплевываясь сдавленным рыком. Жаль, звуку недостает красоты глубоких раскатов, но в нем чувствуется злость разъяренного двигателя и его желание ехать еще быстрее. Ушла экологическая заминка, ушла вариаторная «резина» – напротив, реакции на педаль акселератора максимально обострились. В который раз встречаюсь с этим турбо-мотором и снова удивляюсь тому, насколько его характер похож на старые высоко-оборотистые атмосферные двигатели: слабый «низ», мощная «середина», любовь к высоким оборотам.

Вспоминая прошлые впечатления от обычной модели Honda HR-V, я целиком и полностью приветствую трансформацию силового агрегата, которую подарила версия Sport: прям маленькая революция имени отдельно взятого автомобиля. Жаль, но такой революции нет в ходовой части. Во-первых, подвеска откровенно жестковата, особенно задняя часть в разгруженном состоянии – пинки, толчки, удары будут сопровождать каждую поездку по неровной дороге. Хоть какие-то намеки на комфорт проявляются лишь при неспешной езде по дороге с волнами-наплывами. Но случись отдельная яма, какой-то выступ, лежачий полицейский – автомобиль сразу же даст об этом знать. Во-вторых, даже с такой настройкой ходовой части, у кузова все равно есть заметные крены: банально недостает жесткости, чтобы удержать 1,6-метровый кроссовер от раскачки. А теперь еще раз вспомните Honda Civic Turbo: решение первой проблемы – полностью независимая подвеска колес и адаптивные амортизаторы, второй – более низкий кузов.

Но вот в чем нюанс: покупая обычную версию кроссовера Honda HR-V, подсознательно ждешь какого-то баланса комфорта, спортивности, экономичности. Но покупая автомобиль с приставкой слова Sport в названии, подсознательно готов к жесткости ходовой части. Еще раз: я не говорю, что настройка подвески Honda HR-V Sport хороша, но я говорю, что покупатели этого автомобиля вполне ожидают большей жесткости подвески в ущерб комфорту. Тем паче, что кроме жесткости, они еще получают отличный руль. Хорошо выверенное усилие, умеренная острота (но не чрезмерная), да плюс практически полное отсутствие задержек на повороты руля – отличный коктейль!

Турбо-мотор любит средние и высокие обороты, где он раскрывается на полную, буквально швыряя кроссовер Honda HR—V Sport «до сотни» примерно за 8,1 секунды – быстрее паспорта! И ведь это еще на зимних шинах да с небольшими пробуксовками на влажном холодном асфальте. В тоже время, мягкий и покладистый характер двигателя «на низах» позволяет ездить в городе с расходом порядка 9-10 л на «сотню». Конечно, если все время носится на пределе, то получите расход в 12-13 л на «сотню», но если включить ECON-режим да спокойно прокатится по пустым дорогам, то можно «привезти» минимум в 7,5-8 л на 100 км пути. На трассе в диапазоне скоростей 80-120 км/ч расход топлива составляет 5-6,5 л на 100 км. Вспоминая прошлый тест-драйв Honda HR—V: расход топлива получается выше на 0,5-1 л на каждую «сотню» – но с такой мощностью и динамикой я хоть трачу это топливо в свое удовольствие.

Допустим, неплохо. Но сколько за все это попросят?

В случае с моделью Honda HR-V вообще, старт дает версия Comfort ценой 700 тыс. грн. или $24,5 тыс. Оснащение вполне достойное: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 130 л.с., «автомат» в виде CVT-вариатора, 16-е легкосплавные диски, шесть подушек безопасности, система стабилизации, климат-контроль, задние сиденья Magic Seats, датчик света, мультимедиа Honda Screen Audio с 5-дюймовым дисплеем, система автоматического торможения, светодиодные фары (ближний/дальний свет), круиз-контроль, пр.

Уровнем выше расположена комплектация Elegance за 795 тыс. грн. ($28 тыс.). В данном случае под капотом установлена аналогичная техника, но оснащение расширено: 2-зонный «климат», мультимедиа Honda Connect и 7-дюймовый дисплей, контроль рядности, распознавание дорожных знаков, автоматическое переключения света «ближний/дальний», датчик дождя, подогрев передних сидений, камера заднего вида, пр.

И вот уже на вершине линейки находится Honda HR—V Sport за 947 тыс. грн. ($33,5 тыс.). В данном случае оснащение комплектации Elegance дополняют все особенности версии Sport и даже немного больше: 1,5-литровый турбо-мотор (182 л.с.), 18-дюймовые колесные диски, комбинированный салон «ткань/кожа», спортивное рулевое управление, двойная выхлопная система, пакет внешней отделки «черный глянец», полностью светодиодная оптика.

Тестовый автомобиль Honda HR—V Sport является максимальной версией для модели HR—V – и с точки зрения использованной техники, и с точки зрения комплектации: мощный мотор, 2-зонный «климат», 7-дюймовый дисплей, много систем безопасности, комбинированный салон. Поэтому и цена такова – 947 тыс. грн.: мягко говоря, немало. Но есть ли конкуренты?

Прямых конкурентов в стиле «компактный спортивный кроссовер» немного. К примеру, Audi Q3 Sportback, BMW X2, MINI Countryman, все равно будут дороже. Новинке Ford Puma недостает мощных версий в украинской гамме, а ST-версия лишь недавно дебютировала и пока лишь далеко «где-то там на горизонте».

Но стоит только убрать приставку «спортивность» и задаться целью купить просто хороший, современный, мощный компактный кроссовер, как вспоминаются автомобили Toyota C-HR со 184-сильным гибридом и Peugeot 3008 с 2-литровым дизелем. Наконец, если непременно хотите кроссовер Honda с мощным мотором, то возможно стоит рассмотреть Honda CR-V Turbo? Да, еще дороже – но ведь и автомобиль совершенно другого уровня: просторный в салоне и комфортный на ходу, с полным приводом и еще большим перечнем оснащения. Словом, с моделью Honda HR-V Sport все непросто…

Что в итоге? Автомобиль стал откровением? Теперь запоминается?

Ох, как же все непросто. Непросто подводить итоги, непросто правильно расставить акценты, непросто объяснить ценность таких автомобилей. Потому, что объективно кроссовер Honda HR-V Sport имеет две большие проблемы: цена и подвеска. Но субъективно…

Вот расскажу историю. У меня по графику рядом с кроссовером Honda HR-V Sport проходил автомобиль Honda Jazz: гибридный, компактный, современный. Новое поколение модели. Это отдельная тема для полноценного обзора (который выйдет уже после нового года). С недавних пор мы с моим 13-летним сыном снимаем короткие видео – для Instagram и Youtube. И я предложил на выбор то, что будем снимать: Jazz или HR-V Sport? Догадайтесь сами, какой был ответ. Да, сын уже знает, что такое NSX, Supra, Golf GTI, e-tron, Taycan, MX-5, пр. И кроссовер HR-V Sport – это далеко не предел для его мечтаний. Но это хотя бы повод, понимаете?! Автомобиль, который не лишен проблем, но который нашел в себе силы и возможности выйти за рамки повседневности. Автомобиль, который пять дней в неделю будет ездить по делам «в стиле HR-V», но затем позволит пару дней оторваться «в стиле Sport». Вряд ли Honda HR-V Sport можно назвать откровением в классе. Но теперь он вам точно запомнится – уж поверьте.

Технические характеристики Honda HR—V Sport

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,35 х 1,79 х 1,61 м

Колесная база – 2,61 м

Клиренс – 180 мм

Багажник – от 448 л (5 мест) до 1 473 л (2 места)

Грузоподъемность – 402 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 428 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4, 1,5 л

Мощность – 182 л.с. при 5 500 об/мин

Крутящий момент – 220 Нм при 1 700-5 500 об/мин

Удельная мощность и момент – 127 л.с. на 1 т; 154 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – «автомат»-вариатор (клиноременной CVT-вариатор)

Динамика 0-100 км/ч – 8,6 с

Максимальная скорость – 200 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,1 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – GoodYear UltraGrip Ice 2 225/50R18

Минимальная цена автомобиля Honda HR-V – $24,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – $33,5 тыс.