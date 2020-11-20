Тест-драйв Ford EcoSport: старый конь…





Решите для себя, как вы завершите заголовок: продолжите известную поговорку до конца или просто поставите точку. Потому что от этого напрямую будет зависеть восприятие модели Ford EcoSport. Заинтриговал? Тогда читайте полный обзор ниже: будет интересно!

Позиционирование Ford EcoSport

Номинально Ford EcoSport – это просто компактный кроссовер сегмента B-SUV, коих на рынке масса. Однако история появления нынешней модели Ford EcoSport столь запутана, что впору снимать детективное кино. В начале 2000-х годов появился такой автомобиль, как Ford Fusion: небольшой кроссовер, созданный на базе Ford Fiesta – компактный, недорогой, идеальный для Европы. Подобный автомобиль хотели не только в Европе, но также в других регионах – к примеру, в Латинской Америке. На базе Ford Fusion в Бразилии был разработан собственный кроссовер, который получил название Ford EcoSport: именно так в 2003 году родилось первое поколение модели. Причем автомобиль заметно отличался от прародителя: он был немного больше, получил полный привод, а отличительной чертой стало запасное колесо на задней двери. Но эту модель Ford EcoSport мы никогда толком и не знали, поскольку в Украине тогда активно продавался привычный европейский компактный кроссовер Ford Fusion.

Следующий важный исторический момент произошел в 2012 году, когда появился Ford EcoSport второго поколения. Изначально нацеленный на т.н. «развивающиеся рынки», этот автомобиль проектировался в Бразилии и дебютировал в Индии. К тому времени европейскую гамму уже покидал устаревающий кроссовер Ford Fusion, компании требовался новый автомобиль сегмента B-SUV. Кроссовер Ford EcoSport постарались поспешно адаптировать под Европу, но все вышло странно: ездил он неважно, салон был собран из жесткого пластика, дверь багажника по-прежнему «украшало» колесо-запаска, да еще и сборка в Индии – словом, явная «нестыковка» с вышколенной породой европейских автомобилей Ford. Компания вскоре попыталась выровнять ситуацию: к примеру, дебютировал Ford EcoSport S без колеса сзади, но с перенастроенной подвеской и улучшенной звукоизоляцией. Но это слабо повлияло на восприятие автомобиля в целом. Однако затем (к 2017 модельному году) случилось еще одно обновление – и на этот раз, более масштабное: новые фары и бампер, новый салон, традиционный «автомат» вместо преселектива PowerShift, перенос производства европейских версий в Румынию, расширена гамма вариантов литрового турбо-мотора. Хотя, к слову, за пределами европейского рынка встречаются даже 2-литровые «атмосферники» и полный привод. Наконец, осенью 2020 было заявлено о выпуске Ford EcoSport Active – кроссовер-версии кроссовера B-SUV. Похоже, модель Ford EcoSport уже стала синонимом слову «обновление» для компании Ford…

Столь длинный экскурс в историю необходим для того, чтобы понять, с чем мы имеем дело: первое поколение Ford EcoSport появилось в 2003, второе дебютировало в 2012, затем последовал глобальный рестайлинг, который заметно изменил и улучшил автомобиль. Однако долгая череда обновлений привела к тому, что сегодня в гамме Ford присутствуют сразу две модели сегмента B—SUV – пожилой кроссовер Ford EcoSport, а также более свежий автомобиль Ford Puma, который позиционируется как более спортивный и молодежный. Хотя тестовый Ford EcoSport тоже непрост: он представлен в исполнении ST—Line, что выделяется различными «спорт»-акцентами. Кроме того, вкратце будет рассмотрена версия Titanium.

Как едет кроссовер Ford EcoSport?

Здесь не обойтись без того бекграунда, который был описан в разделе выше. Потому что в целом Ford EcoSport «просто едет». Но относительно себя прошлого 5-7-летней давности – он сделал огромный шаг вперед. Если в прошлом в ходовых качествах была валкость и больше ничего, то теперь появился намек на комфорт: подвеска отличается неплохой энергоемкостью, пружины и амортизаторы тихо расправляются с достаточно крупными неровностями. Плюс легкий руль и довольно четкое выполнение команд – не ждите какой-либо остроты или обратного усилия, но все-таки автомобиль вполне себе нормально поворачивает. Ах да, валкость… Она осталась. Высокий узкий кузов могла успокоить лишь откровенно зажатая подвеска, но тогда автомобиль растерял бы любые шансы на статус «семейную покупку». А так – получился достойный средний уровень: без явных преимуществ, но и без явных провалов.

Аналогичное описание также касается поведения двигателя и трансмиссии. Неожиданно для 1-литрового турбо-мотора, старт выходит довольно активным – до скорости 50-60 км/ч вы без проблем держитесь в городском потоке. Похоже, секрет в частом использовании пониженных передач и завышенных оборотов: к примеру, спустя мгновение после старта на тахометре можно увидеть 2-2,5 тыс. об/мин., а при маломальском ускорении «автомат» спешит сбросить передачу вниз – чтобы поднять обороты коленвала вверх. Жаль, что коробка так не доверяет турбо-мотору, ведь его тяги вполне достаточно для средних ускорений. С другой стороны: 6-ступенчатый «автомат» меняет передачи похвально быстро и незаметно. Даже закрадываются сомнение – может в паре с мотором работает уникальная трансмиссия «робот+CVT+автомат»? Ведь порой, как в «вариаторе», заметно нарастание оборотов без должного отклика в реальной динамике (похоже, попросту часть момента растворяется в гидротрансформаторе). Порой заметны пробуксовки, как сцепления в «роботе-преселективе» или обычной «механике» (похоже, замыкаются/размыкаются фрикционы). Но в том и дело, что это все мелочи, которые специально выискиваешь – потому, что в целом АКПП работает ладно и переключается мягко.

Кроссовер Ford EcoSport выделяется далеко не самым пропорциональным кузовом: он короткий и узкий, но высокий. Даже пакет ST—Line – логотипы и диски, бампера и юбки, черная решетка радиатора – не может сделать его более динамичным: слово «спорт» здесь применимо слабо. А вот слова «практичность» и «основательность» вполне подходят: клиренс в 190 мм, просторный салон (об этом ниже), неплохая связка мотора и «автомата». Пусть реальный замер 0-100 км/ч дает 11,7-12 секунд, но для обычных условий езды этого вполне достаточно. Только еще раз повторю: не покупайтесь на приставку ST—Line и не требуйте от этого автомобиля спортивности в ездовых повадках.

Равно, как и от салона. Номинально – здесь сиденья с комбинированной обивкой «кожа/ткань», руль с перфорированной кожей, красная строчка везде и всюду. Передние сиденья дают удобную посадку, а высокое положение тела обеспечивает хорошую обзорность. Но сиденья не дают должной боковой поддержки или валика под колени, они не дают плотной фиксации тела внутри сидения-ковша. Потому, что это не спортивные сиденья. Это просто гражданские сиденья с красной строчкой.

Но как только вы уберете любые «спорт»-ожидания от этого автомобиля и его салона – то восприятие сразу станет намного лучше. Во-первых, высота кузова не прошла даром. Благодаря вертикальной посадке, внутри есть чувство простора – что спереди, что сзади. Отдельный плюс за оформление передней панели: мягкий пластик, современные приборы, крупный сенсорный дисплей, пару отсеков для вещей, удобный блок «климата», даже подобие некого поручня у переднего пассажира. Здесь нет каких-либо сверхъестественных дизайнерских решений, но зато здесь есть ощущение европейского качества и стиль актуальных моделей Ford. Что на фоне прошлого салона модели EcoSport 5-7-летней давности – просто гигантский шаг вперед. Теперь несколько слов о задней части салона. Уже отмечал, что сзади довольно просторно над головой и по коленям. Хотя не по ширине: реально удобно сядут лишь два пассажира, трем взрослым людям уже будет тесно. Дополнительных удобство немного (как минимум, хотелось бы подлокотник), но все-таки они есть – пару кармашков для мелких вещей и даже розетка-прикуриватель на 12 вольт. Хотя по современным меркам, могли бы поставить USB-порт для зарядки гаджетов…

Что касается багажника, то обескураживает метод открывания дверцы – не вверх, а в сторону справа налево. Почему так? Вспомните историю автомобиля: потому, что эта дверца проектировалась с учетом размещения запасного колеса (и соответствующей нагрузки). Кстати, запасного колеса нет, вместо него в подполье находится ремонтный комплект с герметиком для шин. А еще у багажника непривычная вертикальная ориентация: он короткий, но высокий, при большом количестве сумок их придется ставить друг на друга. Но если разобрать детали, то багажник спроектирован довольно толково. Так, нашлось место под два боковых кармана для «мелочевки». Подвижный пол багажного отсека может быть установлен на разной высоте: в итоге можно организовать нишу-подполье, максимально опустить пол багажника вниз, выстроить ровную погрузочную площадку для перевозки крупных вещей при сложенных задних сиденьях. Наконец, даже крышка-шторка сделана так, что у нее есть фиксаторы в поднятом положении – мелочь, а удобно.

Не ждите откровений в салоне – их нет. А вот качественная отделка, высокая посадка, удобные кнопки и переключатели – это есть. Сзади царит чувство простора, которое дарит высокая крыша. Багажник необычный по форме и боковому открыванию крышки, но внутри спроектирован толково.

Есть ли инновации в модели Ford EcoSport?

Глобально – нет: это просто компактный кроссовер, построенный с использованием компонентов от Ford Fiesta уже прошлого поколения: независимая подвеска спереди, полунезависимая сзади (на основе поперечной балки), 3-цилиндровый 1-литровый турбо-мотор (к слову, в прошлом шестикратный обладатель титула «Двигатель года»), передний привод и 6-ст. «автомат» (раньше использовался «робот»-преселектив PowerShift).

Пару слов об оснащении автомобиля. Так, тестовый экземпляр был представлен в исполнении ST-Line, которое подразумевает спортивную настройку подвески, сиденья и руль с красной строчкой, оригинальные бампера и боковые накладки-«юбки». Однако есть и более высокая комплектация ST-Line Plus, которая отличается дополнительно расширенным набором опций: к примеру, присутствует камера заднего вида, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, пр. Все это отсутствовало в тестовом автомобиле, но просто знайте – такое оснащение возможно для Ford EcoSport (расскажу ниже детальнее). Что же было в тестовом автомобиле? К примеру, распознавание дорожных знаков и функция предупреждения о возможном столкновении (обе системы работают на основе камеры в верхней части лобового стекла), а также мультимедиа SYNC 2.5 с 8-дюймовым дисплеем, уже знакомая по Ford Focus.

Основа традиционна для данного класса: несущий кузов и независимая подвеска спереди, поперечное расположение 1-литрового турбо-мотора серии EcoBoost, передний привод в паре с «механикой» или «автоматом» (в тестовом автомобиле – 6-ст. «автомат» с дополнительным S-режимом), пара-тройка систем безопасности, привычная мультимедиа.

Цена Ford EcoSport и его конкуренты

Кроссовер Ford EcoSport представлен в Украине с бензиновым 1-литровым 125-сильным мотором и передним приводом, но покупатель может выбрать МКПП или АКПП (6-ст. в каждом случае), а также одну из четырех комплектаций – итого пять вариантов. Цены на автомобили с одинаковой комплектации несколько варьируются в зависимости от даты производства, поэтому буду указывать диапазон цен. Заказа опций поштучно не предусмотрено, все комплектации фиксированные, доплата только за цвет: 7-14 тыс. грн.

Гамму модели открывает комплектация Titanium, о которой совсем не скажешь, что она «базовая». Скорее наоборот: ABS и ESC, шесть подушек безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и руля, подогрев лобового стекла, датчики света и дождя, датчики парковки сзади, 17-дюймовые легкосплавные диски, мультимедиа SYNC 2.5, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, пр. Цена автомобиля с МКПП – от 500-514 тыс. грн. или $17,6-18 тыс., вариант с АКПП – от 574-592 тыс. грн. или $20,5-21 тыс.

Следующий шаг – комплектация Lux, где добавлено следующее: камера заднего вида, датчики парковки спереди, система контроля «слепых зон» зеркал заднего вида, ксеноновые фары, пр. Начиная с этой комплектации, автомобили предлагаются только с 6-ступенчатой АКПП. Цена автомобиля Ford EcoSport Lux – от 618-637 тыс. грн. или $21,8-22,5 тыс.

Тестовый автомобиль был представлен в исполнении ST—Line, которое по своему оснащению и комплектации идентично Titanium, но отличается рядом особенностей во внешней отделке и оформлении салона. Так, автомобиль получает спортивную подвеску, решетку радиатора черного цвета и черные рейлинги на крыше, полную окраску бамперов в цвет кузова, руль с отделкой перфорированной кожей, сиденья с декоративной красной строчкой, пр. Цена кроссовера Ford EcoSport ST-Line – от 608-626,5 тыс. грн. или $21,5-22 тыс.

Наконец, на вершине гаммы расположен вариант ST—Line Plus: это микс всех особенностей версии ST-Line и расширенного набора оборудования комплектации Lux: камера заднего вида, контроль «спелых зон», ксеноновые фары, пр. Автомобиль Ford EcoSport ST—Line Plus предлагается по цене – от 657-677 тыс. грн. или $23-24 тыс.

Вот именно тот Ford EcoSport, который у нас является «базой»: легкосплавные диски, мультимедиа, «климат», подогрев не только сидений, но даже руля и лобового стекла. Нормальная «база», правда?! Дело в том, что во внутренней иерархии компании Ford, комплектация Titanium является далеко не базовой и даже не средней, а одной из самых высоких. И покупая Ford EcoSport даже за минимальную цену, вы получаете очень достойное оснащение. Чем ответят соперники?

Конкурентов столько, что хоть отбавляй. К примеру, Opel Crossland X: также «европеец» по дизайну и качеству отделки салона, может предложить доступные версии – но в ущерб комплектации, где Ford как раз и выигрывает. Альтернативой является Renault Duster: версии с дизелем и/или полным приводом, порой встречается необычное оснащение (обзор на четыре камеры), цены заметно ниже. Однако Ford лучше качеством отделки салона, да и по ходовой части он лучше в городских/трассовых условиях езды, когда Duster идеально раскрывается на проселочных дорогах. Интересная альтернатива – модели Suzuki SX4 и Suzuki Vitara: наличие в гамме простого «атмосферника» или мощного «турбо», нормальная настройка ходовой части, приемлемые ценники, даже версии с полным приводом есть. На этом фоне Ford EcoSport предлагает удачное соотношение цены/оснащения в начально-средних версиях. Но если замахнутся на большее – я имею ввиду более высокую цену – то в числе конкурентов появится Peugeot 2008, Citroen C3 Aircross, SEAT Arona. Все три автомобиля предлагают лишь передний привод и небольшие моторы. Однако также они предлагают европейское качество сборки, широкий выбор моторов (французы), оригинальные решения (Peugeot), просторный и удобный салон (Citroen), возможности индивидуализации (SEAT). Наконец, за 650-700 тыс. грн. можно прицениваться даже к Nissan Qashqai: больше размер, наличие в гамме дизеля, версия с полным приводом. А ведь есть еще и корейцы…

Одной фразу о конкурентах: «снизу цены» все хорошо, а вот «на верхах» тяжело. При цене 500-600 тыс. грн. позиции Ford EcoSport выглядят очень достойно на фоне соперников: известное имя, качественный салон, нормально едет, достаточное оснащение. Но с повышением цены до 650-700 тыс. грн. в конкуренцию ввязываются более просторные и более современные автомобили. Тогда EcoSport недостает мощных моторов и оснащения: беспроводной зарядки смартфона, ЖК-приборов, адаптивного «круиза». Хотя у компании Ford есть «козырь в рукаве» по имени Puma – но этот автомобиль одновременно является спасением для Ford в целом и проблемой для дорогих версий EcoSport в частности.

Реальный расход топлива Ford EcoSport и стоимость содержания

Если говорить о средних показателях расхода топлива в городе, то у меня выходило порядка 8-8,5 л на 100 км пути. Хотя разлет был велик в зависимости от разных условий езды: от 7 л на 100 км при плавном движении по пустым дорогам – до 10,7-11 л на 100 км при пробках и/или активном драйве. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 5-5,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход колебался у показателя около 7 л (6,8-7,3) на 100 км пути.

Общая гарантия – три года без ограничения пробега: два года заводской гарантии плюс год расширенной дополнительной гарантии. Сервисное обслуживание требуется каждые 20 тыс. км или раз в год. Стоимость первого ТО составляет 4,5 тыс. грн., более обширное ТО оценивается немного дороже – около 7,3 тыс. грн. Точная стоимость ТО зависит от пробега и возраста автомобиля, перечня выполняемых работ, выбранного дилера, пр.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на ноябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность Ford EcoSport

Краш-тесты Euro NCAP проводились в далеком 2013 году – тогда автомобиль получил «4-звездочную» оценку. Главная похвала была за отменную безопасность водителя и пассажира: сплошь зеленые или желтые зоны безопасности, ни одной опасной оранжево-красно-коричневой отметки. А главные замечания касались безопасности пешеходов и наличия всевозможных активных систем, которые препятствуют возможному ДТП. С тех пор требования и правила тестирования Euro NCAP стали более жесткими, но также и автомобиль стал лучше в своем оснащении: к примеру, появилась функция авто-торможения и ограничитель скорости.

В итоге

Примерно год назад я писал статью про Opel Crossland X, где главным преимуществом того автомобиля был сам факт его существования – известное имя, нормальная цена, крыша есть, колеса крутятся, «автомат» щелкает передачи. Вот и все. С того времени Opel Crossland Х подорожал. Но ему на смену пришел Ford EcoSport – точнее, вновь вернулся.

Знаете, для чего в продаже все еще присутствует данная модель? Для того, чтобы когда клиент скажет «Ford Puma – это классно, но дорого!» у продавца была возможность ему ответить «так вот же, берите Ford EcoSport». Жестоко? Да, возможно. Но такова правда жизни и здесь нет ничего страшного – это просто законы рынка. Я не удивлюсь, если после многочисленных восторгов в честь модели Ford Puma, в реальной итоговой таблице продаж ее тихо обойдет EcoSport. Да, это скучный и пожилой автомобиль. Но у него достаточно универсальный характер, европейское качество сборки (наконец-то!), баланс цены и оснащения – а именно это нужно большинству покупателей в данном классе.

Плюсы:

+ Довольно просторный салон и продуманный багажник (кроме формата открывания крышки)

+ Широкая гамма комплектация, удачные начально-средние комплектации

Минусы:

— Как ни связывай EcoSport, ST-Line, турбо-мотор, «S»-режим АКПП – а спорта здесь нет

— Жаль, но в европейской гамме модели (и, соответственно, в Украине) отсутствуют «атмосферники» и полный привод

Технические характеристики Ford EcoSport 1.0 ST—Line

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты –4,1 х 1,77 х 1,71 м

Колесная база – 2,52 м

Клиренс – 190 мм

Багажник – от 320 л (5 мест) до 1 238 л (2 места)

Грузоподъемность – 379 кг

Снаряженная масса – 1 391 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R3, 1,0 л

Мощность – 125 л.с. при 6 300 об/мин.

Крутящий момент – 180 Нм при 1 500-4 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 90 л.с. на 1 т; 129 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 11,6 секунды

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,1-7,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,1-5,4 л на 100 км

Страна производства – Румыния

Шины тестового автомобиля – Goodyear UltraGrip Performance+ 205/50R17

Минимальная цена автомобиля – от 500 тыс. грн. или $17,6 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 630 тыс. грн. или $22,5 тыс.