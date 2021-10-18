Тест-драйв Jaguar F-PACE: Альтернатива

Часто мы живем стереотипами. Вот и с автомобилями аналогично: премиальная «немецкая тройка», плюс известные «японцы», кто-то вспомнит «шведов». А что, если? Кроссовер Jaguar F-PACE как раз и является вот таким «если»: интересная, редкая, оригинальная альтернатива. Но насколько это стоящая альтернатива? Выясним в ходе детального обзора.

Позиционирование Jaguar F-PACE

Все просто: автомобиль Jaguar F-PACE стал первым кроссовером бренда. Причем его сразу пытались позиционировать в виде «золотой середины»: широкая гамма ДВС-версий (это уже после появился электромобиль Jaguar I-PACE), удачно-средние размеры (это уже после появился компактный Jaguar E-PACE), классический дизайн в характерном стиле Jaguar.

Автомобиль дебютировал в конце 2015 года и стартовал на украинском рынке в 2016-м. Плановое обновление состоялось ровно пять лет спустя: в конце 2020 года – мировой дебют, весной 2021 года – автомобиль в Украине. Изменилось немало: полностью новый салон и электроника, рядные 4- и 6-цилиндровые моторы (раньше были V6), гибридные версии, новая оптика и детали внешности.

Как едет кроссовер Jaguar F—PACE?

Едет так, что в поворотах он обязательно сможет вас порадовать. Ведь немаленький полноприводный кроссовер Jaguar F-PACE умеет «нырять» в повороты, словно это проворный премиальный седан с задним приводом. При каждом повороте руля автомобиль упрямится лишь самую малость – в начале виража, словно давая мгновение на исправление ошибки-дерганья руля. Но если водитель отдал команду и уверен в этом, то спустя мгновение Jaguar уже пишет дугу виража. Причем, кажется, что дуга может быть любой: для этого кроссовера чем круче вираж – тем лучше; 90-градусные повороты он и вовсе глотает на раз. Чем сильнее поворачиваешь руль с нейтральным усилием – тем больше удивление от того, насколько четко поворачивает автомобиль. Я говорю «четко», но не говорю «легко»: потому, что масса и габариты все же чувствуются. Но для автомобиля подобного формата и размера, кроссовер Jaguar F-PACE поворачивает хорошо. А еще масса и размеры чувствуется при езде по разбитым дорогам. Есть ощущение, будто управляешь монолитным вагоном, для которого главное – это забота и защита семьи. В том числе, и защита от невзгод дорог или нежелательного шума. Кроссовер Jaguar F-PACE вдруг предложил неожиданно хороший комфорт подвески (лишь на лежачих полицейских крупные тяжелые колеса неприятно отскакивают), а также оглушительную тишину в салоне. Словом, получилось интересное сочетание комфорта и чувства защиты с готовностью поворачивать. Но есть нюансы…

Дело в том, что без выбора спортивно-динамичного режима езды из поворота выезжать не на чем. Номинально под капотом «прописано» 250 л.с., что немало: уровень добротного 3-литрового V6 из прошлого. Однако в реальности 4-цилиндровый 2-литровый турбомотор живет лишь на высоких оборотах. Да и, откровенно говоря, даже там живет без «искринки». Возможно, во многом виноват 8-ступенчатый «автомат». Сам по себе он переключается ладно: быстро и незаметно. Но страсть как любит уходить к более высоким передачам. И, в итоге, «роняет» обороты мотора на 1,2-1,3 тысячи, словно под капотом турбодизель. Но при малейшем ускорении приходится «сбрасываться» вниз, поднимать обороты коленвала двигателя, задувать турбиной воздух – а ведь все это время. Чтобы выполнить обгон или выйти из поворота под тягой, нужно начинать давить газ намного раньше привычного (тут дело привычки) или принудительно заранее сбрасывать передачи.

Либо выбирать динамично-спортивный режим езды. Что крайне логично: именно в последнем случае кроссовер Jaguar F-PACE, наконец, начинал ехать так, как я от него ожидал изначально. Динамичный режим не избавляет автомобиль о чувства габаритов и ощущения массы, но позволяет чаще раскрывать потенциал великолепного шасси. Под капот кроссовера Jaguar F-PACE так и просится мотор мощнее. Но не тяжелее, чтобы не нарушить развесовку и не терять проворность в поворотах.

Обновленный автомобиль сразу узнается: фары и фонари теперь напоминают Jaguar I-PACE, изменился дизайн бамперов. Тестовый автомобиль был представлен в комплектации R—Design с дополнительным пакетом Black: оригинальные решетка радиатора и окантовка окон, много черного глянца. Помню, как в случае Land Rover Defender я нахваливал 2-литровый 4-цилиндровый турбодизель, мол «он дает больше ожидаемого». В случае Jaguar F—PACE получилось все с точностью до наоборот: 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор Ingenium не спешит отрабатывать заявленные 250 «лошадей». Разгон 0-100 км/ч происходит за 8,7-8,8 секунды, это уже после нескольких попыток и подбора лучшего алгоритма для старта. В динамичном режиме меняется подсветка приборов, а также логика работы «автомата»: он не спешит переключаться вверх, благодаря чему мотор чаще находится «в тонусе» и готов показать все свои 250 «лошадей». Хотя автомобиль готов к более высокой мощности и динамике: у него достойное шасси.

А еще – отличный салон. В ходе обновления модели, кроссовер Jaguar F-PACE получил кардинально новый интерьер: фактически, изменения на уровне нового поколения модели! Внутри главную скрипку на центральной консоли играет 11,4-дюймовый HD-дисплей: о функциональности расскажу ниже, а пока отмечу его оригинальную выгнутую форму и тонкую рамку (по уверениям производителя, рамка сделана из магния). Полностью изменился руль: уменьшилась центральная часть с характерным логотипом в виде прыгающего хищника-ягуара, а на спицах «поселились» подсвечивающиеся кнопки, снова напоминающие о модели I-PACE. Передняя панель украшена массивной серебристой вставкой (настоящий рифленый металл! правда, иногда сильно бликует…), кардинально изменился блок климат-контроля, центральная консоль стала основой для традиционно-прямоугольного селектора «автомата». Хотя без выдвигающейся шайбы и в этот раз не обошлось – теперь она управляет выбором ездовых режимов. А если вам все еще мало подтверждений той филигранной работы с деталями, которые возводят Jaguar в статус эксклюзивной вещи, то просто откройте дверь – и увидите на боковине передней панели надпись «EST. 1935 JAGUAR COVENTRY».

Как много внимания уделили передней части салона! И как просто обошлись с пассажирами на втором ряду сидений. Потенциально – у кроссовера Jaguar F-PACE есть электропривод регулировки наклона спинки заднего дивана, имеется отдельная зона «климата» для пассажиров, и даже что-то там еще. Только все в виде опций. А на тестовом автомобиле, который и так оказался не дешевым, отсутствовал даже обычный механический рычажок, чтобы откинуть спинку дивана назад для положения «полулежа». В итоге посадка пассажиров оказывается довольно вертикальной. С учетом достаточной высоты салона – вроде, как и места везде хватает: сидишь нормально, над головой и по коленям есть запас места. Но долгую дорогу высоким пассажирам высидеть может быть сложно, порой хочется съехать вниз – однако в таком случае колени уже упираются в спинки передних кресел. Вот еще нюанс: при вертикальной посадке центральный подлокотник расположен низко. Опять хочется съехать вниз. Опять ноги уперлись. А где подогрев?…

Может в багажнике? Ведь в этом безграничном багажнике можно найти все, что угодно: большой объем, боковой карман, несколько крючков, нишу с «докаткой». Хотя признаю, что я бы пожертвовал объемом багажника (но не его проработкой) в пользу большего простора для задних пассажиров: как минимум, уже в «базе» хочется добавить хотя бы простенькую механическую регулировку угла наклона спинки, что заметно повысит комфорт посадки – но эта возможность есть только в виде опции… При этом уверен, что даже после «жертвы» в пользу салона, в этом багажнике все равно останется вдоволь места: он огромен!

Красивый и качественный салон – безоговорочный плюс автомобиля. Невероятное внимание к деталям ставит этот кроссовер Jaguar F-PACE уже даже не в класс «премиум», а прям в «эксклюзив». Новый руль имеет подогрев и делает 2,5 оборота от упора до упора. Жаль, но на фоне тотального внимания к водителю и переднему пассажиру, задняя часть салона обескураживает: подлокотник с подстаканниками и дефлекторы вентиляции – это «программа минимум» для данного класса. Другие опции комфорта есть, но только в виде опций. А ведь мы говорим о кроссовере, который изначально претендует на статус семейного. К примеру, багажник таких замечаний не вызывает: он большой и продуманный.

Есть ли инновации в Jaguar F-PACE?

Кроссовер Jaguar F-PACE является отличным примером и технологической «вершиной» того, чего смогли достичь инженеры JLR (Jaguar Land Rover). А это своя, особенная школа автомобилестроения. Основой модели Jaguar F-PACE является платформа IQ [Al], которая родственная седанам Jaguar XF и XE, а также предусматривает широкое использование алюминия для облегчения конструкции. Так, примерно 80% кузова сделано из алюминия, также используются высокопрочные стали и композитные панели. Все детали соединяются воедино не только с помощью сварки, но также при помощи заклепок и клея: для соединения материалов, которые невозможно сваривать вместе. В ходовой части использованы полностью независимые подвески колес (спереди 2-рычажная и сзади многорычажная), рулевое управление оснащено электрическим усилителем и рейкой с переменной нарезкой зубьев: так повышается острота руля в крутых виражах. После обновления все версии Jaguar F-PACE по умолчанию получают 8-ступенчатый «автомат» и полный привод (ранее встречались версии с приводом только на задние колеса). Привод AWD реализован с помощью многодисковой муфты для подключения передних колес, которая может замыкаться автоматически всего за 165 мс или при выборе определенного ездового режима для скользких дорог/бездорожья.

Отдельной истории заслуживают моторы серии Ingenium. В данном случае установлен 4-цилиндровый 2-литровый бензиновый турбо-мотор AJ200. Этот алюминиевый двигатель получает чугунные гильзы-усилители внутри цилиндров и стальные опоры коленчатого вала. Интересно, что оси цилиндра и коленвала смещены на 12 мм для снижения трения в паре «поршень/цилиндр» (особенно при «перекладке»). Кроме того, стоит отметить степень сжатия 10,5:1 и непосредственный впрыск топлива под давлением до 200 бар – это сделано для повышения мощности и снижения расхода. Также отмечу синхронизированную подачу выхлопных газов на крыльчатку турбины (пары цилиндров 1-4 и 2-3) – а это уже сделано для минимизации эффекта «турбо-ямы» и равномерной раскрутки турбины во всем диапазоне оборотов. Наконец, даже предусмотрены масляные форсунки для охлаждения поршней.

А еще отдельную историю можно рассказать об электронике автомобиля. Потому, что именно новая электронная архитектура EVA 2.0 стала одним из важнейших пунктов в списке обновления 2020/2021 года. Так, появилась новая система мультимедиа Pivi Pro: обновление «по воздуху», поддержка функций Apple CarPlay и Android Auto для интеграции смартфонов (и даже двух – при подключении по Bluetooth), более яркий 11,4-дюймовый HD-дисплей. Производитель заявляет, что благодаря новой структуре меню теперь до 90% команд выполняются в два или один клика. Подтверждаю: управление и правда вышло легким, простым, логичным. Также в ходе обновления модели Jaguar F-PACE добавился ионизатор воздуха со степенью очистки от частичек РМ2.5, который удаляет неприятные запахи и аллергены. Плюс появилась система активного подавления дорожных шумов Active Road Noise Cancellation (представители Jaguar заявляют, что впервые в данном сегменте). На этом фоне камеры кругового 3D-обзора, система автоматического экстренного торможения, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, распознавание дорожных знаков, система удержания в полосе движения (которая порой допускает шатание в рамках ряда, зато отлично видит даже сильно стертую разметку), и 12,3-дюймовый дисплей приборной панели уже выглядят само собой разумеющимся оснащением.

Конструкция Jaguar F-PACE – это история для гурманов: технику этого автомобиля можно также долго обсуждать, как и его дизайн или салон. Последний полностью изменился в ходе планового обновления и символ этих перемен – изогнутый 11,4-дюймовый дисплей системы Pivi Pro: великолепно выглядит и отлично работает. Плюс установлен еще и 12,3-дюймовый дисплей, который выступает в роли приборной панели.

Цена автомобиля Jaguar F-PACE и его конкуренты

Гамма кроссовера Jaguar F-PACE – это пересечение нескольких моторов серии Ingenium (бензин/дизель/гибрид), вариантов исполнения (F-PACE/R-Dynamic/SVR), комплектаций (S/SE/HSE). Дизельные моторы представлены в вариантах D165 (2,0 литра, рядная «четверка», мощность 163 л.с., мягкий гибрид MHEV), D200 (2,0 литра, рядная «четверка», мощность 204 л.с., мягкий гибрид MHEV); D300 (3,0 литра, рядная «шестерка», мощность 300 л.с., мягкий гибрид MHEV). Бензиновые двигатели представлены в вариантах P250 (2,0 литра, рядная «четверка», мощность 250 л.с.); P400 (3,0 литра, рядная «шестерка», мощность 400 л.с., мягкий гибрид MHEV); P400E (2,0 литра, рядная «четверка», общая мощность 404 л.с., электромотор мощностью 105 кВт, подзаряжаемый гибрид PHEV). Плюс отдельно стоит спортивная версия Jaguar F-PACE SVR с 5-литровым 550-сильным двигателем. А еще плюс дополнительные опции, которые можно заказывать пакетом или поштучно. В итоге ценники на разные версии автомобиля могут значительно отличаться, поэтому укажу лишь старт: кроссовер Jaguar F—PACE стартует от 52 тыс. евро, версия Jaguar F—PACE SVR начинается от 102,5 тыс. евро.

Тестовый автомобиль Jaguar F-PACE был представлен в версии Р250 R-Dynamic SE (от 66,9 тыс. евро): бензиновый 4-цилиндровый 250-сильный мотор, версия R-Dynamic с оригинальными бамперами и аэродинамическим обвесом, комплектация SE. Уже изначально в оснащение такого автомобиля включено: светодиодные фары с автоматическим переключением света «ближний/дальний», 20-дюймовые колесные диски, сиденья с электроприводом и функцией памяти настроек, 2-зонный «климат», мультимедиа Pivi Pro, масса систем безопасности и комфорта. В качестве опций было добавлено следующее: пакет внешней отделки Black, панорамная крыша, аудиосистема Meridian (400 Вт, 12 динамиков + сабвуфер), пакет Cold Climate (подогрев руля и форсунок, омыватель фар), пр. Итоговая цена тестового автомобиля – чуть больше 73 тыс. евро.

Теперь пару слов о конкурентах. Если говорить о 4-цилиндровых SUV-моделях премиальных марок, то можно отметить Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Lexus NX, Infiniti QX50, Volvo XC60. Все эти автомобили будут намного меньше по размерам, чем кроссовер Jaguar F-PACE, плюс большинство из них не сможет потягаться по качеству/дизайну салона. Но ведь они также и дешевле, при этом уже предлагают достаточный простор, оснащение, статус, мощность.

С другой стороны – если взять максимальные версии Jaguar F-PACE, то автомобиль может предложить мощные 6- или 8-цилиндровые моторы и еще более эксклюзивное оснащение. Но также еще больше вырастет цена. К примеру, тестовый вариант Jaguar F-PACE со своим ценником заходит на территорию начальных версий Audi Q7, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE. Наконец, если взять F-PACE SVR, радикально подняв вопрос мощности и цены (100+ тыс. евро), то у конкурентов найдется ответ в виде Audi SQ8, различных AMG и M-версий…

Кроссовер Jaguar F-PACE словно пытается занять нишу между двумя классами – но в итоге получает конкурентов и с одной лагеря, и с другого. Однако Jaguar тоже неплохо готов к схватке за покупателя: он предлагает хороший салон, красивый дизайн, много современных технологий. Плюс все это дополнено сильной эмоциональной составляющей автомобиля: когда просто «нравится!» и все тут.

Реальный расход топлива Jaguar F-PACE и содержание автомобиля

Усредненный городской расход топлива Jaguar F-PACE за время тест-драйва находился у отметки 12-13 л на 100 км пути. Но очень сильно менялся в зависимости от загрузки дорог и стиля езды: при пустых дорогах и мягко-плавном движении – можно получить расход около 10 л на 100 км, но при большом количестве заторов и/или динамичном драйве – расход возрастает до 13,5-15 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 5,5-6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – порядка 7,5-8 л на 100 км.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 13 тыс. км или раз в год. Точная стоимость ТО рассчитывается индивидуально в зависимости от его объема: меняется как перечень необходимых деталей, так и стоимость работ (у каждого дилера своя цена нормо-часа).

Все цены и условия гарантии/ТО указаны по состоянию на октябрь без учета различных возможных бонусов и скидок.

Безопасность автомобиля Jaguar F-PACE

Автомобиль прошел краш-тесты Euro NCAP и получил максимальную 5-звездочную оценку. Хотя парочка замечаний есть: повышенные нагрузки на грудь пассажира при фронтальном ударе, а также риск повреждения шеи при наездке сзади при плетевом ударе. Но в остальном все хорошо: зеленые (отличная безопасность) или желтые (нормальная безопасность) отметки на манекенах, хорошая защита при фронтальные или боковых ударах, довольно высокие оценки за безопасность детей.

В итоге

Неожиданно кроссовер Jaguar F-PACE стал альтернативой не только премиальным «немцам» и «японцам», но даже самому себе. Невольно я ждал от этого автомобиля чего-то в стиле BMW или Alfa Romeo, а получил вариант в стиле Volvo и Lexus. Возможно, это просто не сложилось с моими ожиданиями. И, возможно, более мощные версии поедут по-другому?…

С другой стороны: кроссовер Jaguar F-PACE все равно являет собой интересное (даже скажу «оригинальное!») явление на рынке, он хорош в размеренной жизни. На его формы кузова не просто смотришь, а «созерцаешь». В его салоне не просто сидишь, а «растворяешься». Автомобиль неожиданно дарит чувство защищенности и хороший комфорт для обычных ежедневных поездок – для поездок, когда мягкость подвески и тишина в салоне важнее нюансов управляемости и цифр разгона. Это действительно интересная альтернатива привычным автомобильным маркам и моделям. Вот только «быть иным» сейчас дорого стоит.

Плюсы:

+ Экстерьер – одновременно дорогой, солидный, динамичный

+ Интерьер – хорошее качество, приятный дизайн, премиальна деталировка

+ Неожиданно достойный комфорт – работа подвески и звукоизоляция

Минусы:

— От 250-сильного турбо-мотора ждешь лучшей динамики

— Нормальная стартовая цена «от», но все что дальше – уже будет дороже

Технические характеристики Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,75 х 1,94 х 1,66 м

Колесная база – 2,87 м

Клиренс – 213 мм

Багажник – от 613 л (5 мест) до 1 842 л (2 места)

Снаряженная масса – 1 822 кг

Грузоподъемность – 698 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4 2,0 л

Мощность – 250 л.с. при 5 500 об/мин

Крутящий момент – 365 Нм при 1 300-4 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 137 л.с. на 1 т; 200 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 7,3 секунды

Максимальная скорость – 217 км/ч

Расход топлива (паспортный), комбинированный цикл WLTP – 9,3-10,1 л на 100 км

Производитель – Jaguar, Великобритания

Шины тестового автомобиля – Pirelli P ZERO 255/55R20

Минимальная цена автомобиля – от 52 тыс. евро или около $61 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 73 тыс. евро или около $85 тыс.