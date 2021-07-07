Тест-драйв «заряженного» кроссовера Audi SQ8: все или ничего?





Невзирая на формат «ТОП-5 вопросов и ответов», данная статья будет довольно объемной и, возможно, сложной для понимания. Ведь для того, чтобы «раскусить» Audi SQ8 изначально следует обязательно заглянуть в обзоры Audi Q8 и Audi S6, а также читать и анализировать материал максимально вдумчиво и тщательно. Потому что Audi SQ8 того заслуживает: автомобиль, который постарался объединить в себе порой противоречивые качества. Но для чего? Для того, чтобы стать «идеалом»? Или это привело к состоянию «ни рыба, ни мясо»?

Чем Audi SQ8 отличается от Audi Q8?

Мелочами, которые важны для знатоков. Начнем с того, что компания Audi предлагает для своих автомобилей т.н. «пакеты S line»: как экстерьера (бамперы, молдинги, диски), так и интерьера (сиденья, руль, обивка). И с помощью этих пакетов, визуально любую версию кроссовера Audi Q8 можно приблизить к «заряженной» модели Audi SQ8. Вот расширенные окна в уголках переднего бампера, вот окантовки-молдинги на дверях, а вот красивые опциональные диски из коллекции Audi Sport… Клиент получает массу вариантов индивидуализации своего будущего автомобиля (но, конечно, не бесплатно).

Однако кроссовер Audi SQ8 все это получает, что называется, «по умолчанию». А также по реальной необходимости. К примеру, в переднем бампере сквозь огромные окна проглядываются радиаторы-интеркуллеры. А сквозь огромные 22-дюймовые колесные диски просматриваются «именные» S-тормоза. Но главное украшение кроссовера Audi SQ8 – это, конечно, выхлопная система: настоящий четыре патрубка, попарно разнесенные по углам заднего бампера. Выглядит отменно! И, забегая вперед, звучит не хуже.

С момент нашей первой встречи глобально автомобиль не изменился. Однако «заряженная» версия Audi SQ8 выделяется парочкой важных деталей: передний бампер с окнами-воздухозаборниками, оригинальные колесные диски и S-тормоза, развитая выхлопная система на четыре патрубка. Жаль, корпуса зеркал в данном случае были окрашены в цвет кузова (опция): штатно кроссовер SQ8, как и другие S-модели Audi, получает фирменные серебристые зеркала. Пневматическая подвеска позволяет регулировать клиренс в пределах 90 мм: кроссовер Audi SQ8 может выглядеть и как динамичный хэтчбек, и как грозный лифтованый покоритель бездорожья. Тем паче, что позволяет не только клиренс, но и трансмиссия: постоянный полный привод quattro с центральным дифференциалом Torsen. Но технику опишу ниже, а пока – салон…

Интерьер также знаком по модели Audi Q8, а если еще взять исполнение S line, то его и вовсе не отличишь: спортивные S-сиденья с интегрированным подголовником, два сенсорных дисплея по центру передней панели, многофункциональный S-руль с кнопками управления дополнительными функциями. Различные пакеты и опции можно заказывать для любой версии Audi Q8, в итоге практически уровняв салоны. Но что для Audi Q8 является дополнительным оснащением – для Audi SQ8 зачастую уже внесено в список стандартного оборудования.

Плюс все-таки находятся некоторые отличия, которые могут потешить самолюбие покупателя именно Audi SQ8. Вот, к примеру, панель приборов на основе 12,3-дюймового дисплея. В дополнение к штатным вариантам отображения информации, добавлен еще один оригинальный – с цифровым тахометром по центру и многофункциональным левым окошком: можно отследить данные бортового компьютера, можно фиксировать время круга. Еще одним примером выступают сиденья S plus: в дополнение к электроприводу и памяти настроек, в дополнении к вентиляции, также предложена регулировка боковой поддержки. Вместе с тем, кроссовер Audi SQ8 не забывает о своей комфортно-универсальной сути. Задним пассажирам уделяется максимум внимания: диван регулируется, в наличии подогрев сидений, присутствует 4-зонный «климат». Но больше всего удивили противосолнечные шторки с электроприводом, которые фиксируются на безрамочных окнах при помощи прижимающей пластины: феноменальное внимание к деталям конструкции!

Салон Audi SQ8 – это образец качества в вопросах использованных материалов и уровня сборки: мягкая натуральная кожа не только на креслах, но даже на передней панели, красивые и удобные сиденья с массой регулировок, отличный простор спереди и сзади. Плюс традиционно большой и продуманный багажник. Автомобиль S-линейки выделяют спортивные сиденья и оригинальный руль (опционально доступны и для модели Audi Q8), а также собственный вариант ЖК-приборов. Задним пассажирам уделяется внимания не меньше, чем передним: здесь просторно и удобно.

Внешность и салон все ясно. А что с техникой?

Главное в автомобиле Audi SQ8 – это мотор: бензиновый 4-литровый 507-сильный V8 TFSI. Тем паче, что двигатель интересен не только технически, но даже историей своего появления в Украине. Ведь изначально автомобиль Audi SQ8 стартовал в Европе с мощным (435 л.с.) дизельным мотором V8 TDI. Хотя на других рынках еще на старте выпуска модели был доступен вот этот 4-литровый 507-сильный бензиновый V8 TFSI. С постепенным ужесточением европейский экологических норм, стало ясно, что большой дизель V8 в них просто не вписывается. В итоге срок жизни дизельной версии Audi SQ8 был недолгим: на смену пришла бензиновая модификация Audi SQ8, которая стала глобально-мировой. Вот такая, почти детективная история появления этого бензинового автомобиля Audi SQ8 в Украине.

А теперь вернемся к технике. Мотор Audi SQ8 – это лучший анти-пример для тех людей, кто говорит «сегодня автомобили делают не инженеры, а маркетологи». В данном случае использован алюминиевый блок V8 (для облегчения конструкции), но с плазменным напылением на стенках цилиндров (для прочности), а также с масляными форсунками для охлаждения поршней и термо-сердечником внутри выпускных клапанов (для стойкости к перегреву). Поршень слегка не симметричен, одна из его сторон чуть больше второй. Это сделано для того, чтобы снизить ассиметричный износ в паре поршень/цилиндр (на одной из стенок цилиндра) при «перекладке» поршня. Данное замечание вдвойне актуально для V-образного двигателя, хотя порой встречается и для рядных моторов (вообще, для любых марок/моделей автомобилей). Развитая система охлаждения включает в себя контур охлаждения турбин и теплообменник для масла, что очень важно для мощного турбо-мотора. Турбин сразу две, обе находятся в развале блока и выполнены по схеме twin-scroll, плюс двухпоточный выхлопной коллектор: все для того, чтобы лучше организовать стабильный поток выхлопных газов и обеспечить постоянное вращение турбин (с давлением до 2,2 бар), в итоге избавив мотор от «турбо-ямы». Впрыск топлива непосредственный, давление до 250 бар, 7-точечные форсунки: все сделано для лучшего формирования топливовоздушной смеси, максимально полного сгорания, достижения высокой мощности и низкого уровня выхлопных газов. Присутствует и система отключения цилиндров COD (Cylinder on Demand), которая может превращать 4-литровый V8 в 2-литровую рядну «четверку». И раз уж говорить о ГБЦ: еще плюс система изменения фаз газораспределения. Ф-у-у-у-х, вроде по мотору все…

В отличие от кардинально иного мотора, в остальном ходовая часть Audi SQ8 знакома по модели Audi Q8. Во-первых, платформа MLB Evo с независимыми подвесками всех колес, плюс постоянный полный quattro и традиционный 8-ступенчатый «автомат» ZF. Во-вторых, пневматическая подвеска и система выбора ездовых режимов Audi drive select: последняя влияет не только на руль/мотор/КПП, но также на жесткость подвески и дорожный просвет. А вот пунктом «в-третьих» станет пакет Advanced, который уже явно выделяет именно версию Audi SQ8: система подруливания задними колесами, спортивный дифференциал (умеет гибко распределять тягу между правым/левым задним колесом), активные стабилизаторы для подавления кренов кузова. В основе этих активных стабилизаторов лежат электромоторы, которые как бы «зажимают» половинку стабилизатора поперечной устойчивости. Да плюс еще отметим парочку особенностей именно Audi SQ8: вышеописанный красивый выхлоп и S-тормоза с 400-силиметровыми дисками да 6-поршневыми суппортами.

Под капотом бензиновой версии Audi SQ8 установлен би-турбо мотор серии ЕА825, разработанный совместно с Porsche: степень сжатия умеренная (10,1:1), диаметра цилиндра равен ходу поршня (86х86 мм), 4-литровый V8 имеет классический 90-градусный развал. Данный мотор существует в массе вариантов, которые немного отличаются конструкцией и уровнем форсировки: да-да, 507 «лошадей» далеко не предел! Другая техника в целом уже знакома по Audi Q8: платформа MLB Evo, постоянный полный привод, традиционный «автомат». Вышеописанный пакет Advanced даже для Audi SQ8 – опция. Оригинальный выхлоп и 400-милиметровые 6-поршневые S-тормоза – стандарт.

С такой мощностью и техникой – хорошо едет?

Да, очень. Понятно, что в характере Audi SQ солирует двигатель. О чем он не забывает напомнить своим громогласным ревом при резком ускорении. Да и вообще: каждый разгон с «педалью в пол» на кроссовере Audi SQ8 – это театральный спектакль в одно лицо. Стоит лишь прижать педаль акселератора, как автомобиль присаживается на задние колеса и спустя мгновение вылетает вперед, оставляя позади себя лишь глубокий рокот выхлопной системы! Обходится без лишнего драматизма в виде каких-либо ударов в спину, кроссовер Audi SQ8 предпочитает интеллигентную силу. Просто этой силы очень много: единожды раскрутившись в зону 4,5-5-6 тысяч оборотов, затем мотор Audi SQ8 знатно прижимает к сиденью! Лишь в такие моменты «на грани возможностей» АКПП позволяет себе сменить передачу с едва заметным толчком – это словно сигнал того, что сейчас начнется второй акт представления. Вот и правда: кроссовер Audi SQ8 готов «рвать» вперед не только с места, но также на ходу и со скоростей, которые уже запрещены у Украине.

Однако автомобиль умеет жить и в спокойном темпе: для этого достаточно прожимать педаль акселератора на треть, максимум на половину хода. Средние обороты (3-4 тысячи) уже наполнены впечатляющей мощностью и тягой, которые позволяют быть быстрее среднестатистического городского потока. А еще эти обороты словно являются водоразделом: выше – грохочущий вулкан, ниже – автомобиль для тихой и спокойной езды. В зоне 2-2,5 тысяч оборотов вполне достаточно мощности и тяги, чтобы ехать в нормальном городском темпе. При этом в салоне царит тишина, «автомат» меняет передачи максимально плавно и незаметно. В таком темпе движения из названия Audi SQ8 словно «вырезается» буква S – перед нами просто Audi Q8: удобный и просторный кроссовер «на каждый день».

Сознательно не использую слово «комфортный» в предыдущем предложении. Потому, что кроссовер Audi SQ8 оказывается слегка жестковат: до откровенных пробоев не доходит, однако от все-таки потряхивает на ямах и заплатках. Опять же, такой вывод о работе подвески основан на прошлом впечатлении от модели Audi Q8, которая предлагала отличный комфорт. С другой стороны: как говорится «а что же вы ожидали?» – мол, все-таки перед нами автомобиль Audi S-линейки. Все так. Вот только седан Audi S6 показал, что нынешняя идеология S-автомобилей допускает комфортную подвеску, причем даже с учетом больших дисков и тонкой резины. Долю комфорта можно вернуть при помощи выбора соответствующего режима езды Audi drive select, либо при создании своего собственного ездового профиля. Зато кроссовер Audi SQ8 практически напрочь лишен раскачки (что поперечной, что продольной) и почти лишен кренов кузова. В данном случае, похоже, «спасибо» нужно сказать активным стабилизаторам поперечной устойчивости.

Однако отсутствие кренов хорошо лишь в теории. На практике по-прежнему управляешь огромным 5-метровым кроссовером со средней остротой руля (примерно 2,5 оборота от упора до упора) – он изначально не может быть таким юрким, как маленький хэтчбек В/С-класса. В резких и острых поворотах отчасти помогает активный задний дифференциал, работа которого ощутима лишь при езде на грани высокой мощности. Но все-таки работа ощутима: автомобиль активнее ввинчивается в поворот. Словом, не покидает чувство, что стихия Audi SQ8 – это пологие скоростные виражи, а не резкие и тесные 90-100-120-градусные повороты. И в таком случае крены являются таким же каналом коммуникации с водителем, как и рулевое управление, настроенный под обороты звук двигателя, ощущения сноса/заноса. Словом, если работа мотора и АКПП – это тотальная похвала, то настройка ходовой части – это то, к чему нужно готовиться и понимать, зачем создается автомобиль S-линейки.

Как вы уже поняли, во многом характер Audi SQ8 задает двигатель: отлично едет, отлично звучит! За все нужно платить: средний расход топлива в городе составляет 18 л на 100 км пути, минимум получалось 13,5-14 литров, максимум достигал 22-24 литров. Расход топлива немаленький, но вспомните автомобили Lexus LX570 или Infiniti QX80: это не прямые конкуренты, но это примеры того, как можно отправлять в трубу 20-25 литров топлива с меньше мощностью и эффективностью. Поэтому меня не смущают цифры расхода топлива. Меня смущают цифры температуры масла: постоянно выше 100 градусов, даже в спокойных режимах езды (comfort/auto/efficiency) и даже с учетом тест-драйва еще весной. А если часто ездить с резкими ускорениями (режим dynamic, который попутно утяжеляет руль и зажимает подвеску), то температура масла и вовсе находилась у отметки около 110 градусов. Зато если поехать в спокойном темпе по трассе, то кроссовер Audi SQ8 умеет отключать половину цилиндров для экономии топлива: в какие-то моменты расход падает до 7-7,5 л на сотню. Но так ездить постоянно не получается и в итоге минимальный трассовый расход на скорости 80-90 км/ч выходит 8,5 л на «сотню». При скорости 110-120 км/ч расход составляет 10-10,5 л на 100 км пути. И чтобы уж завершить с цифрами: разгон 0-100 км/ч по моим замерам – 4,5 секунды (на зимних шинах). Этот результат уступает замерам современных электрокаров: к примеру, Audi e-tron GT. Однако если говорить об эмоциях, то соперничать с ревом разъяренно зверя Audi SQ8 могут лишь сухие академические отстрелы Porsche Panamera. Важны не цифры, но восприятие: разгон Audi SQ8 чарует и запоминается!

Кстати, еще раз вспомню седан Audi S6, а также историю вокруг дизельной версии Audi SQ8. Было бы интересно увидеть вариант Audi SQ8 с 349-сильным дизелем (который, как видим, вполне себе присутствует в гамме и удовлетворяет всем экологическим евро-нормам). В итоге так можно получить вариант мощнее обычных версий Audi Q8, при этом выдержать достаточную дистанцию до кроссовера Audi SQ8 с бензиновым мотором V8. А если еще добавить комфорт и топливную экономичность, да предложить это все с ценником чуть ниже…

И сколько просят за Audi SQ8? А если сравнить с Audi Q8 или Audi RS Q8?

Автомобиль Audi SQ8 позиционируется как отдельная модель. В тоже время все понимают, что Audi SQ8 является одной из ТОП-версий для модельной линейки Audi Q8 в целом. Поэтому хорошая комплектация ожидаема: пневматическая подвеска Sport, полно-управляемое шасси, спортивные сиденья с комбинированной обивкой «кожа/алькантара», системы Audi pre sense front и Audi drive select, камера заднего вида, минимум 21-дюймовые колесные диски, мультимедиа MMI Navigation plus, 2-зонный «климат», круиз-контроль, приборы Audi Virtual Cockpit, пр. Цена Audi SQ8 – от 2,6 млн грн. или $97 тыс.

Хотя зная Audi (да и других премиальных «немцев»), всегда можно ожидать немаленький список дополнительных опций. К примеру, тестовый автомобиль предлагал: пакет шасси Advanced, 4-зонный «климат», вентиляцию передних сидений, адаптивный круиз-контроль, ассистент левого поворота и ассистент эффективности, кожаную отделку Valcona (сиденья, передняя панель, дверные карты), пакет ассистентов помощи водителю, 22-дюймовые колесные диски из серии Audi Sport, проекцию на лобовое стекло, матричные фары LED HD…

Стартовый ценник почти $100 тыс. – это, конечно, немало. А многочисленные опции легко могут добавить к прайсу еще $10-20 тыс. Однако учтите комплектацию Audi SQ8: фактически перед нами ТОП-версия Audi Q8 – доплата идет не только за технику, но и за оснащение. Кстати, об этом…

Кроссовер Audi Q8 стартует с 1,9 млн грн. (около $70 тыс.): выбор бензинового (340 л.с.) или дизельного (286 л.с.) турбо-V6, полный привод и «автомат», LED-фары, 2-зонный «климат», мультимедиа MMI Radio Plus с 8,8-дюймовым дисплеем, система Audi drive select, 19-дюймовые колесные диски. Хотите большего? Тогда можно смотреть в сторону Audi Q8 S line по цене от 2,2 млн грн (от $81 тыс.): аналогичные моторы V6, но плюс оригинальные бамперы S line и салон S line, спортивные передние сиденья, пневматическая подвеска, 21-дюймовые колесные диски, пр.

Если рассматривать автомобили с учетом одинаковой комплектации (добавить все оснащение, что изначально имеется в модели SQ8), то разница в цене сократится примерно вдвое: вместо $15-16 тыс. (13 тыс. евро) – около $7 тыс. (6 тыс. евро). Таким образом, Audi SQ8 может заинтересовать тех, кто нацелен на мощную бензиновую версию Audi Q8 S line, готов заплатить за максимальную комплектацию, сознательно хочет получить больше «драйва».

На другой чаше весов – «горячий» кроссовер Audi RS Q8 за 3,3 млн грн. ($121 тыс.): мотор V8, но мощностью уже 600 л.с., собственный передний бампер, двойной выхлоп с оригинальными овальными патрубками, 22-дюймовые колесные диски, адаптивная RS-подвеска. Причем кроссовер Audi RS Q8 двинулся в сторону не только большей мощности/динамики, но и в сторону большего комфорта: его оснащение изначально включает 4-зонный климат-контроль, ионизатор воздуха, аудиосистему Bang & Olufsen Premium, пр.

Именно два родственных автомобиля – Audi Q8 и Audi RS Q8 – являются самыми сложными конкурентами для Audi SQ8. Именно личный ответ каждого покупателя на вопрос «зачем мне такой автомобиль?» подводит нас к итоговым выводам данной статьи в вопросах самоопределения автомобиля Audi SQ8 и его потенциального покупателя.

В итоге: что такое Audi SQ8? И для кого этот автомобиль?

Этот кроссовер требовательного клиента, который выбирает автомобиль для «себя лично» без оглядки на мнение окружающих. Возможно, это звучит эгоистично, но ведь здесь очень много личного. Также, как в случае, к примеру, автомобилей Mazda MX-5 или Land Rover Defender. Однако если последние специально выставляют напоказ свою оригинальность, то Audi SQ8 прячет истинную суть за лицом кроссовера Audi Q8, которых уже немало в крупных городах Украины. На другой чаше весов находится еще более «заряженный» кроссовер Audi RS Q8. Но не могу отделаться от мысли, что Audi RS Q8 живет в стиле «сделаю Stage 2 – буду быстрее Lamborghini Urus». В то время, когда кроссовер Audi SQ8 еще не перешел тонкую грань потери баланса потребительских качеств. Если хотите, он не перешел границу интеллигентности. Но уже сделал шаг в сторону ценностей драйва относительно Audi Q8.

Автомобиль Audi SQ8 органично и естественно соединил себе множество разноплановых деталей характера. Он универсален по отношению к дорогам и направлениям – как истинный кроссовер. Он позволяет «прохватить» под настроение, наслаждаясь динамикой и звуком мотора – как истинный представитель S-линейки Audi. Но также он позволяет не «прохватить», а просто спокойно отправится в дальние путешествия или поехать на деловую встречу, предлагая максимум опций для безопасности и комфорта – как это делает Audi Q8. Вот такой «мастер на все руки», который не требует от владельца объяснений или оправданий, но готов поддержать его в любом действе и желании. Что такое Audi SQ8? Это настоящий GT-автомобиль в мире премиум-кроссоверов.

Технические характеристики Audi SQ8 TFSI

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 5,006 х 1,995 (с учетом зеркал 2,19) х 1,708 м

Колесная база – 2,996 м

Клиренс – 164-254 мм

Багажник – от 605-803 л (5 мест) до 1 755 л (2 места)

Грузоподъемность – 615 кг

Снаряженная масса – 2 345 кг

Мотор – бензиновый, би-турбо, V8 4,0 л

Мощность – 507 л.с. при 5 500 об/мин.

Крутящий момент – 770 Нм при 2 000-4 000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 216 л.с. на 1 т; 328 Нм на 1 т

Привод – постоянный полный привод quattro с межосевым дифференциалом Torsen

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 4,1 секунды

Максимальная скорость – 250 км/ч

Расход топлива (паспортный), смешанный – 12-12,1 л на 100 км

Страна производства – Словакия

Шины тестового автомобиля – Vredestein Wintrac Xtreme S 285/40R22

Минимальная цена автомобиля Audi SQ8 – от 2,6 млн грн. или $97 тыс.

Минимальная цена автомобиля Audi Q8 – от 1,9 млн грн. или $70 тыс.