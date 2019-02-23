Тест-драйв обновленной Mazda CX-3: ТОП-5 вопросов и ответов

В прошлом уже выходил детальный обзор на кроссовер Mazda CX-3, где мы разбирали все детали автомобиля. Однако с тех пор он прошел плановое обновление, такие версии приехали к нам еще в конце 2018 года – можем вспомнить осенние заезды «Автомобиль года». И вот более продолжительная встреча, во время которой я ищу ответ на глобальный вопрос: что принесло обновление модели – это лишь исправление мелочей или нечто большее?

Говоришь, обновленная версия Mazda CX-3? А что обновилось?

Все то, о чем упоминал еще в прошлом обзоре. Внешне автомобиль получил больше хрома по «нижнему периметру» (уголки бамперов и двери), появились сдвоенные планки на решетке радиатора, изменились фары и фонари, а ниши под противотуманные фары стали черными, плюс устанавливаются другие колесные диски. Изменения по мелочам – но автомобиль стал выглядеть дороже: кроссовер Mazda CX-3 как будто старается оправдать свою цену и делает первые полшага в сторону «премиума».

Первую версию Mazda CX-3 я про себя назвал «Убивашкой»: за наивным обликом маленького кроссовера скрывался характер хищника. Обновленная модель – это «Убивашка 2.0»: девушка выросла и открыла для себя мир косметики. Новые детали внешности явно прибавляют автомобилю ощущения дороговизны.

Еще больше это прослеживается в салоне. Первое, что бросается в глаза – отделка микро-волокном Ultrasuede (как искусственная замша) на передней панели и дверных картах: привет, новая Mazda6 в топ-версии, ага. Сдержав обещания, производитель полностью изменил вся нижнюю часть центральной консоли: появился крупный блок с кнопками и селекторами мультимедийной системы MZD Connect, а место пропавшего рычага стояночного тормоза заняли две новые клавиши – «электронный ручник» и «Auto Hold» (удержание автомобиля без нажимания педали тормоза). Спереди и сзади появились подлокотники. Причем если сзади установлен обычный подлокотник с раскрывающимися подстаканниками, но спереди расположен настоящий трансформер: парочка съемных перегородок и раздвижные подстаканники – круто!

Хотя, откровенно говоря, обновление принесло не только плюсы, но и минусы. К примеру, сиденья теперь полностью обиты кожей и кажется, что это плюс против комбинированного салона «кожа/ткань» ранее. Но кожа не слишком высокого качества, да и вентиляции кресел нет, а перфорация предусмотрена лишь в плечевой зоне и под коленями. Но в пояснице и области ягодиц сплошной материал – боюсь, летом будет парить. Ввиду общего подорожания автомобиля (хром, кожа, отделка Ultrasuede, подлокотники) пришлось отказаться от парочки опций, чтобы удержать прошлую цену: из перечня оснащения максимальной версии теперь пропал адаптивный круиз-контроль и аудиосистема Bose.

Если внешность просто изменилась, то в салоне попутно с улучшением отделки еще и решены некоторые просчеты эргономики: появились подлокотники, установлен более крупный и удобный блок управления MZD Connect, а место массивного рычага стояночного тормоза заняли компактные кнопки. Передние сиденья обеспечивают низкую и глубокую посадку, уверенно зажимая тело валиками боковой поддержки. Хотя глобальные замечания – к примеру, тесноту сзади или объем багажника – обычным фейслифтом-рестайлом-обновлением не исправить.

А еще в ходе обновления слегка изменились 2-литровые 4-цилиндровые атмосферные моторы: другие поршни и форсунки, выше давление впрыска топлива. Двигатель версии с передним приводом стал чуть мощнее – теперь 121 л.с. против 120 л.с. ранее, мотор для версии с полным приводом по-прежнему выдает 150 л.с. Оба мотора развивают крутящий момент 206 Нм против 204 Нм ранее. Плюс автомобиль отвечает самым жестким нормам токсичности Euro 6d TEMP.

Так, стоп: поменялись моторы – и что? Едет-то как?

Если бы я не знал, как едет прошлая версия Mazda CX-3, то в данном случае я бы сказал «великолепно». Но вся правда в том, что в обычных режимах езды обновленная версия Mazda CX-3, кажется, немного потеряла динамику: она просто едет вперед, она просто ускоряется – но уже не летит и не стремится. Взгрустнулось и всплакнулось? Тогда срочно вспоминайте про SPORT-режим «автомата», потому что спортивный режим наконец-то позволяет вернуть живой и веселый характер Mazda CX-3. Коробка специально задерживает передачи «пониже», двигатель постоянно крутится «на верхах» – в диапазоне 4-6 тыс. об/мин. – и автомобиль под грозный и громкий рык выхлопа готов в любую секунду рвануть вперед. В спортивном режиме Mazda CX-3 просыпается и оживает, наконец-то выпуская на волю все 150 «лошадей»!

И тогда понимаешь, к чему нужен этот руль – легкий, но настолько прозрачный, что его можно ставить в пример иным горячим хэтчбекам. Рулевое управление Mazda CX-3 являет собой настоящее сокровище: насколько понятно и просто управлять автомобилем, насколько искреннее чувство поворота колес. Плюс минимальные крены, минимальная доля переходных реакций. Раз – движение рулем – и ты уже повернул или перестроился по рядам, причем с миллиметровой точностью. Тормоза под стать: небольшой ход тугой педали оказывается очень кстати при динамичной езде, плюс хорошее прогнозирование торможения. Конечно, за все нужно платить: речь идет о жесткой подвеске, которая по-прежнему трясет на мелких неровностях (шины 2015/55R18) и подбрасывает заднюю часть разгруженного автомобиля.

Похоже, новые эко-нормы слегка «подрезали крылья» модели Mazda CX-3: в обычном режиме она теперь просто едет, а не летит. Однако положение «SPORT» помогает разбудить автомобиль – на высоких оборотах двигателя, наконец, приходит обещанная мощность и динамика. И тогда Mazda CX-3 снова прекрасна: вот зачем нужен такой искренний руль и жестковатая подвеска – чтобы иногда позволить себе ускориться. Только будьте готовы за это платить: стабильно около 9-10 л топлива в городе. Конечно, в зависимости от наличия или отсутствия пробок и от частоты полного нажатия педали акселератора, городской расход может меняться на 1-1,5 л в любую сторону. На «стандартной трассовой сотне» – стандартные 6-6,5 л в расходе топлива.

Хм-м, кожа-замша, хром, 18-е колеса, мощный мотор… Небось, просят немало?

Да, признаться кроссовер Mazda CX-3 стоит немало. Но всему есть причина. Так, автомобиль всегда предлагает хорошее оснащение, 2-литровый бензиновый мотор, традиционный 6-ступенчатый «автомат». Кстати, мощность мотора и тип привода взаимосвязаны – 121 л.с. и передний привод или 150 л.с. и полный привод. Плюс пара комплектаций. Итак…

Кроссовер Mazda CX-3 начинается с версии Touring+ за 630-747 тыс. грн. ($23-27,7 тыс.) – в зависимости от мотора (121 или 150 л.с.), типа привода (передний или полный), года выпуска и наличия/отсутствия специальных ценовых предложений. Как видите, есть существенная разница в технике, однако в остальном оснащение в рамках комплектации идентично: полностью светодиодные фары, подогрев передних сидений и руля, 16-дюймовые колесные диски, климат-контроль, датчик света и дождя, шесть подушек безопасности, система стабилизации. Огромный плюс Mazda CX-3 – широчайший набор всевозможных функций помощи для водителя: предупреждение о выезде со своей полосы, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, система безопасного торможения в городе, контроль ситуации с перекрестным трафиком при езде задним ходом, и т.д.

Следующий шаг – Mazda CX-3 в комплектации Style+ за 710-799 тыс. грн. ($26-29 тыс.): также есть выбор моторов и типа привода, также цена зависит от года выпуска и наличия специальных предложения на автомобили прошлого года. Ожидаемо, что перечень оснащения комплектации Style+ существенно расширен – относительно прошлого варианта добавлено следующее: кожаный салон, электропривод и память настройки сиденья водителя, цветной проекционный дисплей ADD, подрулевые лепестки для АКПП, камера заднего вида, 18-дюймовые колесные диски, пр.

Кроссовер Mazda CX-3 стоит немало, но пытается это компенсировать хорошим оснащением: много систем для безопасности, светодиодные фары, камера заднего вида, мультимедиа с цветным сенсорным дисплеем и навигацией, проекционный дисплей, подогрев руля, память настроек сиденья водителя…

ОК, а кто в конкурентах? И кто еще так едет?

Откровенно говоря – для класса B-SUV я даже не припомню другой автомобиль, который может ехать также лихо: даже после понижения градуса динамики, Mazda CX-3 остается одним из самых бойких автомобилей в классе. Отчасти конкурентом Mazda CX-3 выступает лишь Suzuki Vitara S (но у нас уже есть обновленная Vitara, скоро обсудим). В остальном – я подумываю о конкурентах даже уровня Mini Countryman…

Потому, что все другие обычные кроссовер B-SUV созданы по совершенно другим лекалам: изначально сделана ставка на практичность, комфорт, доступность. А уж затем добавляется (или не добавляется) доля динамики. Одним из самых интересных и ярких конкурентов является Toyota C-HR: что называется, почувствуйте разницу – комфортная подвеска и гибрид для экономичности. Хотя многим нравится этот рецепт. А вот еще один: Citroen C3 Aircross – большой акцент на оригинальности и комфорте, плюс ставка на простор и широкие возможности трансформации салона, есть дизельные версии, но нет мощный моторов и полного привода. Среди новоприбывших конкурентов – Honda HR-V: детально расскажу в отдельном обзоре, а пока могу отметить, что здесь классный и продуманный салон, но без замечаний к езде не обошлось.

Но другая проблема в том, что за цену максимальных версий Mazda CX-3 можно рассмотреть автомобили уже более высокого класса, пусть и в комплектациях попроще. Начиная, к примеру, с родственной модели Mazda CX-5, продолжая Peugeot 3008 и Nissan Qashqai, завершая чем-то в стиле Mitsubishi Eclipse Cross или обновленным Hyundai Tucson. А ведь в этом сегменте и моторы мощностью под 150 л.с. или даже выше, и оснащение изначально хорошее, и салоны просторнее будут.

Против Mazda CX-3 играет сразу две команды конкурентов. В классе B—SUV – кроссоверы обычно более комфортны на дороге, более доступны в покупке, более экономичны в расходе топлива. А модели классов С-D—SUV могут предложить более просторный салон и вместительный багажник. На украинском рынке Mazda CX-3 – это едва ли не нишевый продукт. Хотя и классный.

В итоге

Начну издалека: меня отчасти удивила, но все-таки порадовала победа Mazda CX-3 в акции «Автомобиль года в Украине» в рамках своего класса – значит, иногда эмоции все-таки берут верх над практичностью. И обновленная версия Mazda CX-3 старается стать лучше, отвечая запросам клиентов. Да, Mazda CX-3 несколько растеряла молодежный задор. Но динамики и управляемости по-прежнему вполне достаточно для большинства покупателей. При этом Mazda CX-3 также и приобрела – прежде всего, в ощущении качества и дороговизны: внешний дизайн, перемены в салоне, новая отделка. И если подвести итоги в двух словах, то это будут слова «Mazda CX-3 повзрослела».

Технические характеристики Mazda CX-3 2,0 6АТ 4WD Style+

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,275 х 1,765 х 1,535 м

Колесная база – 2,57 м

Клиренс – 160 мм

Багажник – от 350 л (5 мест) до 1 250 л (2 места)

Грузоподъемность – 510 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 292 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4, 2,0 л

Мощность – 150 л.с. при 6 000 об/мин

Крутящий момент – 206 Нм при 2 800 об/мин

Удельная мощность и момент – 116 л.с. на 1 т; 160 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – 6-ст. АКПП (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 9,6 с

Максимальная скорость – 195 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,1 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – BF Goodrich G-Force Winter 2 215/55R18

Минимальная цена автомобиля – от 630,5 тыс. грн. или $23 тыс.

Цена тестового автомобиля – 743 тыс. грн. или $27,3 тыс.

Автомобиль предоставлен – АВТО Интернешнл