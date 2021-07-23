Тест-драйв MINI JCW: лучший «хот-хэтч» в Украине? (pt.1)





Мощный «заряженный» хэтчбек MINI John Cooper Works (или просто MINI JCW) – может ли он претендовать на статус лучшего «хот-хэтча» в Украине? С одной стороны: отличный мотор, громкий звук, управляемость картинга, обновленная внешность и салон. С другой стороны: масса компромиссов, причем порой даже там, где их не ждешь. А что получилось в итоге?

Долой скучные разговоры про обновления и цены. Главное – как едет?!

Весело и задорно 😊

Театр имени MINI John Cooper Works начинает с «вешалки» в виде выхлопной системы: запуск двигателя дается с таким всхлипыванием и откашливаем, что даже несведущие люди понимают «это что-то серьезное»! Звук выхлопной системы является одной из самых запоминающихся деталей в характере MINI JCW, он сопровождает каждый разгон и каждое ускорение. Причем даже в стандартном MID-режиме автомобиль показывает отменную динамику: он и правда быстр, он поддерживает каждое ускорение не только отличным саунд-треком, но и мягким впечатыванием в спинку сиденья. Признаю MID-режим идеальным на каждый день: довольно активный разгон в диапазоне 2-3,5 тыс. оборотов, мягкие переключения «автомата», средняя тяжесть руля. При этом все равно динамики (а с учетом размеров, еще и проворства) достаточно для того, чтобы быть очень быстрым в городе. Я бы сказал «первый гонщик на районе», но в случае MINI JCW скорее правильно говорить «чемпион кафе-рейсинга». Если бы добавить звукоизоляции в колесных арках, то было бы вообще отлично…

Вот только в ездовых настройках присутствует еще и SPORT-режим. Не приведи Господь нажать данную кнопку, если вы к тому не готовы психологически. Потому, что на самом деле хэтчбек MINI JCW – это оборотень, старательно мимикрирующий под наивно-веселый MINI-к с круглыми глазами-фарами. Но в SPORT-режиме он смело сбрасывает свою маскировку и готов атаковать: кажется, в двигателе появилось +50 лошадей, а каждый «чих» на педаль акселератора теперь готов припечатать к сиденью! Великолепная острота педали газа может соперничать лишь с абсолютной динамикой автомобиля, достигающей техно-экстаза на 5-6 тысячах оборотов! Однако и на оборотня найдется управа в виде передних 4-поршневые тормозов Brembo с 335-миллиметровыми дисками – особенность именно версии MINI JCW. Что ж, совсем нелишняя особенность. Кстати, еще в SPORT-режиме включается индикация мощности/момента на дисплее (это занятно) и тяжелеет руль (а вот это зря). Слишком тяжелый руль позволяет лучше выдерживать прямую при скоростной езде, но мешает на дороге с поворотами, когда нужно точно заправлять автомобиль в новый вираж. Поэтому если хотите просто прокатится в удовольствие по извилистой дороге, то достаточно будет настройки MID и S-режима АКПП, оставляя SPORT-режим лишь для самых «хардкорных» случаев.

Выглядит как игрушка, но едет как боец! Вспоминая первое знакомство с MINI Cooper S: подвеска здесь оказалась не столь тряской, а динамики заметно прибавилось. В итоге ездить на этом автомобиле получается проще и быстрее, а его управляемость захватывает дух еще больше. Фактически в стандартном MID-режиме хэтчбек MINI JCW превращается в тот самый Cooper S «на каждый день» (только с поправкой на более удачную настройку ходовой). При старте с одной педали в MID-режиме автомобиль показывает 6,9-7 секунд до «сотни», зато ездит по городу с расходом около 9 л на 100 км пути. Но если выбрать SPORT-режим, то вдруг оказывается, что раньше все это были детские шалости: хэтчбек MINI John Cooper Works показывает свою натуру крутого парня. На «максималках» разгон 0-100 км/ч занимает 6,2 секунды, но и расход топлива поднимается до 12,5-13 л на 100 км в городе. На трассе при скорости «в стандартную сотню» потребляет 5-5,5 л на 100 км пути. Эко-режим GREEN здесь лишний: чувства (и чувствительность педали акселератора) настолько притупляются, что жить с ним решительно невозможно.

В случае MINI JCW, особенно важен не только мотор и динамика, но также настройка подвески. И если вы ждете слова «табуретка», то не дождетесь. Психологически изначально готовишься к очень жесткой и тряской подвеске, ведь все-таки самый заряженный «хот-хэтч» в линейке. Так вот: жесткость – есть, а тряски – нет. Подвеска и правда оказывается жестковатой, зато она тотально не допускает раскачек на волнах покрытия или серии неровностей, а также не пропускает резких ударов от одиноких выбоин на дороге. Все неровности отрабатывается собранно и подчеркнуто «плотно». Но все-таки они отрабатываются подвеской, а не передаются в салон в первозданном виде.

По правилам жанра вот здесь следует написать «зато обратной стороной является управляемость картинга». Да-да, управляемость MINI JCW похожа на картинг: начиная от острого руля (примерно 2,2 оборота от упора до упора), продолжая минимальными кренами в поворотах, заканчивая ощущением автомобиля благодаря низкой посадке. Только в случае с MINI JCW, этот картинг с передним приводом, да еще и заметно смешенным балансом нагрузки на переднюю ось. Ориентиром неожиданно оказался MINI Cooper SE с расположенным сзади аккумулятором: у него на переднюю ось приходится порядка 54-58% (данные по разным источникам), все остальное идет на заднюю ось – порядка 42-46% массы. На этом фоне ДВС-версии 3-дверного MINI имеют баланс, смещенный примерно на 15% и теперь на переднюю ось приходится примерно 2/3 массы автомобиля. Порой это чувствуется: если добавить короткую базу и жесткую подвеску, то на кочковатой дороге возникает ощущение, что автомобиль все время ерзает задом. До проблем со стабильностью здесь не доходит: все-таки антикрыло и диффузор были установлены не зря. Тем более, что острый руль позволяет микро-движениями парировать качания кузова. Но чем более ровная дорога, чем больше скорость движения – тем больше стабильности. Словом, управление MINI JCW – это всегда «игра на грани»: непросто и не расслабишься, зато интересно и увлекательно!

В салоне – новый руль (теперь с подогревом), спортивные сиденья-«ковши», увеличенные декоративные планки. Плюс изменилось фирменное «блюдце» с кольцом-окантовкой, а система мультимедиа c 8,8-дюймовым дисплеем обрела новый интерфейс.

А вот теперь можно рассказать про конструкцию. И что там про обновления?…

Как и другие автомобили MINI, версия John Cooper Works построена на платформе UKL: передний привод, независимая подвеска колес, поперечное расположение мотора. В случае модели MINI JCW, этим самым мотором выступает 2-литровая бензиновая турбо-четверка семейства В48. Концептуально двигатель идентичен тому, что используется в MINI Cooper S – к примеру, турбина Twin Scroll, изменяемые фазы газораспределения, бездроссельное управление Valvetronic. Хотя в случае MINI JCW, двигатель (с полным обозначением B48A20O0 или B48A20B) все-таки отличается технически: у него усиленные поршни, снижена степень сжатия (10,2:1 против 11:1), увеличено давление наддува (максимум 2,2 бар). Как результат – мощность 231 л.с. и момент 320 Нм против 192 «лошадей» у версии Cooper S. Хотя существует еще более «заряженные» варианты MINI и этого двигателя: достаточно вспомнить MINI Countryman JCW. Но 306-сильный мотор доступен или на моделях с полным приводом, или на откровенно трековой «заготовке» MINI John Cooper Works GP.

Но не только в моторе скрыты отличия между автомобилями MINI Cooper S и MINI John Cooper Works. Зажимайте пальцы: собственный передний бампер, задний диффузор, вышеупомянутые 4-поршневые передние тормоза, оригинальная настройка подвески, «именные» сиденья-ковши в салоне с интегрированным подголовником. Да что рассказывать – лучше сейчас все покажу в деталях!

Изучаем главные отличия обновленных вариантов MINI на примере фирменных изображений версии Cooper S – тем более, что ценник почти сравним с ТОП-версий JCW! Снаружи – новый передний бампер, тонированные подложки фар, узкий противотуманный фонарь сзади. Плюс расширен выбор вариантов окраса кузова и гамма колесных дисков. Что касается версии JCW, то она отличается рядом собственных важных деталей. Прежде всего, передняя часть с огромными «окнами» (эх, привет камни…) и многочисленными радиаторами: по центру бампера видно интеркуллер, в боковом окне – радиатор масла. Нашлось место и каналам вентиляции тормозов. Сзади внимание привлекает антикрыло и развитый диффузор. А под капотом – собственная версия мотора В48 с усиленными деталями. MINI JCW – это оригинал, но созданный с пониманием, что на нем будут гонять.

В смысле ТОП-модель MINI John Cooper Works по цене MINI Cooper S?…

Да, именно так! Хотя это и не очевидно на первый взгляд. Автомобиль MINI Cooper S стартует по цене с отметки порядка 24 тыс. евро – уже с 2-литровым 192-сильным мотором, но без «автомата» и камера заднего вида, без «климата» и «круиза». Как правило, все это оборудование заказывается единым «украинским пакетом» (вместе с комбинированной обивкой салона, подогревом сидений и лобового стекла, навигацией и Apple CarPlay). Но тогда ценник уже достигает отметки в 33 тыс. евро.

А теперь следите за «магией цен». Автомобиль MINI John Cooper Works стартует с цены около 29 тыс. евро. При этом он предлагает не только другую технику, но также и расширенное оснащение: к примеру, в его комплектацию изначально включен салон с комбинированной отделкой «Dinamica/Carbon Black». В итоге этот самый упомянутый «украинский пакет» состоит из меньшего числа опций и обходится дешевле. Как результат: цена MINI JCW с хорошим оснащением выходит около 35 тыс. евро – почти соизмеримо с MINI Cooper S!

Вот этот MINI JCW за 35 тыс. евро: аналогичный аэро-обвес и черные 17-е колесные диски (только центральные колпачки обычные), спортивные сиденья с тканевой отделкой и черные глянцевые вставки. А также традиционные стрелочные приборы, которые в чем-то даже выигрывают у опциональной цифровой «приборки» (последней явно не хватает контрастности). Фактически такой автомобиль может заставить пересесть на JCW тех клиентов, кто хочет драйва и целится на версию Cooper S: разница в цене минимальна, а в ощущения от автомобилей – велика. Опять же, никто не отменял базовые версии для клиентов, кому нужна только оригинальность в облике: хэтчбек MINI One с 1,5-литровым мотором стартует примерно с 21,7 тыс. евро. Сейчас все случаях говорим о 3-дверном автомобиле MINI: сзади места впритык для двоих (но все-таки благодаря угловатой крыше сядут даже взрослые), небольшой багажник готов порадовать емким подпольем. Хотя только 3-дверкой ассортимент не ограничен – «горячие» версии JCW доступны для всех моделей MINI: Cabrio, Clubman, Countryman.

Но ведь MINI JCW не единственный «хот-хэтч» в Украине? Конкуренты есть?

Помню времена, когда для каждого производителя считалось правилом хорошего тона подготовить заряженную версию своей компактной модели: Ford Fiesta ST, Renault Clio RS, Peugeot 208 GTI, Opel Corsa OPC, Suzuki Swift Sport, Volkswagen Polo GTI… Где вы все сейчас? Одни не доехали до Украины, вторые и вовсе сняты с производства без наследника. Прямых соперников нет.

Но пара-тройка косвенных конкурентов все-таки есть. Во-первых, заряженный хэтчбек Volkswagen Golf GTI: родоначальник сегмента, 5-дверный кузов, мощнее двигатель – при этом сравнимый ценник. Номинально автомобиль «играет» в другом классе, но реально – самый близкий идеологический конкурент. Во-вторых, обязательно отмечу BMW 128ti: также автомобиль на класс выше, также с чуть более мощным мотором – правда, и стартовый ценник уже заметно выше. Наконец, третьим конкурентом назову Mazda MX-5: в данном случае следует забить о практичности (потому, что 2-местный салон) и не оперировать цифрами мощности (потому, что заметно проигрывает), а еще вынесем за скобки качество отделки салона… Но если говорить об удовольствии от вождения – то Mazda вполне достойный соперник. Можно вспомнить еще парочку моделей: Abarth 500 (но он существенно меньше и слабее MINI) и CUPRA Leon (но продажи в Украине еще не стартовали).

Выше отмечены разные модели и все они не являются прямыми конкурентами MINI JCW. Но являются конкурентами с точки зрениями идеологии «автомобиль для водителя».

В итоге: это лучший «горячий хэтчбек» в Украине?

Откровенно говоря, если я скажу «ДА!», то буду лукавить. Потому, что MINI JCW, мягко говоря, не лишен компромиссов – начиная от габаритов и простора салона, заканчивая замечаниями к звукоизоляции. Тем паче, что вскоре вас ждет следующая статья, посвященная Volkswagen Golf GTI: разговор о «хот-хэтчах» еще не завершен…

Но вот, что я скажу уже сейчас определенно и с полной уверенностью: автомобиль MINI Cooper JCW сегодня – это самый увлекательный «горячий хэтчбек» в Украине, который можно купить новым от «официалов». С ним непросто, но интересно. И если вы найдете взаимопонимание, то дальше каждый километр дороги будет дарить настоящий, концентрированный, неразбавленный драйверский кайф. Нередко на фирменных сайтах и брошюрах встречаются фразы, которые вызывают сомнение. Однако в данном случае все получилось кристально честно: автомобиль MINI JCW – это и правда «азарт, доведенный до максимума».

Технические характеристики MINI John Cooper Works

Кузов – хэтчбек, 3 двери, 4 места

Габариты – 3,87 х 1,73 х 1,41 м

Колесная база – 2,495 м

Клиренс – 143 мм

Багажник – от 211 л (4 места) до 731 л (2 места)

Грузоподъемность – 405 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 275 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4 2,0 л

Мощность – 231 л.с. при 5 200-6 200 об/мин.

Крутящий момент – 320 Нм при 1 450-4 800 об/мин.

Удельная мощность и момент – 181 л.с. на 1 т; 251 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ст. автомат (традиционна гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 6,1 с

Максимальная скорость – 246 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,1 л на 100 км

Расход топлива (пасспортный), трасса – 5,3 л на 100 км

Страна производства – Великобритания

Шины тестового автомобиля – Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45R17

Стоимость автомобиля MINI One Hatch 3d – от 707 тыс. грн. или 21,7 тыс. евро ($26 тыс.)

Стоимость автомобиля MINI John Cooper Works – от 970 тыс. грн. или 29 тыс. евро ($35,5 тыс.)