Тест-драйв Nissan Navara: новый игрок с претензией на лидерство?





За именем Nissan Navara тянется «шлейф былых побед»: в прошлом Nissan Navara D40 считался одним из лидеров класса, если не лидером вообще. Это накладывает свой отпечаток и на восприятие новинки – сможет ли новое поколение Nissan Navara снова сделать заявку на лидерство? Или станет провалом и самым слабым пикапом в сегменте? Сейчас расскажу.

Позиционирование пикапа Nissan Navara

Рассказывая о Nissan Navara в фирменном буклете, производитель вспоминает историю своих небольших пикапов, начиная аж с 1935 года – концепция такого автомобиля от Nissan была воплощена «в железе» еще 85 лет назад! Но если говорить о предшественниках нынешней модели, то впервые имя навара Navara появилось в 1997 году (кузов D22), второе поколение Nissan Navara (D40) дебютировало в 2004-м. В зависимости от рынка продаж, поколения модели, конкретного исполнения и версии, автомобиль предлагался и под другими именами: Frontier и NP300. Актуальная модель Nissan Navara (D23) дебютировала в 2014 году, изначально автомобиль предлагался для азиатских рынков и производился в Таиланде. Чуть позже пикап дебютировал в Европе, причем европейские версии получили свой мотор (дизель 2,3 л от коммерческих моделей Renault), а производство было налажено на заводе компании в Барселоне. Наконец, в 2019-м году автомобиль прошел плановое обновление к 2020 модельному году (МГ): небольшие изменения в дизайне, но большие изменения в технике. Имеются и братья-близнецы: Mercedes-Benz X-класса и Renault Alaskan.

Если говорить в целом о компактных/средних пикапах Nissan, то производитель насчитывает 12-ть поколений пикапов. Если говорить об имени Navara – три. Актуальная модель дебютировала в 2014-м году, первую пробную партию в Украину привезли летом 2019-го, а под конец года пикап заметно обновился (2020 МГ): темная «подложка» фар, новые колесные диски, доработанный мотор, задние дисковые тормоза, новая мультимедиа – именно такой пикап в максимальной версии PLATINUM и представлен в данной статье.

Как едет кроссовер пикап Nissan Navara?

Размеренно и мягко. Управление пикапом Nissan Navara не терпит суеты: ответы на поворот руля подчеркнуто неспешны, обратного усилия на «баранке» нет, а крены просто таки огромны. Однако все не просто так – Nissan Navara сполна компенсирует свою вальяжную управляемость своим же отменным комфортом: любые ямы нипочем! Мелкие неровности и заплатки на дороге растворяются в шинах, на крупных ямах автомобиль мягко пружинит подвеской, а волны на загородном шоссе приводят к лишь мягким покачиваниям. Конечно, физику не обманешь, и порой тяжелые колеса дают о себе знать заметными вибрациями после «пролета» ходом очередной крупной ямки. Но даже несмотря на это, я признаю: модель Nissan Navara уверенно заслуживает титула одного из самых мягких и комфортных пикапов класса.

В тоже время – данный характер не означает медлительности в езде. Да, на низких оборотах (1,5-2 тысячи) двигатель тянет подчеркнуто размеренно, старт со светофора происходит «резиново-мягко». Но если продавить педаль акселератора сильнее, и заставить мотор работать в средней зоне оборотов (2,2-3,5 тысяч), то Nissan Navara удивит хорошим разгоном под плотный и нескончаемый поток дизельной тяги. Нескончаемый еще и потому, что 7-ст. АКПП практически идеально настроена под данный двигатель: переключается незаметно и вовремя – так, чтобы постоянно держать обороты в средней зоне, где есть хорошая отдача по мощности и крутящему моменту. А еще в зоне средних оборотов автомобиль максимально точно следует за нажатием педали акселератора: мотор отзывается на «газ» без промедлений, АКПП не знает запинок и «размазни» гидротрансформатора. Подобный поток тяги, помноженный на хорошую работу «автомата», да сдобренные комфортом подвески превращают автомобиль в настоящий локомотив при длительных пробегах по трассе: мягко на ходу, достаточно динамично, для любых украинских дорог (и даже направлений). Колоссальная уверенность «на доезд»!

Вот только с торможением следует быть осторожным: педаль мягкая, пикап заметно приседает на переднюю ось – и вот 2,2-тонная глыба несется вперед, причем без понимания водителем точной дистанции и места остановки. Хотя возможно во всем виноваты шипованные шины, которые на сухом асфальте аномально-теплой зимы отчаянно выстукивают «морзянку» предупреждений впередиидущим автомобилям. По той же причине ничего не скажу о звукоизоляции: «шиповки» на асфальте явно солировали громче мотора и аэродинамики.

Удивительно: модель Nissan Navara не имеет явно-выделяющихся деталей, но в целом облик автомобиль выходит мужским, крепким, «сбитым» – этот пикап даже не думает натягивать на себя маску стиляги или городского интеллигента. Вот и «рулится» похоже: здесь нет и малейших намеков на точность управления, зато много комфорта и энергоемкости подвески – один из лучших в классе! Двигатель и «автомат» обеспечивают хорошую тягу и динамику на средних оборотах: паспортные 11,2 секунды подтверждаются даже в условиях скользких дорог и на зимних «шиповках». В абсолюте – это не самый быстрый пикап в сегменте, но и не самый медленный: скажем «достаточный».

Салон радует простором и отделкой, но огорчает высоким уровнем пола (или, если хотите, низкой установкой сидений относительно пола). В итоге приходится долго подбирать посадку, изначально отталкиваясь именно от высоты положения сиденья. Плюс добавляется и ограниченная регулировка руля. Однако, наконец, выбрав удобную позу, «присидевшись» за пару дней (или во время длительно поездки на пару сотен км), понимаю – посадка оказывается удобной: в мягком в кресле хорошо распределены нагрузки и удачный профиль спинки. Спина не ноет, ноги не тянут, шея не затекает. Да и все органы управления «под рукой» – привычные кнопки, «барашки», селекторы упрощают привыкание к автомобилю. Огромные зеркала дают отменный обзор назад: ОК, приму это как извинение за широченные передние стойки, в которых порой прятался не только человек, но даже маленький автомобиль.

Сзади много места по ширине салона и над головой, но снова досаждает высокий уровень пола (и низкое положение дивана), плюс добавляется не самый удобный угол наклона спинки. Признаться, встречаются пикапы и с более удачным задним диваном, да еще и с подлокотником вдобавок. Снова средний результат в классе… Хотя стоп: у Nissan Navara есть свой «козырь» в виде дефлекторов вентиляции для задних пассажиров. Настоящая находка для тех покупателей, кто хочет обеспечить своим друзьям/родственникам максимум тепла зимой и прохлады летом. Наконец, пару слов о кузове: он есть.

В салоне сплошь жесткий пластик и недорогая серебристая отделка, но скомпоновано все удобно: понятные приборы, крупный дисплей по центру, отдельный блок «климата», подстаканники и подлокотник спереди – к салону Nissan Navara быстро привыкаешь. Чего не сказать о посадке: хочется уровень пола ниже и/или положение кресла повыше. А еще хочется ручку на стойке водителя, чтобы при посадке не тянутся за руль. Сзади – средняя оценка за простор и удобство посадки, но отдельный «плюс» за дефлекторы вентиляции. Багажник – это грузовая площадка размером 1,5х1,5 метра с полуметровой высотой борта. Пластиковая вставка-защита и алюминиевая шторка-ролета – аксессуары за отдельную плату.

Есть ли инновации в Nissan Navara?

Пикап Nissan Navara построен по всем классическим канонам данного сегмента: несущая рама, 4-цилиндровый дизельный мотор, полный привод Part Time с «силовой» понижающей передачей (і=2,717). Но если вдаваться в детали – то найдется немало пунктов, которые подчеркивают продвинутую конструкцию модели. Главная особенность пикапа Nissan Navara в том, что у него сзади установлена многорычажная подвеска на основе сплошного моста, где упругими элементами выступают пружины, а не рессоры (как у большинства конкурентов в классе). Еще пример – тестовый пикап Nissan Navara со 190-сильным мотором оснащен би-турбодизелем: каждая из разновеликих турбин эффективнее работают в своем диапазоне оборотов, но в итоге складывается более высокий крутящий момент на более широкой «полке» оборотов. Кроме того, в ходе обновления к 2020 модельному году, этот мотор был доработан: снижена степень сжатия (15,1 против 15,4 ранее), повышено давление впрыска топлива (2200 бар против 2000 бар ранее), появились новые фильтры DPF+SCR (катализатор с впрыском мочевины). Все доработки сделаны для повышения мощности, снижения расхода топлива, большей чистоты выхлопных газов. Среди других изменений – увеличились передние дисковые тормоза (320 мм вместо 296 мм ранее), сзади установлены дисковые тормоза (ранее были «барабаны»), перенастроена логика работы АКПП. Плюс для автомобиля 2020 МГ – новая система мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем: можно настраивать стартовую страницу, выбирать иконки любимых функций (как в смартфоне), поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В основе пикапа Nissan Navara – прочная рама, продольно-расположенный дизель, полный привод Part Time с понижающим рядом. Особенности конструкции: задний сплошной мост подвешен на пружинах, а мотор оснащен сразу двумя турбинами. Надо ли говорить, что пикап не имеет проблем на бездорожье? Огромный ход подвески, ломовая тяга, большой клиренс (223 мм) и углы въезда/съезда (31/27 градусов). В подкапотном пространстве радует вынесенный вверх воздухозаборник, но огорчает расположение генератора на уровне середины блока цилиндров. Заявлена глубина преодолеваемого брода – 600 мм. Новая мультимедиа хороша: возможность настройки стартовых страниц, красивое оформление меню, поддержка интеграции смартфонов, отображение картинки кругового обзора. Ждем подобную систему мультимедиа на всех новых моделях Nissan!

Цена Nissan Navara и его конкуренты

Пикап Nissan Navara доступен в Украине лишь в двух версиях – причем каждая из них отличается и мотором, и коробкой, и оснащением.

Гамму открывает версия Nissan Navara TEKNA за 854 тыс. грн. или $34,5 тыс. Данный автомобиль предлагает: 2,3-литровый дизель (163 л.с. и 425 Нм), 6-ст. МКПП, фронтальные подушки безопасности, ESP+ABS+EBD, систему помощи при спуске со склона (HDC), камеру заднего вида, безключевой доступ и запуск двигателя, тканевую отделку салона, электрические стеклоподъемники на всех дверях, 2-зонный «климат», систему мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, боковые подножки, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, пр.

Второй вариант – ТОП-версия Nissan Navara PLATINUM за 1,027 млн. грн. или $41,3 тыс. Этот автомобиль отличается следующим: мотор на 190 л.с. и 450 Нм, 7-ст. АКПП, боковые подушки и шторки безопасности, подушка безопасности для колен, круговой обзор AVM на четыре камеры, кожаная обивка сидений, подогрев передних сидений, светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, рейлинги, тонированные задние стекла, пр.

Белый автомобиль – версия TEKNA: дизельный мотор мощностью 163 л. с. и 6-ст. «механика», обычные фары и тканевый салон, нет подогрева сидений и боковых подушек безопасности. С другой стороны – даже этот автомобиль имеет 8-дюймовый дисплей, 2-зонный «климат», легкосплавные колеса (17-дюймовые), крупный сенсорный дисплей в салоне. Вполне достаточный набор «для жизни».

Кто в соперниках и что они предлагают? Из японских моделей – обязательно отмечу Mitsubishi L200: дешевле в покупке и шире выбор версий, есть трансмиссия Super Select, но жестче на ходу и немного уступает в отдаче моторов. Вспомню и Volkswagen Amarok: хорошо едет и мощный двигатель, но с ограничениями в трансмиссии (к примеру, версии с АКПП лишены понижающего ряда) и высокий прайс. Обязательно добавлю Ford Ranger: хорош динамикой, комфортом, оснащением, но в сравнимых версиях может оказаться дороже. Наконец, упомяну JAC T8: мало стоит и экономичен в расходе, но грубо едет и не дает выбора версий.

Кстати: обсуждая конкурентов, обязательно следует учитывать «бэкграуд» тестовых автомобилей. К примеру, Ford Ranger Wildtrak стоит около 1,1 млн. грн., а за ценник тестовой Navara (около 1 млн. грн.) выйдет лишь Limited со 170-сильным мотором, хотя по-прежнему с 10-ст. «автоматом» и хорошим оснащением. Еще пример: динамичный и «кайфовый» Volkswagen Amarok V6 стоит в 1,5 раза больше соперников, а более доступные 4-цилиндровые версии уже могут оказаться не столь впечатляющими.

На фоне немногочисленных, но сильных конкурентов пикап Nissan Navara пытается быть «оптимальным» в каждом пункте: размер, характеристики, оснащение, цена. С другой стороны – ситуация с Nissan Navara тоже непростая: как минимум, недостает дешевой «базы» и промежуточной средней версии «на автомате» с ценником пониже.

Стоимость содержания и реальный расход топлива Nissan Navara

Средний городской расход составил 12-12,5 л на 100 км, при плавной езде и отсутствии пробок можно получить минимальный расход около 8,5-9 л на 100 км, при динамичной езде и/или большом количестве пробок расход топлива может достигать 13-14 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 6-6,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – расход возрастает до 8-8,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль – три года или 100 000 км пробега (что наступит ранее). Сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 30 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость базового ТО составляет порядка 4,5 тыс. грн., более обширное сервисное обслуживание потребует 8,5 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на февраль, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность пикапа Nissan Navara

Краш-тесты Euro NCAP закончились для Nissan Navara приемлемой «4-звездочной» оценкой. Главные замечания касаются высокой нагрузки на грудь для водителя при фронтальном ударе, также под угрозой грудь и шея пассажиров сзади. Однако в остальном – защита головы, ног, таза, при фронтальных или боковых ударах – автомобиль получил «зеленые» (хорошая защита) или «желтые» (достаточная защита) отметки безопасности.

В итоге

Я открываю журнал Autocar за апрель 2006 года и вчитываюсь в слова Антона Фролова, который писал об актуальной модели Nissan Navara D40. Тогда пикап Nissan Navara был одним из лидеров класса, если не лидер вообще: актуальный дизайн, богатое оснащение, современная техника, мощный мотор… Конечно, такой пикап был дороже конкурентов, но вы точно знали, за что платите деньги: «заплатил больше других – получил лучше других».

Сегодня времена изменились. Появились сильные конкуренты, на фоне которых нынешний пикап Nissan Navara является «крепким середняком», однако он уже не ставит вопрос ребром «я есть лучший в классе, плати за меня». Вместо этого Nissan Navara входит в клинч с конкурентами: размеры, комплектация, характеристики, цены… Одной фразой – ранее Nissan Navara выигрывал нокаутом, но теперь ставит вопрос победы по очкам. Хотя и признаю: у нынешней модели по-прежнему найдется парочка хитроумных апперкотов против соперников.

Плюсы:

+ Комфорт езды – один из самых мягких пикапов в классе

+ Выглядит большим, массивным, крутым – настоящий «пикап для лесоруба»

+ Хорошее оснащение: современная система мультимедиа, круговой обзор, 7-ст. «автомат»

Минусы:

— Малый выбор версий – просится дешевая «база» и промежуточный вариант с АКПП

— Без явных провалов, но также и без явного превосходства над конкурентами в любом пункте

Технические характеристики Nissan Navara 2.3 dCi AT PLATINUM

Кузов – пикап, 2-рядная кабина, 4 двери, 5 мест

Габариты – 5,33 х 2,085 (с учетом зеркал) х 1,855 м

Колесная база – 3,15 м

Клиренс – 223 мм

Багажник – открытый кузов, (ДхШхВ) 1585х1560х498 мм

Грузоподъемность – 1040 кг

Минимальная снаряженная масса – 2135 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,3 л

Мощность – 190 л.с. при 3750 об/мин.

Крутящий момент – 450 Нм при 1500-2500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 89 л.с. на 1 т; 211 Нм на 1 т

Привод – полный привод Part Time, понижающий ряд (2,717)

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» (классическая гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 11,2 с

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,1 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,4 л на 100 км

Страна производства – Испания

Минимальная цена автомобиля – от 854 тыс. грн. или около $34,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,027 млн. грн. или около $41,3 тыс.

Шины тестового автомобиля – Nokian Hakkapeliitta 8 SUV 255/60R18