Тест-драйв пикапа JAC T8: работа с давлением





Класс пикапов в Украине не слишком большой, все ключевые модели можно пересчитать на пальцах одной руки. А потому появление амбициозного новичка JAC T8 не могло пройти незамеченным на рынке. Однако – что такое JAC T8: реальная угроза лидерам рынка или просто очередной китайский пикап-провал? Сейчас разберемся.

Позиционирование

Модель JAC T8 являет собой пикап среднего класса: 5,3-метровая длина, 2-литровый турбодизель на 139 л.с., полный привод и пониженный ряд, двойная 5-местная кабина. Вообще производитель говорит о том, что JAC T8 имеет платформу восьмого поколения: похоже, подразумевая все подобные пикапы и мини-грузовики JAC, поскольку прямого предшественника с именем JAC T8 у данной модели ранее не было.

Пикап JAC T8 дебютировал в 2018 году, продажи у нас стартовали годом позже – в 2019-м. Номинально для автомобиля заявлена пара турбо-моторов (бензин на 190 л.с. или дизель на 139 л.с.) и три комплектации. Но пока в Украине пикап JAC T8 представлен только в одной версии – как в статье: турбодизель на 139 л.с., МКПП, комплектация Full Extra.

Как едет JAC T8?

Пикап JAC T8 – это автомобиль, для описания которого наилучшим образом подходит вечное «у меня для вас есть две новости». Подобные «качели» от хорошего к плохому и обратно наблюдаются, прежде всего, в движении. Начнем с хорошего: турбодизель. Да, этот мотор слышно и он вибрирует, но в целом подобное поведение двигателей характерно для пикапов вообще. Зато двигатель на удивление (как для его объема) уверенно тянет: пониженные 1-2-я передачи не дают полностью понять характер, но «хрустнув» третью передачу в МКПП можно дождаться и ощутить небольшой турбо-подхват. При трассовой езде на 5-6-й передаче при скорости около «сотни» мотора вполне хватает, знай себе – дави педаль. А еще в плюс запишу коробку. Пусть здесь слишком заниженная первая передача (явно сделана под большую нагрузку), но можно стартовать со второй – двигатель вытягивает уже с 1,2-1,5 тыс. об/мин и не скисает вплоть до 3-3,5 тысяч. Переключения в целом точные, да и ход рычага вполне нормальный: признаться, ожидал худшего – но нет, махать «от плеча» не пришлось. И с педалью сцепления все нормально: средний ход и усилие.

Теперь плохая новость: подвеска и ходовая часть. Оценивая автомобиль постфактум, я понимаю, что в целом передняя часть ехала неплохо, больше виноват задний мост и рессоры, которые не прочь подбросить кузов на каждой заметной кочке. Большие колеса в данном случае являются одновременно и плюсом, и минусом: они обеспечивают проезд крупных ям, но также обеспечивают и слишком большие неподрессоренные массы – в итоге, даже если проехал неровность относительно нормально, затем тебя все равно «догонит» вибрация при обратном отскоке подвески и колес. С этим отчасти можно бороться снижением давления в шинах: я получил приемлемый комфорт при давлении 1,6-1,7 атм., но в таком случае система контроля давления в шинах выдавала сигнал тревоги. Пришлось накачать шины до 1,9-2 атм., хотя на табличке в дверном проеме и вовсе указано давление 2,5 атм. – похоже, в расчете на максимальную загрузку. И вот вопрос: какую именно нагрузку? При заявленной грузоподъемности 900 кг, не покидало ощущение (особенно вспоминая страсть китайцев к перегрузам), что реально пикап JAC T8 готов «принять на борт» хорошо за тонну. На этом фоне небольшая загрузка кузова ситуацию почти не исправляет, а больше нагрузки – ну не возить же с собой каждый день полтонны песка, правда? Плюс все эти тряски-кивки-раскачки приводят к ухудшению управляемости: мало стабильности при езде по прямой и в повороте. Да еще и руль делает 3,8 оборота от упора до упора. Вот так и едешь: здесь рывок, там качек, теперь подрулить – и все по новой. Поймите правильно: любой пикап среднего класса (за исключением одного дорогого «немца») трясет и шатает, любой пикап не может похвастать управляемостью. Но, похоже, JAC T8 – это чемпион в данном анти-рейтинге.

А ведь хорош внешне, правда? Аккуратный лаконичный стиль удачно обошелся и без бюджетных упрощений, и без китайских излишеств. При этом есть парочка интересных деталей: крупная хромированная решетка радиатора, «именные» ксеноновые фары (надписи JAC), роскошные двухцветные 18-е колесные диски. Правда, массивные колеса и тяжелый мост дают заметную вибрацию и тряску. Зато «зубастые» шины неплохо гребут на бездорожье, клиренс 210 мм и бампера высоко, плюс есть полный привод: да, это Part Time – зато «передок» подключаешь, считай, с блокировкой центрального дифференциала (которого здесь просто нет). При диагональном вывешивании поможет большой ход подвески, а в тяжелой грязи – понижающий ряд. Но почему вдруг защита двигателя выполнена из пластика, а защиты «раздатки» вовсе нет: мы ведь сейчас говорим не про легковую модель, а про пикап, правда? А вот подкапотное пространство сделано толково: воздухозаборник и генератор расположены максимально высоко.

Подобные перекосы продолжаются и в салоне. На первый взгляд – все отлично: ладный дизайн, мягкие сиденья, красивая коричневая обивка. Даже перфорация в центральной части кресел есть. А еще электрические стеклоподъемники – все с авто-режимом и хромированной окантовкой на кнопках: мелочь, но именно такие мелочи сильно работают на благоприятное восприятие салона. Да и проборы выглядят достойно, разве что за исключение простенького экрана – ладно, его компенсируют подсвеченные риски-отметки спидометра и тахометра. Но что скомпенсирует запах? Когда автомобиль попал мне в руки, на его одометре было более 4 тыс. км, возраста пару месяцев имелось – но ароматы присутствуют. Есть замечания не только к ароматам, но и к эргономике. Так, посадка оказывается довольно высокой: да, это лучше обзорность и издержки рамной конструкции, но ведь соперники тоже «на раме», а дают более удобную посадку. Или вот еще пример: если вы попытаетесь достать центральный подголовник (потому, что он перекрывает и так небольшой сектор обзора), то упретесь в стоп-сигнал. Кстати – сзади удобств мало, но простор сносный: 2-3 невысоких человека сядут.

Однако: все познается в сравнение. И у меня есть, с чем сравнить – я помню китайские пикапы 10-13-летней давности: проблемы с посадкой были еще заметнее, места сзади было меньше, под капотом располагались слабые моторы, встречались пикапы только с задним приводом и клиренсом «как у дедушкиного Москвича». О том, как они ехали, я лучше промолчу. На этом фоне JAC T8 – это не просто один или два шага вперед, а это путь длиною в 86 тысяч километров вперед: его теперь хотя бы можно сравнивать с известными конкурентами.

Салон ладно скроен и с коричневой обивкой выглядит дороже, чем этот пикап есть на самом деле. В целом удобные сиденья подводит высокий уровень пола: хотелось бы чуть ниже – тогда можно было бы за посадку получить оценку «хорошую» без всяческих оговорок. Схожая ситуация и с деталями: аккуратные приборы и руль, мягкая оранжевая вставка на передней панели, но есть замечания к мультимедиа (ниже расскажу). Грузовая площадка – традиционные «полтора на полтора» и крепкое защитное резино-пластиковое напыление.

Есть ли инновации?

Инноваций нет, напротив – есть классика построения подобных пикапов: рамная конструкция, независимая передняя подвеска на пружинах, зависимая задняя подвеска на основе моста и рессор, продольное расположения 4-цилиндрового мотора, подключаемый полный привод Part Time с пониженным рядом, 6-ступенчатая МКПП. А теперь немного деталей. Так, под капотом установлен 2-литровый турбодизель со сложной кодировкой HFC4DB2-1D1: мощность 139 л.с., крутящий момент 320 Нм, впрыск Common Rail, сажевый фильтр DPF. И огромный перечень известных поставщиков комплектующих: Borg Warner, Delphi, Bosch. Традиционная «механика» – с изрядно пониженными передачами: 1-я имеет передаточное число 5,441, прямой передачей (передаточное число 1,000) оказывает аж 5-я, и лишь 6-я является повышающей для трассы (передаточное число 0,794). Плюс в запасе имеется пониженный ряд и опциональная блокировка заднего дифференциала. Словом – невзирая на небольшой турбодизель, без тяги не останетесь: автомобиль пусть медленно, но будет ехать на бездорожье даже с нагрузкой.

Из других особенностей отмечу систему мультимедиа, которая в целом уже знакома по моделям JAC iEV7S и JAC S3. Данная система дает 8-дюймовый сенсорный дисплей и меню в Apple-стиле, но в тоже время – здесь лишь базовая функциональность и отсутствие локализации-перевода. Приятным бонусом является круговой обзор, который обеспечивает общий вид на автомобиль сверху, обзор сзади/спереди или слева/справа, имеются вспомогательные линии-маркеры для облегчения парковки. Но снова не обошлось без замечаний: изображение довольно зернистое, при включенных фарах дисплей с картинкой от камер слишком сильно меркнет – вечером или ночью приходится переключаться на габариты.

В целом конструкция привычная для пикапа: рама, турбодизель, полный привод, механика. Фирменный буклет обещал турбину Borg Warner, но реально под капотом нахожу Honeywell – в принципе, тоже неплохо. Просто важно, чтобы и с другими компонентами не ошиблись. Но признаю: многочисленные именитые надписи типа Bosch и Hella внушают осторожный оптимизм в надежность. В салоне главным «центром интереса» является 8-дюймовый сенсорный дисплей: локализации нет, круговой обзор есть.

Цена JAC T8 и его конкуренты

С пикапом JAC T8 все просто: один мотор (2-литровый турбодизель), одна трансмиссия (полный привод и «механика»), одна комплектация (Full Extra) – все представлено в тестовом автомобиле. В итоге – одна цена: JAC T8 стоит 608 тыс. грн или около $25 тыс.

Комплектация хороша, но снова не без странностей. Так, пикап получает красивые 18-дюймовые колесные диски, ксеноновые фары с неплохим светом, систему стабилизации ESC, пару фронтальных подушек безопасности, кондиционер, отделку из эко-кожи, круиз-контроль, 8-дюймовый сенсорный дисплей, безключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, электропривод и подогрев зеркал, систему кругового обзора и датчики парковки, электропривод всех стеклоподъемников с автоматическим режимом. В тоже время – при обязательном салоне из эко-кожи здесь нет подогрева сидений. А еще недостает «климата», при этом и сама система вентиляции тоже работает по своей логике: бывало холодно или жарко, периодически запотевали стекла, приходилось частенько что-то дополнительно настраивать и крутить. Кажется, для пикапа JAC T8 следует создать более дорогую и максимально-укомплектованную версию. А также желательно «собрать» еще одну комплектацию – максимально-доступную: с тканевым салоном, обычной магнитолой и фарами. Это стал бы идеальный претендент на титул «дешевой рабочей лошадки».

С конкурентами ситуация проста: они есть, но все дороже. Так исторически сложилось, что существует два вечных соперника-пикапа в виде Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, плюс к ним примкнули Ford Ranger и Volkswagen Amarok. О последнем скажу просто – это пикап совершенного другого, более высокого, уровня: по комфорту езды, точности управления, по уровню комплектации, но также и по цене. Варианты Mitsubishi L200 и Ford Ranger доступнее, но все равно оказываются дороже JAC: варианты с двойной кабиной, «механикой», минимально-достаточной комплектацией только начинаются с отметки около 800 тыс. грн. В таком случае ценовая выгода «китайца» составляет порядка 200 тыс. грн. или $8 тыс.: заметно, правда? А если взять более высокий уровень оснащения, чтобы примерно сравнятся с JAC T8 (к примеру, камера заднего вида, парктроники, сенсорный экран), то зазор в цене и вовсе может достигнуть $10 тыс. – что уже даже более, чем заметно. С другой стороны – у соперников имеются свои важные преимущества, которых JAC лишен в принципе: система постоянного полного привода Super Select у Mitsubishi, мощный мотор даже у начальных версий Ford, коробка-«автомат» и боковые подушки безопасности у всех…

Тройка главных пикапов-конкурентов: Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Ford Ranger – с учетом особенностей оснащения, разница в цене может достигать $8-10 тыс. Пикап Volkswagen Amarok и вовсе играет в другой лиге. Соперничать по цене может лишь китайский пикап Great Wall Wingle 7, которые предлагает схожие характеристики: мощность 143 л.с., только МКПП, полный привод типа Part Time, пр.

Стоимость содержания

В городе автомобиль в среднем потребляет 8,5 л топлива на 100 км пути, что похвально низко для рамного пикапа. При отсутствии пробок и плавной езде вы сможете получить расход даже ниже 8 л на 100 км, с учетом больших пробок расход топлива окажется у отметки 9-10 л на 100 км, что все равно немного. Однако на трассе при скорости около 90 км/ч мой лучший результат по расходу топлива был около 7,5 л на 100 км, что уже достаточно много. Отчасти «виновата» вышеупомянутая МКПП с пониженными передачами: к примеру, на 6-й передаче при 90 км/ч на тахометре было около 2 тыс. об/мин. Также учтите, что нагрузка может повлиять на расход.

Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Минимальная стоимость ТО составляет 2,2 тыс. грн., расширенное ТО на пробеге 60 тыс. км оценивается в 4,5 тыс. грн. Представители JAC заверили, что на складах в Украине уже имеются все «расходники», а также наиболее востребованные запчасти – разве, что кроме такого редко востребованного эксклюзива, как двигателя и КПП в сборе, или редкой «кузовщины», вроде панели крыши. Цены указаны по состоянию на ноябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Признаться: после прочтения пресс-релизов и первых заметок-новостей о пикапе JAC T8, у меня были определенные ожидания от автомобиля – однако он их не оправдал. Я ждал, что JAC T8 будет выполнен на уровне «японцев», но будет стоить как «китаец». Но нет, известные игроки рынка по-прежнему впереди: в классе езды, нюансах комплектации, проработке салона.

С другой стороны: насколько конкуренты лучше JAC T8 – настолько они и дороже. И если судить по прайс-листу, то пикап JAC T8 имеет столь огромный ценовой зазор себе в плюс, что все-таки заставит часть покупателей обратить на себя внимание. Тем паче, что он умеет произвести первое хорошее впечатление дизайном и салоном: глядишь, клиент и «купится». В любом случае – я всегда выступал за расширения предложения на рынке. И с этой точки зрения пикап JAC T8 находит себе нишу. Найдет ли покупателей? Покажет время.

Плюсы:

+ Мотор – пусть он рычит и вибрирует, но мало ест и неплохо тянет

+ Дизайн снаружи и внутри – выглядит дороже, чем стоит

+ Соотношение «комплектация/цена»

Минусы:

— Езда – слишком много вибраций и тряски, даже по меркам пикапов

— Нет выбора мотора, коробки передач, комплектации – нет выбора цен

— Вопросы долгосрочной надежности и последующей ликвидности

Технические характеристики JAC T8

Кузов – пикап, двойная кабина, 5 мест

Габариты – 5,33 х 1,88 х 1,83 м

Колесная база – 3,09 м

Клиренс – 210 мм

Багажник – открытый кузов, 1520х1520х470 мм

Грузоподъемность – 900 кг

Снаряженная масса – 1970 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0 л

Мощность – 139 л.с. при 3600 об/мин.

Крутящий момент – 320 Нм при 1600-2600 об/мин.

Удельная мощность и момент – 71 л.с. на 1 т; 162 Нм на 1 т

Привод – полный привод, жесткое подключение передней оси, пониженный ряд

Трансмиссия – 6-ст. МКПП

Динамика 0-100 км/ч – нет данных

Максимальная скорость – 150 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – нет данных

Расход топлива (паспортный), трасса – нет данных

Страна производства – Китай

Минимальная цена автомобиля, цена тестового автомобиля – 608 тыс. грн. или $25 тыс.