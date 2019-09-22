Тест-драйв Volkswagen Multivan T6.1: больше технологий – больше комфорта?





Для постоянных читателей ITC.ua автомобиль знаком: в прошлом выходил полноценный обзор на Volkswagen Multivan T6, затем – репортаж об изменения в модели Volkswagen Transporter T6.1. А потому у меня к обновленному Volkswagen Multivan T6.1 был лишь один вопрос, но важный: стало мягче на ходу или нет? Хотя, конечно, не обошлось и без других уточнений: обновление техники, новые системы и технологии, что из представленного будет в Украине? Все ответы найдете ниже.

Новый Volkswagen T6.1: новый дизайн, новый класс езды

Говорим «Multivan» – а ведь можно сказать «Caravelle», «California», «Transporter»: все это названия моделей, которые относятся к одному семейству, отныне получившему обозначение «T6.1». Создатели автомобиля вспоминают обновления операционной системы в компьютерах и смартфонах: мол «не просто фейслифт, а более существенный апгрейд».

Хотя если посмотреть на внешность – то с автомобилем произошел как раз фейслифт: «подтяжка лица» к более современным легковым моделям Volkswagen. Прежде всего, ощущается связь с Arteon и Touareg ввиду использования схожего дизайнерского решения: широкая радиаторная решетка, частично заходящая под фары. Последние также обновились, стали более узкими, получили новое наполнение. Изменений на боковинах и сзади уже меньше: новые колесные диски, полоска с названием модели, измененные фонари – вот, собственно, и все.

Volkswagen T6.1 – это целое семейство моделей: Transporter (грузовой или грузопассажирский фургон, пикап, шасси), Caravella (пассажирский вэн), California (кэмпер, дом на колесах), Multivan (бизнес-вэн). Похоже, именно последний больше всего выиграл в ходе перемен во внешности: хромированная роскошная решетка придает ощущения основательности и солидности автомобилю, связывая его с ТОП-моделями из легковой гаммы Volkswagen. Неплохо выглядит и Caravella, особенно в 2-цветной окрасе и на оригинальных колесных дисках. Но «рабочие лошадки» Transporter с черным бампером и решеткой радиатора уже не воспринимаются столь эффектно. Одна из особенностей серии T6.1 – боковая вставка-ярлык с названием модели: Transporter, Multivan… Легендарный ник-ярлык «Bulli» – это не спец-версия или какая-то оригинальная комплектация, а просто опция. В зависимости от модели и конкретного исполнения, доступно два варианты длинны кузова (4,9 м или 5,3 м) и колесной базы (3 м и 3,4 м).

Постоянные читатели уже знают, что также изменился салон. Новая передняя панель запоминается треугольными решетками дефлекторов вентилятора, смещенными к пассажиру – неспроста, а для расширения места под большой экран системы мультимедиа. Кроме того, салон новинки сразу узнается по новому рулевому колесу – компактная удобная «баранка» с многочисленными кнопками на вытянутых спицах: подобное впервые появилась на Volkswagen T-Cross. А вот еще одно заимствование: цветной полноразмерный ЖК-дисплей вместо обычных приборов (детально расскажу ниже).

Остальное осталось неизменным – и это хорошо. ТОП-модель Multivan предлагает просторный салон с раздельными сиденьями, которые двигаются вперед назад, регулируются по углу наклона спинки, разворачиваются задом наперед… По центру салона может быть расположен бокс с круглым столом, а сзади – полноценный 3-местный диван. Боковые двери предлагают огромный проем для удобства посадки и могут быть оснащены электроприводом открывания/закрывания. Добавьте шторки от солнца, подлокотники, форточки – и Volkswagen Multivan T6.1 по-прежнему имеет все, чтобы называться «лидером класса» в вопросах обустройства салона. Но что сказать в вопросах ездовых повадок?

Стало мягче! Кажется. Поскольку первый тест-драйв Volkswagen Multivan T6.1 проходил по идеально-ровным европейским дорогам, где из неровностей можно было найти лишь стыки эстакад да считанные ямы-бугры. Однако, играясь настройками подвески DCC и выводя ее в максимально комфортный режим, все-таки замечаешь комфортную поступь автомобиля – появилась мягкость и даже легкие покачивания. Если подобный настрой подвески сохранится и на откровенно разбитых дорогах, то Multivan станет образцово-показательным не только в обустройстве салона и оснащении различными системами, но также и в ездовом характере.

Для первого знакомства с линейкой Т6.1 выбрали две версии Volkswagen Multivan: ТОП-модель, классный дизайн и салон, мощные моторы (красный автомобиль – 150 л.с., серый автомобиль – 199 л.с.), максимальное оснащение. Включая подвеску DСС, которая действительно может прибавить комфорта в езде. И напротив: выбор «Sport»-а означает зажатую подвеску, «автомат» в S-режиме, автомобиль становится более «собранным» и «плотным» на дороге: Volkswagen Multivan не прочь ехать быстро…

Еще до обновления Volkswagen Multivan управлялся так, словно это легковой автомобиль – этот характер остался неизменным: легкий руль радует чувствительностью, крены кузова вполне приемлемы, маневры выполняются быстро и четко. Автомобильная жизнь с Volkswagen Multivan T6.1 проста и понятна любому автолюбителю: представьте себе – крупный вэн, который в своих ездовых похож на «легковик». Особенно в разгоне: уверенная тяга турбодизельных моторов в нижнем и среднем диапазоне оборотов дарит бодрящий разгон с места и хорошие ускорения на ходу. Роботизированная 7-ступенчатая трансмиссия DSG DQ500 молниеносна в переключениях передач, которые не замечаешь в ощущениях и узнаешь лишь по прыжкам стрелки тахометра да по звуку работы мотора.

А еще не замечаешь разницы между моторами: красный 150-сильный Multivan с передним приводом едет на уровне серого полноприводного Multivan со 199-сильным мотором – что в ускорениях со светофоров, что при движении по трасса в дозволенном европейском скоростном лимите. Пусть это будет сказано не в минус двигателю 199 л.с. (думаю, он себя покажет на скоростных автобанах), но пусть это будет сказано в плюс 150-сильному мотору: вполне достаточный двигателя большинства покупателей.

Быстрее, выше, сильнее…

Конечно, в ходе обновления семейство Volkswagen T6.1 получило ряд технических изменений. Традиционно для подобных обновленный, были доработаны моторы: повышена мощность и крутящий момент, снижен расход топлива и уровень выбросов выхлопных газов. Кстати, в основе всех двигателей, что положены автомобилям серии Volkswagen T6.1, лежит привычный турбодизель 2.0 TDI, однако каждая вариация получает не только свои настройки, но и важные технические перемены: поршни, турбину (или две турбины), систему подачи топлива. В итоге на одной основе удается создать четыре двигателя с разной отдачей: 90 л.с. (220 Нм), 110 л.с. (250 Нм), 150 л.с. (340 Нм), 199 л.с. (450 Нм). Первой паре – 90 или 110 л.с. – положен только передний привода да 5-ступенчатая «механика». Средний двигатель на 150 л.с. дает возможность выбора: 6-ст. МКПП или 7-ст. «автомат»-DSG, передний или полный привод 4MOTION. Наконец, самый мощный 199-сильный дизель изначально получает 7-ст. трансмиссию DSG, плюс можно выбрать тип привода – передний или полный 4MOTION.

На выбор покупателя – четыре варианта двигателя 2.0TDI, «механика» или «автомат»-DSG, передний привод или фирменный полный привод 4MOTION: компания Volkswagen традиционно дает полную широту выбора – под любой вкус и кошелек.

Помимо моторов, есть и другие важные технические изменения: речь идет о платформе автомобиля. Нет, принципиально ходовая часть не изменилась, здесь отмечу лишь появления второго поколения подвески DCC – теперь электронно-управляемые амортизаторы дают больше вариантов настройки: похоже именно это и повлияло на новые оценки в езде. Но главная перемена другая: новый электрический усилитель руля, который роднит новинку Volkswagen T6.1 с автомобилями на MQB-платформе. Использование электро-усилителя руля позволило найти ответ на два вопроса: во-первых – уменьшить расход топлива (ведь теперь нет потерь на привод гидросистемы), во-вторых – увеличить количество вспомогательных систем для водителя. Так, для семейства Volkswagen T6.1 отныне доступны следующие системы: контроль рядности (Line Assist), помощь при парковке (Park Assist), помощь при маневрировании с прицепом (Trail Assist). В первом случае автомобиль умеет сам немного подруливать, чтобы оставаться в рамках своей полосы, во втором и третьем – даже умеет вращать руль на полные обороты, чтобы облегчить процесс маневрирования. И все это стало возможным с дебютом нового рулевого механизма и электропривода усилителя руля.

Новое рулевое управление с электрическим усилителем позволило не только сократить расход топлива, но также добавить несколько систем для водителя: контроль рядности, помощь при парковке и маневрах с прицепом. Но это далеко не все…

Цифровые технологии: для салона и для безопасности

Помимо обновлений внешности и рулевого управления, также Volkswagen Multivan T6.1 для новинки подготовили глобальное изменение системы мультимедиа. Так, в зависимости от конкретной модели и оснащения, автомобили Volkswagen серии T6.1 могут получать центральный дисплей диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма. Плюс отныне приборная панель также может быть выполнена на основе цветного 10,25-дюймового дисплея. Максимальная система для новинки – мультимедиа MIB 3 – как раз включает в себя ЖК-дисплей Digital Cockpit вместо традиционных приборов и крупный 9,2-дюймовый сенсорный центральный дисплей. И сейчас я скажу фразой из мира маркетинга, но постарайтесь понять эту мысль: MIB 3 действительно открывает новый «пользовательский опыт» (user experience) – в сегменте крупных вэнов: у конкурентов просто нет решений столь высокого уровня.

Причем это заявление касается всего: функциональность системы, качества картинки, проработки и простоты использования. Пройдемся по деталям. Во-первых, панель приборов может выдавать информацию в любом удобном виде, разворачивает карту во весь дисплей, менять оформление и наполнение «рисованных» виртуальных приборов – впервые с подобным «цифровым кокпитом» знакомились на примере Volkswagen Polo. Во-вторых, большой 9,2-дюймовый дисплей напоминает уже даже не Polo, а Volkswagen Touareg. Стартовая домашняя страница представлена либо в виде большой карты навигации с парочкой выбранных дополнительных «окошек», либо в виде «плиток»-кнопок, которые открывают доступ к наиболее популярным разделам. В-третьих, уже традиционно для Volkswagen: здесь воедино собранно масса функций и настроек, подключение смартфона, возможность голосового управления по команде «Эй, Volkswagen», пр.

Обновленная модель получила и новые системы мультимедиа. ТОП-версия MIB 3 (или Discover Pro) предлагает 9,2-дюймовый центральный сенсорный дисплей и 10,25-дюймовый дисплей вместо традиционных приборов: высочайшее качество картинки, удобное меню, шикарный функционал. Автомобили в более простых комплектациях довольствуются системой MIB 2 (или Discover Media) с 8-дюмовым дисплеем, также по-прежнему сохранились традиционные приборы – но даже они получили обновки в виде нового оформления шкал. Если ранее я говорил, что Volkswagen Multivan T6 отстает в передовом оснащении от легковых автомобилей Volkswagen, то обновление вмиг исправило ситуацию – все есть!

Да-да, именно все. Поскольку более современным стал не только салон, но и оборудование автомобиля: добавилось множество вспомогательных систем для водителя, которые обеспечивают дополнительную безопасность. Уже в стандартной комплектации – функция компенсации бокового ветра Cross Wind Assist. Данная система построена на основе блока ESP и выборочно использует тормоза на разных колесах автомобиля, чтобы скомпенсировать его уводы при сильном боковом ветре. Словом, нелишний помощник для тех водителей, которые вынуждены часто ездить по междугородным трассам, открытым всем ветрам и полям.

На трассе пригодится и обновленный адаптивный круиз-контроль ACC с функцией «stop/go»: если ранее он работал лишь в определенном диапазоне скоростей, то теперь допускает полную остановку автомобиля и последующее начало движения (работает только с «автоматом»-DSG). Плюс добавлена система Rear Traffic Alert, которая предупреждает о перекрестном трафике при движении задним ходом, помощник Trailer Assist для управления прицепом при парковке, появилась функция распознавания дорожных знаков. Ну и пару важных мелочей для ежедневного удобства: индукционная зарядка для смартфона, добавлены пара полок для водителя и пассажира, используются новые дверные карты с многочисленными кармашками. Также «бонус» к вопросам практичности – на коммерческих версиях Transporter добавлено складное переднее сиденье, которое позволяет увеличить полезную погрузочную длину на 35-40 см: максимум 2800 мм (вместо 2450 мм, для автомобилей со стандартной базой) или максимум 3300 мм (вместо 2900 мм, автомобили с удлиненной базой). Отличный вариант для перевозки труб, досок, профиля…

Глобально – Volkswagen T6.1 обрел больше помощников для водителя: контроля рядности, помощь при маневрах с прицепом, адаптивный круиз-контроль ACC с радаром в «носу». Одновременно с этим, автомобиль стал удобнее в тех мелочах, которые важны каждый день: зарядка для смартфона, парочка дополнительных ниш, возможность перевозки длинномеров. Плюс – традиционно широкие возможности трансформации салона и складывания сидений для разных моделей семейства «Т6.1».

Volkswagen T6.1: когда в Украине?

В первом квартале 2020 года. Сейчас идут переговоры с заводом, планирование партий автомобилей для Украины, затем нужно время на их производство и доставку – поэтому реально следует ожидать Т6.1 в Украине лишь к началу 2020 года.

Уже ясно, что у нас по-прежнему будут представлены три основные модели семейства: грузовые и грузопассажирские версии Transporter, пассажирский вэн Caravelle, ТОП-модель Multivan. А вот «дома на колесах» по имени California в Украине не будет. Зато возможно мы получим автомобили в «пакетных» версиях, которые окажутся более выгодными по цене, нежели при заказе всех опций отдельно. Но все эти нюансы, доступные варианты колесной базы, выбор моторов и трансмиссий – все это станет известно только ближе к началу продаж автомобилей в Украине. Наконец, только в Украине и на наших дорогах можно будет окончательно утверждать, стал автомобиль мягче на ходу или нет. Но пока все выглядит именно так: похоже, и в настройке подвеске DCC, и в оснащении для ежедневного удобства создатели Volkswagen Multivan T6.1 следовали одному правилу: «больше комфорта».