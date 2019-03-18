Тест-драйв Volkswagen T-Cross: первый раз в новый класс – да сразу в лидеры? (плюс сравнение TSI и TDI)

Компактный кроссовер T-Cross впервые приводит марку Volkswagen в сегмент B-SUV. Но, зная амбиции Volkswagen, даже для первенца задаются высокие требования: на уровне лидеров класса, не ниже! Cумеет ли оправдать столь высокие ожидания новый кроссовер Volkswagen T-Cross? Возможно, и ниже я расскажу почему. А еще добавлю сравнение разных версий автомобиля: бензин TSI и дизель TDI, «автомат» и «механика».

В первый раз в новый класс! Но не совсем…

Кроссовер Volkswagen T-Cross дебютировал в 2018 году, а сейчас проходит первый мировой тест-драйв модели (откуда я и привез этот материал). Кажется, Volkswagen T-Cross является одной из самых «свежих» моделей марки, да еще и знаменует приход «немцев» в новый для себя класс. Но не все так просто. Первый концепт-кар с именем Volkswagen T-Cross был показан еще в 2016 году: 3-дверная модель, которая объединяла открытый кузов и стилистику компактного кроссовера. А если заглянуть еще дальше в прошлое, то можно вспомнить такие автомобили, как Volkswagen Cross Polo: хэтчбек В-класса, дополнительно приподнятый и укрытый защитными накладками.

Компания Volkswagen уже пыталась заходить в сегмент B—SUV со специальной моделью Cross Polo на базе хэтчбека В-класса. Однако это была лишь «одна из разновидностей Polo» – и в этом проблема: рынок требует отдельной модели с четко выделенным стайлингом и своими преимуществами. Так появился Volkswagen T-Cross: изначально в виде концепта, а теперь – и в виде серийной модели. Кстати, Volkswagen T-Cross завершает формирование SUV-линейки производителя: сегодня в гамме пять моделей, в Украине уже продаются Touareg и Tiguan/Tiguan Allspace, весной-летом к нам приедет стильный T-Roc, а под конец 2019 года – и главный виновник мероприятия, «малыш» T-Cross.

Что такое Volkswagen T-Cross – вообще и в деталях

В общих чертах – это техника, которую мы видели на примере SEAT Arona: городской кроссовер, платформа MQB-A0, независимая подвеска спереди и полунезависимая сзади, только передний привод, 5- или 6-ступенчатая МКПП, либо 7-ст. DSG-«автомат». Под капотом может быть установлен 1,0-литровый 3-цилиндровй мотор TSI (95 или 115 л.с.), 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель TSI (150 л.с.), либо 1,6-литровый турбодизель TDI (95 л.с.). Так?

Так, да не так. Кроссовер Volkswagen T-Cross уходит далеко вперед от свой испанской «сестры» (хотя, кстати, собирается на том же испанском заводе), причем это движение сразу в двух направления – отличная практичность и возможности персонализации.

Во-первых, автомобиль предлагает сдвижное заднее сиденье, которое можно регулировать в пределах 14 см, что дает возможность повлиять на простор салона или багажника. Конечно, при максимально сдвинутом вперед сиденье второго ряда места сзади для ног практически нет: максимум можно поставить бокс с домашними животными, возможно, поместится детское кресло. Зато в таком положении объем багажника достигает 455 л – а это уже показатель скорее не B-SUV, а хэтчбека C-класса или небольшого кроссовера C-SUV. В тоже время, при сдвигании второго ряда максимально назад для пассажиров будет вдоволь места: есть зазор для ног, двоим сзади просторно по ширине на уровне плеч, приличный зазор над головой также прибавляет ощущения простора. Все верно – ведь кроссовер Volkswagen T-Cross длиннее родственного Polo лишь на 5 см, но выше него почти на 14 см. Высокий кузов обеспечил и более удобную посадку-высадку – если верить представителям Volkswagen, именно это позволило убрать потолочные ручки (а жаль). Во-вторых, и что я обязательно приветствую – так это складывающееся сиденье переднего пассажира: редкая опция, но отличная помощь при перевозке длинномеров (до 2,4 м). Даже в мелочах Volkswagen T-Cross старается быть «хорошистом»: четыре USB-порта (по паре спереди и сзади), передний подлокотник может сдвигаться и регулироваться, внутри него – бокс для небольших вещей.

Новый Volkswagen T-Cross лишь чуть больше обычного Volkswagen Polo: длина 4,11-4,23 м (в зависимости от версии и пакетов оснащения), ширина 1,76-1,78 м, высота 1,58 м, колесная база 2,55 м, клиренс – 18 сантиметров. Однако автомобиль заметно просторнее и удобнее сзади: на это работают и увеличенная высота кузова, и сдвижное заднее сиденье. Понятно, что кроме смещения вперед-назад, задний диван также можно раздельно складывать (40:60), плюс предусмотрен двухуровневый пол багажника. Важный бонус – возможность откидывания спинки переднего пассажирского кресла. Объем багажника: 385-1281 л. Кроссовер Volkswagen T-Cross – это про практичность!

А еще – про стиль и оригинальность. С позиционированием в густонаселенном сегменте B-SUV и ориентацией на городского жителя, новинке обязательно нужно выделяться и буквально бросаться в глаза в борьбе за клиента. В итоге: 12 основных цветов кузова, широкий выбор колесных дисков (размер 16-18 дюймов, включая и двухцветные), несколько разных вариантов отделки салона (вставки на сиденьях и передней панели оранжевого или темно-синего цвета). Конечно, есть варианты выбора комплектаций (T-Cross, Life, Style) и возможность добавить к ним дополнительные пакеты. К примеру, моим основным тестовым автомобилем был Volkswagen T-Cross R-line: свой передний бампер, накладки на передних дверях в цвет кузова, 18-дюймовые колесные диски, сиденья с логотипами R-line, руль с перфорированной кожей. А еще бывают цветные накладки на зеркала, разные фары, темно-серые защитные накладки…

Отмечу, что даже базовая версия Volkswagen T-Cross уже неплохо оснащена: вышеупомянутое сдвижное заднее сиденье, аудиосистема Composition Color с 6,5-дюймовым дисплеем, полный «электропакет» (все окна плюс регулировка зеркал), система контроля «слепых зон» зеркал, слежение за рядностью Lane Assist и мониторинг обстановки перед автомобилем Front Assist. Комплектация Life добавляет мультифункциональный руль с кнопками, 16-дюймовые колесные диски, датчики парковки спереди и сзади. Максимальная версия Style – это светодиодные фары, полноценный климат-контроль Climatronic, 17-дюймовые колеса, улучшенные спортивные/комфортные сиденья, пр. Конечно, с одной стороны все описание касается лишь европейских версий автомобиля Volkswagen T-Cross и пока не ясно, что приедет в Украину. С другой стороны – импортер старается максимально приблизить наши версии к европейским в вопросах оснащения. Могут быть лишь небольшие расхождения: к примеру, для Украины закроют опцию 18-дюймовых колесных дисков ввиду требования низкопрофильной резины, которая «не дружит» с плохими дорогами.

Нарядный Volkswagen T-Cross R-line выглядит этаким «крепким малым», отчасти напоминая Touareg прошлого поколения: взгляните на хромированную решетку радиатора, которая перетекает в светодиодные полоски фар – и, таким образом, буквально расширяет автомобиль. Да и вообще здесь много интересных деталей: задние фонари с черной глянцевой вставкой, накладки на дверях в цвет кузова, основные светодиодные фары и «противотуманки» с функцией освещения поворотов. Другие версии заметно отличаются внешне: своя передняя часть (бампер, основные фары, светодиоды ДХО), темно-серые защитные боковые накладки, разные колесные диски, яркие цветные варианты отделки салона, даже задний бампер может быть разным. Персонализация автомобиля – смелые цвета кузова, колесные диски, несколько вариантов отделки салона – является одним из ключевых пунктов для Volkswagen T-Cross.

Технологии, как у «взрослых»: ЖК-приборы и адаптивный «круиз»

Заметили пару интересных систем в прошлых абзацах? Кроссовер Volkswagen T-Cross оказывается неожиданно «взрослым» не только в возможностях трансформации салона, но и в оснащении различными технологиями – будто это модель классом выше. Помимо вышеупомянутого слежения за «слепыми зонами» зеркал и системы Front Assist, которая теперь научилась распознавать пешеходов, предусмотрена функция City Emergency Brake для экстренного торможения в городе. Также обязательно отмечу контроль рядности Lane Assist: автомобиль не просто предупреждает о выезде со своей полосы, но и самостоятельно «ровняет» руль, чтобы оставаться в границах своего ряда – т.е. это активная система для помощи в вождении. Еще одна важная система помощи в вождении – адаптивный круиз-контроль АСС, который уметь поддерживать дистанцию до впередиидущего автомобиля, самостоятельно замедлять или разгонять Volkswagen T-Cross.

А еще новинка получает уже известную ЖК-панель приборов: 10,25-дюймовый цветной дисплей, несколько вариантов отображения информации, можно растянуть навигационную карту во весь экран. Плюс беспроводная зарядка для смартфонов. Плюс огромный 8-дюймовый сенсорный центральный дисплей на передней панели: навигация, бортовой компьютер, подключение смартфона, картинка с камеры заднего вида. Плюс аудиосистема Beats: 300 Вт, 8-канальный усилитель, отдельный сабвуфер. Плюс предупреждение о перекрестном трафике при езде задним ходом…

Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross оказывает неожиданно «взрослым» в вопросах оснащения различными инновационными технологиями и системами помощи водителю. Конечно, большинство вышеописанного оборудования предлагается в ТОП-версиях или как платные опции. Но факт – все это есть для «малыша» Volkswagen T-Cross и на зависть его конкурентам. Кстати о них…

Как несложно догадаться, Volkswagen T-Cross ориентируется на городского жителя: основной запрос в компактных размерах и экономичности, но при этом – нужно иметь просторный, удобный, многофункциональный салон. А потому первым конкурентом (по мнению самих представителей Volkswagen) является Renault Captur: передний привод, небольшие экономичные моторы, широкие возможности персонализации. Второй соперник – Citroen C3 Aircross: тоже «француз», передний привод, яркий дизайн, 3- и 4-цилиндровые моторы. Третий – Opel Crossland X, который технически идентичен Citroen. Вот и все ключевые конкуренты.

Но это в Европе. А у нас не следует забывать о таком автомобиле, как Suzuki Vitara: известная марка и популярная модель, удачное недавнее обновление (салон и оснащение), маленький 1,0-литровый мотор для экономии топлива и «бодрый» 1,4-литровый мотор для веселья, есть версии с полным приводом. Отчасти конкурентами могут выступить Toyota CH-R и Mazda CX-3 – правда, в двух случаях речь идет о начальных версиях с передним приводом. А ведь еще есть пожилые (но зато недорогие) кроссоверы FIAT 500Х, Nissan Juke, Peugeot 2008. В итоге суммарно набирается с десяток конкурентов. Чем сможет ответить T-Cross? Может ездой?

Как едет: сравнение моторов и коробок

Первый день я провел за рулем Volkswagen T-Cross R-line с 1,0-литровым бензиновым мотором TSI и 7-ступенчатым DSG-«автоматом». Признаться: в итоге это оказался самый интересный и сбалансированный автомобиль из тех версий T-Cross, на которых удалось поездить. Невзирая на свой объем, мотор радует и хорошей тягой на 2-4 тыс. об/мин (все-таки 200 Нм), и готовностью раскрутится к высоким оборотам (5-6 тыс.) во время обгонов, и тишиной при неспешном катании по спокойным европейским улочкам. Благодаря небольшой базе и длине автомобиль демонстрирует хорошую маневренность, он быстро отзывается на поворот руля – без лишней резкости и с минимальными кренами. Оценивать комфорт подвески на ровных европейских дорогах сложно: за два дня встретились лишь парочка стыков-волн, да съезжали на каменистое побережье. На асфальтовых волнах – немного пружинит задняя часть, хочется мягче. На каменистом побережье – заметно трясет. А теперь внимание: все это касается автомобилей с 18-дюймовыми колесами и шинами размером 215/45R18 (все три тестовые авто для меня оказались на таких колесах) – явно не вариант для Украины, правда? Думаю, что на 16-17-дюймовых дисках и более высоких шинах с комфортом все будет хорошо. Попутно и со звукоизоляцией: автомобиль Volkswagen T-Cross неплохо заглушен «по мотору» и аэродинамике (по-моему, лучше, чем SEAT Arona), но прослушивается шуршание от колес.

Основной тестовый автомобиль – Volkswagen T-Cross R-line с бензиновым 1,0-литровым 115-сильным мотором и 7-ст. DSG: почти оптимальный баланс всего – мотора и коробки, руля и подвески, для нас только шины надо чуть потолще. При желании характер Volkswagen T—Cross R—line можно чуть изменить: в «Эко»-режиме автомобиль становится более спокойным и может ехать накатом; в «Спорт»-режиме коробка держит передачи пониже, двигатель крутится на более высоких оборотах, чуть тяжелеет руль. Скажу честно: можно обойтись и меньшим – DSG дает выбор двух режимов езды (D/S или Drive/Sport), чего вполне достаточно чтобы «оспортивить» кроссовер без искусственного утяжеление руля. Ну, «оспортивить» насколько это возможно с 1,0-литровым 115-сильным мотором. Заявленная динамика разгона 0-100 км/ч для этой парочки – 10,2 секунды, максимальная скорость достигает 193 км/ч. Паспортный расход топлива 4,5-5,6 л на 100 км, за время тест-драйва (150 км, полдня, смешанный режим город/трасса) вышло чуть больше 7 л на 100 км. Точные замеры динамики и расхода проведу уже в Украине.

На второй день удалось немного поездить еще на двух автомобилях – турбодизельный Volkswagen T-Cross (1,6 л на 95 л.с. плюс DSG-«автомат») и вариант с 1,0-литровым бензиновым мотором на 115 л.с., но с 6-ст. «механикой». Дизель запомнился хорошей тягой в средней зоне тахометра (2-3,5 тыс. об/мин): 250 Нм – это немало для компактного кроссовера. При ускорениях на ходу автомобиль легонько вжимает в спинку сиденья и это ощущение тянется, словно мед: классно и весело на трассе. Однако на низких оборотах (1-1,5 тыс.) мотор на удивление слабенько тянет: пока не задует турбина – тяги нет. Да и выше 4-х тысяч крутиться не любит: рокота больше, чем ускорения. А еще дизельный автомобиль тяжелее. Точные паспортные данные на дизельную версию пока отсутствуют, но бензиновый T-Cross 1,0 TSI DSG весит 1 270 кг, а технические данные на родственную модель SEAT Arona обещают, что дизельный мотор прибавляет 108 кг. Выходит, дизельный T-Cross тянет на почти на 1,4 тонны. И еще нюанс в том, что весь дополнительный вес собран «в носу», на передних колесах. В бензиновом T-Cross есть ощущение баланса «перед/зад», а вот в дизельном при прохождении крутых поворотов немного чувствуется лишний перевес. В итоге: дизель для тех, кому нужно много и часто ездить по трассам – тогда порадует экономичность и тяга мотора.

Теперь пару слов о версии на «механике». С момента появления 1,0-литрового мотора TSI он несколько раз попадался на тестовых автомобилях, но непременно с DSG-«автоматом» – а очень хотелось поездить на «ручке», чтобы полностью понять характер мотора. Кроссовер Volkswagen T-Cross дал эту возможность. В целом 6-ступенчатая «механика» отнюдь неплоха: нормальный подбор передаточных чисел, четкие перемещения рычага, легкая педаль сцепления. Но «механика» показывает, что двигатель в самом низу слабоват (1-1,5 тыс. об/мин), что и не удивительно с его объемом. Хотя здесь нет той ступеньки «вкл./выкл.» на 1,5-2 тыс. об/мин, что есть у дизеля: 1,0-литровый мотор TSI обеспечивает плавное нарастание тяги по всей шкале тахометра, с ним проще и понятнее управлять ускорением. Но еще проще это делать с DSG-«автоматом»: великолепная пара, которая уже «слеталась». Все логично – коробка DSG не дает стрелке тахометра опускаться ниже 1,5-2 тыс. об/мин, но позволяет мотору выкручиваться к 5-6 тыс. оборотов: в итоге двигатель всегда работает в самом оптимальном режиме. При разгоне и прижимании кик-дауна DSG-«автомат» мигом сбрасывает сразу несколько передач. При плавной трассовой езде – незаметно отщелкивает вверх, но так, чтобы «не провалить» мотор в зону очень низких оборотов. Я езжу на «механике» всю свою автомобильную жизнь (уже 13 лет) и не испытываю проблем, чтобы выжимать сцепление, переключаться вверх, «сбрасываться вниз» для торможения двигателем. Я не имею проблем с МКПП от слова «совсем». Но в данном случае я скажу: пара «TSI+DSG» лучше, чем «TSI+МКПП» – просто из-за того, что мотор и DSG-«автомат» понимаю друг друга с полуслова: максимальная гибкость для разных условий движения и великолепная реализация того потенциала, что есть у мотора.

Парочка автомобилей на второй день: синий T-Cross R-line – с бензиновым мотором TSI и «механикой», серебряный T-Cross – с дизелем TDI и DSG (без пакет R-line, с обычным рулем и на других колесах). Оба дали интересную пищу для размышлений, но оптимальным вариантом все равно признаю «1,0 TSI + DSG»: гибкий характер мотора и «автомата», сбалансированное поведение автомобиля благодаря оптимальному распределению веса. За кадром осталась версия с двигателем 1,5 TSI Evo на 150 л.с. (ее запустят в производство позже) и самый базовый вариант «1,0 TSI 95 л.с. 5-ст. МКПП» – думаю, это больше вариант для корпоративных продаж и рекламной низкой цены «от». Ах да, о ценах…

Итоги и цены

Любые итоги следует подводить с учетом цены. А цен для Украины пока нет: комплектации и точный прайс сформируют к началу продаж – пока все планируется на ноябрь 2019 года. Но у автомобиля есть два ориентира. Во-первых, базовый ценник в Европе – от 18 тыс. евро или около $20-21 тыс. Во-вторых – T-Cross должен стоить на уровне или чуть дешевле Golf, который у нас сейчас продают в «пакетных» версиях за 570-700 тыс. грн. или около $21-26 тыс.

Но пока все это лишь гадания: когда будут финальные цены – тогда и обсудим. Но вот что можно сказать уже сейчас – так это то, что автомобиль в целом удался: известное имя, хорошая практичность и возможности персонализации, широчайший набор систем для безопасности и комфорта, удачный вариант TSI+DSG для массовых продаж. Кроссовер Volkswagen T-Cross не открывает новой автомобильной вселенной, но с учетом вышеозначенных плюсов он гарантированно найдет себе место на рынке – и я думаю, что это место будет в ТОП-10, а может даже ТОП-5 лидеров своего класса.