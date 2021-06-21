The Elder Scrolls Online — Blackwood: портал в земли упущенных возможностей





Blackwood — последняя глава The Elder Scrolls Online, тематика которой перекликается со старыми играми серии. Мы долго ждали, когда же ZeniMax Online Studios доберутся до Обливиона, и не потому, что так уж соскучились по Мерунесу Дагону и кроваво-красным пейзажам Мертвых Земель, просто хотелось увидеть, чем займутся разработчики после того, как исчерпают наконец возможность эксплуатации ностальгирующих фанатов. И, откровенно говоря, Blackwood надежду на светлое будущее многопользовательских “Свитков” не подарил.

The Elder Scrolls Online — Blackwood Жанр MMORPG

Платформы Windows, macOS, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5

Разработчик ZeniMax Online Studios

Издатель Bethesda Softworks

Сайт, Steam

Нет, дополнение не вышло плохим, в нем игроки найдут все, что ожидают от новой главы The Elder Scrolls Online — новую большую локацию, новые порции квестов, небесных осколков, мировых боссов, групповых и открытых подземелий, новый рейд… и ноль новых идей. Вот вообще, нічого, nothing, nada. Не поймите неправильно, сюжетная линия впервые со времен Саммерсета не изобилует ляпами и глупыми условностями, распутывать тайны даэдрических культов интересно, а первое появление на экране самого Мерунеса Дагона обязательно порадует старых фанатов, побочные задания уже привычно хороши и не уступают основной сюжетной линии, количество пасхалок также приятно удивляет, но это первое дополнение, которое практически никак не развивает саму игру.

Черный лес — абсолютно стандартная локация; оглянувшись вокруг, вы вряд ли сможете сказать, в какой именно части Тамриэля находитесь, и лес здесь жиденький и незапоминающийся, и болота больше похожи на какие-то лужи. Здесь нет новых классов, умений, веток прокачки и профессий, система героя была переработана еще в марте, так что единственным полноценным нововведением можно считать разве что появление в игре спутников, которых на текущий момент целых два — клинок ночи Мирри Элендис и Бастиан Галликс, маскирующийся под мага рыцарь дракона. После прохождения персонального квеста у игрока появится возможность призывать спутника абсолютно повсюду, кроме соло арен и PvP-локаций, даже в подземельях, где спутники займут слот, отведенный под другого игрока. У компаньонов есть свои ветки прокачки и экипировка, которую придется фармить, так что они действительно могут подсобить не только во время выполнения заданий в открытом мире, но полностью живого игрока заменить с их помощью не получится, ведь интеллектом они не обременены, танчат в основном стоя на месте, выходить из AoE даже не пытаются, что закономерно приводит к скоропостижной кончине. Можно, конечно, воскресить бедолагу, но зачем тратить кристалл души, если по окончании боя он придет в себя самостоятельно. Есть у компаньонов и своя система морали, если вы слишком часто совершаете поступки, которые они не одобряют, то в какой-то момент спутники примут решение покинуть игрока и станут недоступными на некоторое время. С компаньонами можно и поговорить, но не стоит ожидать проработанности уровня Star Wars: The Old Republic, дальше пары реплик дело не пойдет. Хочется надеяться, что это лишь завязка и со временем спутники из боевых питомцев с возможностью кастомизации внешнего вида превратятся во что-то большее, но даже то, что есть сейчас, уже неплохо. Особо радуется мой хранитель, Мирри в паре с медведем отлично справляются с большинством приставучих врагов.

Врата Обливиона, новый вид мировых событий наподобие тех же дольменов, драконов и якорей, не отображаются на карте и не всегда появляются на одном и том же месте, что несколько разнообразит игровой процесс. Случайно натолкнувшись на красный портал, игрок может переместиться в залитые лавой Мертвые Земли и, пробравшись через цепочку локаций и серию промежуточных боссов, добраться до главного плохиша, за победу над которым полагается привычная “синька” и другого барахла по мелочи. Уже интересней, чем прошлогодние Мрачные бури, но сама механика врат кажется несколько незавершенной. Вот была же отличная возможность реализовать местную вариацию Торгаста, roguelike-элементы здесь так и напрашиваются, но нет, вместо этого мы получили пробежку зачастую по уже зачищенным другими игроками коридорам и хаотическое финальное сражение с боссом, которого веселая ватага приключенцев обычно дружно пинает пару минут, наплевав на любое подобие тактики.

Завершая разговор о The Elder Scrolls Online — Blackwood, нельзя не вспомнить об улучшенном консольном издании, которое стало доступно 15 июня на Xbox Series X|S и PlayStation 5. ZeniMax Online Studios обещали игрокам улучшенную графику и повышенную производительность игры и формально свои обещания выполнили, приблизив картинку к ПК-версии. Почему формально? Потому что единственное действительно бросающееся в глаза улучшение — появление отражений в воде и, возможно, чуть более густая растительность, да и то на счет последнего я до конца не уверен. Еще можно отметить, что на Xbox Series X цветовая гамма приятней, чем на PlayStation 4, где до сих пор наблюдаются проблемы с HDR, исправлены ли они в версии для PlayStation 5, мне неизвестно.

Не могу сказать, что Blackwood — провальное дополнение, игроков, отдающих предпочтение прохождению сюжетной линии и исследованию окружающего мира, ждет интересная история становления Мерунеса Дагона и привычно хорошие второстепенные задания с изрядной долей юмора, а любители играть соло однозначно оценят возможность путешествий в компании спутников, но отсутствие серьезных нововведений вызывает беспокойство за дальнейшую судьбу The Elder Scrolls Online. Пока остальные MMORPG не стоят на месте и пытаются экспериментировать с механиками, ZeniMax Online Studios эксплуатирует всю ту же старую формулу, что, мягко говоря, не вдохновляет. И да, уважаемые разработчики, не считаете ли вы, что пришла пора сделать небольшой фейслифтинг персонажам?