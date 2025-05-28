ТОП 9 смартфонов 2025 года: выбор, который не заставит жалеть

Выбрать смартфон сегодня — как выбирать между лавандовым рафом и классическим американо: с одной стороны — стильный и ароматный, с другой — простой, надежный и без лишних заморочек. На рынке полно моделей, которые пытаются быть «лавандовым рафом», но иногда хочется просто американо — чтобы работало и не подвело. В этом ТОПе мы собрали смартфоны для разных вкусов и потребностей. По нашему мнению, они действительно достойны вашего внимания. Ваши варианты лучшей модели в каждой из категорий ждем в комментариях.

Критерии выбора

Процессор и производительность

В 2025 году топовыми процессорами являются Snapdragon 8 Elite и Apple A18. Они предлагают высокую производительность, энергоэффективность и поддержку новейших технологий, таких как трассировка лучей и ИИ. Для повседневного использования достаточно процессоров среднего класса, таких как Snapdragon 7 Gen 3 или MediaTek Dimensity 8200.

Камера

Количество мегапикселей больше не является главным показателем качества камеры. Обращайте внимание на размер сенсора, светосилу объектива, наличие оптической стабилизации и возможности съемки в условиях низкого освещения. В 2025 году смартфоны предлагают улучшенную ночную съемку, съемку в формате RAW и поддержку 8K-видео. И, конечно, постпродакшн имени искусственного интеллекта.

Аккумулятор и зарядка

Большинство смартфонов оснащены батареями емкостью от 4500 до 6000 мАч, что равняется дню активного использования. Быстрая зарядка мощностью 65-120 Вт позволяет зарядить устройство до 100% за 30-40 минут. Обращайте внимание на поддержку беспроводной и обратной зарядки.

Дисплей

AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120-165 Гц стали стандартом для среднего и премиум-сегментов. Они дают яркие цвета, глубокий черный и плавную анимацию. Для игровых смартфонов важна высокая частота обновления и низкая задержка сенсора.

Связь и сети

Поддержка 5G стала обязательной даже для бюджетных моделей. Другое дело, когда сеть развернется в наших широтах. Также обращайте внимание на наличие Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC для бесконтактных платежей.

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Защита и материалы

Смартфоны с рейтингом IP68 защищены от пыли и воды, что важно для активных пользователей. Корпуса из алюминия и стекла обеспечивают премиальный вид, но могут быть хрупкими. Пластиковые корпуса легче и менее подвержены разбитию.

Размер и эргономика

Хотя большие экраны удобны для мультимедиа, не все пользователи ищут «лопаты». Компактные смартфоны удобны для пользования одной рукой, легко помещаются в карман. Такой формат возвращает комфорт и удобство в повседневное использование.

Motorola Moto G75 — смартфон не для понтов, а для жизни. В нем нет гибкого экрана или титанового корпуса, зато есть все, что реально нужно: хороший дисплей, долгоиграющая батарея, нормальные камеры и приятная цена. Все без лишних украшений, но с умом.

Дисплей здесь большой — 6,78 дюйма, с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Это не OLED, но IPS-матрица неплохая: яркости хватает, чтобы не щуриться на солнце, а скорость — чтобы скролить TikTok без фризов. Корпус пластиковый, но с нормальной защитой — IP68 и даже какой-то армейский MIL-STD. То есть если упадёт в лужу или немного ударится о дверь — выживет.

Процессор Snapdragon 6 Gen 3 — не флагман, но вполне себе справляется. Все работает стабильно: соцсети, мессенджеры, фото, даже Genshin Impact тянет (на средних, но стабильно). ОЗУ — 8 ГБ, память — 256 ГБ, есть слот для microSD. Для среднего класса — ок.

Камеры Motorola Moto G75 — не киношный уровень, но на свои деньги хорошие. Основная — 50 Мп с оптической стабилизацией. Снимает днем хорошо, ночью — терпимо. Есть еще ширик на 8 Мп — чтобы в кадр влезли все друзья. Фронталка на 16 Мп, видео — до 4K 30 к/с. Ничего экстраординарного, но честно и стабильно.

Аккумулятор на 5000 мА-ч — классика Motorola. Держит день-полтора спокойно, даже если не отпускать телефон из рук. Зарядка — 30 Вт по проводу (хотя она могла бы быть чуть быстрее), плюс есть беспроводная зарядка на 15 Вт, что плюс. Здесь чистый Android 14, без рекламы и лишнего хлама.

Motorola Moto G75 — вариант «купил и пользуешься». Ничего чрезмерного, но все нужное есть: большой экран, нормальная камера, батарея на полтора дня, адекватная производительность и даже беспроводная зарядка. Цена — от 9 599 до 10 070 гривен.

Sony продолжает играть в свою игру — и снова пытается втиснуть зеркалку в карман Xperia 1 VI — смартфон, который как будто создали инженеры из отдела α-серии камер после долгого совещания с фанатами ручных настроек. Этот аппарат — для тех, кто любит снимать, копаться в настройках и не доверяет автоматике и ИИ.

Основная камера здесь — 48 Мп с большим Exmor T-сенсором и сенсорной стабилизацией. Но самое интересное — перископический зум, который дает реальный 3.5-7.1x зум без потери качества.

Добавьте еще ультраширик, фронталку с 4K-видео и профессиональные режимы съемки — и вот вам почти Sony A7 в компактном корпусе.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 — ожидаемая мощность. Но приятно, что Sony добавила 12/16 ГБ оперативки, UFS 4.0 да ещё и слот microSD, которого большинство флагманов как будто стесняются. Дисплей — OLED на 6.5 дюйма, 120 Гц, без 4K (впервые для Xperia 1), зато с хорошей яркостью и режимом Creator Mode для тех, кто снимает не только для Instagram, но и под монтаж.

С аккумулятором здесь все честно: 5000 мА-ч хватает на день активного пользования, есть и быстрая, и беспроводная зарядка. И даже обратная. Корпус водозащищённый (IP65/IP68), звучание стерео с Hi-Res Audio и 3,5 мм — в 2025 году это уже настоящая экзотика. И, да, Android 14 — чистый, стабильный, не перегруженный.

Конечно, Xperia 1 VI — смартфон не для всех. Хотя камера и мощная, раскрыть весь ее потенциал сможет только пользователь, готовый потратить время на настройку — «автомат» здесь не всегда на высоте. И, хоть дисплей хороший, отсутствие 4K может немного огорчить фанатов предыдущих моделей.

Sony Xperia 1 VI — аппарат для тех, кто ценит баланс мощности и свободы в фото и видео. Если готовы попотеть за результат — забудете о Samsung и даже iPhone. Но будьте готовы отдать за него от 44 599 до 65 960 гривен.

iPhone 16 Pro Max — не революция, а добротная эволюция того, что Apple давно умеет безупречно. Мощный чип A18 Pro справляется не только с Instagram и TikTok, но и с тяжелыми играми, видеомонтажем, AI-инструментами. Производительность — на уровне «включил и забыл»: все летает, ничего не тормозит.

Камеры здесь — топовые. Основной сенсор на 48 Мп с обновленной оптикой и алгоритмами обработки выдает отличные фото даже в сложных условиях освещения. Перископический телевик на 5х — достойная замена камере в отпуске, особенно для портретов. Фото в ProRAW, видео в 4K60 ProRes — всё это есть, и работает как часы. Но фишки для профессионалов рядовой пользователь может просто не использовать — потенциал огромный, но не все им воспользуются.

Дисплей iPhone 16 Pro Max — огромная 6,7-дюймовая Super Retina XDR OLED-панель с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 2500 нит. Он действительно впечатляет детализацией, глубиной черного и плавностью анимаций. Но и размеры соответствующие — iPhone 16 Pro Max не для слабых запястий. В карман джинсов он лезет с трудом, а одной рукой им пользоваться — вызов. Титан второго поколения немного уменьшил вес, но смартфон все равно ощущается массивным.

Аккумулятор iPhone 16 Pro Max держит полный день активного использования, даже с камерами, играми и GPS. Есть зарядка на 35 Вт по проводу и 15 Вт через MagSafe. Но тут опять Apple отстает от Android-флагманов: за такие деньги хотелось бы видеть хоть 60 Вт, не говоря уже о 100+. И зарядный блок придется покупать отдельно — в комплекте только кабель. Eco-friendly, помните?

iOS 18 приносит новые AI-фишки (часть из которых пока доступна не везде), стабильность и традиционные ограничения: нет кастомизации как в Android, нет быстрого доступа к файловой системе, нет поддержки microSD или двух физических SIM — только eSIM. С одной стороны — безопасность и стабильность, с другой — ограничение гибкости.

iPhone 16 Pro Max — выбор для тех, кто хочет премиальный смартфон без экспериментов: стабильный, мощный, долговечный. Не самый дешевый, зато с гарантией того, что еще лет 5 можно не париться. Ну, или до iPhone 17 Pro Max Ultra AI+.

Внутри Samsung Galaxy S25 Ultra — новейший Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, созданный на 3-нм техпроцессе. И хоть название немного длинное, зато результат короткий — всё летает. ИИ-обработка фото? Мгновенно. Монтаж 4K-видео? Легко. Игры на максимуме? Да, даже Genshin не греет его до состояния сковородки. До 16 ГБ оперативки и до 1 ТБ хранилища — почему бы и нет?

Экран у Samsung Galaxy S25 Ultra традиционно бескомпромиссный: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, с разрешением 3200×1440, частота 1-120 Гц и яркость, которая может ослепить. Gorilla Glass Armor, ультразвуковой сканер под экраном и поддержка S Pen — всё, как в хорошем флагмане. А еще — более тонкие рамки и новый «flat-edge» дизайн, потому что Samsung наконец вспомнил, что не все любят закругления.

Камеры? Все серьезно: 200 Мп основная, улучшенный сенсор ISOCELL HP2SX, новый 50 Мп перископический модуль с 5× оптикой, 12 Мп ультраширик и 10 Мп телефото 3×. Плюс новый AI-зум — не магия, но в TikTok уже будет что показать. Видео — 8K60, HDR10+, и стабилизация, которая компенсирует даже дрожь после трёх утренних кофе.

Автономность Samsung Galaxy S25 Ultra — 5100 мА-ч, зарядка 65 Вт (да, наконец-то!), беспроводная — 25 Вт, обратная — есть. IP68, титановый корпус, One UI 7 с новыми AI-фишками: перевод в реальном времени во время звонка, резюме текстов и т.д.

Samsung Galaxy S25 Ultra — Android-флагман, которому сложно что-то противопоставить. Он все еще большой и недешевый, но если ищете смартфон «с запасом на годы», без компромиссов ни в одном аспекте — вот он. Берите по цене от 41 290 до 65 960 гривен, если хотите забыть об апгрейде до 2029.

ROG Phone 9 Pro — карманная игровая станция со всем необходимым для серьезного мобильного гейминга. Здесь установлен чип Snapdragon 8 Elite с термальной ситемой охлаждения, что позволяет играть по несколько часов без троттлинга и перегрева. Объем оперативки — 16 ГБ, накопитель — 512 ГБ, так что хватит и для тяжелых игр, и для видео в 4К, и еще останется на пару сезонов сериалов.

Дисплей ROG Phone 9 Pro — отдельная песня. AMOLED-панель на 6,78 дюйма, разрешение FHD+, частота обновления 185 Гц и сенсор с частотой 720 Гц. Играть на таком — одно удовольствие. Цвета насыщенные, отклик мгновенный, черный действительно черный, а плавность анимаций такая, что даже iPhone позавидует. К тому же Asus добавил боковые ультразвуковые кнопки AirTriggers, которые можно настраивать под игры — по сути, это ещё два дополнительных геймпада прямо на корпусе.

Аккумулятор ROG Phone 9 Pro здесь тоже не разочаровывает — 5800 мА-ч, что позволяет играть до 8-10 часов без подзарядки. И даже когда батарея все же сядет, быстрая зарядка 65 Вт вернет устройство к жизни менее чем за час. Есть и фишки типа GameCool 9, фирменного кулера AeroActive, который можно докупить отдельно, и детальных настроек в режиме Armoury Crate — где каждую игру можно оптимизировать отдельно.

С камерами тут все честно: основная на 50 Мп (Sony IMX890) выдает приличное качество в дневном свете, но ROG Phone 9 Pro не про фотографии. Это смартфон для тех, кто хочет выжать из Genshin Impact, Call of Duty Mobile или Diablo Immortal максимум графики, FPS и удовольствия.

ROG Phone 9 Pro — явно не смартфон «на каждый день». Это инструмент для геймеров, которые хотят лучшее: самый быстрый экран, самое мощное железо, лучшую автономность и бескомпромиссный контроль в игре. Цена на гаджет варьируется от 38 510 до 80 706 гривен.

OnePlus 13 — смартфон, который наконец всерьез задумался об автономности. Здесь огромная батарея на 6000 мА-ч, но без ощущения, что в руке кирпич: производитель грамотно распределил вес, и смартфон не кажется слишком тяжелым или неудобным.

При обычном пользовании (YouTube, мессенджеры, навигация) он спокойно выдерживает два дня — и это не рекламная сказка, а проверенный факт. Хотя в кармане такой гаджет ощущается — 6,82 дюйма все же.

Snapdragon 8 Gen 3 (или Elite Edition) не только мощный, а ещё и экономный к аккумулятору. И что интересно — даже при максимальной нагрузке OnePlus 13 не превращается в тостер. Все работает плавно и почти без тротлинга: и тяжелые игры, и камера, и многозадачность. Быстрая зарядка — 100 Вт по проводу. Да, беспроводная зарядка тоже есть — на 50 Вт.

Дисплей — 6,82 дюйма, AMOLED, 1440p, 120 Гц, LTPO. Расходует меньше энергии благодаря адаптивной частоте обновления. Пиковая яркость — до 4500 нит. А еще — это один из первых экранов, который получил сертификацию TÜV Rheinland за сверхнизкий уровень вредного синего света. Минус? Из-за изогнутых краев дисплея могут появляться случайные нажатия — классическая проблема серии.

І камеры здесь очень неплохие: 50 Мп основная с OIS, 50 Мп ультраширик, 50 Мп телевик с 3х оптическим зумом. Как всегда, у OnePlus — с калибровкой от Hasselblad, чтобы фото выглядели не как с пересвеченного фильтра, а как с дорогого фотоаппарата. Однако съемка ночью все еще проигрывает лидерам — тем же Pixel или Galaxy Ultra, особенно в детализации темных участков.

OnePlus 13 — выбор для тех, кто хочет современный флагман без компромиссов в автономности. Но если хотите лучшую камеру или полную экосистему — придется взглянуть в сторону Samsung или Apple. Цена смартфона от 25 999 до 44 299 гривен.

OPPO A3x — один из тех бюджетников, которые ничем не раздражают. А в 2025 году это уже комплимент. Он не кричит о себе дизайном, не пытается быть «убийцей флагманов», но честно делает свое дело: звонит, фотографирует, тянет соцсети и не выключается за час. И все это — за вменяемые деньги.

У OPPO A3x 6,67-дюймовый IPS-экран с частотой 90 Гц — да, это не AMOLED, но картинка плавная и достаточно яркая, чтобы читать с экрана под солнцем. Работает смартфон на чипе Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 — не рекордсмен производительности, но для мессенджеров, браузера, YouTube и легких игр вполне достаточно. Оперативной памяти — 4 ГБ, накопителя — 128 ГБ, есть слот для карты памяти.

Камера OPPO A3x простая: 8 Мп основная и 5 Мп фронтальная. Ждать чего-то крутого не стоит, но для снимков документов, фото на память и соцсетей — нормально. Главная фишка — аккумулятор на 5100 мА-ч, который легко выдерживает полтора-два дня без подзарядки. А еще есть быстрая зарядка 33 Вт, что плюс.

Конечно, в OPPO A3x есть и минусы: старый процессор, посредственная камера ночью, пластиковый корпус, отсутствие NFC.

Но если бюджет ограничен, а нужен надежный аппарат — OPPO A3x точно стоит внимания. Это пример того, как сделать недорогой смартфон без боли для пользователя по цене от 4 029 до 6 398 гривен.

iPhone 16e — вариация классического подхода Apple к смартфонам: минимум лишнего, максимум стабильности за грубые деньги. Его 6,1-дюймовый OLED-дисплей остается удобным для использования одной рукой — редкость в мире гигантских «лопат», что сейчас доминируют на рынке. И хотя компактным его можно назвать условно (все же 6 дюймов — не 4,7), именно этот формат стал «золотым стандартом» для тех, кто не хочет смартфон, как кирпичик.

Процессор A18 (тот же, что и в старших моделях) делает iPhone 16e не просто быстрым — а очень быстрым. Система не задумывается, не подвисает, и даже мобильные игры или монтаж видео в iMovie не становятся проблемой. Конечно, нет ProMotion-дисплея, как в старших моделях, но 60 Гц — скорее ограничение Apple, чем техническая потребность. Работает все плавно, хоть «вау-эффекта» уже меньше.

Камера iPhone 16e на 48 Мп без телевика — компромисс. Она снимает замечательно, особенно в дневном свете, детализация хорошая, ночной режим работает достойно. Но оптический зум придется забыть. Такая экономия не критична для большинства пользователей.

Корпус iPhone 16e остался алюминиевым, поэтому он легче и проще, чем титан в Pro-линейке. Автономность — на день активной работы, но не более: 3279 мА-ч — это немного, и заряжать придется каждый вечер. Быструю зарядку тоже не назовёшь быстрой — 20 Вт выглядит бледно на фоне Android-конкурентов.

iOS 18 работает стабильно, обновления гарантированы минимум на 5-6 лет. Type-C — наконец-то здесь, что облегчило жизнь всем, кто устал от Lightning. А вот Always-On дисплея, Dynamic Island и ProMotion здесь нет.

iPhone 16e — отличный выбор для тех, кто хочет iPhone, но не хочет платить за титановый корпус, лишние камеры и маркетинговые фишки. И хотя он не дешевый, его «долгоживучесть», компактный формат и поддержка от Apple превращают эту покупку в инвестицию на несколько лет. Его стоимость от 24 009 до 37 999 гривен.

Samsung Galaxy A25 — Неплохой вариант для тех, кто ищет простой и надежный смартфон для ребенка или подростка. Здесь нет лишних наворотов, но все, что нужно — есть. Экран 6,5 дюйма с Super AMOLED и частотой обновления 120 Гц выглядит ярко и четко, и ребенок сможет без проблем смотреть видео, скролить ленты социальных сетей или играть в игры.

Аккумулятор Samsung Galaxy A25 на 5000 мА-ч точно даст день активного или пару дней умеренного использования, что для ребенка удобно — не надо каждый вечер просить поставить телефон на зарядку. Камеры средние: основная 50 Мп с оптической стабилизацией дает неплохие фото, но вечером не стоит ждать чудес. Есть еще ультраширокий и макро — для детских экспериментов с фото этого вполне хватит.

Процессор у Samsung Galaxy A25 не топовый, но для соцсетей, YouTube и даже простых игр хватает с запасом. Памяти 6/128 ГБ — достаточно. Плюс Android с минимумом надстроек — работает быстро, без тормозов.

Из минусов Samsung Galaxy A25 — корпус пластиковый и кажется бюджетным, но для ребенка это даже плюс — не так страшно, если упадет.

Samsung Galaxy A25 для ребенка — без лишних сложностей, с хорошим экраном и долгой автономностью. Этот вариант стоит внимания по цене от 7 973 до 11 083 гривен.