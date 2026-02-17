ТОП новинок авторынка в 2026 году: чего ждать украинцам

Украинский рынок новых авто заходит в 2026 год, как в фазу «второго дыхания»: более 81 тыс. проданных новых легковушек за 2025-й, +17% к предыдущему году. Это уже не рынок выживания, а настоящий рынок выбора.





Структура спроса меняется быстрее, чем таблицы в пресс-релизах: доля бензиновых авто за год просела где-то на треть, дизель тоже отступает, не столько по зову души, сколько из-за общих тенденций производителей. Зато электромобили поднялись почти до 30% рынка, что объясняется возвращением акцизов в этом году, а гибриды вместе с ними уже формируют более половины всех новых регистраций. Украинский покупатель откровенно прагматичный: счет за киловатт-час, нестабильная топливная логистика и налоговая логика стимулируют смотреть на HEV и BEV как на новый оптимальный тренд, а не экзотику.

На этом фоне лидером продаж среди моделей становится простой, доступный и несложный Renault Duster, в то время как в «зеленых» сегментах первые места занимают неофициальный Volkswagen ID.Unyx (BEV) и любимый Toyota RAV4 (гибрид) — символический мостик между старым и новым автомиром.

И именно с такими тенденциями мы заходим в новый год, ожидая резкое снижение спроса на электромобили, в том числе и на китайские. Внимание в основном сосредоточено на экономичных гибридных автомобилях. В 2026 году баланс сил на нашем рынке, скорее всего, будет меняться не за счет «китайской экзотики», а благодаря знакомым именам, которые получают новую электрическую или гибридную идентичность.





Toyota

На первый план, конечно, выходит Toyota, как неизменный лидер рынка с достаточно широкой модельной линейкой именно электрифицированных версий. И этот год для них будет знаковым. Потому что ожидаем старт официальных продаж Toyota bZ4x, Toyota bZ4x touring и даже Toyota CH-R+ (BEV).

Но самой главной премьерой станет приезд нового поколения Toyota RAV4 со всеми его изюминками в виде нового кузова, салона, обновленной электроники, безопасности, актуальных мультимедийных сервисов и еще лучше настроенной гибридной частью для городской езды. Больше о нем мы уже рассказывали в нашем материале с европейской премьеры.

Не замедлит с появлением и обновленный пикап Toyota Hilux, что всегда остается актуальным. Он сохраняет рамную природу и «тракторную» живучесть, но теперь рабочему на борту стало немного комфортнее: обновленная кабина, современные ассистенты водителя даже в «рабочих» комплектациях.

Lexus

Люксовый бренд также сможет порадовать поклонников так давно ожидаемым появлением нового поколения Lexus ES. Этот седан стал утонченным, элегантным и максимально современным. Более того нам предложат не только гибридные версии, но и электрическую, что раскрывает его потенциал в более широком диапазоне.

Кроме него прибудет обновленный Lexus RZ — это демонстрация того, как японцы видят электромобиль. Он далеко не «девайс на колесах», а скорее эмоциональный допинг. Электропривод здесь сочетается с экспериментами: steer-by-wire, возможность тонко настраивать реакции на поворот руля, сложные системы шумопоглощения, которые создают в салоне «микрокапсулу тишины».

Skoda

Не отстает еще один бренд-любимец украинцев и будет расширять электрическую линейку моделей. Ожидаем, что в конце года может появиться в продаже меньший электрический кроссовер Skoda Elroq компактнее, чем Enyaq, но с той же чешской логикой Simply Clever в деталях. Он предлагает удобный салон, понятные органы управления, достаточный запас хода для ежедневных дел и не такой габаритный кузов, как у старшего Enyaq. Elroq дает ощущение, что электромобиль — это уже не эксперимент, а просто еще одна версия знакомой Skoda.

Volvo

Шведский бренд не останавливается и заполняет модельный ряд электрическими версиями и свежими обновлениями. Так новый электрический флагман-седан Volvo ES90 использует последние наработки бренда с платформой SPA3, высоковольтной архитектурой и продвинутыми ассистентами безопасности, которые традиционно делают Volvo «совестью» автоиндустрии.

Кроме того, в середине года прибудет Volvo EX60 — одна из главных технических новинок года. Он имеет новую платформу SPA3, аэродинамический кузов и запас хода до 600-800 км в топ-версиях. Это электрокроссовер, который становится преемником легендарного Volvo XC60но не убивает его, а встает рядом. Новое поколение «шестидесятки» также приедет, но ближе к концу года, вместе с новым XC40.

Porsche

Не замедлит с визитом и электрический Porsche Cayenne, который презентовали не так давно. Он сохраняет посадку, привычки шасси и управляемость, но вместо урчания турбомотора предлагает мгновенный электроудар по всем четырем колесам. Для Украины такая машина будет редкой, но очень показательной: если успешный бизнес начинает пересаживаться на электрические Cayenne, значит «электрика» уже не стесняется стоять в одном ряду с классикой.

Mazda

Что-то новое и хорошее предложит нам и Mazda. Ведь мы знаем, что появление нового CX-5 уже на пороге. Конечно, кроссовер не станет чем-то революционно новым, но скорее всего это будет сочетание знакомого «кодовского» языка дизайна с модернизированной платформой и подвеской, которая снова пытается быть самой приятной в управлении в своем сегменте. Mazda делает ставку на атмосферные и турбобензиновые двигатели с тонкими доработками, а также на обновленную систему полного привода, которая лучше распределяет момент на скользких украинских дорогах.





До конца года приедет и новый флагман Mazda CX-90. Продольная компоновка, рядные шестицилиндровые двигатели, плагин-гибриды и акцент на премиальном салоне в сочетании с драйверскими привычками Mazda. Для Украины это нишевый, но очень харизматичный продукт.

DS

Еще один стильный и люксовый бренд DS предлагает очень интересную новинку — DS#4 Hybrid, олицетворяющий стильную альтернативу немецким хэтчам и кроссоверам: затейливый дизайн, много декоративных деталей в салоне, акцент на индивидуальности. Невероятно, но будет присутствовать и дизель 1.5 BlueHDi. Он остается отдельным выбором для тех, кто много ездит по трассе и хочет максимальной экономии, но без отказа от французского ощущения комфорта и мягкости.

Peugeot

Ждет обновления Peugeot 408-й, фейслифт которого лишь подчеркивает его «антипаркетный» характер: более агрессивная оптика, уточненный дизайн клыков дневных огней, новые цвета и внутренние обновления мультимедиа. Скоро будет доступна и отдельная украинская версия пикапа Landtrack.

Citroen

Пока никаких экспрессивных выходов Citroen не готовит, а представит нам обновленный C5 Aircross остаётся одним из самых комфортных кроссоверов в классе: фирменная мягкая подвеска, удобные сиденья и ненавязчивый дизайн. Фейслифт добавляет более острые линии, современные светодиодные фары и актуальную электронику в салоне. Кроме него появится в предложении C3 Aircross с автоматической коробкой передач. Расширится и предложение двигателей для его брата Opel Frontera.

MG

Крутые новинки готовит для нас бренд MG. Так уже в марте в продажу попадет большой кроссовер HS с такой же гибридной установкой, как в ZS. Очень интересный вариант для практического использования. В украинских условиях MG HS HEV+ может стать той самой «первой гибридной машиной», которую берут вместо очередного дизельного кроссовера за похожие деньги, но с другой логикой расходов на топливо.





Ну и ждем вообще другой формат автомобилей с акцентом на практичность: MG S5 и MG S6 (BEV), которые станут ответом MG на запрос «дайте электрокроссовер, который еще не стоит как премиум-седан». Они не претендуют на рекорды трека, зато обещают честный запас хода, адекватное пространство в салоне и богатые комплектации за деньги, за которые европейские бренды еще недавно продавали «голую базу».

Jeep

Дождемся мы и свежего и обновленного Jeep Compass, получающий более современный интерьер, актуальные мультимедийные системы и расширенный набор электрифицированных силовых установок: гибридные варианты, лучше подходящие европейским экостандартам Jeep Avenger после фейслифта подтягивает качество материалов, улучшает настройки подвески и предлагает вариации с ДВС и электротягой, оставаясь одним из самых компактных «настоящих Jeep» на европейских дорогах.

Volkswagen

От немцев мы пока что многого не ждем. Обновление VW T‑Roc, ожидаемый во втором квартале 2026 года, делает ставку на подправленную внешность, более качественный салон и актуальную линейку TSI/TDI. Это классический народный кроссовер: без эксцессов, но с ощущением «европейского среднего класса», который все еще ценят на нашем рынке.





Seat

И наконец-то будет у нас повод вспомнить об испанском бренде, который не уступает на самом деле аналогам из Германии. Нам обещают доставить обновленные Seat Ibiza и Seat Arona с крошечными изменениями в мелочах, но существенно в ощущениях: современные мультимедийные системы, улучшенная шумоизоляция, актуальные бензиновые моторы малой кубатуры, которые неплохо сочетаются с механикой или DSG.

Это не все, что будет предлагать нам рынок новых авто, но основное на что нужно смотреть при планировании покупки или замены машины. Будут новости от корейцев с Hyndai, Kia, что точно имеют несколько козырей. Возможно, мы сможем порадовать Nissan и Renault. Точно этот год будет очень интересным в плане предложений в Chery — потому что они будут праздновать 20-летие своего присутствия в Украине и обещают выкатить юбилейную версию Tiggo 7. А в целом у них уже достаточно большой автопарк моделей на любой вкус, учитывая полноприводный пикап, который получит уже скоро версию с автоматической коробкой.

Поэтому всем заинтересованным стоит следить за рынком, ждать распродажи прошлогоднего выпуска и бронировать интересные новинки уже сейчас.