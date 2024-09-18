Украинский трейлер «Микки 17» — Sci-Fi драмы от создателя «Паразитов» с бесконечными смертями Роберта Паттинсона

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Вышел украинский трейлер научно-фантастического фильма «Микки 17», в основе которого лежит одноименный роман Эдварда Эштона.

По сюжету книги, главный герой — робот и «восстанавливаемый сотрудник», который участвует в колонизации ледяного мира Нифльхейм. После седьмой гибели (в фильме это число увеличено до 17) он начинает осознавать свои отличия от остальных работников.

«Нетипичный герой Микки Барнз оказывается в неординарных обстоятельствах. Он работает там, где от него требуют полной преданности… вплоть до смерти. Все ради того, чтобы обеспечить себе жизнь», — из официального синопсиса.

Главные роли в фильме сыграл Роберт Паттинсон (большую часть времени Микки 17 и Микки 18). На CinemaCon актер рассказал, что дал героям разные характеры: первый — подавленный жизнью, но счастливый, тогда как второй похож на «злого брата», который «вышел из-под контроля».

Также среди актерского состава появляются Наоми Аки («Звездные войны: Скайуокер. Восход»), Стивен Ян («Нет»), а также Тони Коллетт и Марк Руффало.

Срежиссировал «Микки 17» Пон Джун Хо, известный работой на оскароносными «Паразитами» (также из предыдущего фильма Хо привлек монтажера Яна Джинмо). За визуальные эффекты отвечает Дэн Гласс («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), а за операторскую работу — Дариус Хонджи (номинация на «Оскар» за фильмы «Бардо», «Окча»).

В украинском прокате «Микки 17» выйдет 30 января.

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Трейлер (на украинском)

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