Глава Минцифры Михаил Федоров официально обратился к Valve, Sony и Microsoft с просьбой о блокировке «аполитической» российской игры Atomic Heart

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что от имени его министерства были направлены официальные письма компаниям Sony, Microsoft и Valve с просьбой заблокировать продажи игры Atomic Heart.

Atomic Heart – это приключенческий боевик, действие которого происходит в альтернативном СССР в 1955 году. Игроку предлагается в роли «хорошего» агента КГБ разобраться в причинах внезапной агрессии роботов на секретном объекте. Разработанная на «газпромовские» средства игра вышла 21 февраля 2023 на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Atomic Heart создала «кипрская» студия Mundfish, которая на самом деле является русской. Она под завязку набита вражеской российской пропагандой, поэтому мы настоятельно рекомендуем обходить ее десятой дорогой.

Official requests to ban selling Atomic Heart game. I do believe neither of these businesses support bloody regime, murders or romanticizing communism. Brand new level of Russian digital propaganda – using gaming industry.@Sony @PlayStation @Microsoft @Xbox @valvesoftware @Steam pic.twitter.com/DpaNO57bZC

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 3, 2023