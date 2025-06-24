Актер озвучки об опыте с Clair Obscur: Expedition 33: «Я чувствую себя полным мошенником»

Имя актера озвучки Чарли Кокс теперь стоит рядом с одним из главных хитов 2025 года — Clair Obscur: Expedition 33. Правда, ему от этого неловко.

Чарли Кокс (звезда «Сорвиголовы») более известен в проекте Sandfall как Гюстав. Именно с этим персонажем мы погружаемся в Expedition 33. Казалось бы его участие в успешном проекте должно было принести внутреннее удовлетворение, но ему как-то неловко принимать комплименты.

Во время мероприятия в Вашингтоне актер признался, что на самом деле не имеет представления, что собой представляет Clair Obscur: Expedition 33. Хотя его хвалят за участие в создании хита — он даже не запускал игру. Более того — он чувствует себя мошенником, ведь провел в студии всего несколько часов и до сих пор не знает, что из этого получилось.

«Я совсем не хочу это преуменьшать, и, похоже, игра действительно крутая. Я не геймер, поэтому понятия не имею, я в нее не играл. Мой агент спросил, хочу ли я присоединиться к озвучке. Я был в студии, может, часа четыре. Люди постоянно говорят, какая она невероятная, поздравляют меня — а я чувствую себя полным мошенником. Но я искренне рад за компанию и за то, что все так хорошо получилось», — сказал Кокс со сцены.

На удивление, его похвалили и за такое признание. Фанатские аккаунты и геймерские медиа положительно отметили искренность и честность Чарли Кокса. Достаточно сжатый формат записи озвучки не помешал тому, чтобы геймеры окрестили его героя одним из самых выразительных в игре.

Тем временем Clair Obscur: Expedition 33 продолжает наращивать обороты. Разработчики сообщили, что «исследуют широкий спектр будущих улучшений» — от функций доступности до нового контента. Они также обещают расширение локализации, хотя конкретные языки или сроки пока не называются.

Проект стал первый от новой французской студии Sandfall Interactive. С момента релиза она разлетелась бешеными темпами — — за 33 дня было продано 3,3 миллиона копий. Несмотря на то, что она вышла в одном релизном окне с ремастером Oblivion — классика Bethesda не «задавила» конкурента. Вполне вероятно, что Экспедиция 33 будет претендовать на звание «Игры года» Параллельно Чарли Кокс вернулся к роли Мердока в сериале Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново», который готовится ко второму сезону.

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Источник: GamesRadar