Бои на Луне и хакерские головоломки — смотрим геймплей Sci-Fi экшена Pragmata от Capcom

Capcom представила новые геймплейные детали Pragmata — sci-fi экшена про хакинг и стрельбу на Луне. Теперь лучше понятно, что из себя представляет андроид Диана.

На Capcom Spotlight Showcase 2025 разработчики представили боевую систему и хакерские навыки героини в реальном времени. В частности они рассказали, что на протяжении игры важным моментом остаются взаимоотношения между главными героями — астронавтом Хью Уильямсом и андроидом Дианой. Фактически их взаимодействие в центре сюжета — и не могу избавиться от ощущения, как это визуально напоминает Death Stranding.

Игра разворачивается на лунной исследовательской станции, которая замолчала после неизвестного инцидента. А именно на заброшенной базе корпорации Delphi, которая экспериментировала с новым материалом для 3D-печати — от микросхем до зданий. Но теперь внутри — только ИИ и его боевые роботы, с которыми приходится сражаться главным героям. По идее, Хью как член следственной группы лучше ознакомлен с ситуацией, хотя попал в беду после лунного землетрясения. В результате чего его спасает андроид Диана, чтобы достичь общей цели — вернуться на Землю. Во время прохождения раскрываются их разные характеры: Уильямс — добрый, порой саркастичный; Диана — загадочная, но любознательная.

В Pragmata не получится просто стрелять по врагам, поскольку нужно сперва сломать их броню. В противном случае выстрелы просто не нанесут урона врагам. Во время боя придется играть в мини-игру — чтобы сломать врага надо соединить два зеленых узла на сетке 5×5, проходя через как можно больше синих узлов. Все это — в режиме реального времени, пока враг приближается к вам. И это довольно стрессовый момент, который всегда будет заставлять нервничать. Когда вокруг несколько врагов — важно быстро решить, чью систему взломать первой, и не дать им скоординировано вас дожать. Взлом открывает броню, после чего Хью может стрелять с видом от третьего лица. Интересно, а как будет, когда нападет нашествие врагов?

«На практике все происходит очень интуитивно. Сама мини-игра про хакерство заключается в перемещении по сетке, обходе ловушек, сборе узлов и нацеливании на вражеское ядро», — пишет Wccftech, которое играло в демоверсию.

Новый sci-fi от Capcom имеет элементы платформера — Хью использует двигатели для маневров по станции, уклонения в бою и прохождения сложных участков. Все выглядит довольно плавно и интуитивно.

Презентация Pragmata от Capcom

Дата выхода Pragmata пока не указана — игра все еще должна выйти в 2026 году на PS5, Xbox Series X/S и ПК (через Steam). Но уже подтверждено: информация о демо появится во время Gamescom 2025, который пройдет с 20 по 24 августа. Кстати, разработчик во время Capcom Spotlight Showcase 2025 больше рассказали о другом проекте — Resident Evil 9 в Раккун-Сити спустя 30 лет после уничтожения города.

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Источник: Capcom