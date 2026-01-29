Леон Кеннеди в Resident Evil Requiem стал "горячим" благодаря сотрудницам Capcom: "Проверяли малейшие морщинки"

Сотрудницы Capcom спасли Леона Кеннеди. Женщины-разработчицы проверяли даже малейшие детали любимца в будущей Resident Evil Requiem, чтобы он точно стал «горячим».





Студия призналась, что сотрудницы были невероятно заинтересованы в том, чтобы Леон не выглядел как «мыло» или «прилизанным». Все детали персонажа, которые мы видели в трейлерах или геймплеях, не были случайностью, говорит режиссер Коши Наканиши в интервью Automaton. По его словам, команда потратила много времени именно на внешний вид Леона, потому что он один из самых любимых героев серии.

«У Леона много фанатов среди сотрудников Capcom, и женщины, в частности, были очень строги. Они комментировали даже самые мелкие детали, например, морщины на шее», — говорит Наканиши.

Именно так и появился образ, который часть фанатов окрестили «икеодзи», то есть «горячий» мужчина среднего возраста. В то же время команда работала не только над внешностью. По словам Наканиши, гораздо больше дискуссий велось вокруг характера Леона. События Requiem происходят примерно через 20 лет после Resident Evil 4, когда герой уже прошел слишком много, чтобы вести себя как новичок.





«Каждый сотрудник имел собственное видение 30-летней истории Леона. Нам постоянно говорили: «Он бы так не поступил» или «это не похоже на Леона», — объясняет режиссер.

Команда Resident Evil Requiem долго искала баланс между опытом персонажа и его поведением в игре. В итоге решили сделать Леона более спокойным, сдержанным и менее склонным к панике. На этом фоне особенно контрастно выглядит Грейс, которой Capcom подготовила судьбу, полную ужасов и страха. Так что нас не лишат классического survival horror.

«Мы долго его шлифовали. Думаю, в итоге получился дизайн, который заставит сердце биться быстрее», — отметил он.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.