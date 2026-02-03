tradfi
Новости Игры 03.02.2026 comment views icon

В Resident Evil Requiem добавили 100 видов зомби с уникальным поведением

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Resident Evil Requiem додали 100 видів зомбі з унікальною поведінкою

Capcom сделает очень разнообразными врагов в Resident Evil Requiem. Разработчики придумали около 100 различных зомби с уникальным поведением и «воспоминаниями» из прошлой жизни.


Геймдиректор игры Коши Наканиши в интервью Famitsu менее чем за месяц до релиза рассказал, что они не будут обычными модельками для заполнения локаций. Команда придумала для них отдельные черты поведения, голоса и индивидуальные детали, которые отсылают к тому, кем эти персонажи были до заражения.

«Все разработчики страстно работали над тем, чтобы придать каждому зомби уникальную личность», — объяснил геймдиректор.

В Resident Evil Requiem додали 100 видів зомбі з унікальною поведінкою
Resident Evil Requiem / Capcom

Он объясняет, что речь идет не просто о типах врагов, а об их личностях. Эти около 100 зомби дополняют стандартных противников, которые также имеют свои голоса и вариации поведения. В результате игрок постоянно сталкивается с различными сценариями и реакциями врагов, а не с одинаковыми схватками.

Недавно журналистам дали попробовать демоверсию Resident Evil Requiem на несколько часов. Они первыми заметили, что враги из заброшенной больницы «не стая типичных, испуганных дурачков». Они считают себя живыми и продолжают выполнять свою роль, например, больного или повара. Однако количество уникальных зомби специально ограничено. По словам Наканиши, команда хотела сделать систему еще более масштабной, но остановилась, чтобы не жертвовать качеством и деталями.


Resident Evil Requiem также знаменует возвращение Леона Кеннеди, который снова становится ключевым персонажем серии впервые со времен Resident Evil 6. Команда была очень придирчивой и требовательной к его внешности с характером, так как ему не впервые приходится выживать в самом эпицентре биологической катастрофы.

В Resident Evil Requiem додали 100 видів зомбі з унікальною поведінкою
Resident Evil Requiem / Capcom

Кроме этого, Requiem впервые в истории серии позволяет свободно переключаться между видом от первого и третьего лица на протяжении всей игры. Это позволяет выбирать между более напряженным хоррором вблизи или более динамичным экшеном с камерой через плечо. Геймплей за двух героев будет существенно отличаться: если Леон это настоящая «машина для убийств», то неуклюжая Грейс становится заложницей бесконечного ужаса.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, ПК и Xbox Series X/S.

Источник: Tech4Gamers

Популярные новости

arrow left
arrow right
Секрет Epic Games Store раскрыт: игра получила 200% рост продаж в Steam после бесплатной раздачи
Baldur's Gate 3 глазами Астариона: Нил Ньюбон завершил 2-летнее прохождение игры и поделился отзывом
Фейерверк в лицо: геймер создал хардкор-шутер, где ПК стреляет в ответ
Сериал "Фоллаут" раскрыл 15-летнюю тайну Убежища 24, удаленного из New Vegas
В PS Store стартовала Новогодняя распродажа — Forza Horizon 5, Warhammer и другие со скидками до 90%
Леон Кеннеди в Resident Evil Requiem стал "горячим" благодаря сотрудницам Capcom: "Проверяли малейшие морщинки"
В Digital Foundry выбрали три лучшие по графике игры 2025 года
Microsoft анонсирует улучшение игровой производительности Windows 11 в 2026 году
Отчет: Arc Raiders возглавила топ игровых сообществ "с наибольшим количеством лайков", разница с Dota 2 — всего в 18 слов
Команда "Идиома" выпустила украинизатор Batman: Arkham Origins и всех DLC
Большой "перезапуск" Ubisoft: отменено 6 и отложено 7 игр, дальше — увольнения
Bethesda перевыпустила Elder Scrolls V: Skyrim на новой платформе спустя 14 лет после запуска
Звезда сборной Таиланда по киберспорту "подделала" карьеру и никогда не играла в видеоигры — всю команду исключили из турнира
Рабочие изображения BioShock 4 слили в сеть: с Антарктидой, казино и загадочным "Солярисом"
Римейку быть! Assassin's Creed 4: Black Flag появился на сайте PEGI с рейтингом 18+ и новым названием
Новая Fable выйдет осенью: видео геймплея и много информации об игре
Вышел патч 1.7.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: исправление сюжетных квестов и более мелких багов
Лары Крофт много не бывает: анонсированы новая Tomb Raider Catalyst и ремейк дебютной игры 1996 года
Второй сезон "Фоллаут" удвоил популярность игр Bethesda в Steam
На Steam подали в суд сразу 14 млн геймеров из-за "завышенных цен"
Анонсирован Life is Strange: Reunion с "большим" финалом для Макс и Хлои — трейлер, детали и дата выхода
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить