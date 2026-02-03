В Resident Evil Requiem добавили 100 видов зомби с уникальным поведением

Capcom сделает очень разнообразными врагов в Resident Evil Requiem. Разработчики придумали около 100 различных зомби с уникальным поведением и «воспоминаниями» из прошлой жизни.





Геймдиректор игры Коши Наканиши в интервью Famitsu менее чем за месяц до релиза рассказал, что они не будут обычными модельками для заполнения локаций. Команда придумала для них отдельные черты поведения, голоса и индивидуальные детали, которые отсылают к тому, кем эти персонажи были до заражения.

«Все разработчики страстно работали над тем, чтобы придать каждому зомби уникальную личность», — объяснил геймдиректор.

Он объясняет, что речь идет не просто о типах врагов, а об их личностях. Эти около 100 зомби дополняют стандартных противников, которые также имеют свои голоса и вариации поведения. В результате игрок постоянно сталкивается с различными сценариями и реакциями врагов, а не с одинаковыми схватками.

Недавно журналистам дали попробовать демоверсию Resident Evil Requiem на несколько часов. Они первыми заметили, что враги из заброшенной больницы «не стая типичных, испуганных дурачков». Они считают себя живыми и продолжают выполнять свою роль, например, больного или повара. Однако количество уникальных зомби специально ограничено. По словам Наканиши, команда хотела сделать систему еще более масштабной, но остановилась, чтобы не жертвовать качеством и деталями.





Resident Evil Requiem также знаменует возвращение Леона Кеннеди, который снова становится ключевым персонажем серии впервые со времен Resident Evil 6. Команда была очень придирчивой и требовательной к его внешности с характером, так как ему не впервые приходится выживать в самом эпицентре биологической катастрофы.

Кроме этого, Requiem впервые в истории серии позволяет свободно переключаться между видом от первого и третьего лица на протяжении всей игры. Это позволяет выбирать между более напряженным хоррором вблизи или более динамичным экшеном с камерой через плечо. Геймплей за двух героев будет существенно отличаться: если Леон это настоящая «машина для убийств», то неуклюжая Грейс становится заложницей бесконечного ужаса.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, ПК и Xbox Series X/S.

