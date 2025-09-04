Новости Игры 04.09.2025 comment views icon

Встреча Hitman с Uncharted? Первый полный геймплей 007: First Light и дата выхода и дата выхода

Маргарита Юзяк

Встреча Hitman с Uncharted? Первый полный геймплей 007: First Light и дата выхода и дата выхода

IO Interactive наконец-то показала большой кусок геймплея 007: First Light во время презентации PlayStation State of Play. И он напоминает смесь Hitman и Uncharted.

Это был первый серьезный взгляд на игру после нескольких тизеров. Он подтвердил сразу несколько ключевых деталей: дату выхода, актерский состав, сюжетные акценты и неприятную новость о предзаказе.

В трейлере Бонд действует как настоящий агент: крадется, «выключает» врагов различными способами, управляет авто (будто стремится получить бонусы за безумные трюки) и оставляет после себя немало хаоса. Заметно, что студия IO Interactive активно использует наработки из серии Hitman, оставляя право выбора: либо на стелс, либо с умом обходить преграды. Официально многопользовательский режим не подтвержден, но предыдущие вакансии IO намекали, что он может появиться.

Как известно, First Light станет историей становления молодого Джеймса Бонда. Теперь авторы раскрыли, что он 26-летний военный моряк Королевского флота, которого только вербуют в MI6. Именно поэтому его запретили автоматически делать «машиной для убийств». События разворачиваются в разных точках мира, поэтому игроков встретят «совершенно новые злодеи» и знакомые персонажи. Все это IO подает как старт большой истории, которая должна перерасти в трилогию.

Вместе с тем студия раскрыла персонажей 007: First Light. Джеймса Бонда играет ирландский актер Патрик Гибсон, роль М исполнила Приянга Берфорд, Q — Алистер Маккензи, Манипенни — Кира Лестер. К этому составу IO добавила нескольких новых героев, в частности наставника Джона Гринвея в исполнении Ленни Джеймса и таинственную мисс Рот, которую сыграла Ноэми Накай.

Предзаказ открыли сразу после State of Play, но в PS Store он недоступен для украинцев. Похоже, студия не различает временно оккупированные территории от тех, что подконтрольны Украине. Такая же ситуация была с Hitman: World of Assassination.

В PS Store не находит 007: First Light, поэтому она недоступна для предзаказа

Предзаказ по крайней мере открыт для ПК в Steam — стандартное издание стоит ₴1 315. Оформив его, вы получите ранний доступ на 24 часа, четыре эксклюзивных костюма, новый скин для оружия и набор гаджетов Gleaming Skin Pack.

Бонусы за предварительный заказ 007: First Light

Релиз 007: First Light запланирован на 27 марта 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 и ПК. Разработка ведется на собственном движке Glacier в студиях Копенгагена и Мальме.

