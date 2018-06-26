1 июля Vodafone Украина запустит 4G в диапазоне 1800 МГц в 50 населенных пунктах Украины
Оператор мобильной связи Vodafone Украина анонсировал, что 1 июля 2018 года (в ближайшее воскресенье) начинает запуск сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц. Новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить более широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов, таким образом, сервисы 4G станут доступны миллионам украинцев.
С 1 июля 2018 года доступ к интернету четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц получат жители порядка 50 населенных пунктов в следующих областях:
- Киевская
- Днепропетровская
- Харьковская
- Запорожская
- Одесская
- Николаевская
- Полтавская
- Сумская
- Кировоградская
- Херсонская
Детальная информация о 4G покрытии будут доступна с 1 июля 2018 года по следующей ссылке.
Напомним, что Vodafone Украина запустил скоростной 4G-интернет в диапазоне 2600 МГц 30 марта 2018 года. Первоначально 4G появился в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. После запуска 4G абоненты Vodafone стали намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G.
Источник: Vodafone Украина