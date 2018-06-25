После запуска 4G в сети Vodafone Украина 45% трафика приходится на видеосервисы, 23% — на соцсети, 10% — на браузинг и 5% — на игры

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Украинский оператор мобильной связи Vodafone Украина рассказал, что с появлением 4G игровой трафик в его сети вырос на 50%, при этом рост популярности мобильного гейминга привел к выделению игрового трафика в отдельный сегмент.

В первый месяц работы сети интернетом четвертого поколения воспользовались более 1,5 миллиона клиентов Vodafone Украина. Объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 60%. По статистике, 45% всего трафика пришлось на видеосервисы, 23% объема расходуется в социальных сетях, на интернет-серфинг приходится менее 10% трафика в 4G, а мобильный гейминг составляет уже более 5% всего объема и продолжает расти.

По результатам работы 4G-сети в апреле–июне 2018 года наиболее популярными мобильными играми среди клиентов Vodafone стали Clash Royale и Pokemon Go. Из компьютерных игр, для которых клиенты использовали мобильный интернет, наиболее популярной на удивление стала Half Life 2.

Напомним, что Vodafone Украина запустил скоростной 4G-интернет в диапазоне 2600 МГц 30 марта 2018 года. Первоначально 4G появился в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. В настоящий момент оператор активно готовит к запуску сеть 4G в диапазоне 1800 МГц, старт которой по условиям тендера запланирован на июль.

Источник: Vodafone