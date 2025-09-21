Новости IT-бизнес 21.09.2025 comment views icon

$100 000 за рабочую визу H-1B: Трамп шокировал бизнес, Microsoft и Google просят сотрудников немедленно вернуться в США

Андрій Русанов

Редактор новостей

$100 000 за робочу візу H-1B: Трамп шокував бізнес, Microsoft та Google просять співробітників негайно повернутися у США

Откровенное подхалимство руководства технологического сектора США не защищает компании от действий администрации Трампа. Amazon, Google и Microsoft шокированы очередным решением.

19 сентября президент США объявил, что правительство введет ежегодный сбор в размере $100 000 долларов США за каждую визу H-1B, чтобы помешать их использованию. Многие отрасли промышленности используют программу H-1B для привлечения высококвалифицированных иностранных работников, но технологические компании особенно зависит от нее. Согласно правительственным данным, Amazon имеет около 14 000 работников по программе H-1B, Google, Meta, Microsoft и Apple имеют около 4000 таких сотрудников.

Сбор будет применяться только к новым заявителям, и, вероятно, столкнется с юридическими вызовами, но даже возможность такого изменения заставляет компании волноваться. The Economic Times сообщает, что Microsoft и Amazon опубликовали внутренние памятки с советом всем работникам, которые сейчас находятся за рубежом и работают по визе, вернуться в США до того, как новые сборы вступят в силу (уже вступили), Sources пишет о подобных инструкциях Google. Технологические компании предупреждают тех, кто работает по визам, не выезжать из США или срочно вернуться в страну.

Одновременно Госдеп представил программу «золотых карточек», которая, по словам министра торговли Говарда Лутника, должна заменить EB-1 и EB-2. Эти программы предназначены для людей с «чрезвычайными талантами» или тех, кто имеет высшее образование в конкурентных отраслях.

Программа замены требует, чтобы заявители «доказали исключительную ценность для Соединенных Штатов Америки, вкладом в миллион долларов». Потенциальные работники будут платить $1 000 000 в рамках ускоренного процесса подачи заявки. Плата может вырасти до $2 000 000, если лицо будет спонсировать компания с целью трудоустройства. Очевидно, что такая программа фактически предпочитает богатство над профессиональными навыками.

Источник: The Verge

