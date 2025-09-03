Новости Крипто 03.09.2025 comment views icon

Трамп и его семья разбогатели на $6 млрд после старта торгов токеном World Liberty Financial

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Трамп и его семья разбогатели на $6 млрд после старта торгов токеном World Liberty Financial

Президент США Дональд Трамп и члены его семьи увеличили чистый капитал почти на $6 млрд уже через несколько минут после начала публичной торговли токенами их платформы World Liberty Financial (WLFI). Эти токены ранее только позволяли владельцам участвовать в управлении криптоплатформой.

На старте WLFI торговались чуть больше $0,30. С тех пор цена упала примерно до $0.22. Это все еще существенный скачок для WLFI, поскольку сначала монеты продавались инвесторам по $0.015, а затем по $0.05 во время второго раунда сбора средств. В целом компания привлекла $500 млн от этих публичных продаж.

Трампы владеют 22,5 млрд токенов WLFI, что составляет почти четверть от общего предложения проекта. Теперь они оцениваются в $5,96 млрд. Токены принадлежат субъекту, связанному с президентом и «определенными членами семьи». Личности этих членов семьи не разглашаются, хотя сыновья Трампа — Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и Бэррон Трамп — все указаны соучредителями World Liberty.

Команда World Liberty объявила, что 33,5 млрд токенов WLFI, зарезервированных для членов команды, пока заблокированы и не доступны для торговли. Эти токены будут разблокированы со временем согласно графику вестинга. Но и график не раскрыт.

Сейчас в обращении находится примерно 24,7 млрд токенов WLFI из общего предложения в 100 млрд. По текущим ценам полностью разбавленная оценка токена составляет более $26 млрд.

Лично Трамп получил $57 млн прибыли от World Liberty Financial (данные на конец 2024 года). В начале года семья Трампа заработала сотни миллионов долларов от начальных продаж WLFI инвесторам.

Источник: Decrypt

