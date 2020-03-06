Представлена новая линейка телевизоров Samsung QLED: 4K и 8K, частота 120 Гц и адаптивная синхронизация





Компания Samsung официально запустила линейку телевизоров 2020 года с разрешениями 4K и 8K, включая флагманскую модель Q950TS с едва заметной рамкой. Этот телевизор с «бесконечным» экраном привлёк к себе внимание ещё на выставке CES в январе этого года. В Samsung заявляют, что с расстояния 3-5 метров рамки перестают быть заметными, и создаётся впечатление, что экран парит в воздухе. В текущем году именно 4K-телевизоры будут пользоваться спросом у большинства потребителей, особенно тех, кто планирует покупать Xbox Series X или PlayStation 5.

Серию телевизоров Q60T фактически можно пропустить, поскольку она лишена многих функций, включая переменную частоту обновления, которую Samsung называет Real Game Enhancer Plus. Всё это, наряду с адаптивной картинкой (автоматической настройкой параметров изображения в зависимости от окружающего освещения), появится в серии Q70T.

В этом году Samsung уделяет особое внимание звуку, поскольку встроенные динамики во многих телевизорах зачастую довольно посредственные. Новые телевизоры компании оснащены активным усилителем голоса, который делает диалоги в фильмах более выраженными, а в серии Q80 и выше есть функция слежения за объектами, которая создаёт объёмный направленный звук. Samsung продолжает продвигать режим Ambient Mode, который дополняет внешний вид телевизоров и расширяет их возможности, когда они не используются по прямому назначению.

Полный список моделей QLED-телевизоров 2020 года выглядит следующим образом (на некоторые из них уже известны цены):

8K

Q950TS: 65, 75, 85 дюймов.

Q900TS: 65, 75, 85 дюймов.

Q800T: 65 ($3500), 75 ($5000), 82 ($7000) дюймов.

4K

Q90T: 55, 65 ($2500), 75, 85 дюймов.

Q80T: 49 ($1100), 55 ($1300), 65 ($1800), 75 ($2800), 85 ($4000) дюймов.

Q70T: 55 ($1000), 65 ($1300), 75 ($2200), 82, 85 ($3300) дюймов.

Q60T: 43, 50, 55, 58, 65, 75, 85 дюймов.

Источник: The Verge