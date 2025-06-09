Новости Игры 09.06.2025 в 18:31 comment views icon

136 часов Zelda: Tears of the Kingdom почти без перерыва — у стримера лопнули сосуды в глазах

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

136 часов Zelda: Tears of the Kingdom почти без перерыва — у стримера лопнули сосуды в глазах

Стример завершил безумный игровой забег — он прошел The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на 100% за 136 часов. Почти без перерывов между сессиями.

Эрик «PointCrow» Морино решил посвятить свои 136 часов, 44 минуты и одну секунду хиту Nintendo. Он спал, ел и ходил в туалет прямо во время трансляции Twitch. Ему не только удалось с головой нырнуть в TOTK, но и пройти игру вдвое быстрее среднестатистического игрока. Для сравнения, среднее время полного прохождения этой части Zelda согласно HowLongToBeat — около 248 часов.

«У меня просто лопнули сосуды в глазах и я немного опоздал с постом, но мы это сделали!» — с такой подписью стример опубликовал фото под конец марафона.

Tears of the Kingdom — огромная RPG с открытым миром, где на 100% значит буквально все: каждый коллекционный предмет, все побочные задания, все святыни и короки. Полный список активностей можно назвать целой энциклопедией, для которой даже Nintendo сделала Zelda Notes — отдельное приложение для Switch 2. Но PointCrow смог освоить каждый уголок игры.

На стриме его спросили, готов ли он повторить челлендж на Switch 2. Тот ответил, что у него это заняло бы еще пару сотен часов. Возможно когда-то он решит превзойти самого себя, но сначала пусть лучше позаботится о своих глазах.

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Источник: Games Radar

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