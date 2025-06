136 часов Zelda: Tears of the Kingdom почти без перерыва — у стримера лопнули сосуды в глазах

Стример завершил безумный игровой забег — он прошел The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на 100% за 136 часов. Почти без перерывов между сессиями.

Эрик «PointCrow» Морино решил посвятить свои 136 часов, 44 минуты и одну секунду хиту Nintendo. Он спал, ел и ходил в туалет прямо во время трансляции Twitch. Ему не только удалось с головой нырнуть в TOTK, но и пройти игру вдвое быстрее среднестатистического игрока. Для сравнения, среднее время полного прохождения этой части Zelda согласно HowLongToBeat — около 248 часов.

it took me 136 hours, 44 minutes, and 1 second to beat all 100% of tears of the kingdom without ending stream. I only burst blood vessels in both my eyes, and I’m a little late to posting this, but we did it!! pic.twitter.com/zOkMVewA3M

— eric pointcrow (@PointCrow) June 6, 2025