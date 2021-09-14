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Sony объявила дату выхода второго крупного системного обновления PlayStation 5 — оно станет доступно уже завтра, 15 сентября. В официальном блоге PS раскрыли детали обновлений для PS5 и PS4, а также мобильного приложения PlayStation App, упомянув основные новшества.

Напомним, Sony с конца июля проводила бета-тестирование новой версии прошивки в нескольких странах.

PlayStation 5

Поддержка SSD M.2

Одно из главных новшеств — долгожданная возможность расширения памяти с помощью подходящих накопителей M2. Для апгрейда понадобится M.2 NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью чтения не ниже 5,5 ГБ/с. Отдельно компания обращает внимание на требования к охлаждению и размеру — полный список доступен на этой странице.

Sony также опубликовала видео, в котором подробно продемонстрировала, как расширить память PS5 с помощью слота M.2 SSD

Поддержка 3D-звука для встроенных динамиков ТВ

Функция использует контроллер DualSense для оценки акустики комнаты для применения настроек 3D-звука. Ее необходимо будет включить вручную в меню «Звук» в системных настройках консоли PS5 (по умолчанию она отключена).

Доступ к настройкам эквалайзера беспроводной гарнитуры Pulse 3D теперь можно будет получить в настройках звука.

Улучшения и возможности кастомизации UX

В интерфейсе Центра управления появится больше опций персонализации для перестановки или выбора элементов управления — их можно будет менять местами, скрывать или показывать их в нижней части экрана. Просматривать и писать сообщения друзьям и группам можно будет прямо из меню Game Base. Во вкладке «Друзья» улучшат управление и добавят возможность видеть друзей онлайн. Также появится разделение игр на PS4 и PS5 в библиотеке и управление средством чтения с экрана — игроки могут приостановить или возобновить средство чтения с экрана (нажмите «кнопки PS + треугольник») и заставить его повторять прочитанный текст (нажмите «кнопки PS + R1»).

Новые настройки игрового и социального взаимодействия

Обновление добавит возможность выбора между 720p и 1080p в PS Now, новую похвалу «Лидер», новый автоматический видеоклип для игроков PS5, которые соревнуются за высокие баллы в играх и новую систему отслеживания призов, позволяющую отслеживать до пяти призов на игру в центре управления.

Обновление PS Remote Play и PS App

С 15 сентября приложение PS Remote Play для удаленного запуска и трансляции игр для PS4 и PS5 начнет поддерживать работу по мобильной сети. Для использования PS Remote Play требуется интернет-соединение со скоростью загрузки минимум 5 Мб/с, но для лучшего игрового опыта рекомендуется скорость не ниже 15 Мб/с.

Со следующего четверга, 23 сентября, появится возможность просматривать трансляции общего доступа к экрану в приложении PS App.