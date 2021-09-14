15 сентября выходит второе крупное обновление PlayStation 5 — поддержка M.2 SSD, 3D-звук для встроенных динамиков ТВ, улучшение интерфейса, а также приложений PS Remote Play и PS App
Sony объявила дату выхода второго крупного системного обновления PlayStation 5 — оно станет доступно уже завтра, 15 сентября. В официальном блоге PS раскрыли детали обновлений для PS5 и PS4, а также мобильного приложения PlayStation App, упомянув основные новшества.
Напомним, Sony с конца июля проводила бета-тестирование новой версии прошивки в нескольких странах.
PlayStation 5
Поддержка SSD M.2
Одно из главных новшеств — долгожданная возможность расширения памяти с помощью подходящих накопителей M2. Для апгрейда понадобится M.2 NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью чтения не ниже 5,5 ГБ/с. Отдельно компания обращает внимание на требования к охлаждению и размеру — полный список доступен на этой странице.
Sony также опубликовала видео, в котором подробно продемонстрировала, как расширить память PS5 с помощью слота M.2 SSD
Поддержка 3D-звука для встроенных динамиков ТВ
Функция использует контроллер DualSense для оценки акустики комнаты для применения настроек 3D-звука. Ее необходимо будет включить вручную в меню «Звук» в системных настройках консоли PS5 (по умолчанию она отключена).
Доступ к настройкам эквалайзера беспроводной гарнитуры Pulse 3D теперь можно будет получить в настройках звука.
Улучшения и возможности кастомизации UX
В интерфейсе Центра управления появится больше опций персонализации для перестановки или выбора элементов управления — их можно будет менять местами, скрывать или показывать их в нижней части экрана. Просматривать и писать сообщения друзьям и группам можно будет прямо из меню Game Base. Во вкладке «Друзья» улучшат управление и добавят возможность видеть друзей онлайн. Также появится разделение игр на PS4 и PS5 в библиотеке и управление средством чтения с экрана — игроки могут приостановить или возобновить средство чтения с экрана (нажмите «кнопки PS + треугольник») и заставить его повторять прочитанный текст (нажмите «кнопки PS + R1»).
Новые настройки игрового и социального взаимодействия
Обновление добавит возможность выбора между 720p и 1080p в PS Now, новую похвалу «Лидер», новый автоматический видеоклип для игроков PS5, которые соревнуются за высокие баллы в играх и новую систему отслеживания призов, позволяющую отслеживать до пяти призов на игру в центре управления.
Обновление PS Remote Play и PS App
С 15 сентября приложение PS Remote Play для удаленного запуска и трансляции игр для PS4 и PS5 начнет поддерживать работу по мобильной сети. Для использования PS Remote Play требуется интернет-соединение со скоростью загрузки минимум 5 Мб/с, но для лучшего игрового опыта рекомендуется скорость не ниже 15 Мб/с.
Со следующего четверга, 23 сентября, появится возможность просматривать трансляции общего доступа к экрану в приложении PS App.
PS4
Среди новых функций PS4 — возможность просматривать призы для PS5 в профиле PS4 и списке призов. Игроки также смогут просматривать призы для PS5 других игроков на PS4. На консолях PS4 и PS5 появится возможность удалить тусовку без необходимости удалять каждого игрока по отдельности, если он является хозяином тусовки.