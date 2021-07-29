Sony разблокировала слот M.2 для расширения памяти PlayStation 5 — пока только для участников бета-теста

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Sony выпустила бета-версию следующего крупного обновления прошивки для PS5 в рамках недавно созданной программы тестирования. Обновление распространяется постепенно и в числе прочих нововведений приносит долгожданную возможность расширения памяти PlayStation 5 с помощью подходящих накопителей M2.

Апдейт, как было отмечено выше, распространяется постепенно, а сама программа бета-тестирования PS5 пока доступна только в шести странах — США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции.

Sony завела специальную служебную страницу на официальном сайте PlayStation, где подробно рассказала, как правильно использовать слот для SSD-накопителей формата M.2. Также Sony уточнила, какие накопители нужно использовать — для апгрейта понадобится M.2 NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью чтения не ниже 5,5 ГБ/с. рассмотреть требования к охлаждению для использования SSD M.2 в PS5. Отдельно компания обращает внимание на требования к охлаждению.

«Использование внешних SSD-накопителей формата M.2 с PS5 требует эффективного отвода тепла с помощью охлаждающей конструкции, такой как радиатор. Вы можете самостоятельно прикрепить его к SSD M.2 в одностороннем или двустороннем формате». из сайта PlayStation

Полный список требований к M.2 SSD для PS5 доступен на сайте PlayStation. На самом деле вариантов, из которых можно выбрать, сейчас уже хватает — Samsung 980 Pro, Western Digital SN850 и другие новейшие M.2 SSD.

Помимо поддержки M.2 SSD обновление также включает поддержку 3D-звука для встроенных динамиков ТВ. Функция использует контроллер DualSense для оценки акустики комнаты для применения настроек 3D-звука, а включить ее можно будет в меню звука в системных настройках консоли PS5.

Апдейт также приносит некоторые улучшения и возможности кастомизации UX — в интерфейсе Центра управления появится больше опций персонализации для перестановки или выбора элементов управления. Просматривать и писать сообщения друзьям и группам можно будет прямо из меню Game Base. Во вкладке «Друзья» улучшат управление и добавят возможность видеть друзей онлайн.

Среди прочих улучшений — разделение игр на PS4 и PS5 в библиотеке, трекер трофеев (быстрый доступ к пяти трофеям за игру через Центр управления), возможность выбора между 720p и 1080p в PS Now и новый автоматический видеоклип для игроков PS5, которые соревнуются за высокие баллы в играх.

Когда состоится полноценный релиз апдейта — неизвестно. Первое крупное обновление PlayStation 5 вышло 14 апреля. Оно добавило возможность хранения PS5-игр на внешних USB-накопителях, предзагрузку обновлений для игр и поддержку частоты 120 Гц для некоторых мониторов. Накануне Sony сообщила, что PlayStation 5 преодолела отметку в 10 миллионов проданных единиц по всему миру.