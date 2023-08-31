Новости IT-бизнес 31.08.2023 в 17:18

Google удаляет «пиратские» URL-адреса из частных коллекций ссылок пользователей

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Юрій Орос

Автор новин

Google обработала более семи миллиардов запросов на удаление ссылок, нарушающих авторские права, в своей поисковой системе. Большинство ссылок удаляются из поискового индекса Google, как того требует Закон об авторском праве. Однако Google, похоже, пошла еще дальше, используя удаление ссылок для «модерации» частных коллекций ссылок, сохраненных пользователями.

TorrentFreak сообщает, что они наткнулись на информацию о том, что уведомления DMCA, полученные поисковой системой, непосредственно влияют на частно сохраненные ссылки людей. Эдди Розенмааллен поделился электронным письмом от Google, в котором сообщалось, что ссылка была удалена из его коллекции Google Saved, поскольку она нарушает политику Google.

Причиной удаления является downstream impact (влияние на нисходящее течение), поскольку соответствующий URL-адрес «заблокирован Поиском Google». В результате: «Этот сохраненный элемент в одной из ваших коллекций нарушает политику Google. Материал будет модерирован…»
Google удаляет «пиратские» URL-адреса из частных коллекций ссылок пользователейДальнейшее исследование вывело на сервис Google Saved, что позволяет сохранять и организовывать ссылки, аналогично Pinterest. Политика поискового контента Google также распространяется на эти сохраненные ссылки. В результате URL-адреса, удаляемые для поисковой системы Google, также исчезают из сохраненных коллекций. Это касается как публичных, так и частных коллекций.

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